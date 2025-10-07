Hourly Bias Scanner

시장 **"고래(Whales)"**가 항상 같은 시간에, 같은 방향으로 진입하는지 궁금했던 적이 있나요? 이 지표가 그 사실을 보여줍니다. 이 지표는 진입 신호를 제공하지는 않지만, 평소에는 간과하기 쉬운 시간별 또는 일별 역사적 움직임 패턴을 드러냅니다.

예를 들어, 목요일 15:00EURUSD80%의 확률로 상승할 수 있다는 것을 발견할 수 있습니다. 시간대별 편향을 확인하거나 자신의 전략에 맞는 고확률 시간대를 식별하고자 하는 트레이더에게 이상적입니다.

이 지표를 통해 상승/하락 캔들 비율, 지배적인 방향, 평균 움직임을 한눈에 시각화할 수 있습니다. 이를 통해 기관들이 역사적으로 어떻게 행동했는지를 이해하고, 빠르고 쉽게 분석을 보완할 수 있습니다.

참고: M30 (30분봉) 데이터는 시간 단위로 통합됩니다. 각 시간은 이를 구성하는 두 개의 30분봉 캔들의 움직임을 보여줍니다.

참고: 금속, 주식 및 지수 관련 일부 자산에서는 시장과 브로커가 항상 정확히 00:00에 개장하지 않기 때문에 해당 시간에 데이터가 표시되지 않을 수 있습니다. 이는 정상적인 현상이며 해당 자산의 실제 개장 시간을 반영합니다.

이 지표는 외환(Forex), 주식 시장 지수 (SP500, NDX), 그리고 귀금속에서 개발되고 테스트되었습니다. 그 논리는 이론적으로는 암호화폐를 포함한 다른 자산에서도 작동하지만, 해당 시장에서는 직접적으로 검증되지 않았습니다.


