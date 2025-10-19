Predator IQ7

5

Predator IQ7 – 交易中的智能猎手

We are looking for  熟练的猎人 准备征服 掠夺者IQ7   — 一款先进的可视化交易分析仪，根据客户要求精心设计 全球专业交易员
供电 开箱即用的导航工具，Predator IQ7 不仅提供强大的体验，而且 直观且令人上瘾 你的分析本能。

它的所有功能难以用语言描述。这款产品经过深入研究，旨在增强您自然的“市场搜寻”能力。

“一切都以所见即所得的视觉格式显示，消除了无聊的理论——只需查看、拖动并执行！

Predator IQ7专为已经了解市场行为并积极使用MetaTrader 4/5 的交易者而设计。

由于其数据复杂度高，我们建议使用具有全高清（1920x1080）显示器的高性能计算机以获得最佳体验。

数十位精明的分析以大胆而友好的方式呈现，将提高您的精确度并提升您的个人交易策略。

现在不再是依赖“别人的运气”的时候了。

掌控局面——成为自己财务成功的真正猎手。

我们已准备好协助您探索和掌握 Predator IQ7。

下载后，请随时给我们留言——我们将指导您，让您充分享受 发现您真正的交易本能的经历。

Predator IQ7 的主要特点

  1. 8 个最喜欢的货币对– 自动监控并按时间范围报告。

  2. 枢轴点 + 支撑/阻力– 每日更新，以进行精确的市场分析。

  3. 多对同步——对相关的可视化映射。

  4. 高级拖放面板– 快速、轻松进行手动交易。

  5. 视觉演示版本——展示 Predator IQ7 分析的真正威力。

  6. 仅限虚拟账户（演示） ——可安全进行交互式探索和学习。

注意：对于 CyberBot 用户，在使用“ThinkBot IQ7”进行实盘交易时，请结合经验和对主要货币对模式识别来提升您的决策能力。GPT-5、Copilot Ai、DeepSeek Ai、Meta Ai、Claude Ai、Manus Ai 和 Google AI Gemini 的基本面和交易心理分析将帮助您做出明智的交易决策。——如果您遇到干扰或程序无法按其功能执行，请确保您的 MetaTrader 已确认以下内容：

MPORTANT NOTICE:  We recommend that members who have completed a transaction contact us immediately to obtain an ID code that will enable this product to connect to the data center required for AI to operate over the Google network.   We also provide guidance to ensure a correct and smooth installation. |  For customer satisfaction, a one-week product trial is available.  

[Tutorial & Livestream & Add-On] Visit Our Profile / About Us :  https://www mql5 com/ru/users/BATIK

评分 6
satriatf26
14
satriatf26 2025.12.28 14:04 
 

hi, this EA is very good. Is there any quota that I can fill in?

Yong Xiang Yang
350
Yong Xiang Yang 2025.11.22 11:11 
 

Very good！

worldofhunger
1074
worldofhunger 2025.10.25 22:13 
 

What an amazing EA, I hardly believe all the details you need is right in front of you, attractive display and information, I really like the interface and also the performance is top notch, keep doing the great job, thank you.

回复评论