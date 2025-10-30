Liquidity Compression MT4
- Göstergeler
- Vincent Jose Proenca
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Kurumsal Likidite Sıkışma Göstergesi
Bu gösterge, Bollinger Bantlarının normalize edilmiş genişliğini, hacmi ve ortalama spread’i kullanarak likidite daralmasını gerçek zamanlı olarak ölçer ve fiyat kırılmalarından önceki sıkışma evrelerini tespit eder.
Görünüm:
Profesyonel tarzda ayrı bir pencerede “Compression Score” histogramı ve “Threshold” referans çizgisi.
Temel Özellikler
-
Erken tespit: Fiyat hareketlerinden önce daralma bölgelerini belirler.
-
Çok faktörlü ölçüm: Normalize edilmiş Bollinger Bandı genişliği, hacim ve ortalama spread’i birleştirir.
-
Gerçek zamanlı güncelleme: Mevcut mumdaki her tick’te yenilenir.
-
Net görselleştirme: “Compression” histogramı ve kesik “Threshold” çizgisi.
-
Uyumluluk: MT4 ve MT5 sürümleriyle tam uyumlu.
Kullanım
-
Göstergiyi izlemek istediğiniz enstrümanın grafiğine ekleyin.
-
Volatiliteye ve seansa göre eşik değerini ve ağırlıkları ayarlayın.
-
Yorum: Yüksek skor, likidite sıkışma evresini gösterir; olası bir kırılma için fiyatı izleyin.
Parametreler
-
BB_Period / BB_Dev: Bollinger Bandı genişliği hesaplaması.
-
Norm_Period: Son volatilite rejimi için normalizasyon süresi.
-
Vol_Period: Tick hacmi normalizasyon süresi.
-
Spr_Period: Ortalama spread normalizasyon süresi (MT5’te geçmiş, MT4’te anlık vekil).
-
Weight_Width / Weight_Volume / Weight_Spread: Her faktörün ağırlığı.
-
Smooth_Period: Skor yumuşatma süresi.
-
Threshold: Referans seviyesi (kesik çizgi olarak gösterilir).
En İyi Uygulamalar
-
Dönemleri enstrüman türüne (FX, endeks, kripto) göre ayarlayın.
-
Yönsel veya bağlamsal filtrelerle (destek/direnç, piyasa yapısı) birleştirin.
-
Sıkışmadan sonra volatilite genişlemesini izleyin ve girişleri doğrulayın.