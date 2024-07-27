Atbot

Come funziona e come usarlo

### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bonus speciale.

### Caratteristiche principali:

- Non ridisegnato: I segnali non cambiano dopo essere stati tracciati.

- Non ripetuto: I segnali rimangono coerenti e non vengono alterati.

- Nessun ritardo: Fornisce segnali tempestivi senza ritardi.

- Timeframe versatili: Utilizzabile su qualsiasi timeframe per adattarsi alla tua strategia di trading.

### Passi operativi:

#### Input e impostazioni:

- firstkey (TrendValue): Regola la sensibilità della rilevazione delle tendenze.

- Secondkey (SignalValue): Definisce la sensibilità della generazione di segnali di acquisto/vendita.

- masterkey (ExitValue): Controlla la strategia di uscita per i segnali.

- h: Attiva o disattiva la generazione di segnali basati sulle candele Heikin Ashi (vero/falso).

- notifications: Abilita o disabilita le notifiche per gli avvisi sui segnali.

#### Calcolo dell'ATR: L'ATR misura la volatilità del mercato e viene utilizzato per determinare i livelli di Stop Loss e Take Profit.

#### Calcolo di Stop Loss e Take Profit: Calcolato utilizzando il valore dell'ATR e le impostazioni di sensibilità.

#### Generazione di segnali di acquisto e vendita: I segnali di acquisto vengono attivati quando il prezzo supera il livello di Stop Loss dell'ATR. I segnali di vendita vengono attivati quando il prezzo scende al di sotto di questo livello.

#### Visualizzazione dei segnali:

I segnali di acquisto e vendita sono indicati da frecce verdi e rosse sul grafico. Le linee di Stop Loss e Take Profit vengono anch'esse visualizzate.

### Come usare

#### Aggiungere l'indicatore al grafico:

1. Visita MQL5.com e scarica l'indicatore.

2. In MT5, vai al menu "File" e seleziona "Apri cartella dati".

3. Naviga nella cartella "MQL5", quindi in "Indicators".

4. Posiziona il file .ex5 scaricato in questa cartella.

5. Riavvia MT5 per assicurarti che l'indicatore appaia nella finestra "Navigatore".

6. Trascina l'indicatore dalla finestra "Navigatore" sul tuo grafico.

#### Impostazione dei parametri:

- firstkey (TrendValue): Regola per impostare la sensibilità della rilevazione delle tendenze.

- Secondkey (SignalValue): Configura per definire la sensibilità dei segnali di acquisto/vendita.

- masterkey (ExitValue): Imposta per gestire le strategie di uscita.

- h: Abilita o disabilita le candele Heikin Ashi per la generazione dei segnali.


- notifications: Attiva o disattiva le notifiche per gli avvisi di trading.

#### Interpretazione dei segnali: I segnali di acquisto sono contrassegnati da frecce verdi. I segnali di vendita sono contrassegnati da frecce rosse. Utilizza le linee di Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) per gestire le operazioni.

#### Utilizzo delle notifiche: Imposta notifiche in MT5 per essere avvisato dei segnali di acquisto e vendita in base alle condizioni dell'indicatore.

### Note importanti:

- Gestione del rischio: Utilizza punti di Stop Loss per gestire efficacemente il rischio di trading.


- Test e ottimizzazione: Testa e ottimizza l'indicatore su un conto demo prima di applicarlo al trading live.

- Combinare con altre analisi: Utilizza questo indicatore insieme ad altri metodi di analisi tecnica e fondamentale per migliorare il processo decisionale.







İncelemeler 66
i.sebastien Isaac
36
i.sebastien Isaac 2025.10.10 20:50 
 

I've been testing and getting used to using the ATbot app for two weeks now. Today, it's an indispensable tool for my analysis and decision-making. Two weeks of testing, each time with the same starting capital and positive results. I recommend the app.

MarFapump
66
MarFapump 2025.09.30 14:51 
 

Dear Zaha Feiz, many thanks for the great working indicator. It´s especially for beginners with less money an enormous help to make profits quickly. What to do to get to the VUP Crypto Channel?

henry.tradingfx
246
henry.tradingfx 2025.09.09 14:25 
 

I delete my initial comment. It is all fine.I leave a comment and wait for my surprise.

Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (6)
Göstergeler
Gösterge   Haven FVG   , piyasaları analiz etmek için bir araçtır ve grafikte verimsizlik alanlarını (Fair Value Gaps, FVG) tanımlamanıza olanak tanır, böylece tüccarlara fiyat analizi ve ticari kararlar almak için anahtar seviyeler sağlar. Diğer ürünler ->  BURADA Ana Özellikler: Bireysel renk ayarları: Alış FVG rengi   (Bullish FVG Color). Satış FVG rengi   (Bearish FVG Color). Esnek FVG görselleştirme: FVG aramak için maksimum mum sayısı. FVG bölgelerinin belirli bir bar sayısı kadar ek uzat
FREE
Second To NoneFX Scalper
Lorenzo Edward Beukes
Göstergeler
"2nd To NoneFX Scalper" is one powerful indicator which you can use on any timeframe. The accuracy is in between 90% - 95% can be more. The indicator is 100% non repaint so it doesn't repaint at all. When the arrow comes out wait for the candlestick to close the arrow won't repaint/recalculate or move. The indicator works with all volatility indices,step index, Boom & Crash(500 & 1000) and all currency pairs. You can change settings of the indicator. For great results find the trend of the pair,
Impulse fractals indicator
Ekaterina Saltykova
Göstergeler
Impulse fractals indicator - is counter-trend oriented complex market fractal pattern.  Market creates bull/bear impulse, trend starts, fractals on impulsed wave are an agressive pullback signals. Buy arrow is plotted when market is bearish and it's impulse showed up-side fractal, and sell arrow is plotted when market is bullish and it's impulse showed dn-side fractal. Main indicator's adjustable inputs : impulsePeriod - main period of impulse histogram  filterPeriod  - smoothes impulse accordi
Tesla Gates 369
issam rahhal sabour
Göstergeler
Automate Gann's Market Geometry: The Ultimate MT5 Indicator for Predicting Price Cycles & Key Levels Stop guessing and start knowing. The indicator does the complex math for you, transforming W.D. Gann's profound theories into clear, actionable trading signals on your chart. Are you struggling to... Manually calculate pivotal support and resistance levels? Identify high-probability reversal zones in a chaotic market? Understand how to apply Gann's concepts to modern trading? Keep track of your a
BOA Burn Signals Indicator
Eugene Kendrick
Göstergeler
Binary Options Assistant (BOA) BURN Signals Indicator provides signals based on Ana Trader Binary Options Strategy. Indicators: MACD & Stochastic Stop missing trades, stop jumping from chart to chart looking for trade set-ups and get all the signals on 1 chart! U se any of the BOA Signals Indicator with the  Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard .  All BOA Signal Indicator settings are adjustable to give you more strategy combinations. The signals can be seen visually and hear
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Göstergeler
Ultimate Boom and Crash Indicator The Ultimate Boom and Crash Indicator is a cutting-edge tool developed by  Coetsee Digital , designed to identify potential spike opportunities in the market. Crafted for traders focusing on Deriv and Weltrade synthetic markets, this indicator is optimized to operate exclusively on the 3-minute (M3), 5-minute (M5), 15-minute (M15), 30-minute (M30), and 1-hour (H1) timeframes and supports only the following pairs: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, Pai
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
TPO Profile MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Göstergeler
Definition : TPO is a Time Price Opportunity. Instead of using bars or candles with an Open, High, Low, and Close price, each "bar" in a Market Profile is represented by horizontal bars against the price It is called Market Profile terminology. In other words time-price-opportunity (TPO) profiles are histograms of how much time was spent at each price within the span of the profile. By using a TPO chart, you are able to analyze the amount of trading activity, based on time, for each price level
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Uzman Danışmanlar
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
i.sebastien Isaac
36
i.sebastien Isaac 2025.10.10 20:50 
 

I've been testing and getting used to using the ATbot app for two weeks now. Today, it's an indispensable tool for my analysis and decision-making. Two weeks of testing, each time with the same starting capital and positive results. I recommend the app.

MarFapump
66
MarFapump 2025.09.30 14:51 
 

Dear Zaha Feiz, many thanks for the great working indicator. It´s especially for beginners with less money an enormous help to make profits quickly. What to do to get to the VUP Crypto Channel?

henry.tradingfx
246
henry.tradingfx 2025.09.09 14:25 
 

I delete my initial comment. It is all fine.I leave a comment and wait for my surprise.

Jean chen
26
Jean chen 2025.09.05 11:11 
 

I don't know how to use it. Do you have an instruction manual?

Zaha Feiz
5728
Geliştiriciden yanıt Zaha Feiz 2025.09.05 14:07
hi , send me message
Arash Ghasempour
151
Arash Ghasempour 2025.07.04 15:55 
 

i use this indicator on gold trade and its work perfect for me recommended for everyone

al_strahov
41
al_strahov 2025.06.22 15:12 
 

Здравствуйте Заха. Купил ваш очередной продукт Atbot. Можно получать на телефон уведомления?

Agustacks
25
Agustacks 2025.06.06 20:25 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

moh ganda sutiawan
25
moh ganda sutiawan 2025.05.15 23:47 
 

SAYA SUDAH BELI PRODUK INI TAPI GAK BISA DI INTAL KETERANGAN GAGAL

Jesse Araye
24
Jesse Araye 2025.02.24 16:09 
 

So far so good. Been helpful and I'm loving the signals

Luca Laurienzo
585
Luca Laurienzo 2025.02.05 18:15 
 

I agree with the other User who wrote that the "The "WinRate 30D ago" appearing on the chart" is not correct. The numbers shown are totally a non-sense. Useless.

renko1234
646
renko1234 2024.11.20 00:50 
 

The "WinRate 30D ago" appearing on the chart is not real since it can change significantly when the indicator is refreshed, even if the refresh is just a few seconds later. I asked that this be corrected in the Comments (#124) and also by private message, but the seller has just ignored these requests. The real win rate is actually much lower than what is shown by the indicator. When you consider that TP1 has a negative risk-reward ratio of 2:1, you will be lucky in the long run just to break even with this indicator.

iExoticDako
23
iExoticDako 2024.11.18 08:21 
 

80% Winrate on HTF, could be used without analyzing, but best if you analyze before entering. Owner responds pretty fast and helps you with whatever you need. 10/10

Zaha Feiz
5728
Geliştiriciden yanıt Zaha Feiz 2024.11.18 11:43
Thank you for being with me
Luis Pedraza
146
Luis Pedraza 2024.11.15 15:40 
 

It has about 50% of successful operations in M5. With a technical market analysis, results can be improved.

Paulo Lagdamin
23
Paulo Lagdamin 2024.11.12 11:23 
 

Pretty good to me it seems that i can't use it on my phone tho :/

Zaha Feiz
5728
Geliştiriciden yanıt Zaha Feiz 2024.11.12 11:29
Thank you for being with me
you can receive notification o your phone , send me message
Muthelo Shandukani
24
Muthelo Shandukani 2024.11.09 12:54 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Zaha Feiz
5728
Geliştiriciden yanıt Zaha Feiz 2024.11.12 11:27
My friend, before doing anything, you should send me a message so that I can guide you
Dachs87
154
Dachs87 2024.11.05 20:09 
 

Der Indikator liefert wirklich gute exakte Einstiegssignale. Ob man die vorgegeben Stops und Takeprofitlevels so wie angegeben für sich nutzen will, hängt von der jeweiligen Handelsstrategie ab denke ich. Die angezeigten Einstiegssignale sind jedenfalls wirklich erstaunlich genau, die meisten Trades sind erfolgreich.

Zaha Feiz
5728
Geliştiriciden yanıt Zaha Feiz 2024.11.09 17:00
Ihre Begleitung motiviert mich, mehr Produkte zu produzieren.
roberto jeannerose
53
roberto jeannerose 2024.11.03 19:43 
 

BON PRODUIT

Zaha Feiz
5728
Geliştiriciden yanıt Zaha Feiz 2024.11.04 00:56
Your satisfaction is our priority. Thank you for your continued support!
Tomtrade_546
212
Tomtrade_546 2024.10.25 20:24 
 

Easy and helping tool. Recommended.

Zaha Feiz
5728
Geliştiriciden yanıt Zaha Feiz 2024.10.29 11:36
Thank you for taking the time to share your experience. It means a lot to our team
Вячеслав
231
Вячеслав 2024.10.23 09:31 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Zaha Feiz
5728
Geliştiriciden yanıt Zaha Feiz 2024.10.29 11:36
Your satisfaction is our top priority. Thank you for trusting us!”
atlantt
115
atlantt 2024.10.23 00:41 
 

Good tool in itself, helps quite well. But the seller still hasn't released a simple update that finally deletes the objects after you remove the indicator, too bad...

1234
İncelemeye yanıt