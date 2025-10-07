Hourly Bias Scanner

Découvrez les secrets que les grands acteurs ne veulent pas que vous voyiez.

Vous êtes-vous déjà demandé si les « baleines » du marché entraient toujours à la même heure et dans la même direction ? Cet indicateur vous le montre. Il ne donne pas de signaux d'entrée, mais il révèle des modèles historiques de mouvement par heure ou par jour qui passeraient normalement inaperçus.

Par exemple, vous pourriez découvrir que le jeudi à 15h00, l'EURUSD a 80 % de chances de progresser. Il est idéal pour les traders qui souhaitent confirmer des biais horaires ou identifier des heures de forte probabilité pour leurs stratégies.

Grâce à lui, vous visualisez en un coup d'œil : le pourcentage de bougies haussières/baissières, la direction prédominante et le mouvement moyen. Vous comprenez ainsi comment les institutions agissent historiquement, complétant votre analyse de manière rapide et simple.

Note : M30 Les données sont consolidées par heure : chaque heure affiche le comportement des deux bougies de 30 minutes qui la composent.

Note : Pour les métaux, actions et indices Pour certains actifs, l'heure 00h00 peut ne pas afficher de données, car les marchés et les courtiers n'ouvrent pas toujours exactement à cette heure. Ceci est normal et reflète l'heure d'ouverture réelle de l'actif.

Cet indicateur a été développé et testé sur le Forex, les indices boursiers (SP500, NDX) et les métaux précieux. Sa logique fonctionne également théoriquement sur d'autres actifs, y compris les cryptomonnaies, mais n'a pas été directement validée sur ce marché.