Predator IQ7

5

Predator IQ7 – умный охотник в трейдинге

We are looking for   опытные охотники   готовы покорить   Хищник IQ7   — продвинутый визуальный торговый анализатор, тщательно разработанный по просьбе   профессиональные трейдеры по всему миру .
Питаться от   Predator IQ7 с его встроенными навигационными инструментами обеспечивает не только мощный, но и   интуитивный и вызывающий привыкание   вашим аналитическим инстинктам.

Сложно описать все его возможности словами. Этот продукт был создан на основе глубоких исследований, чтобы усилить ваше естественное чувство «охоты за рынком».

«Все отображается в визуальном формате WYSIWYG , устраняя скучные теории — просто смотрите, перетаскивайте и выполняйте!»

Predator IQ7 предназначен для трейдеров, которые уже понимают поведение рынка и активно используют MetaTrader 4/5 .

Ввиду высокой сложности данных для оптимальной работы мы рекомендуем использовать высокопроизводительный компьютер с дисплеем Full HD (1920x1080) .

Десятки гениальных анализов , представленных смело, но дружелюбно , отточат вашу точность и улучшат вашу личную торговую стратегию.

Сейчас не время полагаться на «чужую удачу».

Возьмите ситуацию под контроль — станьте настоящим охотником за своим финансовым успехом.

Мы готовы помочь вам в изучении и освоении Predator IQ7.

После загрузки не стесняйтесь написать нам — мы поможем вам в полной мере насладиться   опыт раскрытия ваших истинных торговых инстинктов.

Основные характеристики Predator IQ7

  1. 8 избранных пар – автоматический мониторинг с отчетностью по каждому таймфрейму.

  2. Точки разворота + уровни поддержки/сопротивления — обновляются ежедневно для точного анализа рынка.

  3. Многопарная синхронизация – визуальное отображение парной корреляции.

  4. Расширенная панель перетаскивания — быстрая и легкая ручная торговля.

  5. Наглядная демонстрационная версия — демонстрирует истинную мощь аналитики Predator IQ7.

  6. Только виртуальный аккаунт (демо) — безопасно для интерактивного исследования и обучения.

Внимание: для участников CyberBot: при использовании ThinkBot IQ7 для реальной торговли вы сможете улучшить свои решения, опираясь на опыт и распознавание паттернов основных валютных пар. Фундаментальные принципы и психология торговли от GPT-5, Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai и Google AI Gemini поддерживают разумные действия. --- Если у вас возникли помехи или программа не может выполнять свои функции, убедитесь, что ваш MetaTrader подтвердил следующее:

MPORTANT NOTICE:  We recommend that members who have completed a transaction contact us immediately to obtain an ID code that will enable this product to connect to the data center required for AI to operate over the Google network.   We also provide guidance to ensure a correct and smooth installation. |  For customer satisfaction, a one-week product trial is available.  

[Tutorial & Livestream & Add-On] Visit Our Profile / About Us :  https://www mql5 com/ru/users/BATIK

Отзывы 6
satriatf26
14
satriatf26 2025.12.28 14:04 
 

hi, this EA is very good. Is there any quota that I can fill in?

Yong Xiang Yang
350
Yong Xiang Yang 2025.11.22 11:11 
 

Very good！

worldofhunger
1074
worldofhunger 2025.10.25 22:13 
 

What an amazing EA, I hardly believe all the details you need is right in front of you, attractive display and information, I really like the interface and also the performance is top notch, keep doing the great job, thank you.

