Hourly Bias Scanner

Раскройте секреты, которые крупные игроки не хотят, чтобы вы видели.

Вы когда-нибудь задумывались, всегда ли рыночные «киты» входят в рынок в одно и то же время и в одном и том же направлении? Этот индикатор покажет вам. Он не даёт сигналов на вход, но раскрывает исторические закономерности движения по часам или дням, которые обычно остаются незамеченными.

Например, вы можете обнаружить, что по четвергам в 15:00 у пары EURUSD есть 80% вероятность движения вверх. Идеально подходит для трейдеров, которые хотят подтвердить часовые предубеждения или определить часы высокой вероятности для своих стратегий.

С его помощью вы сразу видите: процент бычьих/медвежьих свечей, преобладающее направление и среднее движение. Таким образом, вы понимаете, как исторически действуют институты, дополняя свой анализ быстро и просто.

Примечание: M30 Данные консолидируются по часам: каждый час показывает поведение двух 30-минутных свечей, из которых он состоит.

Примечание: Для металлов, акций и индексов По некоторым активам на 00:00 данные могут не отображаться, потому что рынки и брокеры не всегда открываются точно в это время. Это нормально и отражает фактическое время открытия актива.

Этот индикатор был разработан и протестирован на Forex, фондовых индексах (SP500, NDX) и драгоценных металлах. Его логика теоретически работает и на других активах, включая криптовалюты, но не была напрямую подтверждена на этом рынке.