Sentinel Arrow

Sentinel Arrow
Temel Özellikler:

⊗Trendleri, dönüşleri ve momentum değişikliklerini hızlı ve doğru bir şekilde belirlemek için özel bir algoritma.
⊗Profesyonel kullanım için tasarlanmış olup, gecikmeleri veya hatalı güncellemeleri ortadan kaldıran güçlü bir sinyal mantığına sahiptir.
⊗Çeşitli zaman dilimleri için uygundur.
⊗Geçmiş sinyalleri yeniden çizmez, silmez veya değiştirmez.
⊗Tüm AL ve SAT sinyalleri mum çubuğunun kendisinde üretilir ve sabit kalır.
⊗Gerçek alım satımda yeniden çizim yoktur; sinyaller mum çubuğunun kendisinde anında görünür.
⊗İstikrar, doğruluk ve esneklik sağlar.
⊗Yüksek oranda kazandıran işlem içeren sinyaller sağlar.
⊗Her sinyal yalnızca bir kez tetiklenir; tekrarlama olmaz.
⊗Tüm döviz çiftleri, endeksler, hisse senetleri, forex, metaller ve kripto para birimleri için uygundur. ⊗Trend ticareti, swing ticareti, geri dönüş onayı.
⊗Güvenilir ve net profesyonel sinyaller arayan yatırımcılar için.
⊗Tamamen özelleştirilebilir.
