VolumeRejectionSignals v5.0

Gelişmiş Hacim Analiz Göstergesi

Genel Açıklama

VolumeRejectionSignals v5.0, hacim retlerini derinlemesine analiz ederek önemli fiyat hareketlerini doğru bir şekilde tespit etmek için tasarlanmış gelişmiş bir teknik göstergedir.

Emir akışı dinamikleri ve piyasa yapısını birleştirerek, alım veya satım baskısının azaldığı bölgeleri tespit eder ve trend dönüşlerini veya hızlanmalarını önceden tahmin etmeyi sağlar.

Akıllı Puanlama Sistemi

Göstergeler, her sinyalin kalitesini 0–100% arasında değerlendiren ağırlıklı bir puanlama sistemine dayanmaktadır.

Sinyaller üç kategoriye ayrılır:

Standart: 50–65%

Güçlü: 65–80%

Premium: 80% ve üzeri

Bu sınıflandırma, sinyal güvenilirliğini önceliklendirmeye ve tespit edilen güven seviyesine göre ticaret stratejilerini uyarlamaya yardımcı olur.

Filtreler ve Özelleştirme

VolumeRejectionSignals v5.0, piyasa koşullarına göre sinyal tespitini hassaslaştırmak için birkaç yapılandırılabilir filtre sunar:

Trend filtresi (boğa, ayı veya nötr)

Volatilite filtresi (çok sakin veya dengesiz piyasaları önlemek için)

Piyasa seansı filtresi (Londra, New York, Asya)

Hacim yoğunluğu filtresi (en önemli retleri izole etmek için)

Entegre çok zaman dilimli analiz, sinyalleri birden fazla zaman diliminde doğrulayarak analiz sağlamlığını ve tutarlılığını artırır.

Uyarılar ve Görsel Arayüz

Sinyaller gerçek zamanlı olarak oluşturulur ve tamamen özelleştirilebilir uyarılarla gelir: sesli, görsel veya bildirim yoluyla.

Tüm değerler -3,0 ile +3,0 arasında normalleştirilmiş bir ölçekte gösterilir ve tüm varlıklar ve zaman dilimleri için net, dengeli ve tutarlı bir görselleştirme sağlar.

🟣 Macenta: Emir kümeleri (ret mum grupları)

🔵 Kraliyet Mavisi: PREMIUM sinyaller (kalite 80)

Ana Avantajlar