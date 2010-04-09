Value Gap

Value Gap, Fair Value Gap stratejisine dayalı akıllı bir araçtır.

Nasıl çalışır:
Gösterge, son fiyat hareketlerini sürekli analiz eder ve alıcılar ile satıcılar tarafından bırakılan dengesizlik alanlarını belirler. Bir boşluk tespit edildiğinde, grafik üzerinde net bir seviyeye işaretlenir.

Ardından araç, gelecekteki fiyat hareketini izler: piyasa izin verilen süre içinde boşluğu doldurursa bir sinyal üretilir.

Gap Threshold (%) ile yalnızca anlamlı fırsatları filtreleyebilir ve Max Bars to Touch ile seviyenin ne kadar süre geçerli olacağını kontrol edebilirsiniz.

Temiz görselleştirmeler ve uyarılar, grafiğin fırsatlara odaklanmasını sağlar, gürültüye değil. Aracı tek başına veya stratejinizle birlikte kullanabilir, fiyatın muhtemelen tepki göstereceği noktaları görebilirsiniz.



