Hourly Bias Scanner

Entdecken Sie die Geheimnisse, die die großen Marktteilnehmer Ihnen vorenthalten wollen.

Haben Sie sich jemals gefragt, ob die Markt-„Wale“ immer zur gleichen Zeit und in die gleiche Richtung einsteigen? Dieser Indikator zeigt es Ihnen. Er liefert keine direkten Einstiegssignale, aber er enthüllt historische Bewegungsmuster nach Stunden oder Tagen, die normalerweise unbemerkt bleiben würden.

Sie könnten beispielsweise feststellen, dass der EURUSD donnerstags um 15:00 Uhr eine 80%ige Wahrscheinlichkeit für eine Aufwärtsbewegung hat. Ideal für Trader, die stündliche Neigungen bestätigen oder Stunden mit hoher Wahrscheinlichkeit für ihre Strategien identifizieren möchten.

Damit visualisieren Sie auf einen Blick: den Prozentsatz bullischer/bearischer Kerzen, die vorherrschende Richtung und die durchschnittliche Bewegung. So verstehen Sie, wie Institutionen historisch agieren, und ergänzen Ihre Analyse schnell und einfach.

Hinweis: M30 (30-Minuten-Chart) Die Daten werden stündlich konsolidiert: Jede Stunde zeigt das Verhalten der beiden 30-Minuten-Kerzen, aus denen sie besteht.

Hinweis: Für Metalle, Aktien und Indizes Bei einigen Vermögenswerten werden für die Uhrzeit 00:00 Uhr möglicherweise keine Daten angezeigt, da Märkte und Broker nicht immer genau zu dieser Zeit öffnen. Dies ist normal und spiegelt die tatsächliche Öffnungszeit des Vermögenswerts wider.

Dieser Indikator wurde für Forex, Aktienindizes (SP500, NDX) und Edelmetalle entwickelt und getestet. Seine Logik funktioniert theoretisch auch bei anderen Vermögenswerten, einschließlich Kryptowährungen, wurde jedoch nicht direkt in diesem Markt validiert.