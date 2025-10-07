Hourly Bias Scanner

大口トレーダーがあなたに見せたくない秘密を発見しましょう。

市場の**「クジラ（大口投資家）」が常に同じ時間、同じ方向で参入しているのか、疑問に思ったことはありませんか？このインジケーターがそれを示します。エントリーシグナルは提供しませんが、通常見過ごされがちな時間別または日別の歴史的な値動きのパターン**を明らかにします。

たとえば、木曜日の15:00EURUSD80%の確率で上昇する可能性があることを発見できるかもしれません。時間帯のバイアスを確認したいトレーダーや、自身の戦略のために高確率な時間帯を特定したいトレーダーに理想的です。

これを使えば、一目で以下の情報が視覚化されます。上昇/下降ローソク足の割合、優勢な方向性、平均的な値動き。これにより、機関投資家が歴史的にどのように行動してきたかを理解し、分析を素早く簡単に補完できます。

注：M30（30分足） データは1時間単位で統合されます。各時間は、それを構成する2本の30分足のローソク足の挙動を示します。

注：貴金属、株式、指数について 一部の資産では、市場やブローカーが必ずしも00:00に正確に開場しないため、この時間のデータが表示されないことがあります。これは正常なことであり、その資産の実際の始業時間を反映しています。

このインジケーターは、FX（外国為替）、株価指数（SP500、NDX）、および貴金属で開発され、テストされました。そのロジックは理論的には暗号資産（仮想通貨）を含む他の資産でも機能しますが、この市場では直接検証されていません


