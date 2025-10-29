Two Sided Scalp
- Uzman Danışmanlar
- Connor Michael Woodson
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Two Sided Scalp, işlem yapmak için 2 parite seçmenize olanak tanır, ardından her iki parite de aynı anda tek bir grafikte scalp edilir.
|ÖNEMLİ! Talimatlar ve bonus için satın alma işleminden sonra benimle iletişime geçin!
Önerilen Parite Örnekleri (GBPUSD ve USDCHF, EURUSD ve USDCHF, AUDUSD ve GBPUSD)
Two Sided Scalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacaktır. Sınırlı süreli fiyat 80 USD
- Grid yok, martingale yok
Önerilen
- Grafik: 1 grafikte 2 sembol ile işlem yapar (tek grafik kurulumu)
- Zaman dilimi: H1
Girdiler
- Lot Boyutu Hesaplama Yöntemi - Otomatik lot veya sabit lot seçin
- Sabit Lot Boyutu - Sabit lot boyutu
- Otomatik Lotlar - Hesap para birimi tutarının bu miktarı başına 0.01 lot
- Maksimum Spread - Pozisyon açmak için izin verilen maksimum spread’i ayarlayın
- Sabit Stop Loss - Sabit pip cinsinden Stop Loss
- NFP Filtresini Etkinleştir - Etkinleştirilirse, EA NFP haberleri sırasında işlem yapmaz
- Otomatik GMT Algılama - Brokerınızın GMT farkını otomatik olarak hesaplar
- Sihirli Numara - Her emir için sihirli numara
- Yorum - Emir yorumu