Predator IQ7
- Experts
- Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
- Versão: 60.6
- Atualizado: 28 dezembro 2025
Predator IQ7 – O caçador inteligente na negociação
Distribuído por ferramentas de navegação prontas para uso , o Predator IQ7 oferece uma experiência que não é apenas poderosa, mas também intuitivo e viciante aos seus instintos analíticos.
É difícil descrever todos os seus recursos em palavras. Este produto foi criado a partir de pesquisas aprofundadas para aprimorar seu senso natural de "busca de mercado".
“Tudo é exibido em um formato visual WYSIWYG , eliminando teorias chatas — basta ver, arrastar e executar!
O Predator IQ7 foi projetado para traders que já entendem o comportamento do mercado e usam ativamente o MetaTrader 4/5 .
Devido à alta complexidade de dados , recomendamos usar um computador de alto desempenho com tela Full HD (1920x1080) para obter a melhor experiência.
Dezenas de análises de especialistas , apresentadas de forma ousada, porém amigável , aumentarão sua precisão e elevarão sua estratégia de negociação pessoal.
Não é mais hora de confiar na “sorte alheia”.
Assuma o controle — seja o verdadeiro caçador do seu próprio sucesso financeiro.
Estamos prontos para ajudar você a explorar e dominar o Predator IQ7.
Após o download, sinta-se à vontade para nos enviar uma mensagem — nós o guiaremos para que você possa aproveitar ao máximo o experiência de descobrir seus verdadeiros instintos de negociação.
Principais recursos do Predator IQ7
-
8 pares favoritos – Monitoramento automático com relatórios por período de tempo.
-
Pontos de Pivô + Suporte/Resistência – Atualizados diariamente para análise precisa do mercado.
-
Sincronização de vários pares – Mapeamento visual da correlação de pares.
-
Painel avançado de arrastar e soltar – Negociação manual rápida e sem esforço.
-
Versão de demonstração visual – Mostrando o verdadeiro poder da análise do Predator IQ7.
-
Somente conta virtual (demonstração) – Seguro para exploração e aprendizado interativos.
Atenção: Membros do CyberBot: ao usar o "ThinkBot IQ7" para negociações reais, aprimorem suas decisões com experiência e reconhecimento de padrões dos principais pares. Os fundamentos e a psicologia de negociação do GPT-5, Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai e Google AI Gemini apoiam ações sábias. --- Se você sofrer interferência ou se o programa não puder ser executado de acordo com suas funções, certifique-se de que seu metatrader tenha confirmado o seguinte:
[Tutorial & Livestream & Add-On] Visit Our Profile / About Us : https://www mql5 com/ru/users/BATIK
hi, this EA is very good. Is there any quota that I can fill in?