NexusSignal Scalping
- インディケータ
- Vincent Jose Proenca
- バージョン: 6.0
- アクティベーション: 5
Nexus Signal System は MT4 用のインジケーターで、12 のテクニカル条件を組み合わせてトレードシグナルを生成します。本システムは、シグナルを確定する前に複数の要素（トレンド、モメンタム、出来高、サポート/レジスタンスゾーン）の共鳴を分析し、単一の指標だけを使用する場合に比べて、誤シグナルの発生を減らします。
分析基準（スコア 0–15 点）：
-
パターン検出（ピンバー、包み足）
-
マルチタイムフレーム分析（上位時間足でのトレンド確認）
-
ADX マーケットレジーム（トレンドのない市場を回避）
-
サポート/レジスタンスゾーン（自動スイングポイント）
-
移動平均線 20/50/200（トレンド整列）
-
RSI 14 期間（モメンタム）
-
相対出来高（機関投資家の確認）
-
ATR（ボラティリティ）
機能：
-
透明な品質スコア付きシグナル（0–15）
-
自動検出された S/R ゾーンをチャートに表示
-
仮シグナル（現在のバー）と確定シグナル（確定バー）
-
ATR に基づくストップロスおよびテイクプロフィット
-
リアルタイム市場情報ダッシュボード
-
8 種類のカラーテーマで視覚的カスタマイズ
-
56 個の設定可能なパラメータでトレードスタイルに対応
使用方法：
-
インストール: MetaEditor でコンパイルし、チャートに適用
-
主要パラメータ:
-
Min_Signal_Score ：最小シグナル品質の設定（デフォルト 6.5/15）
-
MTF_Timeframe ：確認用タイムフレーム（デフォルト H4）
-
Color_Theme ：8 種類のカラーテーマから選択
-
-
解釈:
-
高スコア（≥8） = 多くの条件が成立 = 高確率
-
低スコア（≤6） = 条件が少ない = 低確率
-
[Score] 括弧付き = 仮シグナル、変動の可能性あり
-
括弧なし = 確定シグナル、変更なし
-
-
トレード:
-
インジケーターは 自動で注文を出さない
-
ユーザーが戦略に応じてエントリーを判断
-
リスク管理を遵守（1–2％推奨）
-
実際の取引前にデモでテスト
-
重要な注意事項：
-
どのインジケーターも利益を保証するものではない
-
過去の成績は未来を予測するものではない
-
結果は市場状況によって変動する
-
トレードの知識が必要（完全な初心者には不向き）
-
適切なリスク管理と併用すること
-
実際の取引前にデモでのテストを強く推奨
技術要件：
-
MetaTrader 4（Build 1355 以上）
-
MT4 および Forex トレードの基本知識
-
Windows（Consolas フォント必須、標準でインストール済み）
推奨タイムフレーム: M5, M15（シグナル/品質比が最適）