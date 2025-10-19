Predator IQ7
- Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Versione: 25.94
Predator IQ7 – Il cacciatore intelligente nel trading
Offerto da strumenti di navigazione pronti all'uso , Predator IQ7 offre un'esperienza che non è solo potente ma anche intuitivo e avvincente ai tuoi istinti analitici.
È difficile descrivere a parole tutte le sue potenzialità. Questo prodotto è stato sviluppato a partire da una ricerca approfondita per potenziare il tuo naturale senso di "caccia al mercato".
"Tutto viene visualizzato in un formato visivo WYSIWYG , eliminando le noiose teorie: basta guardare, trascinare ed eseguire!
Predator IQ7 è progettato per i trader che già conoscono il comportamento del mercato e utilizzano attivamente MetaTrader 4/5 .
Data l' elevata complessità dei dati , per un'esperienza ottimale consigliamo di utilizzare un computer ad alte prestazioni con un display Full HD (1920x1080) .
Decine di analisi magistrali , presentate in modo audace ma amichevole , raffineranno la tua precisione e miglioreranno la tua strategia di trading personale.
Non è più il momento di affidarsi alla "fortuna altrui".
Prendi il controllo: diventa il vero cacciatore del tuo successo finanziario.
Siamo pronti ad aiutarti a esplorare e padroneggiare Predator IQ7.
Dopo aver scaricato, sentiti libero di inviarci un messaggio: ti guideremo in modo che tu possa goderti appieno il esperienza di scoperta dei tuoi veri istinti di trading.
Caratteristiche principali di Predator IQ7
-
8 coppie preferite : monitoraggio automatico con report per intervallo di tempo.
-
Punti pivot + Supporto/Resistenza : aggiornati quotidianamente per un'analisi precisa del mercato.
-
Sincronizzazione multi-coppia : mappatura visiva della correlazione delle coppie.
-
Pannello avanzato Drag & Drop : trading manuale rapido e senza sforzo.
-
Versione dimostrativa visiva : mostra la vera potenza dell'analisi Predator IQ7.
-
Solo account virtuale (Demo) : sicuro per l'esplorazione e l'apprendimento interattivi.
Attenzione: per i membri di CyberBot, quando si utilizza "ThinkBot IQ7" per il trading reale, è possibile migliorare le proprie decisioni con l'esperienza e il riconoscimento dei pattern delle coppie principali. I fondamenti e la psicologia del trading di GPT-5, Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai e Google AI Gemini supportano azioni intelligenti. --- Se si verificano interferenze o il programma non riesce a funzionare correttamente, assicurarsi che il proprio Metatrader abbia confermato quanto segue:
