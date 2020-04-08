Hourly Bias Scanner

揭示那些大玩家不愿让你看到的秘密。

你是否曾好奇，市场中的**“巨鲸”是否总在同一时间、朝着同一方向入场？这个指标会向你展示。它不提供具体的入场信号，但它揭示了通常会被忽视的按小时或按天划分的历史价格波动模式**。

例如，你可能会发现每周四下午 3:00，欧元/美元（EURUSD）有 80% 的概率上涨。它非常适合希望确认时间偏差或为其策略识别高概率时间点的交易者。

通过它，你可以一目了然地看到：看涨/看跌蜡烛图的百分比、主要方向以及平均波动幅度。因此，你能理解机构历史上是如何运作的，从而快速而简单地完善你的分析。

注意：M30（30分钟图） 数据按小时整合：每小时的数据显示了构成该小时的两根 30 分钟蜡烛图的行为。

注意：针对金属、股票和指数 对于某些资产，00:00（午夜）可能不会显示数据，因为市场和经纪商并非总是在这个确切时间开盘。这是正常的，反映了该资产的实际开盘时间。

该指标已在 外汇（Forex）、股指（SP500, NDX）和贵金属上开发并测试。从理论上讲，它的逻辑也适用于包括加密货币在内的其他资产，但尚未在该市场进行直接验证。