Smart Structure

SMART STRUCTURE: Kurumsal Analizin Nihai Aracı (SMC)

Piyasayı Akıllı Paranın Gördüğü Şekilde Gözlemleyin.

Size sadece bir fırsatı işaret etmekle kalmayıp, aynı zamanda Smart Money Analizini (SMC) tamamen otomatikleştirerek piyasanın yapısal sağlamlığını gerçek zamanlı olarak ortaya çıkaran, yanılmaz bir ticaret asistanına sahip olduğunuzu hayal edin. İşte bu SMART STRUCTURE'dır.

Bu sadece bir başka sinyal değildir. Piyasayı ve yüksek olasılıklı bölgeleri anında haritalamak için tasarlanmış profesyonel bir MetaTrader 5 analiz motorudur ve size kurumsal bir yatırımcının netliğini ve hassasiyetini sunar.

Size Belirleyici Bir Avantaj Sağlayacak Temel Fonksiyonlar

Manuel çizimi unutun. SMART STRUCTURE, en karmaşık analizleri otomatikleştirir, böylece siz yürütmeye odaklanabilirsiniz:

  • Dinamik Yapı Haritalaması: Kilit noktaları otomatik olarak tanımlar. BOS (Break of Structure - Yapı Kırılımı) ve kritik olarak CHoCH (Change of Character - Karakter Değişimi) noktalarını optimize edilmiş mantıkla tespit eder. Gerçek kırılımları yanlış olanlardan ayırt edin ve her an fiyat kontrolünün kimde olduğunu bilin.

  • Yüksek Kaliteli Bölgeler (Order Blocks): Tüm bloklar eşit değildir. Motor, Order Blocks (OB)'ları algılar ve sınıflandırır; sadece, hafifletilmemiş yapıyla uyumlu ve Fair Value Gaps tarafından onaylanmış en yüksek kaliteli olanları vurgular. Tek bir tıklamayla gürültüyü filtreleyin.

  • Akıllı Dengesizlikler (FVG): Hafifletilmemiş Fair Value Gaps (FVG - Adil Değer Boşlukları)'ı görselleştirir, boyutlarını ölçer ve fiyat mıknatısı olarak geçerliliklerini doğrular. Kurumsal ayak izini takip edin.

  • Yüksek Performanslı Mimari: Kararlı ve hızlı çalışma için Nesne Yönelimli Programlama (OOP) ile geliştirilmiştir, her türlü paritede backtesting ve canlı ticaret için idealdir.

  • Etkileşimli Kontrol Paneli: Yapı, Order Blocks ve FVG görselleştirmesini doğrudan grafikten etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Analizi görsel tarzınıza gerçek zamanlı olarak uyarlayın.

SMART STRUCTURE Neden Bir Devrimdir?

Çünkü size daha iyi bilgi sağlar. Size fiyatın sadece nerede olduğunu değil, neden oraya hareket edebileceğini göstererek saatlerce süren manuel analizi saniyelere indirir ve stratejik bir avantaj sunar.

SMART STRUCTURE: Sadece bir gösterge daha satın almayın. Kurumsal Bir Strateji Edinin.


Önerilen ürünler
Gioteen Volatility Index
Farhad Kia
Göstergeler
Gioteen Volatility Index (GVI) - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicate
Gann Price Level MT5
Kirill Borovskii
Göstergeler
The indicator is designed to work on any trading platform. The program is based on proprietary algorithms and W.D.Ganna's mathematics, allowing you to calculate target levels of price movement based on three points with the highest degree of certainty. It is a great tool for stock trading. The indicator has three buttons: NEW - call up a triangle for calculation. DEL - delete the selected triangle. DELS - completely remove all constructions. The probability of achieving the goals is more than 80
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Göstergeler
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Goodx goodtrade smart fastcopy system
Fei Zeng
Göstergeler
Based on the trading model/strategy/system of gold double-position hedging and arbitrage launched by Goodtrade Brokers, problems encountered in daily operations: 1. Account B immediately places an order immediately following account A. 2: After account A places an order, account B will automatically copy the stop loss and take profit. 3: Account A closes the position of Account B and closes the position at the same time. 4: When account B closes the position, account A also closes the position.
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Göstergeler
Premium seviye, %80'den fazla doğru tahmin doğruluğuna sahip benzersiz bir göstergedir! Bu gösterge en iyi Ticaret Uzmanları tarafından iki aydan uzun süredir test edilmiştir! Yazarın göstergesini başka hiçbir yerde bulamazsınız! Ekran görüntülerinden bu aracın doğruluğunu kendiniz görebilirsiniz! 1, sona erme süresi 1 mum olan ikili opsiyon ticareti için harikadır. 2 tüm döviz çiftleri, hisse senetleri, emtialar, kripto para birimleri üzerinde çalışır Talimatlar: Kırmızı ok göründüğü an
Supply and Demand Monster
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Göstergeler
Supply and demand zones are at the heart of   supply and demand trading . These zones are areas that show  liquidity at a specific price.  The supply zone is also called the distribution zone, while the demand zone is called the accumulation zone.   Our indicator automatically draw supply and demand zones in Metatrader 5. It give opportunity to understand trading zone and avoiding risk.
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Göstergeler
ATREND: Nasıl Çalışır ve Nasıl Kullanılır ### Nasıl Çalışır "**ATREND**" göstergesi, MT5 platformu için tasarlanmış olup, traderlara sağlam alım ve satım sinyalleri sağlamak amacıyla teknik analiz metodolojilerinin bir kombinasyonunu kullanır. Bu gösterge, öncelikle volatilite ölçümü için Ortalama Gerçek Aralık (ATR) kullanır ve potansiyel piyasa hareketlerini belirlemek için trend tespit algoritmalarıyla birleştirir. Satın aldıktan sonra bir mesaj bırakın ve özel bir bonus hediyesi kazanın. ##
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Mac Binary Options Signals MT5
Satya Prakash Mishra
Göstergeler
Mac-Binary option Signals is unique mathematical concept to trade iqoptions,binary,rocketoptions specter or any other binary options company 1 min 5 expiry run robot 30min everyday and fill profit and loss ratios inside mt2iq/mt2binary and run or 1min to 5min expiry ...go to setting in mt2iq robot allow otc and digital options. and select risk 500and profit 300$ per day it can stop automatically after profit or loss... If it can close after loss restart and Reset profit and loss button run again
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Göstergeler
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Göstergeler
KT Renko Patterns, Renko grafiğini tuğla tuğla tarayarak, farklı finansal piyasalarda yatırımcılar tarafından sıkça kullanılan popüler grafik formasyonlarını tespit eder. Zaman tabanlı grafiklerle karşılaştırıldığında, Renko grafiklerinde işlem yapmak daha kolay ve belirgindir çünkü grafik sade ve temiz bir yapıya sahiptir. KT Renko Patterns birçok Renko formasyonunu içerir ve bunların çoğu Prashant Shah'ın “Renko Grafikleriyle Karlı Ticaret” adlı kitabında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu g
Blow it Up That Questions Your Life Choices
Fatih Klavun
Göstergeler
"Blow It Up!" – The Trading Indicator That Questions Your Life Choices Tired of boring indicators? Meet your new market companion that delivers:   "YOLO BUY!" arrows   when you should probably panic   Explosive rectangle confetti   (because why not?)   200+ soul-crushing quotes   like   "Your stop loss is imaginary"   and   "This isn’t trading, it’s donating to whales"   Random alerts that roast your strategy This Indicator is like Therapy   – Because daytrading shouldn’t feel
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Göstergeler
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
VisualVol
Maxim Kuznetsov
Göstergeler
The indicator highlights the points that a professional trader sees in ordinary indicators. VisualVol visually displays different volatility indicators on a single scale and a common align. Highlights the excess of volume indicators in color. At the same time, Tick and Real Volume, Actual range, ATR, candle size and return (open-close difference) can be displayed. Thanks to VisualVol, you will see the market periods and the right time for different trading operations. The indicator displays: T
Chanlun
Xiaonong Yu
Göstergeler
The ChanLun or Chan theory is one of the most popular trading theories in China. But it seems like that it has little influence in western countries. Actually, the Chan Theory is based on a sophisticated mathematical model. The basic idea ChanLun is to simplify the bar chart by its model. With the help of ChanLun, a trader can analyze and predict the trend of future goods, stocks. In ChanLun, there are several basic elements called fractals, strokes, line segments and pivots . A trader should pa
Pullback Hunter
Anton Polkovnikov
Göstergeler
PULLBACK HUNTER What is every trader's cherished dream? To see without delay the places where the reversal will happen. This, of course, is from the category of magic, though... nothing is impossible. But for now I've prepared for you an indicator that marks in real time the end of corrections to the current movement or in short - catches pullbacks.What is the main point? Many people practice rebounds when the price moves in the direction of the open position. And they do them on the formation o
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Göstergeler
Ultimate Boom and Crash Indicator The Ultimate Boom and Crash Indicator is a cutting-edge tool developed by  Coetsee Digital , designed to identify potential spike opportunities in the market. Crafted for traders focusing on Deriv and Weltrade synthetic markets, this indicator is optimized to operate exclusively on the 3-minute (M3), 5-minute (M5), 15-minute (M15), 30-minute (M30), and 1-hour (H1) timeframes and supports only the following pairs: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, Pai
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Göstergeler
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Uzman Danışmanlar
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Visual Tiger Speed Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Göstergeler
Visual Tiger Speed Indicator: Unleash the Power of Market Velocity For just a one-time payment of $30, gain a lifetime edge in identifying explosive market moves before they happen. Are you tired of lagging indicators that only show you what has already occurred? The Visual Tiger Speed Indicator is a next-generation tool designed to measure the true, unfiltered velocity of price action, giving you a unique advantage in any market condition. It moves beyond simple price analysis to decode the mo
ETE Detector v4 Head Shoulders
N'da Lemissa Kouame
Göstergeler
ETE Detector v4.0 (Head & Shoulders) Author: KOUAME N’DA LEMISSA Version: 4.0 Platform: MetaTrader 5 Indicator Type: Chart / Visual Trading Signals Overview The ETE Detector v4.0 is a technical indicator designed to automatically detect classic and inverse Head & Shoulders patterns (H&S) on MT5 charts. These patterns are widely used to anticipate trend reversals. With this tool, traders can: Detect sell signals (classic H&S) and buy signals (inverse H&S) with accuracy. Easily visualize patterns
Smooth Patterns
Roman Vashchilin
Göstergeler
Trading patterns on Forex is considered to be the highest level of trading, since it usually requires years of mastering various patterns (shapes and candle combinations) and the ways they affect the price. Patterns are different combinations of Japanese candles on a chart, shapes of classical technical analysis, as well as any regularities of the market behavior repeating many times under the same conditions. After the patterns appear on a chart, the price starts behaving in a certain way allow
Chart Pattern MT5
Young Ho Seo
Göstergeler
Introduction to Chart Pattern MT Chart Pattern MT is a chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Chart Pattern MT uses highly sophisticated chart pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use with intuitive user interface. Chart Pattern MT will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection an
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Göstergeler
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Göstergeler
This is an advanced multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA) Features Two lines of the Hull indicator of different timeframes on the same chart. The HMA line of the higher timeframe defines the trend, and the HMA line of the current timeframe defines the short-term price movements. A graphical panel with HMA indicator data from all timeframes at the same time . If the HMA switched its direction on any timeframe, the panel displays a question or exclamation mark with a tex
Visual Crocodile Pulse Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Göstergeler
Visual Crocodile Pulse Indicator Unlock the Market's True Momentum and Trade with Confidence Are you tired of lagging indicators and noisy charts that lead to false signals? The Visual Crocodile Pulse Indicator is a sophisticated, professional-grade trend analysis tool designed to give you a clear and decisive edge. By cutting through market noise, it identifies the powerful beginnings of new trends, helping you enter trades with higher precision and avoid choppy, unpredictable conditions. For
Matrix Currency
Augusto Martins Lopes
Göstergeler
Matrix Currency – Multi-Timeframe Analysis Tool The Matrix Currency is an advanced indicator designed to analyze currency strength in the Forex market. It provides efficient monitoring and strategic support for traders seeking clear and actionable insights. Key Features Multi-Timeframe Analysis : Simultaneously monitors multiple timeframes (from M1 to MN1) with real-time updates, displayed in an intuitive matrix format. Alert System : Customizable notifications via pop-up, email, and mobile devi
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
Göstergeler
Introduction to the Manual Backtesting Indicator on MQL5 The MetaTrader platform provides an excellent backtesting tool for evaluating Expert Advisors (EAs). However, when it comes to manually backtesting a strategy to assess its effectiveness, this tool has some limitations: You cannot manually draw zones or trend lines while in backtesting mode. You cannot switch timeframes to check time alignment. For example, if my strategy requires additional confirmation from a higher timeframe (HTF), this
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Göstergeler
Visual CrossPulse Dynamics: Trade with the Market's True Rhythm Unlock a new level of market insight with Visual CrossPulse Dynamics, a sophisticated trading indicator designed to adapt to ever-changing volatility and reveal the true direction of the trend. Are you tired of indicators that lag in fast-moving markets or give false signals during consolidation? The Visual CrossPulse Dynamics indicator solves this problem by using an advanced, adaptive algorithm that intelligently adjusts to the m
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
Göstergeler
This indicator uses support and resistance, volume and some special formula to calculate the volume to filter the candles. If the volume reaches a specific value, And at the same time, Candle breaks the support/resistance line, There would be a signal and we can enter the market. Signals appear when the current candle closes. then you can enter the trade when a new candle appears. Please don't forget to follow your money management plan. MT4 Version Support/Resistance Breakout MT4 :   https:/
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Göstergeler
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Göstergeler
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
TPTSyncX
Arief
Göstergeler
ÜCRETSİZ AUX Göstergesini, EA desteğini ve tam kılavuzu alın, lütfen ziyaret edin – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Trend'i Belirle. Deseni Oku. Girişi Zamanla. 30 Saniyede 3 Adım! Kolayca işlem yapın — analiz gerektirmez, Akıllı yardımcınız iş akışınızı basitleştirmeye hazır Artık grafik yüklemesi yok. Akıllı yönelim tespiti ile güvenle işlem yapın. Tüm para birimleri, kripto, hisse senetleri, metaller, endeksler ve herhangi bir zaman dilimi ile uyumludur. Sadece tıklayın ve yürütün
The iChannels
BeeXXI Corporation
5 (2)
Göstergeler
Ultra-fast recognition of parabolic channels (as well as linear, horizontal and wavy channels) throughout the depth of history, creating a hierarchy of channels. Required setting: Max bars in chart: Unlimited This indicator is designed primarily for algorithmic trading, but can also be used for manual trading.  This indicator will have a very active evolution in the near future and detailed descriptions on how to apply to create robots
TrendHarmony MTF Trend Phase Level Visualizer MT5
Andras Salamon
Göstergeler
TREND HARMONY MT5 – Multi Timeframe Trend and Phase and Pullback Level Visualizer indicator for Metatrader5 The TREND HARMONY indicator automates deep trend analysis and generates visualizations for you. Take control of your trades by eliminating uncertainty! Revolutionize your trading experience with precision and insight through the TREND HARMONY Multi Timeframe indicator – your ultimate MT5 trend visualization indicator. [  Features and Manual   | MT4 version |   All Products   ] Are you tir
Order Blocks ICT Multi TF MT5
Diego Arribas Lopez
Göstergeler
[ MT4 Version ]  [ Kill Zones ]  [ SMT Divergences ] How to trade using Order Blocks:  Click here User Interface Performance:  During testing in the strategy tester, the UI may experience lag. Rest assured, this issue is specific to the testing environment and does not affect the indicator's performance in live trading. Elevate your trading strategy with the  Order Blocks ICT Multi TF  indicator, a cutting-edge tool designed to enhance your trading decisions through advanced order block analysis
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Göstergeler
A tool for on-chart strategy backtesting and performance analysis. A utility for developing, debugging, and testing custom trading ideas and indicator functions. An indicator designed to quickly test trading concepts and visualize the effectiveness of different input parameters. An all-in-one sandbox for testing everything from simple crossovers to complex, multi-condition trading systems.
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
Göstergeler
Elliot Waves Analyzer Pro calculates Elliot Waves to Help Identify Trend direction and Entry Levels. Mainly for Swing Trading Strategies. Usually one would open a Position in trend direction for Wave 3 or a Correction for Wave C . This Indicator draws Target Levels for the current and next wave. Most important Rules for Elliot Wave Analysis are verified by the Indicator.  The Pro version analyzes Multiple Timeframes and shows the Subwaves and Target-Levels.   For an Overview  " Elliot Waves Anal
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System MT5 " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yü
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Göstergeler
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
Divergence In Chaos Environment
Arief
Göstergeler
ÜCRETSİZ AUX Göstergesi ve EA Desteğini Alın  Doğrudan indirme — Buraya tıklayın [ D.I.C.E ] Divergence in Chaos Environment, Elliott Dalga Teorisi’ni Trading Chaos teknikleriyle birleştiren trader’lar için geliştirilmiş özel bir MT5 aracıdır. Bill Williams’ın tanımladığı kaotik piyasa ortamıyla senkronize olarak fiyat hareketlerindeki gizli ve normal uyumsuzlukları tespit eder. Ana Özellikler Elliott Dalgası Uyumlu Uyumsuzluk: Dalga yapılarıyla uyumlu boğa ve ayı uyumsuzluklarını tespit eder.
Big Bull Scalper
Israr Hussain Shah
Göstergeler
Big bull scalper Short Description Master market structure with the precision of the popular Big bull scalper  This tool automatically identifies key pivot highs and lows, plotting unique "angling" trend lines that dynamically define market context. It visually confirms Breaks of Structure (BOS) and Changes of Character (CHoCH), removing all guesswork from your analysis. Key Features:    Automatic Pivot Detection Instantly spots significant swing highs and lows.    Dynamic Angling Lines Visual
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Göstergeler
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
X3 Chart Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (4)
Göstergeler
Introduction to X3 Chart Pattern Scanner X3 Cherart Pattern Scanner is the non-repainting and non-lagging indicator detecting X3 chart patterns including Harmonic pattern, Elliott Wave pattern, X3 patterns, and Japanese Candlestick patterns. Historical patterns match with signal patterns. Hence, you can readily develop the solid trading strategy in your chart. More importantly, this superb pattern scanner can detect the optimal pattern of its kind. In addition, you can switch on and off individu
Gann Zone Pro MT5
Kirill Borovskii
Göstergeler
This indicator identifies and displays zones, as it were areas of strength, where the price will unfold. The indicator can work on any chart, any instrument, at any timeframe. The indicator has two modes. The indicator is equipped with a control panel with buttons for convenience and split into two modes. Manual mode: To work with manual mode, you need to press the NEW button, a segment will appear. This segment is stretched over the movement and the LVL button is pressed. The level is displayed
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Göstergeler
Super Signal – Skyblade Edition Profesyonel No-Repaint / Gecikmesiz Trend Sinyal Sistemi, Olağanüstü Kazanma Oranı ile | MT4 / MT5 için Temel Özellikler: Super Signal – Skyblade Edition, özellikle trend bazlı işlemler için geliştirilmiş akıllı bir sinyal sistemidir. Yalnızca güçlü, yönlü ve gerçek momentum destekli piyasa hareketlerini tespit etmek amacıyla çok katmanlı bir filtreleme yapısı kullanır. Bu sistem zirve veya dip noktaları tahmin etmeye çalışmaz. Aşağıdaki üç koşul aynı anda kar
Support Resistance Peaks Indicator
Ekaterina Saltykova
Göstergeler
SupportResistancePeaks Indicator indicator - is the combination of dynamic support/resitance and price action pattern. As a rule support/resistance indicators uses already calculated, history levels. The most disadvantage of this method - new(incomming) levels always are not the same as were on history, in other words accuracy is not so high as expected. My indicator is looking for dynamic/live levels that are forming right now after trend lost it's power and choppy market starts. As a rule exac
Custom Signal Scanner MT5
Satya Prakash Mishra
Göstergeler
Custom Indictor Signal Scanner for scan your own any custom indicator and template its one click you can open your desire signals(given time frame alert). Also can open same template with particular input indicator just type name of template your created with given indicator and enjoy all time frame scan with your logical signals  input string s2 = "====== Embedded Indicator Settings ======"; input UseEmbeddedIndicator = false; // Use embedded indicator instead of external file ( don't use its n
Heikin Ashi with Pivot
Anna Russel Abanes
Göstergeler
ChartMaster Heikin Ashi with Pivot Indicator for MT5 Take your trading to the next level with ChartMaster Heikin Ashi with Pivot Indicator , a powerful tool that combines the clarity of Heikin Ashi candles with advanced pivot-point analysis. This indicator is designed for traders who want to identify market trends, reversals, and key support/resistance zones with precision. Key Features: Heikin Ashi Visualization – Smooths out market noise for cleaner trend identification. Automatic Pivot
Key level wedge pro MT5
Presley Annais Tatenda Meck
Göstergeler
Its our anniversary! To give back enjoy this 60% discount for the next week (original price $239) We have combined all of our beloved indicators the likes of: Key level order block ,   Key level supply and demand ,   Key level liquidity grab   and   Key level wedge   into one single indicator and dashboard. Whats new Dashboard : There is an easy access dashboard for all your needs. Multi-timeframe button : There is now a multi-timeframe option for Order Blocks and Supply and demand zones, maki
Power Trade Indicator
Joel Malebana
Göstergeler
Introducing the POWER TRADE indicator created by a small group of traders with a few years trading trading the financial market profitably . This is a plug and play indicator that provides you with  POWERFUL Entry signals with Profit Taking and rebound zones. The indicator Works with all MT5 trading instruments. The indicator uses previous  chart data as receipt to speculate on future market moves.
EmoSandR
Clever Emoghene
Göstergeler
EmoSupportandResistance Indicator EmoSupportandResistance is an indicator for MetaTrader that automatically highlights important support and resistance zones. These zones represent price levels where the market has previously reacted, making them useful reference points for technical analysis. The indicator updates zones in real time as new price data becomes available and plots them clearly on the chart. Main Features Automatic identification of support and resistance levels Real-time updating
WVAP Scalping
Domantas Juodenis
Göstergeler
VWAP Scalping Pro – Advanced VWAP & Market Profile System Professional-Grade VWAP + Market Profile Technology for Precision Trading VWAP Scalping Pro is an advanced analytical tool that integrates Volume-Weighted Average Price (VWAP) analysis with professional Market Profile visualization. It provides traders with institutional-style insights into price structure, volume distribution, and session dynamics — ideal for scalping, intraday, and swing trading strategies. Key Features Triple VWAP St
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Göstergeler
Hello I Want to introduce The Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 i recently release this premium indicator! its 1000% Non Repaint Indicator, It Work Perfectly Well,, i tested it day by day, Just mind blowing Result,  Including Powerful trend Algorithm! How It Work? well, it work market trend formula, when trend Bullish Or when trend Bearish,  Recommend Timeframe M30, H1 it work all timeframe, and all currency pair, 100% non repaint, How to take signal From Forex Buy Sell Arrow Premium Ind
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Göstergeler
BigPlayerRange – MT5 için En İyi Gösterge BigPlayerRange , MetaTrader 5 üzerinde Mini Endeks ve Mini Dolar için en iyi gösterge olarak kabul edilir. Bu güçlü araç, büyük oyuncuların stratejik faaliyet alanlarını vurgulayarak kurumsal teknik analizde yüksek hassasiyet sunar. BigPlayerRange Nasıl Kullanılır: Gösterge, alış bölgelerini (yeşil çizgi) ve satış bölgelerini (kırmızı çizgi) gösterir. Fiyat bu alanların dışına kapandığında trend oluşma olasılığı yüksektir. Yeşil çizginin üzerinde
Support Resistance Catcher
Taiba Mazhar
Göstergeler
Support Resistance Catcher Indicator Features and Explanation Overview: The Support Resistance Catcher is a custom MT5 indicator designed to identify and visualize supply (resistance) and demand (support) zones based on candlestick price action. It detects zones where price has reversed after rallies or drops, using wick rejections and clustering. The indicator draws horizontal rectangles for active and historical zones, with customizable colors, labels, and alerts. Key Features: 1. Zone Det
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Göstergeler
VTrende Pro - MTF indicator for trend trading with a display panel for MT5 *** Videos can be translated into any language using subtitles (video language - Russian) Although the signals of the VTrende Pro indicator can be used as signals of a full-fledged trading system, it is recommended to use them in conjunction with the Bill Williams TS. VTrende Pro is an extended version of the VTrende indicator. Difference between Pro version and VTrende: - Time zones - Signal V - signal 1-2 waves -    S
Yazarın diğer ürünleri
Trend BB MACD
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (2)
Göstergeler
Trend BB MACD ADX Filtreli Göstergesi Trend BB MACD ADX Filtreli Göstergesi , Bollinger Bantları (BB) , MACD ve Ortalama Yönsel Hareket Endeksi (ADX) 'i birleştiren gelişmiş bir teknik araçtır. Artık +DI ve -DI ile eksiksiz bir yön analizi sistemini ve MACD ile çapraz doğrulama seçeneklerini de içermektedir. Bu gösterge, scalping , gün içi ve swing trading için optimize edilmiş, doğru ve filtrelenmiş alım satım sinyalleri sunmak üzere tasarlanmıştır. Yalnızca yönü değil, aynı zamanda trendin gü
FREE
MarketCrack Whale Detector
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
MarketCrack – Whale Detector: Akıllı Para ile Uyumlu Hareket Edin MarketCrack – Whale Detector , piyasanın büyük katılımcıları olan "balinaların" faaliyetlerini görsel ve önceden tespit etmek için tasarlanmış profesyonel bir göstergedir. Amacı, önemli kurumsal baskının kilit anlarını belirlemek, böylece yatırımcının akıllı paranın yönüyle uyumlu hareket etmesini ve daha güvenle stratejik kararlar almasını sağlamaktır. İşlevsellik ve Amaç MarketCrack – Whale Detector , kurumsal baskı modellerini
StochWpR Momentum Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (1)
Göstergeler
StochW%R Momentum Osilatörü – Akıllı Hibrit Momentum Göstergeniz Hassasiyet. Gürültü Filtreleme. Daha Güvenilir. Volatil piyasalarda yanlış sinyaller üreten geleneksel osilatörlerden sıkıldınız mı? StochW%R Momentum Osilatörü , momentum analizi için bir evrim niteliğindedir; Stokastik ve Williams %R 'nin en iyilerini tek bir güçlü ve özelleştirilebilir göstergede birleştirir. Temel Fayda: Akıllı füzyon algoritması sayesinde piyasa gürültüsünü azaltır ve daha temiz sinyaller sunar, ayrıca trend d
FREE
Advanced ADX Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Advanced ADX Pro: ADX Analizinizi Bir Sonraki Seviyeye Taşıyın  Advanced ADX Pro , geleneksel Ortalama Yönlü Endeks (ADX) göstergesiyle deneyiminizi dönüştürmek için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret aracıdır. Daha fazla kolaylık, kontrol ve görsel ve işitsel netlik sunmak üzere oluşturulan bu gösterge, MetaTrader 5 (MT5) yerel ADX'in yeteneklerinin çok ötesine geçer.  ADX Nedir ve Neden Çok Önemlidir?  ADX, piyasadaki trendin gücünü ölçen hayati bir teknik göstergedir. Üç ana çizgiden oluşur: AD
Virtual Candle Blocks
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Sanal Mum Blokları – Piyasayı sınırsız görselleştirin Sanal Mum Blokları (Virtual Candle Blocks), MetaTrader 5 için, platformda doğal olarak bulunmayanlar da dahil olmak üzere, istediğiniz herhangi bir özel zaman diliminde mumlar oluşturmanıza ve görselleştirmenize olanak tanıyan gelişmiş bir göstergedir. Başlıca Özellikler: Özel Zaman Dilimleri: Temel mumları istediğiniz sürenin blokları halinde gruplayarak (ör. 5 saat, 14 saat, 28 saat, 72 saat vb.) yeni bir sanal mum oluşturun. Bu sayede Trad
FREE
Pi Cycle Projections
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Pi Cycle Projections Nedir? Pi Cycle Projections, MetaTrader 5 için size ikili bir avantaj sunan eksiksiz bir ticaret sistemidir: Yalnızca mevcut anda yüksek olasılıklı giriş sinyalleri (Hareketli Ortalamaların kesişimi) belirlemekle kalmaz, aynı zamanda piyasanın olası gelecekteki senaryolarının görsel bir haritasını da çizer. Bunu, iki-bir-arada bir sistem olarak düşünün: Ne zaman harekete geçeceğinizi söyleyen Akıllı bir Sinyal Üreteci (Pi hareketli ortalama kesişimleri). Fiyatın nereye gideb
FREE
Theme Switcher
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Yardımcı programlar
Tema Değiştirici - Ticaret Terminalinizi Kişiselleştirin Açıklama Tema Değiştirici , MetaTrader 5'teki grafiklerinizin renk şemasını hızla değiştirmenizi sağlayan etkileşimli bir paneldir. Rahat ve kişiselleştirilmiş bir görsel ortam arayan yatırımcılar için tasarlanmış bu gösterge, markalardan, filmlerden ve profesyonel tasarımlardan ilham alan çeşitli tematik stiller sunar. Nasıl Kullanılır? Paneli Açın : Göstergeyi grafiğinize eklemeniz yeterlidir, farklı temalara ait düğmelerin bulunduğu bir
FREE
Scalping Timer
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Scalping Timer – Zorlu Scalper'lar İçin Gerçek Zamanlı Hassasiyet Scalping Timer , mükemmel zamanlamaya ve minimum işlem maliyetine bağımlı olan scalper'lar ve günlük işlemciler için özel olarak tasarlanmış kompakt bir görsel göstergedir. Bu gerçek zamanlı panel, scalping için iki temel ölçümü gösterir: Grafikte ayarlanan mum kapanışına kadar kalan sürenin kesin geri sayımı . Sembolün mevcut spread'inin anında görselleştirilmesi . Bu kritik bilgilere parmaklarınızın ucunda sahip olarak, ani hare
FREE
Trading Exporter for AI Assistant
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Trading Exporter for AI Assistant Trading Exporter for AI Assistant , MetaTrader 5 için tasarlanmış profesyonel bir göstergedir ve tam ve yapılandırılmış işlem verilerini JSON formatında dışa aktarmak için kullanılır. Amacı, ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude veya DeepSeek gibi herhangi bir yapay zeka (AI) asistanının bilgileri analiz etmesini ve kişiselleştirilmiş öneriler, stratejiler ve açıklamalar sunmasını sağlamaktır. Özel Tavsiye: DeepSeek Bu dışa aktarıcı her AI ile çalışsa da, DeepSeek'in
FREE
LCD Laguerre Convergence Divergence
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
LCD Laguerre Yakınsama Farklılaşması: Klasik MACD'nin Gelişmiş Bir Versiyonu LCD Laguerre Yakınsama Farklılaşması (Laguerre Convergence Divergence) , klasik MACD'yi geliştirmek için tasarlanmış gelişmiş bir teknik göstergedir. Daha hızlı, daha hassas ve uyarlanabilir bir momentum tespiti sunar. En büyük avantajı, geleneksel hareketli ortalamalardan daha doğru bir şekilde fiyat değişikliklerine tepki veren Laguerre filtreleri kullanmasıdır. Temel Avantajlar Daha Yüksek Hassasiyet ve Daha Az Gecik
FREE
Laguerre RSI Classic
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Laguerre RSI: Gelişmiş Bir Osilatör Laguerre RSI , John Ehlers tarafından geliştirilen, dijital filtrelere dayalı gelişmiş bir osilatördür. Bu gösterge, Laguerre filtresi adı verilen bir teknik kullanarak fiyat dalgalanmalarını yumuşatır, böylece aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini daha hassas bir şekilde tespit etmeyi ve piyasa gürültüsünü azaltmayı sağlar. Laguerre RSI 0 ile 1 arasında salınır ve standart seviyeleri şunlardır: Aşırı Alım: 0.75 üzeri Aşırı Satım: 0.25 altı Bu gösterge, piyasa
FREE
Trading Advisor a Helping Hand
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
İşlem Danışmanı - Yardımcı Bir El Bu gösterge, gerçek zamanlı nicel piyasa analizi sunarak işlemcileri operasyonlarında danışmanlık etmek ve eşlik etmek üzere tasarlanmıştır. Otomatik karar verme aracı değildir, ancak aşağıdaki bilgileri sağlayan akıllı bir asistandır : Piyasa Teşhisi (yükseliş/düşüş eğilimi, aralık, volatilite) Genel Tavsiyeler (ne zaman alım, satım veya bekleme yapılmalı) Önerilen Risk Yönetimi (ATR tabanlı Stop Loss ve Take Profit) Disiplini sürdürmek için Psikolojik İpuçlar
FREE
Gap Detector Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
GapDetector Pro , gerçek zamanlı olarak üç seviyede fiyat boşluğu (gap) tespit eder: Mavi Nokta (Punto azul): Erken uyarı , potansiyel bir gap oluşumunu öngörür. Sarı Nokta (Punto amarillo): Düşük hacim ve geniş spread koşulları, yüksek gap olasılığını gösterir. Beyaz Nokta (Punto blanco): Mumlar arasında halihazırda oluşmuş olan gerçek bir gap 'i onaylar. Parametre Ayarlama Kullanıcı, ihtiyaçlarına göre parametreleri ayarlayabilir: VolumeDropRatio (Hacim Düşüş Oranı): Düşük değerler , daha fazl
FREE
Adaptive Fibonacci Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Adaptive Fibonacci Zones , MetaTrader 5'in klasik Fibonacci geri çekilmesinin geliştirilmiş ve dinamik bir versiyonudur. Yerleşik Fibonacci'den temel farkı, seviyeleri manuel olarak çizmenize veya geri çekilmeyi hangi noktadan hangi noktaya ölçeceğinize göz kararı karar vermenize gerek olmamasıdır. Bu gösterge bu işi sizin için yapar: fraktallar ve ATR tabanlı bir volatilite filtresi kullanarak piyasadaki önemli swing'leri (tepe ve dipleri) otomatik olarak tespit eder . Bu sayede Fibonacci, piya
FREE
SOS Trader
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Türkçe Çeviri Bu gösterge, zamanında tepki vermenize ve sermayenizi korumanıza yardımcı olmak için tasarlanmış gelişmiş bir kayıp pozisyon monitörüdür . Mevcut semboldeki tüm açık işlemleri gerçek zamanlı olarak analiz eder, birden fazla zaman diliminde ATR kullanarak volatiliteyi hesaplar ve fiyatın Stop Loss'unuza ne kadar yakın olduğunu belirler. Görsel çizgiler ( dinamik Stop Loss ve Başa Baş Noktası ) ve her işlem hakkında önemli bilgileri gösteren bir Bloomberg tarzı panel sunar: Bakiyeniz
FREE
GoGo Breaker The Master Candle Signal
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
GoGo Breaker – The Master Candle Signal Gelişmiş Filtrelerle Fiyat Hareketine Dayalı Akıllı Sinyaller GoGo Breaker, gerçek zamanlı olarak yüksek olasılıklı fırsatları belirlemek için "Ana Mum (Master Candle)" modelini kullanan güçlü bir alım satım göstergesidir. Hızlı ve hassas girişler arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır ve scalping, gün içi (intraday) ve swing trading stratejileri için idealdir. Net oklarla alım/satım sinyallerini otomatik olarak tespit eder. Tüm piyasalarda çalışır: Forex
Correlation Nexus
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Correlation Nexus Correlation Nexus: Çiftler Arasındaki İlişkiyi Doğrudan veya Ters Olarak Yönetin Correlation Nexus , iki finansal enstrüman arasındaki istatistiksel korelasyona dayalı alım satım fırsatlarını tespit eden, MetaTrader 5 için gelişmiş bir teknik göstergedir. Bu sistem, pozitif (doğrudan) korelasyonlardan ve negatif (ters) korelasyonlardan faydalanmanızı sağlayarak, farklı döviz çiftlerine, endekslere veya emtialara dinamik olarak uyum sağlar. Geleneksel araçlardan farklı olarak, b
FREE
Advanced Market Insight
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Yardımcı programlar
Gelişmiş Piyasa Analiz Paneli Advanced Market Insight , MetaTrader 5 grafiğinde doğrudan önemli piyasa metriklerine hızlı ve düzenli erişim arayan yatırımcılar için tasarlanmış görsel bir bilgi panelidir. Gelişmiş finansal terminallerden ilham alan temiz ve profesyonel bir estetikle, bu panel analiz ve karar alma süreçlerinizi tamamlamak için temel verileri bir araya getirir. Geliştirilmiş Avantajlar ve Özellikler Daha Doğru Günlük Aralığı: Artık gösterge, size daha doğru ve güncel bir volatili
FREE
Smart Volume Flow
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Smart Volume Flow (Akıllı Hacim Akışı) Smart Volume Flow , emir akışının yorumlanmasını bir üst seviyeye taşıyan profesyonel bir hacim analiz aracıdır. Sadece bar sayımının ötesine geçmek için tasarlanmıştır ve hibrit hacim , trend bağlamı , çoklu zaman dilimi filtreleri ile yön gücü (ADX ve +DI/-DI) doğrulaması nı birleştirir. Amacı, ham verileri daha yüksek hassasiyetle karar verme için taktiksel bilgilere dönüştürerek piyasa aktivitesini ayrıştırmak, ağırlıklandırmak ve bağlamsallaştırmaktır
Alert Signal Chess King Trading Opening
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
"Forex Ticaretine Uygulanan Satranç Stratejisi" Piyasayı bir satranç tahtası olarak hayal edin. Her teknik gösterge, kendine özgü bir işlevi olan benzersiz ve güçlü bir taştır. Bu akıllı sistem, yüksek olasılıklı giriş sinyallerini tespit etmek için uyum içinde çalışan altı anahtar "taşı" birleştirir: Piyon (EMA 50): Çevik keşifçinizdir, kısa vadeli trenddeki hızlı değişiklikleri tespit eder. Kale (EMA 200): Sarsılmaz bir kaledir, piyasanın ana trendini onaylar. At (Bollinger Bantları): Çevik v
DominoSync DoubleSix
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
DominoSync DoubleSix: Güvenilir Ticaret İçin Gelişmiş Bir Gösterge DominoSync DoubleSix , düşük hacimli veya sıra dışı aralıklara sahip mum çubuklarını filtreleyerek ve birden fazla zaman dilimini analiz ederek yatırımcıların daha güvenilir giriş sinyalleri belirlemesine yardımcı olan gelişmiş bir göstergedir. Giriş sinyalleri, göstergenin histogramında gösterilir, bu da fiyat grafiğinde daha net ve daha az rahatsız edici bir analiz sağlar. DominoSync DoubleSix'i Benzersiz Yapan Nedir? Çoklu Zam
Pro MA 5
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Pro MA 5 – Profesyonel Hareketli Ortalama Paketi  MetaTrader 5'teki en eksiksiz hareketli ortalama sistemi Pro MA 5 , trendleri cerrahi hassasiyetle tespit etmek için güçlü, özelleştirilebilir ve verimli bir arayüz sunarak teknik analizi baştan yaratıyor.  Pro MA 5 Nedir? Bu, akıllı uyarılar, etkileşimli bir panel ve herhangi bir enstrüman veya zaman diliminde işlem yapmak için optimize edilmiş bir tasarıma sahip, 5 adede kadar yapılandırılabilir hareketli ortalamayı bir araya getiren gelişmiş b
AUI Eagle Duel
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Uzman Danışmanlar
AUI Bot - Yapay Ultra İçgüdü DİKKAT: Günlük, haftalık veya aylık kazanç arıyorsanız bu bot SİZİN İÇİN DEĞİLDİR. Bu bot, yalnızca YILLIK karlılık için tasarlanmıştır. Bu yüzden, bir yıl boyunca müdahale etmeden sakin bir şekilde çalışmasına izin vermeye istekli değilseniz, bu bot size göre değildir. Bu Bot Nasıl Çalışır? Bot, çok katı kararlar almak için piyasadaki birden fazla faktörü farklı zaman dilimlerinde analiz eder. Yalnızca uygun koşulların mükemmel bir şekilde birleştiğini tespit ettiği
TDI Laguerre
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
TDI Laguerre TDI Laguerre , popüler Traders Dynamic Index (TDI) göstergesinin bir evrimidir. Fiyat hareketinin daha akıcı, hassas ve doğru bir okumasını sunmak için klasik RSI'ın yerine bir Laguerre filtresi kullanır. Bu gelişmiş versiyon, oynaklık unsurlarını, hareketli ortalamaları ve görsel sinyal tespitini yapılandırılabilir uyarılarla birleştirir. Bu Gösterge Ne Yapar? Bu gösterge şunları temsil eder: Kapanış fiyatına dayalı, yumuşatılmış bir Laguerre çizgisi . Laguerre çizgisi üzerinde kı
BB KC Hybrid Squeeze Band
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
BB KC Hibrit Sıkışma Bandı – Gelişmiş Volatilite ve Sıkışma Göstergesi BB KC Hibrit Sıkışma Bandı , Bollinger Bantları (BB) ve Keltner Kanalı (KC) 'nı tek bir hibrit yapıda akıllıca birleştiren yeni nesil bir teknik göstergedir. Piyasa volatilite, sıkışma ve genişleme ortamının daha doğru bir okumasını sunmak üzere tasarlanan bu gösterge, önemli fırsat alanlarını daha erken ve daha az gürültüyle tespit etmenizi sağlar. Ne İşe Yarar? Dinamik Hibrit Bant Hesaplaması BB ve KC'nin üst ve alt bantlar
MultiFrame Momentum
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
MultiFrame Momentum Göstergesi MultiFrame Momentum , piyasanın birden fazla zaman dilimini eş zamanlı analiz ederek yönsel yakınsama anlarını tespit eden gelişmiş bir göstergedir. Benzersiz tasarımı, farklı timeframe 'ler arasındaki momentum örtüşmelerini arar ve yeşil (yükseliş) , kırmızı (düşüş) ve gri (nötr) arasında değişen bir çizgi aracılığıyla net görsel sinyaller üretir. Temel Yapılandırma ve Testler Göstergenin etkinliği, tamamen zaman dilimlerinin kişiselleştirilmiş ayarına bağlıdır. H
Legion of Soldiers
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Here is a Turkish translation of the "Legion of Soldiers – Manual de Uso". Legion of Soldiers – Kullanım Kılavuzu Ana Odak Noktası Legion of Soldiers , önceden belirlenmiş trend stratejileri içinde yeniden girişler için tasarlanmış bir göstergedir. Bu gösterge tek başına trendi tanımlamaz, ancak önceden tespit edilmiş bir trend sistemine eşlik etmek ve onu güçlendirmek için kullanılır. Trendin yönü, aşağıdaki gibi araçlar kullanılarak önceden teyit edilmelidir: MarketCrack – Whale Detector (öner
Elliott Wave Radar
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Bu Gösterge Ne Yapar? Grafiği otomatik olarak analiz ederek Elliott Dalgaları kalıplarını (itki ve düzeltmeler) tanımlar ve dalga 1, 2, 3, 4 ve 5'in nerede olduğunu gerçek zamanlı olarak gösterir. Ayrıca, fiyat projeksiyonları , hacim onayı ve üçgen tespiti içerir. Bu "Radar" Versiyonu Neleri Geliştiriyor? Hedef Projeksiyonu: Fiyatın 5. dalgada nereye gidebileceğini önerir. Hacimle Doğrulama: Hacmin tespit edilen kalıbı destekleyip desteklemediğini onaylar. Üçgen Tespiti: Karmaşık düzeltmeleri (
Oracle Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Oracle Osilatör , teknik analizde gerçek bir devrimdir. Trader'ı RSI , Stokastik , Williams %R , DeMarker ve Laguerre Filtresi gibi birden fazla osilatörü aynı anda izlemeye zorlamak yerine, bu gösterge her birinin en iyi yönlerini tek bir hibrit çizgide ( DodgerBlue renginde) birleştirir. Bu çizgi, piyasa gürültüsünü filtrelerken gerçek hareketlere karşı reaktif olacak şekilde mükemmel bir şekilde kalibre edilmiştir ve bu sayede birçok trader'ı şaşırtan yanlış sinyalleri önler. Neden Her Bir Os
Dragon Bands Z
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Göstergeler
Dragon Bands Z: Görsel Trend Analizi Göstergesi Dragon Bands Z, birden fazla teknik kaynağın görsel olarak birleştirilmesiyle grafik okumasını basitleştirmek için tasarlanmış bir göstergedir. Amacı, çok sayıda tekil göstergeyle dolu grafiklere ihtiyaç duymadan piyasa yönü ve gücü hakkında net bir gösterge sağlamaktır. Gösterge, fiyat hareketini dört ana görsel duruma çevirmek için hibrit bir renk dolgusu kullanır: Yeşil: Baskın bir yükseliş yönlü gücü gösterir. Kırmızı: Baskın bir düşüş yönlü gü
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt