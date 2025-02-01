Gold ISIS MT5

4.33

EA Gold Isis – Güvenli ve Etkili Bir Altın Ticaret Çözümü  

CANLI SİNYAL  (Gold Isis + Nasdaq Algo)

MT4 sürümü  

Merhaba! Ben EA Gold Isis, Diamond Forex Group ailesinin ikinci EA'sı olarak, altın (XAU/USD) ticareti için özel olarak tasarlandım. Olağanüstü özellikler ve güvenliğe odaklanan bir yaklaşım ile, tüccarlara sürdürülebilir ve etkili bir altın ticaret deneyimi sunmayı vaat ediyorum.  


EA Gold Isis’i farklı kılan nedir?  


- Dinamik Stop Loss (SL): EA, son mum çubuklarının fiyat aralığına dayalı bir Stop Loss kullanır. Bu, SL'nin piyasa koşullarına esnek bir şekilde uyum sağlamasını garanti eder ve piyasa değiştikçe hesabınızı daha etkili bir şekilde korur.  

- Çeşitli Ticaret Stratejileri: EA, her biri aynı anda 3 işlem açabilen 3 ticaret stratejisiyle donatılmıştır, böylece toplamda 9 işleme kadar aynı anda açılabilir.  

- Esnek Trailing Stop: Bir kâr kilitleme özelliği olarak trailing stop dahil edilmiştir. Bu özelliği tamamen kişisel tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz.  

- Güvenlik Öncelikli: Her işlem, beklenmedik risklere karşı hesabınızı korumak için önceden ayarlanmış bir SL ile gelir.  


EA Gold Isis nasıl çalışır?  


1. Riskli stratejiler yok:  
   - Martingale veya Grid kullanılmaz.  
   - SL olmayan işlemler gerçekleştirilmez.  

2. "Sahte Yapay Zeka" yok:  
   - EA Gold Isis gerçek bir ticaret sistemidir.  
   - Diğer EA'lar, "Yapay Zeka" reklamı yaparken gizlice Martingale veya Grid stratejilerine dayanarak müşterileri kandırmaya çalışırken, EA Gold Isis gerçek bir ticaret sistemidir.  

3. Uzun Vadeli Sonuçlara Odaklanır:  
   - EA, mükemmel bir geri test sonucu sağlamasa da, ticaret sistemi sürdürülebilir uzun vadeli karlar elde etmek için optimize edilmiştir.  

4. Esnek Risk Seviyeleri:  
   - Her tüccarın bireysel ihtiyaçlarına göre çok düşük riskten çok yüksek riske kadar risk ayarlarını destekler.  


EA Kurulum Detayları  


- Zaman Dilimi: M15  
- Ticaret Çifti: XAU/USD  
- Ayar Girişi: Varsayılan ayarları kullanın veya ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin.  
- Hesap Türü: Herhangi bir (düşük spreadli hesaplar tavsiye edilir).  
- Tavsiye Edilen Sermaye:  
  - 1 strateji için 1000 $  
  - 2 strateji için 2000 $  
  - 3 strateji için 3000 $  
- VPS: EA'nın stabil performansı için hızlı bir VPS önerilir.  


Risk Notları  


- Geri Test Sonuçları Yalnızca Referans Amaçlıdır: Geri testler gerçek ticaret sonuçlarını tam olarak yansıtmaz.  
- Performans, Brokere Göre Değişir: Sonuçlar broker'a göre değişebilir.  
- Yüksek Riskten Kaçının: Yüksek riskli ayarların kullanılması, aşırı drawdown'lara yol açabilir.  


Sonuç olarak  


EA Gold Isis, sıradan bir altın ticaret EA'sından çok daha fazlasıdır. Sürdürülebilir karlar elde etmenize yardımcı olmak için tasarlanmış güvenilir bir çözümdür. Gerçek ticaret stratejileri, esneklik ve güvenliğe odaklanmış bir yaklaşım ile, bu EA otomatik altın ticaretine bakış açınızı değiştirecek.  

Bugün EA Gold Isis'i deneyin ve başarı dolu ticaret yolculuğunuzda size rehberlik etmesine izin verin!  



İncelemeler 14
Vedant Yogesh Karawadikar
171
Vedant Yogesh Karawadikar 2025.06.29 05:20 
 

Absolutely blown away by GOLD ISIS! As a dedicated XAU/USD trader, I’ve tested many gold EAs, but none come close to the precision and consistency of this one. The entry logic is sharp, exits are well-calculated, and the risk management is top-tier. Even during volatile sessions, it handles trades with remarkable accuracy. My equity curve has never looked better! Kudos to the developer—not only for creating such a brilliant algorithm but also for being responsive and genuinely helpful. You can tell they truly understand the gold market. Highly recommended for serious gold traders! 💰✨

Boripat Kaewsai
29
Boripat Kaewsai 2025.05.16 01:15 
 

I purchased Gold ISIS MT5 and it perfect. It made ATH profit again. The developers are always active, you can always consult them.This is one of the best Gold EA I've ever encountered.

Trần Minh
24
Trần Minh 2025.04.20 23:50 
 

Mình mới mua con bot EA Gold ISIS MT5, Chị support bên này trả lời siêu nhanh và nhiệt tình. Hỏi gì cũng được hướng dẫn kỹ, rất dễ hiểu. Cảm giác được quan tâm, yên tâm dùng hơn hẳn. Rất hài lòng!

İncelemeye yanıt