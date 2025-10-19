Predator IQ7

Predator IQ7 – Il cacciatore intelligente nel trading

We are looking for   cacciatori esperti   pronto a conquistare il   Predatore IQ7   — un analizzatore di trading visivo avanzato, meticolosamente progettato su richiesta di   trader professionisti in tutto il mondo .
Offerto da   strumenti di navigazione pronti all'uso , Predator IQ7 offre un'esperienza che non è solo potente ma anche   intuitivo e avvincente   ai tuoi istinti analitici.

È difficile descrivere a parole tutte le sue potenzialità. Questo prodotto è stato sviluppato a partire da una ricerca approfondita per potenziare il tuo naturale senso di "caccia al mercato".

"Tutto viene visualizzato in un formato visivo WYSIWYG , eliminando le noiose teorie: basta guardare, trascinare ed eseguire!

Predator IQ7 è progettato per i trader che già conoscono il comportamento del mercato e utilizzano attivamente MetaTrader 4/5 .

Data l' elevata complessità dei dati , per un'esperienza ottimale consigliamo di utilizzare un computer ad alte prestazioni con un display Full HD (1920x1080) .

Decine di analisi magistrali , presentate in modo audace ma amichevole , raffineranno la tua precisione e miglioreranno la tua strategia di trading personale.

Non è più il momento di affidarsi alla "fortuna altrui".

Prendi il controllo: diventa il vero cacciatore del tuo successo finanziario.

Siamo pronti ad aiutarti a esplorare e padroneggiare Predator IQ7.

Dopo aver scaricato, sentiti libero di inviarci un messaggio: ti guideremo in modo che tu possa goderti appieno il   esperienza di scoperta dei tuoi veri istinti di trading.

Caratteristiche principali di Predator IQ7

  1. 8 coppie preferite : monitoraggio automatico con report per intervallo di tempo.

  2. Punti pivot + Supporto/Resistenza : aggiornati quotidianamente per un'analisi precisa del mercato.

  3. Sincronizzazione multi-coppia : mappatura visiva della correlazione delle coppie.

  4. Pannello avanzato Drag & Drop : trading manuale rapido e senza sforzo.

  5. Versione dimostrativa visiva : mostra la vera potenza dell'analisi Predator IQ7.

  6. Solo account virtuale (Demo) : sicuro per l'esplorazione e l'apprendimento interattivi.

Attenzione: per i membri di CyberBot, quando si utilizza "ThinkBot IQ7" per il trading reale, è possibile migliorare le proprie decisioni con l'esperienza e il riconoscimento dei pattern delle coppie principali. I fondamenti e la psicologia del trading di GPT-5, Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai e Google AI Gemini supportano azioni intelligenti. --- Se si verificano interferenze o il programma non riesce a funzionare correttamente, assicurarsi che il proprio Metatrader abbia confermato quanto segue:

MPORTANT NOTICE:  We recommend that members who have completed a transaction contact us immediately to obtain an ID code that will enable this product to connect to the data center required for AI to operate over the Google network.   We also provide guidance to ensure a correct and smooth installation. |  For customer satisfaction, a one-week product trial is available.  

[Tutorial & Livestream & Add-On] Visit Our Profile / About Us :  https://www mql5 com/ru/users/BATIK

