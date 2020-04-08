Hourly Bias Scanner

Descubre los secretos que los grandes jugadores no quieren que veas.

¿Alguna vez te has preguntado si las “ballenas” del mercado siempre entran a la misma hora y en la misma dirección? Este indicador te lo muestra. No da señales de entrada, pero revela patrones históricos de movimiento por hora o día que normalmente pasarían desapercibidos.

Por ejemplo, podrías descubrir que los jueves a las 15:00 el EURUSD tiene un 80% de probabilidad de moverse al alza. Ideal para traders que quieren confirmar sesgos horarios o identificar horas de alta probabilidad para sus estrategias.

Con él visualizas de un vistazo: porcentaje de velas alcistas/bajistas, dirección predominante y promedio de movimiento. Así, entiendes cómo actúan históricamente las instituciones, complementando tu análisis de forma rápida y sencilla.

Nota: M30

Los datos se consolidan por hora: cada hora muestra el comportamiento de las dos velas de 30 minutos que la componen.

Nota: para metales, acciones e índices

En algunos activos la hora 00:00 puede no mostrar datos, porque los mercados y brokers no siempre abren exactamente a esa hora. Esto es normal y refleja la hora real de apertura del activo.





Este indicador ha sido desarrollado y probado en Forex, índices bursátiles (SP500, NDX) y metales preciosos. Su lógica también funciona teóricamente en otros activos, incluyendo criptomonedas, pero no ha sido validado directamente en ese mercado.