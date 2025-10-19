Predator IQ7

Predator IQ7 – Le chasseur intelligent du trading

We are looking for   chasseurs qualifiés   prêt à conquérir le   Predator IQ7   — un analyseur de trading visuel avancé, méticuleusement conçu à la demande de   commerçants professionnels du monde entier .
Alimenté par   outils de navigation prêts à l'emploi , Predator IQ7 offre une expérience qui est non seulement puissante mais aussi   intuitif et addictif   à vos instincts analytiques.

Il est difficile de décrire toutes ses capacités avec des mots. Ce produit est le fruit de recherches approfondies pour stimuler votre sens inné de la prospection.

« Tout est affiché dans un format visuel WYSIWYG , éliminant les théories ennuyeuses : il suffit de voir, de faire glisser et d'exécuter !

Predator IQ7 est conçu pour les traders qui comprennent déjà le comportement du marché et utilisent activement MetaTrader 4/5 .

En raison de la grande complexité des données , nous vous recommandons d'utiliser un ordinateur hautes performances avec un écran Full HD (1920x1080) pour une expérience optimale.

Des dizaines d' analyses de maître , présentées de manière audacieuse mais conviviale , affineront votre précision et amélioreront votre stratégie de trading personnelle.

Ce n’est plus le moment de compter sur « la chance des autres ».

Prenez le contrôle — soyez le véritable chasseur de votre propre réussite financière.

Nous sommes prêts à vous aider à explorer et à maîtriser Predator IQ7.

Après le téléchargement, n'hésitez pas à nous envoyer un message - nous vous guiderons pour que vous puissiez profiter pleinement du   l'expérience de découvrir vos véritables instincts de trading.

Principales caractéristiques du Predator IQ7

  1. 8 paires préférées – Surveillance automatique avec rapports par période.

  2. Points pivots + Support/Résistance – Mis à jour quotidiennement pour une analyse précise du marché.

  3. Synchronisation multi-paires – Cartographie visuelle de la corrélation des paires.

  4. Panneau glisser-déposer avancé – Trading manuel rapide et sans effort.

  5. Version de démonstration visuelle – Présentant la véritable puissance des analyses Predator IQ7.

  6. Compte virtuel uniquement (démo) – Sécuritaire pour l’exploration et l’apprentissage interactifs.

Attention : Pour les membres de CyberBot, lorsque vous utilisez le « ThinkBot IQ7 » pour du trading réel, optimisez vos décisions grâce à l'expérience et à la reconnaissance des paires majeures. Les fondamentaux et la psychologie du trading de GPT-5, Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai et Google AI Gemini vous aident à prendre des décisions éclairées. --- Si vous rencontrez des interférences ou si le programme ne fonctionne pas correctement, vérifiez que votre métatrader a confirmé les points suivants :

MPORTANT NOTICE:  We recommend that members who have completed a transaction contact us immediately to obtain an ID code that will enable this product to connect to the data center required for AI to operate over the Google network.   We also provide guidance to ensure a correct and smooth installation. |  For customer satisfaction, a one-week product trial is available.  

[Tutorial & Livestream & Add-On] Visit Our Profile / About Us :  https://www mql5 com/ru/users/BATIK

Plus de l'auteur
HiLoTren IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Indicateurs
HiLoTren IQ7 — Limites de marché intelligentes et cartographie des pivots Définissez vos niveaux de trading avec la précision de l'IA. HiLoTren IQ7 est un   indicateur intelligent basé sur un pivot   qui trace automatiquement   les points pivots   , les zones   de résistance (R1–R3)   et   de support (S1–S3)   directement sur votre graphique. Il fournit un cadre visuel clair pour identifier   les limites du marché, les zones d'inversion et les niveaux de continuation des tendances   , tous cal
FREE
EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
Experts
[As of May 08, downloaded by 28 traders]    Instructions for use   click here! For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! Suggestion : Ce produit est méticuleusement conçu pour être pratique, évitant la complexité théorique et s'appuyant exclusivement sur le subconscient comme réflexe d'observation. Par conséquent, le cerveau compren
VR CyberBot MT4 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
Experts
The product "VR CyberBot MT4" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X4 " [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. «  Ai Panel Genius X  » est un indicateur premium conçu pour les experts professionnels. Il fournit instantanément des connaissances approfondies sur toutes les paires, y compris l'analyse multipaires, le t
OSC HiLoTren IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Indicateurs
OSC HiLoTren  IQ7   — L'indicateur de signal d'inversion IA de nouvelle génération Identifiez les points de retournement du marché avant qu’ils ne se produisent. Ossilator IQ7 est un   oscillateur alimenté par l'IA   conçu pour détecter   les signaux d'inversion   précoces sur toutes les paires et toutes les périodes. Il fournit un guidage visuel clair directement sur la carte principale — simple, rapide et précis. Caractéristiques principales ️   Moteur d'inversion IA   — détecte les premier
Ai Panel Genius X4
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
[Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. «  Ai Panel Genius X  » est un indicateur premium conçu pour les experts professionnels. Il fournit instantanément des connaissances approfondies sur toutes les paires, y compris l'analyse multipaires, le tout dans une présentation visuelle « wysiwyg » avancée. Du débutant au trader expérimenté, chacun peut facilement
NoSecret MT4
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Utilitaires
[Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. « IB ToolTip X » est un indicateur premium conçu pour accompagner les experts professionnels. Il fournit instantanément des analyses expertes pour toutes les paires, y compris l'analyse multipaires, le tout dans un visuel « wysiwyg » avancé. Du débutant au trader expérimenté, chacun peut facilement le maîtriser grâce à
GOLD Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
Concrete portfolio evidence from real accounts [attached] shows that the target of >95% wins [blue] has been achieved. Download the free demo and test it yourself. Follow the instructions. Backtesting >100% per month, is it possible? Cher collègue, si vous recherchez un robot Expert Advisor (EA) de trading sécurisé garantissant un objectif de profit minimum de 5 % par mois, caractérisé par la transparence et l'authenticité, je vous propose le EA-ThinkBot IQ7 Predator, conçu pour l'extraction d'
Miracle IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
Trading manuel avec un conseiller (panneau et signaux visuels) Welcome, professional traders! Now you can experience a     new way of manual trading     with our innovative EA. Voici ce qu'il fait : - Il aide les traders à prendre des décisions plus éclairées en fournissant des informations importantes. - Il a été créé par des analystes de classe mondiale utilisant des centaines d'algorithmes autonomes. - Il est facile à utiliser pour les personnes de tous niveaux de compétence, y compris les e
EA CyberBot MT5 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
[As of May 08, downloaded by 53 traders]    Instructions for use   click here!   For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! Suggestion : Ce produit est méticuleusement conçu pour être pratique, évitant la complexité théorique et s'appuyant exclusivement sur le subconscient comme réflexe d'observation. Par conséquent, le cerveau com
VR CyberBot MT5 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
Experts
The product "VR CyberBot MT5" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X5 " [Ai]   L'informatique autonome   est une approche informatique intelligente qui exécute de manière autonome des applications robotiques et interactives basées sur des mécanismes axés sur des objectifs et des inférences. «  Ai Panel Genius X  » est un indicateur premium conçu pour les experts professionnels. Il fournit instantanément des connaissances approfondies sur toutes les paire
Ai Panel Genius X5
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
[Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. «  Ai Panel Genius X  » est un indicateur premium conçu pour les experts professionnels. Il fournit instantanément des connaissances approfondies sur toutes les paires, y compris l'analyse multipaires, le tout dans une présentation visuelle « wysiwyg » avancée. Du débutant au trader expérimenté, chacun peut facilement
NoSecret MT5
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Utilitaires
[Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. « IB ToolTip X » est un indicateur premium conçu pour accompagner les experts professionnels. Il fournit instantanément des analyses expertes pour toutes les paires, y compris l'analyse multipaires, le tout dans un visuel « wysiwyg » avancé. Du débutant au trader expérimenté, chacun peut facilement le maîtriser grâce à
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis