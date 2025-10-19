Predator IQ7
- Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
- Version: 25.94
Predator IQ7 – Le chasseur intelligent du trading
Alimenté par outils de navigation prêts à l'emploi , Predator IQ7 offre une expérience qui est non seulement puissante mais aussi intuitif et addictif à vos instincts analytiques.
Il est difficile de décrire toutes ses capacités avec des mots. Ce produit est le fruit de recherches approfondies pour stimuler votre sens inné de la prospection.
« Tout est affiché dans un format visuel WYSIWYG , éliminant les théories ennuyeuses : il suffit de voir, de faire glisser et d'exécuter !
Predator IQ7 est conçu pour les traders qui comprennent déjà le comportement du marché et utilisent activement MetaTrader 4/5 .
En raison de la grande complexité des données , nous vous recommandons d'utiliser un ordinateur hautes performances avec un écran Full HD (1920x1080) pour une expérience optimale.
Des dizaines d' analyses de maître , présentées de manière audacieuse mais conviviale , affineront votre précision et amélioreront votre stratégie de trading personnelle.
Ce n’est plus le moment de compter sur « la chance des autres ».
Prenez le contrôle — soyez le véritable chasseur de votre propre réussite financière.
Nous sommes prêts à vous aider à explorer et à maîtriser Predator IQ7.
Après le téléchargement, n'hésitez pas à nous envoyer un message - nous vous guiderons pour que vous puissiez profiter pleinement du l'expérience de découvrir vos véritables instincts de trading.
Principales caractéristiques du Predator IQ7
-
8 paires préférées – Surveillance automatique avec rapports par période.
-
Points pivots + Support/Résistance – Mis à jour quotidiennement pour une analyse précise du marché.
-
Synchronisation multi-paires – Cartographie visuelle de la corrélation des paires.
-
Panneau glisser-déposer avancé – Trading manuel rapide et sans effort.
-
Version de démonstration visuelle – Présentant la véritable puissance des analyses Predator IQ7.
-
Compte virtuel uniquement (démo) – Sécuritaire pour l’exploration et l’apprentissage interactifs.
Attention : Pour les membres de CyberBot, lorsque vous utilisez le « ThinkBot IQ7 » pour du trading réel, optimisez vos décisions grâce à l'expérience et à la reconnaissance des paires majeures. Les fondamentaux et la psychologie du trading de GPT-5, Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai et Google AI Gemini vous aident à prendre des décisions éclairées. --- Si vous rencontrez des interférences ou si le programme ne fonctionne pas correctement, vérifiez que votre métatrader a confirmé les points suivants :
[Tutorial & Livestream & Add-On] Visit Our Profile / About Us : https://www mql5 com/ru/users/BATIK