Predator IQ7

5

Predator IQ7 – Der smarte Jäger im Trading

We are looking for   erfahrene Jäger   bereit, die   Predator IQ7   — ein fortschrittlicher visueller Handelsanalysator, der sorgfältig auf Anfrage von   professionelle Händler weltweit .
Angetrieben von   Out-of-the-Box-Navigator-Tools , Predator IQ7 bietet ein Erlebnis, das nicht nur leistungsstark, sondern auch   intuitiv und süchtig machend   auf Ihren analytischen Instinkt.

Es ist schwer, alle seine Fähigkeiten in Worte zu fassen. Dieses Produkt wurde auf der Grundlage intensiver Forschung entwickelt, um Ihr natürliches Gespür für die „Marktsuche“ zu verbessern.

„Alles wird in einem visuellen WYSIWYG-Format angezeigt, wodurch langweilige Theorien entfallen – einfach ansehen, ziehen und ausführen!

Predator IQ7 ist für Händler konzipiert, die das Marktverhalten bereits verstehen und MetaTrader 4/5 aktiv nutzen.

Aufgrund der hohen Datenkomplexität empfehlen wir für ein optimales Erlebnis die Verwendung eines Hochleistungscomputers mit einem Full-HD-Display (1920 x 1080) .

Dutzende von Mastermind-Analysen , die mutig und dennoch freundlich präsentiert werden, werden Ihre Präzision schärfen und Ihre persönliche Handelsstrategie verbessern.

Es ist nicht mehr die Zeit, sich auf das Glück anderer zu verlassen.

Übernehmen Sie die Kontrolle – seien Sie der wahre Jäger Ihres eigenen finanziellen Erfolgs.

Wir sind bereit, Sie beim Erkunden und Meistern von Predator IQ7 zu unterstützen.

Nach dem Download können Sie uns gerne eine Nachricht senden – wir helfen Ihnen, damit Sie das   Erleben Sie, wie Sie Ihre wahren Handelsinstinkte entdecken.

Hauptmerkmale des Predator IQ7

  1. 8 Lieblingspaare – Automatische Überwachung mit Berichterstattung pro Zeitrahmen.

  2. Pivot-Punkte + Unterstützung/Widerstand – Täglich aktualisiert für präzise Marktanalysen.

  3. Multi-Pair-Synchronisierung – Visuelle Abbildung der Paarkorrelation.

  4. Erweitertes Drag & Drop-Panel – Schnelles, manuelles Handeln mühelos gemacht.

  5. Visuelle Demonstrationsversion – Zeigt die wahre Leistungsfähigkeit der Predator IQ7-Analyse.

  6. Nur virtuelles Konto (Demo) – Sicher für interaktives Erkunden und Lernen.

Achtung: Für CyberBot-Mitglieder: Wenn Sie den „ThinkBot IQ7“ für den realen Handel verwenden, verbessern Sie Ihre Entscheidungen durch Erfahrung und Mustererkennung wichtiger Währungspaare. Die Grundlagen und die Handelspsychologie von GPT-5, Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai und Google AI Gemini unterstützen kluges Handeln. --- Sollten Störungen auftreten oder das Programm seine Funktionen nicht ausführen können, stellen Sie sicher, dass Ihr Metatrader Folgendes bestätigt hat:

MPORTANT NOTICE:  We recommend that members who have completed a transaction contact us immediately to obtain an ID code that will enable this product to connect to the data center required for AI to operate over the Google network.   We also provide guidance to ensure a correct and smooth installation. |  For customer satisfaction, a one-week product trial is available.  

[Tutorial & Livestream & Add-On] Visit Our Profile / About Us :  https://www mql5 com/ru/users/BATIK

Bewertungen 6
satriatf26
14
satriatf26 2025.12.28 14:04 
 

hi, this EA is very good. Is there any quota that I can fill in?

Yong Xiang Yang
350
Yong Xiang Yang 2025.11.22 11:11 
 

Very good！

worldofhunger
1074
worldofhunger 2025.10.25 22:13 
 

What an amazing EA, I hardly believe all the details you need is right in front of you, attractive display and information, I really like the interface and also the performance is top notch, keep doing the great job, thank you.

