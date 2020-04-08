Hourly Bias Scanner

揭示那些大玩家不愿让你看到的秘密。

你是否曾好奇，市场中的**“巨鲸”是否总在同一时间、朝着同一方向入场？这个指标会向你展示。它不提供具体的入场信号，但它揭示了通常会被忽视的按小时或按天划分的历史价格波动模式**。

例如，你可能会发现每周四下午 3:00欧元/美元（EURUSD）80% 的概率上涨。它非常适合希望确认时间偏差或为其策略识别高概率时间点的交易者。

通过它，你可以一目了然地看到：看涨/看跌蜡烛图的百分比、主要方向以及平均波动幅度。因此，你能理解机构历史上是如何运作的，从而快速而简单地完善你的分析。

注意：M30（30分钟图） 数据按小时整合：每小时的数据显示了构成该小时的两根 30 分钟蜡烛图的行为。

注意：针对金属、股票和指数 对于某些资产，00:00（午夜）可能不会显示数据，因为市场和经纪商并非总是在这个确切时间开盘。这是正常的，反映了该资产的实际开盘时间。

该指标已在 外汇（Forex）、股指（SP500, NDX）和贵金属上开发并测试。从理论上讲，它的逻辑也适用于包括加密货币在内的其他资产，但尚未在该市场进行直接验证


Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
指标
MT4版本  |   FAQ Owl Smart Levels Indicator 是一個完整的交易系統，包含 Bill Williams 的高級分形、構建正確的市場波浪結構的 Valable ZigZag 以及標記準確入場水平的斐波那契水平等流行的市場分析工具 進入市場和地方獲利。 策略的详细说明 指示灯使用说明 顾问-贸易猫头鹰助手助理 私人用户聊天 ->购买后写信给我，我会将您添加到私人聊天中，您可以在那里下载所有奖金 力量在於簡單！ Owl Smart Levels 交易系統非常易於使用，因此適合專業人士和剛開始研究市場並為自己選擇交易策略的人。 策略和指標中沒有隱藏的秘密公式和計算方法，所有策略指標都是公開的。 Owl Smart Levels 允許您快速查看進入交易的信號，突出顯示下訂單的水平並向您發送有關已出現信號的通知。 優點很明顯： 清楚地顯示主要和更高時間框架的趨勢方向。 指示儀器信號的出現。 標記開單、止損設置和固定利潤的水平。 沒有多餘的，只有必要的結構！ ZigZag 表示全球趨勢的方向，因此也表示貿易方向。 市場反轉點的短線清楚地表明在什麼水平上構建斐波那
KasTon Magic All in One Indicators
Kauser Alam
指标
KasTon Trend System: The Complete 2-in-1 Trading Strategy Identify the Trend, Confirm the Signal, and Trade with Confidence! Do you suffer from confusion while trading? Do you find it difficult to determine the market's direction? Are you tired of losing money on false signals? The KasTon Trend System is here as an integrated solution to all these problems. This is not just an indicator; it is a complete trading strategy built on the synergy of two powerful, custom-built indicators. Our main g
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
指标
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
指标
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
指标
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Updown v6
Guner Koca
指标
up down v6 for mt5 is no repaint all timeframe and all pairs indicator. red histogram cros trigger that is up point,and put a red point on histogram. and blue histogram cros trigger that is deep point.and put blue point on histogram. this indicator need to sometimes zoom out .for thise pres + button. if newly comes signal is too high makes before invisible.red and blue points are there.to see the signals. indicator is no repaint and can use all time frame and all pairs. only need minimum 500 bar
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
指标
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
指标
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
指标
采用专业和量化方法进行均值回归交易的独特指标。它利用了价格以可预测和可衡量的方式转移并返回均值这一事实，这允许明确的进入和退出规则大大优于非量化交易策略。 [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 清晰的交易信号 非常容易交易 可定制的颜色和尺寸 实现性能统计 优于大多数交易策略 显示合适的止损和止盈水平 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 这个怎么运作 该指标从更高的时间范围测量完全可定制的移动平均线的标准偏差，并使用趋势跟踪方法精确地找到交易。交易是通过深入当前图表的价格行为发现的，并在价格返回到平均价格区间时关闭，根据您选择的更高时间范围计算。由于其编码方式，该指标将远离高波动性和强劲趋势市场，并且仅在可预测的情况下进行交易，在可接受的波动性与方向性比率范围内，回归均值是可行的。 指标剖析 绿线是更高时间范围内的移动平均线（也就是平均值） 虚线区域是移动平均线周围的典型价格区间 蓝线是看涨交易的突破价格 红线是看跌交易的突破价格 交易是针对均值进行的，并在典型的价格
PZ ABCD Retracement MT5
PZ TRADING SLU
指标
该指标找到AB = CD回撤形态。 AB = CD回调模式是一种4点价格结构，其中初始价格区间被部分回调，然后与回调完成后等距移动，这是所有谐波模式的基本基础。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 可定制的图案尺寸 可定制的AC和BD比率 可定制的突破时间 可定制的线条，颜色和大小 它根据CD纤维水平显示SL和TP水平 视觉/声音/推送/邮件警报，用于模式和突破 AB = CD Retracements可以扩展和重新绘制很多内容。为了使事情变得更容易，该指标实施了一个转折：它在向交易发出信号之前等待正确方向的Donchian突破。最终结果是带有非常可靠的交易信号的重新粉刷指示器。输入donchian突破时段作为输入。 看涨回撤是蓝色的 空头回撤是红色的 请注意，价格模式（例如AB = CD）可以扩展，指标必须重新绘制以跟随该模式的扩展。如果图案重涂超出了参数中输入的AC / BD / AB = CD比率，则该图案将消失，因为它将不再有效。要交易这些模式，请求助于donchian突破信号。 输入参数 幅度：AB = CD模式的大小 突围
RSI Bollinger Bands Arrow Strategy
Abdullah Alhariri
指标
RSI 布林带箭头策略 (RSI Bollinger Bands Arrow Strategy) RSI 布林带箭头策略是一种清晰且有效的技术指标，旨在结合 RSI 和布林带（Bollinger Bands）来识别高概率的反转点。 该策略将 RSI 指标与布林带结合使用： 当价格在 布林带上轨之上 时 卖出 。 当价格在 布林带下轨之下 时 买入 。 只有当两个指标同时确认相同的市场状况时才会生成信号，从而确保更高的准确性并减少错误的入场。 工作原理 买入信号: 价格从布林带 下轨下方向上 穿过。 RSI 向上 穿过定义的 超卖 水平。 图表上出现一个 绿色 的买入箭头。 卖出信号: 价格从布林带 上轨上方向下 穿过。 RSI 向下 穿过定义的 超买 水平。 图表上出现一个 红色 的卖出箭头。 这个简单的策略只有在 RSI 和布林带 同时 处于超买或超卖状态时才会触发，因此非常适合剥头皮（scalping）和短线反转交易。 主要特点 RSI + 布林带的组合确认。 清晰的买入和卖出箭头。 RSI 周期和布林带设置可调节。 直接在图表窗口中工作。 适用于外汇、黄金 (
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
指标
The indicator generates early signals basing on ADX reading data combined with elements of price patterns. Works on all symbols and timeframes. The indicator does not redraw its signals. You see the same things on history and in real time. For better visual perception signals are displayed as arrows (in order not to overload the chart). Features The best results are obtained when the indicator works on two timeframes. For example: M30 – the indicator shows the main trend; M5 – the indicator gen
Day Trading Indicator MT5
Yan Zhen Du
指标
This trading indicator is non-repainting, non-redrawing, and non-lagging, making it an ideal choice for both manual and automated trading. It is a Price Action–based system that leverages price strength and momentum to give traders a real edge in the market. With advanced filtering techniques to eliminate noise and false signals, it enhances trading accuracy and potential. By combining multiple layers of sophisticated algorithms, the indicator scans the chart in real-time and translates comple
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
指标
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Buy Sell Chill Indicator
Santino Emanuele Ventre
指标
Take the stress out of trading with the Buy Sell Chill Indicator —your ultimate companion for effortless trend identification. This easy-to-use tool gives you a clear visual arrow to show the direction the market is about to take, making trading decisions as simple and "chill" as possible. Why Choose the Buy Sell Chill Indicator? Relaxed and Intuitive : Designed to make trading less stressful and more enjoyable by giving you straightforward signals with no clutter. Customizable Features : ATR Pe
Better RSI With Tester
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
指标
Category: Trend Indicator Platform: MetaTrader 5 Type: Entry Indicator Timeframes: All Trader Styles: Scalping, Day Trading, Swing Trading, Binary Options Markets: All Description This indicator is an enhanced version of the Relative Strength Index (RSI) with additional features for visual clarity and cycle detection. It is designed to provide traders with a clearer view of momentum conditions and potential turning points. Main features: Improved RSI Visualization – The indicator displays RSI va
Trend Duration Forecast MT5
Cao Minh Quang
指标
The Trend Duration Forecast MT5 indicator is designed to estimate the probable lifespan of a bullish or bearish trend. Using a Hull Moving Average (HMA) to detect directional shifts, it tracks the duration of each historical trend and calculates an average to forecast how long the current trend is statistically likely to continue. This allows traders to visualize both real-time trend strength and potential exhaustion zones with exceptional clarity. KEY FEATURES Dynamic Trend Detection:   Utiliz
Buy and Sell Zones MT5
Evgeniy Zhdan
指标
用於確定平面和趨勢的指標。 如果價格低於兩條直方圖和兩條線（紅色和藍色）中的任何一條，則這是一個賣出區域。 購買此版本的指標時，一個真實賬戶和一個模擬賬戶的 MT4 版本 - 作為禮物（收到，給我寫私信）！ 如果價格高於兩條直方圖和兩條線（紅色和藍色）中的任何一條，則這是一個買入區域。 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/3793 如果價格在兩條線之間或在任何直方圖的區域內，那麼市場就沒有明確的趨勢。簡單地說，市場是平的。 指標的工作在屏幕截圖中更清楚地顯示。 該指標可用作獨立的交易系統。該指標可用於獲取領先數據或確定當前趨勢的方向。對於任何級別的交易者來說，這都是一個很好的工具！
TrendDetect
Pavel Gotkevitch
指标
The Trend Detect indicator combines the features of both trend indicators and oscillators. This indicator is a convenient tool for detecting short-term market cycles and identifying overbought and oversold levels. A long position can be opened when the indicator starts leaving the oversold area and breaks the zero level from below. A short position can be opened when the indicator starts leaving the overbought area and breaks the zero level from above. An opposite signal of the indicator can b
Hunter trend
Yaroslav Varankin
指标
Hunter Trend: Arrow Indicator for Binary Options Trading Hunter Trend is an arrow indicator designed for trading binary options (turbo options) on the M1 timeframe, allowing for short-term trading opportunities. How to Trade with this Tool: Signals may appear when a candlestick forms. Once such a signal appears, wait for the closure of that candlestick. Upon the opening of a new candlestick, open a trade for 1-2 candlesticks in the indicated direction. In this case, for 1-2 minutes. A blue dot
MetaCOT 2 Williams Commercial Index COT MT5
Vasiliy Sokolov
指标
MetaCOT 2 is a set of indicators and specialized utilities for the analysis of the U.S. Commodity Futures Trading Commission reports. Thanks to the reports issued by the Commission, it is possible to analyze the size and direction of the positions of the major market participants, which brings the long-term price prediction accuracy to a new higher-quality level, inaccessible to most traders. These indicators, related to the fundamental analysis, can also be used as an effective long-term filter
Your Pointer
Nadiya Mirosh
指标
Your Pointer is no ordinary Forex channel. This corridor is built on the basis of the analysis of several candles, starting from the last one, as a result of which the extremes of the studied interval are determined. They are the ones who create the channel lines. Like all channels, it has a middle line as well as a high and low line. This channel is worth watching for its unusual behavior. The use of the Your Pointer indicator allows the trader to react in time to the price going beyond the bo
Oscillator trading signals
Evgeny Raspaev
指标
Oscillator trading signals - это динамический индикатор, определяющий состояние к продолжению тенденции роста или падению цены торгового инструмента и отсечению зон с нежелательной торговлей. Индикатор состоит из 2 линий осцилляторов. Медленная и быстрая сигнальная линия.  Шкала отображения перевернутая. Зоны вблизи 0 свидетельствуют о тенденции роста цены валютной пары. Зоны -100 свидетельствуют о падении цены валютной пары. На основном графике в виде стрелок отображается потенциально выгодные
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
指标
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
指标
This is an advanced multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA) Features Two lines of the Hull indicator of different timeframes on the same chart. The HMA line of the higher timeframe defines the trend, and the HMA line of the current timeframe defines the short-term price movements. A graphical panel with HMA indicator data from all timeframes at the same time . If the HMA switched its direction on any timeframe, the panel displays a question or exclamation mark with a tex
Triple SuperTrend Histo
Ryszard Kadow
指标
Supertrend indicator uses a combination of a moving average and average true range to detect the trend of a trading instrument. Supertrend indicator for MetaTrader 5 easily shows the trend as a line following the price. Triple SuperTrend Histo indicator  calculate  three supertrends to show the trend as a histogram. Changing the color from red to green means you can BUY , from green to red means you can SELL . Description of the method of drawing a histogram. The price is above the EMA 200,
DYJ TradingView
Daying Cao
5 (1)
指标
DYJ TRADINGVIEW 是一个多指标评级系统，使用评级信号数量和分析工具来发现入场的机会。 DYJ TRADINGVIEW 有10个内置的市场分析指标。 我们使用几种不同的类型，可以很好地相互补充。 使用我们的评级系统关注您喜欢的品种，您可以找到更准确的交易。 参与评级的趋势指标包括 DYJ POWERSIGNAL 、ADX、SMA、布林带。 参与评级的震荡指标包括 MACD、RSI、随机指标、鳄鱼。 当有3个指示器有显示同一方向买入或卖出信号数量大于等于3或更高时，我们开始进入市场交易。 参数 [GENERAL] InpMaxTrendeds = 3 -> 当信号数量大于等于 InpMaxTrendeds 时 此货币对可入场  [TRADINGVIEW]    InpPowerSignalMinPercent = 90   ->   TradeView 最低趋势百分比 InpPowerSignalStrongPercent    =   100   ->   TradeView 强烈趋势百分比 InpPowerSignalMaxPercent   =  100   ->  
VisualVol
Maxim Kuznetsov
指标
The indicator highlights the points that a professional trader sees in ordinary indicators. VisualVol visually displays different volatility indicators on a single scale and a common align. Highlights the excess of volume indicators in color. At the same time, Tick and Real Volume, Actual range, ATR, candle size and return (open-close difference) can be displayed. Thanks to VisualVol, you will see the market periods and the right time for different trading operations. The indicator displays: T
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
指标
ATREND： 工作原理及使用方法 工作原理 “ATREND”指标针对MT5平台设计，旨在通过结合多种技术分析方法为交易者提供强有力的买卖信号。该指标主要利用平均真实波幅（ATR）来测量波动性，并结合趋势检测算法来识别潜在的市场动向。 购买后请留言，您将获得特别的赠品。 主要特点： - 动态趋势检测：该指标评估市场趋势并相应调整信号，帮助交易者与当前市场条件对齐策略。 - 波动性测量：通过使用ATR，该指标衡量市场波动性，这对于确定最佳止损（SL）和止盈（TP）水平至关重要。 - 信号可视化：该指标在图表上直观地表示买卖信号，增强交易者的决策能力。 操作步骤 输入和设置： - 时间框架：此输入允许您设置指标计算的主要时间框架，默认值为15分钟。 - 时间框架2：此输入可用于定义额外分析的辅助时间框架，默认值为1分钟。 - 移动：此参数允许您将指标的计算向回移动，默认值为0。 - SLATR：此输入定义用于根据ATR计算止损水平的乘数，默认值为2.56。 - TPATR：此输入定义用于根据ATR计算止盈水平的乘数，默认值也为2.56。 - AlertsOn：启用或禁用交易信号的警报，
Fractal 358 Plus
Renato Fridschtein
指标
Fractal 358 Plus is a predictive indicator that provides the clearest sight of price movements. Identifying graphic patterns such as Caixote (Crate), Pivot and Inside Candle , it shows entries and exits spots, as well as threats to your trades in the markets. It comes ready to use with B3 Mini Index (WIN$ series) and can be adjusted to use with any asset and timeframe. Fractal 358 unravels price movement Based on the Fibonacci sequence, Fractal 358 is a new and different way of reading and und
Trend BB MACD
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (3)
指标
趋势型BB MACD指标与ADX过滤器 趋势型BB MACD指标与ADX过滤器 是一款结合了 布林带 (BB) 、 MACD 和 平均趋向指数 (ADX) 的高级技术工具。该指标现在整合了完整的方向分析系统，包括 +DI 和 -DI ，以及 MACD 交叉确认选项。它旨在提供经过优化的精确过滤交易信号，适用于 超短线交易 (scalping) 、 日内交易 (intraday) 和 波段交易 (swing trading) ，帮助交易者不仅识别趋势方向，还能判断其强度和可靠性。 核心组成部分 布林带 (BB) BB Middle (中轨): 简单移动平均线 (SMA)。 BB Upper / BB Lower (上轨/下轨): SMA ± (标准差 × 乘数)。 完全自定义: 可调整颜色、粗细和线条样式。 混合信号 (Hybrid Signal) 将 MACD 线 (非柱状图) 与 BB 中轨结合，通过调整其数值来生成动态信号。 智能颜色系统: 绿色: ADX 和 +DI 确认看涨动量。 红色: ADX 和 -DI 确认看跌动量。 黄色: 趋势疲弱或指标之间存在冲突。 高级 ADX 过
FREE
Projective SR
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
Projective SR – 实时预测的支撑与阻力 Projective SR 是一款先进的指标，它能自动检测图表上的 关键支撑与阻力点 ，并以 动态的对角线形式将其预测至未来 ，从而预示价格可能发生反应的潜在区域。 与只显示固定水平的传统指标不同， Projective SR 分析价格的几何结构 ，识别出最相关的 关键点 (Pivots) ，并绘制出 倾斜的线条 来适应市场走势。 这些线条 实时更新 ，并在新K线形成时展示价格结构是如何演变的。 技术特点 (Jìshù Tèdiǎn) 基于 K 线结构的自动关键点检测 （高点和低点）。 精确的几何预测 ，使用 实时计算 （而非基于K线数量）。 预测性的支撑与阻力线 ，能够预见未来的价格走势。 灵活的配置： 关键点敏感度、预测长度、颜色、粗细和标签。 稳定模式： 除非检测到新的确认关键点，否则线条保持固定不变。 优势 (Yōushì) 帮助您 清晰地可视化市场可能的方向 。 允许您 提前发现 结构区域内的 突破或反弹 。 是 剥头皮 (Scalping) 、 波段交易 (Swing) 或 高级技术分析 的理想选择。 兼容任何交易品种或
FREE
Advanced ADX Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
Advanced ADX Pro: 将您的ADX分析提升到新水平  Advanced ADX Pro 是一款先进的交易工具，旨在彻底改变您使用传统 平均趋向指数 (ADX) 指标的体验。该指标旨在提供更大的 便利性、控制力 以及 视觉和听觉清晰度 ，它远远超越了MetaTrader 5 (MT5) 原生ADX的功能。 什么是ADX？为何它至关重要？ ADX是一个重要的技术指标，用于衡量市场 趋势的强度 。它由三条主要线组成： ADX（蓝色线）： 表示趋势的强度。值增加表示趋势强劲 ，而值减少则表示趋势疲软或盘整 。 +DI（绿色线）： 衡量上涨动能的强度 。 -DI（红色线）： 衡量下跌动能的强度 。 这些线的组合使交易者能够识别市场何时处于趋势中以及趋势向哪个方向移动得更强劲。 MT5原生ADX vs. Advanced ADX Pro：功能上的飞跃  虽然MT5的原生ADX提供了基本线条，但 Advanced ADX Pro 的开发旨在克服这些限制，为您提供卓越的交易体验： 清晰独特的视觉信号 ： 告别手动解读交叉点。Advanced ADX Pro 直接在主图表上提供 视觉箭头
StochWpR Momentum Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (1)
指标
StochW%R 动量震荡指标 – 您的智能混合动量指标 精准。降噪。更可靠。 厌倦了在波动市场中产生虚假信号的传统震荡指标？ StochW%R 动量震荡指标 是分析动量领域的演进，它将**随机指标 (Stochastic) 和 威廉指标 (%R)**的优点集于一身，成为一个强大且可自定义的指标。 核心优势： 凭借其智能融合算法，它能 减少市场噪音 并提供 更清晰的信号 ，同时提前预警趋势变化。 为什么这个指标更优越？ 两种震荡指标的智能融合 随机指标（平滑化）： 在识别超买/超卖条件时，对噪音的敏感度较低。 威廉指标（反向和调整）： 对价格的剧烈波动反应更灵敏。 结果： 一条 更精确的动量线 ，能够过滤虚假信号并提高可靠性。 用于完美时机的信号线 与 信号线 （StochW%R 的移动平均线）的交叉有助于： 在价格到达极端区域之前 预测反转 。 确认动量变化 ，且滞后性小于传统震荡指标。 完全自定义 通过**“Stoch Weight” 参数，您可以调整 灵敏度和平滑度之间的平衡**： > 0.5： 受随机指标影响更大（适用于横盘市场）。 < 0.5： 受威廉指标影响更大（非常适合强
FREE
Elliott Wave Radar
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
这个指标有什么作用？ 该指标会自动分析图表，识别 艾略特波浪模式 （推动浪和调整浪），并实时显示波浪1、2、3、4和5的位置。此外，它还包括 价格预测 、 成交量验证 和 三角形形态识别 。 “雷达”版本有哪些改进？ 目标预测： 提示价格在第五浪中可能走向何方。 成交量验证： 确认成交量是否支持已识别的模式。 三角形识别： 识别复杂的调整浪（收缩、扩张、对称）。 概率分析： 告诉你已识别模式的可靠性（%）。 多重备选计数： 如果市场走势模糊，提供不止一个有效选项。 如何理解颜色和线条 波浪线： 蓝色： 推动浪 （1、3、5）— 主要趋势。 红色： 调整浪 （2、4）— 趋势内的回调。 黄线（建议回调位） 这条线标出了修正最有可能结束的水平。 如果价格回调并突破黄线的底部（即最接近价格、作为入场点的那个位置），则价格继续向黄线另一端的预测位移动的可能性会增加。只有当完整的趋势变化已经确认，并且黄线的起点和终点都得到验证时，这个信号才是可靠的。 灰色线（趋势通道） 这条线界定了推动浪的运行轨迹，并帮助预测第五浪可能结束的位置。如果价格在通道内运行，则确认了趋势的强度；如果提前突破通道，则可
FREE
Virtual Candle Blocks
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
虚拟K线块（Virtual Candle Blocks）—— 视觉化无界市场 虚拟K线块 是一款为 MetaTrader 5 设计的高级指标，它能让你创建并观察任何自定义周期的 K 线，即使是那些平台本身不提供的周期。 主要特点： 自定义周期 ：将基础 K 线组合成任意时长的 K 线块（例如：5 小时、14 小时、28 小时、72 小时等），从而创建全新的虚拟 K 线。这使你能够使用像 TradingView 等高级平台独有的周期。 清晰的视觉效果 ：直接在图表上绘制带有实体和影线的虚拟 K 线。你可以自定义颜色、实体宽度，并选择是否显示影线，以便进行纯粹的价格行为分析。 高度可定制 ：该指标包含一个简约面板，用于显示你选择的虚拟周期。它与 MT5 的所有绘图工具兼容，允许你在虚拟 K 线上标记支撑位、阻力位和趋势线。 高级分析 ：将图表周期用作“缩放”功能，以检查每根虚拟 K 线的内部结构，从而提高你发现模式和趋势变化的能力。 理想用户： 价格行为交易者 ：喜欢干净、无干扰图表的人。 技术分析师 ：使用非标准周期来获得视觉和概念优势的人。 使用建议： 为了获得无重叠的视觉效果，我们建
FREE
Theme Switcher
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
实用工具
主题切换器 - 个性化您的交易终端 描述 主题切换器 是一个交互式面板，允许您在 MetaTrader 5 中快速更改图表的颜色方案。该指标专为寻求舒适和个性化视觉环境的交易者而设计，提供受品牌、电影和专业设计启发的各种主题风格。 如何使用？ 打开面板 ：只需将指标添加到您的图表，一个带有不同主题按钮的窗口就会出现。 选择主题 ：点击任何可用样式，图表将立即更改。 关闭并完成 ：选择您喜欢的主题后，点击“X”关闭面板，然后在一个舒适且适合您风格的视觉环境中继续您的技术分析。 可用风格 AMD ：受游戏玩家和科技美学启发，具有鲜明的对比。 Batman (蝙蝠侠) ：黑暗而优雅的设计，带有奢华和精致的触感。 Bloomberg Dark (彭博暗色) ：非常适合专业交易者，采用深色和高对比度方案。 Captain America (美国队长) ：结合了力量和清晰度，在醒目的颜色和可读性之间取得平衡。 Cartoon Network (卡通频道) ：有趣且色彩丰富，非常适合更轻松的氛围。 Classic (经典) ：MetaTrader 的传统风格，简洁实用。 ****Harry Pott
FREE
Pi Cycle Projections
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
什么是Pi周期预测 (Pi Cycle Projections)？ Pi周期预测是一个专为MetaTrader 5设计的综合交易系统，它为您提供双重优势：它不仅能在当前市场中识别 高概率的入场信号 （基于移动平均线交叉），还能绘制 市场未来潜在情景的可视化地图 。 可以将其视为一个二合一的系统： 一个智能信号生成器 ：它通过Pi移动平均线交叉告诉您 何时 行动。 一个战略周期预测器 ：它向您展示价格可能 走向何处 。 这两个功能都基于强大的“Pi周期”概念，并辅以多个可选的过滤条件来减少噪音。（请注意：启用这些过滤器后，如果信号不满足任何一个过滤条件，预测线就会消失。） 组成部分一：Pi移动平均线交叉信号生成器（“当下”） 通常，Pi信号产生于移动平均线的交叉。而这个指标通过一个 严格的4层验证过程 ， 极少 生成买入或卖出箭头： Pi移动平均线交叉 ：当快速移动平均线（例如111）与乘以Pi的慢速移动平均线（例如350 * 3.14）交叉时，信号产生。 强度过滤器 (ADX) ：只有当ADX确认存在足够强的趋势时，信号才有效，从而避免了弱势或横盘的移动。 参与度过滤器 (成交量) ：
FREE
LCD Laguerre Convergence Divergence
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
LCD 拉盖尔聚合离散指标：MACD 的高级改良版 LCD 拉盖尔聚合离散指标 (LCD Laguerre Convergence Divergence) 是一种先进的技术指标，旨在改进经典的 MACD 指标，提供更快、更灵敏和更具适应性的动量检测。其主要优势在于使用了 拉盖尔滤波器 (Laguerre filters) ，它比传统的移动平均线能更精确地响应价格变化。 主要优势 更高灵敏度和更小滞后性： 拉盖尔滤波器能生成更早的进场和出场信号，这在波动剧烈的市场中至关重要。 对波动性的适应能力： 它根据 ATR（平均真实波幅） 动态调整，在低波动性时过滤掉噪音，在高波动性时快速做出反应。 改进的噪音过滤： 包含一个 决策区 (Decision Zone) 和额外的平滑处理（直方图的 EMA），以减少虚假信号。 可选的成交量确认： 允许通过成交量来验证信号，这对于 H1-D1 等时间周期非常有用；在 M1-M30 的剥头皮交易中可以将其禁用。 视觉灵活性： 可以自定义线条和直方图的颜色、粗细和样式。 组成部分与工作原理 L-Fast 线： 代表短期动量，对价格反应迅速。 L-Signal
FREE
Scalping Timer
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
剥头皮计时器 – 为苛刻的剥头皮交易者提供实时精度 剥头皮计时器 (Scalping Timer) 是一款紧凑的视觉指标，专为依赖 完美时机 和 最低交易成本 的剥头皮交易者和日内交易者设计。这个实时面板显示剥头皮交易的两个基本指标： 精确倒计时 图表上设定的蜡烛图收盘剩余时间。 即时显示 当前交易品种的点差。 有了这些触手可及的关键信息，您将能够预测剧烈波动，避免代价高昂的入场，并以更高的精度执行进出场操作。 主要特点： 持续按报价和秒更新 ，确保完全精度。 倒计时至当前蜡烛图收盘 ，有助于在最后几秒检测潜在的突破或快速波动。 当前点差可视化 ，对于评估入场成本是否可接受至关重要。 紧凑、简洁且完全可定制的面板 ：选择位置、颜色、大小等。 兼容所有时间框架和交易品种 ，非常适合M1、M5、M15的剥头皮交易。 对剥头皮交易者的优势： 优化入场时机 ，正好在蜡烛图收盘前，关键走势往往发生在此刻。 避免在点差扩大的情况下交易 ，最大程度地减少滑点和隐藏成本。 提高操作纪律性 ，精确控制决定剩余的时间。 增加精度 ，特别是在价格行为、突破或成交量策略中。 剥头皮计时器适合谁？ 在几秒或几分
FREE
MarketCrack Whale Detector
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
MarketCrack – Whale Detector: 与智能资金保持一致 MarketCrack – Whale Detector 是一款专业的指标，旨在可视化、提前地检测大型市场参与者（即“巨鲸”）的活动。其目的是识别机构压力的关键时刻，使交易者能够与智能资金的方向保持一致，并更加自信地做出战略决策。 功能与目标 MarketCrack – Whale Detector 分析多个关键时间周期（从H1到H12）的价格行为和交易量，以识别机构压力的模式。其系统收集这些信息并以紧凑、专业的视觉面板呈现，清晰显示每个时间周期中“巨鲸”活动的强度和方向。当多个时间周期对齐时，该指标会自动突出显示，让用户能够更早地发现由大型交易者主导的趋势，并做出明智的决策。 确认与警报 为了提高稳健性，当所有时间周期都显示同一方向的压力时，信号被视为确认。然而，警报系统经过优化，旨在预测机会：当7个时间周期中至少有6个显示一致信号时，警报就会触发。这使得用户能够领先于巨鲸的行动，同时不失检测的稳健性。 配置与个性化 默认设置（ATR为30，成交量为10）旨在提供专业且多币种的平衡，适应大多数资产和交易风
Trading Exporter for AI Assistant
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
Trading Exporter for AI Assistant Trading Exporter for AI Assistant 是一款专为 MetaTrader 5 设计的专业指标，旨在以 JSON 格式 导出完整且结构化的交易数据 。其目的是让任何人工智能助手（无论是免费的还是付费的，如 ChatGPT、Gemini、Copilot、Claude 或 DeepSeek）都能分析这些信息，并提供个性化的建议、策略和解释。 特别推荐：DeepSeek 尽管此导出器兼容任何人工智能，但 特别推荐使用 DeepSeek ，原因如下： 扩展上下文能力 ：非常适合处理指标导出的海量数据。 原生多语言支持 ：与内含的 7 种语言完美兼容。 高级技术分析 ：在解释技术模式和指标方面具有卓越能力。 高效的 JSON 处理 ：专为处理复杂数据结构而优化。 导出哪些信息？ 该指标会自动收集和整理以下数据： 历史价格和交易量数据 ，涵盖多个时间周期（M5、M15、M30、H1、H4、D1）。 原生技术指标 ：MACD、RSI、ATR、Stochastic、ADX、布林带、DeMarker、MFI、A
FREE
Laguerre RSI Classic
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
拉盖尔RSI（Laguerre RSI）：高级振荡指标 拉盖尔RSI（Laguerre RSI） 是一种基于数字滤波器的高级振荡指标，由 约翰·埃勒斯（John Ehlers） 开发。该指标利用一种称为 拉盖尔滤波器（Laguerre filter） 的技术来平滑价格波动，从而更精确地检测 超买 和 超卖 区域，同时减少市场噪音。 拉盖尔RSI的波动范围在 0到1之间 ，其标准水平如下： 超买: 高于 0.75 超卖: 低于 0.25 该指标是检测 市场转向 、 精确入场点 和 信号确认 的理想选择。 可选功能 拉盖尔RSI包含以下可选功能： 声音、电子邮件或推送警报 关键区域之间的视觉填充 灵活的平滑参数设置（ gamma ） 用户手册 可配置参数： 1. 主要配置 gamma (0.1 到 0.9): 控制平滑程度。 较低的值 → 更高的灵敏度，更多的信号。 较高的值 → 更大的平滑度，更少的噪音。 overbought / oversold : 用于标记极端区域的水平。 默认值： overbought = 0.75 oversold = 0.25 2. 视觉外观 mainLine
FREE
SOS Trader
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
这个指标是一个 高级亏损头寸监控器 ，旨在帮助您及时做出反应并保护您的资金。它会实时分析当前交易品种的所有未平仓交易，使用多个时间周期上的 ATR 计算波动率，并确定价格离您的止损点 (Stop Loss) 有多近。 它会显示可视化的线（ 动态止损 和 盈亏平衡点 ），以及一个 彭博社风格的面板 ，上面有每笔交易的关键信息： 相对于您账户余额的亏损百分比 距离止损点的点数和 ATR 倍数 交易已开仓的时间 警报状态（警告、危急或紧急），并带有直观的颜色 此外，当您的交易进入风险区域时，它会发送声音警报和推送通知。 参数说明 技术设置 (Technical Settings) TimeframesToAnalyze : 用于计算 ATR 的时间周期（例如：“H1, H4, D1”）。 ATRPeriod : 用于衡量波动率的 ATR 周期。 MinATRValue : 最小 ATR 值，以避免区域过于狭窄。 TrendMA_Period : 用于趋势分析的移动平均线周期。 显示设置 (Display Settings) ShowDynamicSL : 显示动态止损线。 StopLossA
FREE
Trading Advisor a Helping Hand
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
交易助手 - 您的得力助手 这款指标旨在 为交易者提供建议和支持 ，实时提供市场量化分析。它不是一个自动决策工具，而是一个 智能助手 ，提供： 市场诊断 （上涨/下跌趋势、盘整、波动性） 一般建议 （何时买入、卖出或观望） 建议的风险管理 （基于ATR的止损和止盈） 心理学建议 以保持交易纪律 它非常适合那些寻求**“第二双眼睛”**来帮助验证他们的想法或提醒重要交易方面的交易者。 用户手册 可配置参数 1. 通用参数 分析时间周期 (Timeframe for analysis)： 用于分析的时间周期（默认为当前图表的时间周期）。 推荐： 使用您进行交易的相同时间周期（H1、M15等）。 显示面板 (Show Panel)： 启用/禁用可视化面板。 ATR周期 (ATR Period)： 用于计算波动性和管理风险的ATR周期。 推荐： 14（标准）或20（适用于较大时间周期）。 2. 详细级别 详细级别 (NivelDetalle)： 基本级别 (NIVEL_BASICO)： 仅显示市场状态和主要建议。 中级级别 (NIVEL_INTERMEDIO)： 添加关键指标（斜率、波动性、S
FREE
Real Time Synthetic FX Rate
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
实时合成外汇汇率 (Real-Time Synthetic FX Rate) 实时合成外汇汇率 是一款高级指标，旨在为您的交易商（Broker）提供的任何货币对（包括主要、次要和外汇套利对）计算 稳健的合成汇率估值 。 其目标是提供一个 动态参考值 ，反映 每分钟的价格形成 过程，在官方汇率公布或机构验证之前，提供一个指导性的参考。 工作原理：稳健的混合模型 该指标通过结合三个关键组成部分来生成其合成值，并使用 动态权重 根据 市场波动性 进行自动调整： 成交量加权平均价格 (VWAP)： 对成交量最大的价格水平赋予更高的权重，反映了买卖双方的真实市场共识。 截断均值 (Trimmed Mean)： 自动排除极端价格或错误报价 ( outliers ，即异常值)，确保参考值干净且稳定。 近期平均价格： 使合成汇率与最新的价格行为保持一致，避免过度滞后。 与官方汇率的区别 官方汇率： 通常每天计算一次，基于货币当局清算和验证的银行间交易。它代表一个 历史性 的参考值。 合成外汇汇率： 利用您交易商市场上的 实时数据 ，生成一个 分析性、估算而非官方 的值。 这个合成汇率充当一个 预先参考
FREE
GoGo Breaker The Master Candle Signal
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
GoGo Breaker – The Master Candle Signal 基于价格行为的智能信号，带有高级过滤器 GoGo Breaker 是一款功能强大的交易指标，它使用**“主蜡烛”（Master Candle） 模式来实时识别高概率交易机会。该指标专为寻求 快速、精准进场 的交易者设计，是 剥头皮、日内交易和波段交易**的理想选择。 通过清晰的箭头自动检测买入/卖出信号。 适用于所有市场：外汇、指数、大宗商品和加密货币。 灵活：可单独使用，也可与其他指标结合使用以提高准确性。 推荐策略 基础策略：使用 VIDYA + 抛物线转向指标（Parabolic SAR）进行优化 （过滤掉明显趋势中的信号并避免假突破） 买入规则: 出现 GoGo Breaker 信号 （绿色箭头）。 随后的蜡烛 在 VIDYA 之上开盘和收盘 。 抛物线转向指标（Parabolic SAR） 位于 价格下方 （确认上涨趋势）。 卖出规则: 出现 GoGo Breaker 信号 （红色箭头）。 随后的蜡烛 在 VIDYA 之下开盘和收盘 。 抛物线转向指标（Parabolic SAR） 位于 价格上方
Adaptive Fibonacci Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
Adaptive Fibonacci Zones 是 MetaTrader 5 经典斐波那契回撤工具的增强动态版本。它与原生斐波那契工具的主要区别在于， 你无需手动绘制水平线 ，也无需主观决定从哪个点到哪个点测量回撤。 该指标为你完成了这项工作：它使用分形和基于 ATR 的波动率过滤器， 自动检测市场中相关的摆动点（高点和低点） 。这样，斐波那契工具就能实时适应市场，显示出更真实、更有用的水平线，以识别潜在的 支撑和阻力区域 。 相较于 MT5 原生斐波那契工具的优势 自动与自适应： 原生斐波那契工具需要你手动绘制水平线。而该指标能自动找到最相关的摆动点。 更加真实： 它使用 ATR（波动率）来过滤虚假摆动点，避免在不相关的微小波动中出现水平线。 动态颜色： 颜色方案会根据趋势方向（看涨或看跌）而变化。 看涨（Bullish） → 冷色调：蓝色、绿色、紫色。 看跌（Bearish） → 暖色调：红色、橙色、金色。 价格标签： 每个水平线不仅显示斐波那契百分比，还显示实时的精确价格。 重要提示：滞后与重绘（Repaint） 与任何基于分形和历史数据的指标一样，该指标会 重绘（repain
FREE
Correlation Nexus
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
Correlation Nexus Correlation Nexus: 精通正向或反向的货币对关系 Correlation Nexus 是一款专为 MetaTrader 5 设计的高级技术指标，它通过检测两种金融工具之间的 统计相关性 来发现交易机会。这个系统让交易者能够从**正相关（同向） 和 负相关（反向）**中获益，动态适应不同的货币对、指数或大宗商品。 与传统工具不同，此指标 并非独立运作 。其逻辑结合了 真实的统计相关性 、 确认性技术分析 以及一个清晰的视觉信号系统，并配有控制面板，使您能够以更高的精确度和信心进行操作。 工作原理 选择一个 主货币对 （ symbol_to_analyze ）并将其输入到指标设置中。 打开一个包含 次货币对 （您将应用指标的图表）的图表。 选择您想要交易的相关性类型： 负相关（反向） ：两个货币对之间发出相反的信号。 正相关（同向） ：两个货币对之间发出同步的信号。 该指标会持续评估两种资产之间的关系。只有当主货币对的技术分析足够强劲 并且 满足所选的相关性阈值时，才会生成信号。 相关性类型及示例 相关性类型 推荐货币对 信号逻辑 示例
FREE
Smart Volume Flow
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
Smart Volume Flow (智能成交量流) Smart Volume Flow 是一款专业的成交量分析工具，它将订单流的解读提升到了更高的水平。它不仅限于简单的柱状图计数，而是结合了 混合成交量 、 趋势背景 、 多时间周期过滤器 以及 定向强度验证（ADX 和 +DI/-DI） 。 其目标是 分解、加权并情境化 市场活动，将原始数据转化为更精确的战术信息，以帮助您做出决策。 为什么它与众不同？ 与 MetaTrader 5 自带的成交量指标不同，后者只显示每个柱的总成交量，而 Smart Volume Flow 则分析 成交量如何以及在哪里发生 。它能识别机构模式，如吸筹、派发、高潮和吸收，并通过趋势的方向和强度进行确认。 关键特征 加权混合成交量 结合真实成交量和报价成交量，并应用校正因子，这些因子基于： K线范围 （价格变动与其平均范围之间的关系）。 K线内 Delta （收盘价与开盘价之间的差值）。 这使得它能够区分： 小K线中的巨量 → 可能是吸收或吸筹。 宽K线中的巨量 → 可能是动能高潮。 直观的柱状图分类 看涨成交量（Bullish） – 主导性买入压力。 看
Alert Signal Chess King Trading Opening
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
"国际象棋策略在外汇交易中的应用" 想象市场就像一个棋盘。 每个技术指标都是一个独特而强大的棋子，各具特色。这个智能系统结合了六个关键的“棋子”，它们协同工作，以高概率检测入场信号： 兵 (EMA 50)： 你灵活的侦察兵，能快速探测短期趋势的变化。 车 (EMA 200)： 坚不可摧的堡垒，确认市场的主要趋势。 马 (布林带)： 灵活且不可预测，识别市场波动性和潜在的反转区域。 象 (RSI)： 走位精准，衡量超买和超卖水平以评估价格动量。 后 (MACD)： 最强大、最万能的棋子，分析动量和趋势方向。 王 (秘密过滤器)： 战略核心。这个关键的过滤器旨在让信号通过，专注于 盘整或犹豫不决的时期 。这确保了指标能集中于 潜在的突破或反转 ，严格剔除高达90%在趋势过强或波动无序市场中的低潜力交易。 "棋盘就是市场。棋子是你的工具。像一位国际象棋大师一样下棋。" 该指标的作用： "国际象棋之王交易开局"指标通过识别其“棋子”之间的强烈汇聚，并由“王”的秘密过滤器精心验证，提供 精确的入场信号 。 信号逻辑： 看涨信号（买入）： 兵与车： EMA 50位于EMA 200之上，确认上涨趋
DominoSync DoubleSix
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
DominoSync DoubleSix：专为可靠交易而设计的先进指标 DominoSync DoubleSix 是一款先进的指标，通过分析多个时间周期并过滤掉低成交量或异常范围的K线，帮助交易者识别 更可靠的入场信号 。入场信号显示在 指标的直方图 上，使分析更清晰，对价格图表的干扰更小。 DominoSync DoubleSix 的独特之处 多时间周期分析 评估多达 20 个时间周期 （从 M1 到 W1）。 根据不同时间周期的对齐情况，计算看涨或看跌的概率。 信号生成 仅当 至少 50% 的选定时间周期有效 时，指标才会生成信号。这个百分比是 用户可修改的 ： 增加 该值可提高信号的可靠性，但会减少机会数量。 减少 该值可接收更多信号，但确认程度较低。 形态检测 分析每个时间周期中每根 K 线的方向。 检测 持续、反转和吞噬形态 。 计算 形态强度 ，该强度决定了信号的可靠性。 成交量和范围过滤器 通过过滤掉 成交量过低 或 范围异常 的 K 线来避免虚假信号。 允许您根据自己的交易风格配置成交量和范围的平均周期及乘数。 清晰的视觉信号 指标 直方图 上的买/卖箭头。 形态强度
Pro MA 5
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
Pro MA 5 – 专业移动平均线套件  MetaTrader 5 中最完整的移动平均线系统 Pro MA 5 通过提供强大、可定制且高效的界面，以精准的操作检测趋势，彻底改变了技术分析。  什么是 Pro MA 5？ 这是一款高级指标，集成了多达 5 条可配置的移动平均线 ，具有智能警报、交互式面板和优化设计，适用于任何交易品种或时间框架。它是交易者的“一站式”解决方案。  主要特点  专业多移动平均线配置 最多可同时显示 5 条移动平均线 ，每条都拥有完全控制权。 可用方法： SMA（简单移动平均线）、EMA（指数移动平均线）、SMMA（平滑移动平均线）、LWMA（线性加权移动平均线） 。 7 种适用价格： 收盘价、开盘价、最高价、最低价、中位价、典型价、加权价 。 全面定制：独立的颜色、粗细和线型。  智能警报系统 自动检测所有移动平均线组合之间的 交叉 。 屏幕上的视觉警报和 可自定义的声音 。 通过 电子邮件 和 push 通知 发送警报。 可从控制面板手动激活。  交互式控制面板 实时查看每条移动平均线的状态。 记录 最后检测到的交叉 。 亮/暗模式 界面，响应式设计并支
AUI Eagle Duel
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
专家
AUI 机器人 - 人工究极本能 请注意： 如果您寻求每日、每周或每月的收益，那么此机器人不适合您。 此机器人 专为年度盈利能力 而设计。因此，如果您不愿意让它平静地运行一整年而不进行干预，那么它不适合您。 该机器人如何运作？ 该机器人分析市场中的多个因素和不同时间周期，以做出非常严格的决策。它只在检测到有利条件的 完美结合 时才进入交易。因此， 可能需要数周甚至数月它才会进行一次交易。 但是当它决定入场时…… 它会全力以赴。 它会 在同一方向上开启多笔交易，使用账户中100%的可用保证金。 这意味着它不会“一点一点”地进入，而是作为一个整体进入，最大限度地利用时机。 何时买入或卖出？ 买入时，机器人会等待市场价格低廉，没有强大的卖压，有积极的动量信号且饱和度低。此外，它在行动前还会确认趋势背景的强度。 卖出时，它会等待相反的情况：市场价格昂贵，有买入耗尽的信号，轻微的下跌压力，以及支持下跌的总体趋势。 退出交易时，它会分析价格是否开始显示当前方向的耗尽迹象，以及动量变化和超买或超卖情况。它不会因小幅回调而平仓；只有当它看到对当前走势的真正威胁时才会这样做。 风险管理 该机器人使用 1
TDI Laguerre
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
TDI Laguerre 指标 TDI Laguerre 是流行指标 Traders Dynamic Index (TDI) 的一个演进版本，它用 Laguerre 滤波器 取代了经典的 RSI，从而提供对价格行为更平滑、更灵敏和更精确的解读。这个高级版本结合了波动性、移动平均线以及可视信号检测元素，并提供可配置的警报。 该指标的功能是什么？ 该指标显示： 基于收盘价平滑处理的 Laguerre 线 。 覆盖在 Laguerre 线上的短期 EMA 信号线 。 中线 （Laguerre 移动平均线）。 波动带 （基于 Laguerre 标准差）。 可配置的 上下限 （例如：超买/超卖）。 基于关键交叉和极端区域反转的 可视买入/卖出信号 。 只有在K线收盘时条件满足，才会触发声音和视觉警报，从而避免虚假信号。  主要区别： 特性 经典 TDI (RSI) TDI Laguerre 计算核心 RSI（相对强弱指数） Laguerre 滤波器 (L0-L3 + CU/CD) 灵敏度 中等，取决于 RSI 周期 高，由伽马参数控制 平滑度 需要额外平滑处理 本身就平滑 对突发变化的反应 可
BB KC Hybrid Squeeze Band
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
BB KC 混合挤压带 – 先进的波动性和压缩指标 BB KC 混合挤压带 是一款新一代技术指标，它智能地结合了 布林带 (BB) 和 肯特纳通道 (KC) ，形成一个独特的混合结构。该指标旨在更精确地解读市场波动性、 压缩 和扩张环境，从而更早、更清晰地发现关键的市场机会区域。 功能介绍 动态混合带计算 它通过 可调节的加权系数 融合了布林带和肯特纳通道的上下带，创建了一个集两者优势于一身的通道： BB： 对标准差变化敏感。 KC： 基于真实波动率 (ATR) 的稳健性。 自动检测压缩区域（“挤压”） 该指标测量 动态混合宽度 并将其与近期历史数据（百分位数）进行比较。当通道收窄至预设阈值以下时，它会在图表上通过视觉符号（圆形或箭头）标记 压缩事件 ： 这表明市场在爆发性行情之前正在积聚压力。 智能警报系统 当价格突破以下位置时，接收个性化警报（声音、电子邮件、推送通知）： 上带 （可能的看涨突破信号）。 下带 （可能的看跌突破信号）。 通过时间控制系统（冷却期）避免重复警报。 相较于单独使用布林带或肯特纳通道的优势 特性 BB KC 混合挤压带 布林带 肯特纳通道 带背景的压缩检测
MultiFrame Momentum
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
MultiFrame Momentum 指标 (多周期动量指标) MultiFrame Momentum 是一种高级指标，可 同时分析多个市场周期 ，以识别 方向趋同 的时刻。其独特的设计旨在寻找不同时间周期之间的动量一致性，通过一条在 绿色（看涨） 、 红色（看跌） 和 灰色（中性） 之间切换的线条，生成清晰的视觉信号。  关键设置与测试 该指标的有效性完全取决于 个性化的时间周期配置 。每位交易者都应该测试并评估哪种时间周期组合最符合他们的策略： 剥头皮 (Scalping)： 启用 M1 到 M15 日内交易 (Day Trading)： 结合 M30 与 H1-H4 波段交易 (Swing Trading)： 侧重 H4 到 W1 通过激活/停用不同的组合进行实验，直到找到最适合您交易风格的 最佳设置 。  实际信号管理 入场 (ENTRIES)： 操作前务必等待蜡烛图完全收盘。 指标可能在蜡烛形成过程中显示颜色变化，但只有在收盘时才能确认有效信号。 出场 (EXITS)： 当线条返回到 灰色（中性） 状态或切换到 相反颜色 时，平仓，这表示多周期趋同已结束。 与现有策略的整合
Legion of Soldiers
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
Legion of Soldiers – 使用手册 主要用途 Legion of Soldiers 指标旨在用于在已建立的趋势策略中寻找 再次入场点 。该指标本身不定义趋势，而是用于 辅助和强化 先前已确定的趋势系统。趋势方向必须事先通过以下工具进行确认： MarketCrack – Whale Detector （推荐） 或用户使用的任何其他在高时间周期上检测趋势的策略。 使用方法 用户应等待 蓝色线（快速线）与红色线（慢速线）的交叉 ： 自下而上的交叉 ：是 看涨再次入场 的信号，前提是主要趋势已得到确认。 自上而下的交叉 ：是在下降趋势中 看跌再次入场 的信号。 该指标内置了一个 可配置的警报系统 ，根据交易者的偏好，可以只接收看涨交叉、只接收看跌交叉或同时接收两者的通知。 直方图 Legion of Soldiers 的直方图 作为衡量 信号强度和确认度 的视觉指标。 当直方图向上投影时，表示 看涨压力 ，适合多头再次入场。 当直方图向下投影时，反映 看跌力量 ，适合空头再次入场。 其强度（高度）会根据**成交量和波动率（ATR）**进行动态调整，这有助于过滤掉弱信号，并优先选
Oracle Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
Oracle 震荡指标 (Oracle Oscillator) 是 技术分析 领域的一场真正的革命。它不再要求交易者同时监控多个震荡指标——比如 RSI、Stochastic（随机指标）、Williams %R 和 DeMarker ——而是将每个指标的优点统一到一条 混合线 （ DodgerBlue 色）中，该线条经过完美校准，既能 对市场走势快速反应 ，同时又 保持保守和稳定 ，避免了让许多交易者感到困惑的杂波和虚假信号。 为什么它优于单独的每个震荡指标？ RSI ：使用广泛，但在横盘市场中往往表现不足。 Stochastic（随机指标） ：过于敏感，产生过多信号。 反向 Williams %R ：提供有趣的读数，但单独使用时变得不稳定。 DeMarker ：有助于检测耗尽，但往往滞后。 在同一图表上同时使用所有这些指标会产生大量的 噪音 ，使它们无法统一。 Oracle 震荡指标 通过 加权数学计算 ，将它们均衡地融合在一起，解决了这个问题。结果是得到 一条单一、可靠的线条 ，它抓住了每个震荡指标的精髓，消除了冗余，放大了真正有用的部分。 信号线（ 黄色 ）– 高级精度 它不是普
Dragon Bands Z
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
Dragon Bands Z：可视化趋势分析指标 Dragon Bands Z 是一款旨在通过视觉整合多种技术来源来简化图表解读的指标。其目标是清晰地指示市场方向和强度，而无需使用多个指标使图表过于拥挤。 该指标使用 混合颜色填充 将价格行为转换为四种主要的视觉状态： 绿色： 表示主导的上升方向力量。 红色： 确认主导的下降方向力量。 黄色： 提示低波动性或盘整阶段。 灰色： 表明市场犹豫不决，建议等待方向确认。 这种方法可以快速评估当前趋势。与单独分析多个指标不同，Dragon Bands Z 融合了分析，提供统一的视角。 主要特点 视觉清晰度： 将复杂的技术信息转化为简单的颜色代码。 多时间框架分析： 包含一个面板，用于在其他时间框架上确认信号或趋势，有助于使交易与主要趋势保持一致。 多功能性： 适用于短时间框架（剥头皮交易）和长时间框架（波段交易）的分析，因为其核心功能侧重于确认方向。 Dragon Bands Z 旨在成为一种辅助工具，通过消除视觉噪音，只保留趋势的基本信息，从而增强您的当前策略。 DRAGON BANDS Z (技术信息) Dragon Bands Z 旨在通
