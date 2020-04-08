Hourly Bias Scanner

Descubra os segredos que os grandes players não querem que você veja.

Alguma vez você já se perguntou se as "baleias" do mercado sempre entram no mesmo horário e na mesma direção? Este indicador te mostra. Ele não fornece sinais de entrada, mas revela padrões históricos de movimento por hora ou dia que normalmente passariam despercebidos.

Por exemplo, você pode descobrir que às quintas-feiras, às 15:00, o EURUSD tem 80% de probabilidade de se mover para cima. É ideal para traders que desejam confirmar vieses horários ou identificar horas de alta probabilidade para suas estratégias.

Com ele, você visualiza rapidamente: a porcentagem de velas altistas/baixistas, a direção predominante e a média de movimento. Assim, você entende como as instituições atuam historicamente, complementando sua análise de forma rápida e simples.

Nota: M30 Os dados são consolidados por hora: cada hora mostra o comportamento das duas velas de 30 minutos que a compõem.

Nota: Para metais, ações e índices Em alguns ativos, o horário 00:00 pode não mostrar dados, porque os mercados e brokers nem sempre abrem exatamente nesse horário. Isso é normal e reflete o horário real de abertura do ativo.

Este indicador foi desenvolvido e testado em Forex, índices de ações (SP500, NDX) e metais preciosos. Sua lógica também funciona teoricamente em outros ativos, incluindo criptomoedas, mas não foi validada diretamente nesse mercado.


