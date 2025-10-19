Predator IQ7

5

Predator IQ7 – トレーディングにおけるスマートハンター

We are looking for  熟練したハンター 征服する準備ができて プレデターIQ7   — 高度なビジュアルトレーディングアナライザー。  世界中のプロのトレーダー
搭載 すぐに使えるナビゲーターツールを備えたPredator IQ7は、パワフルなだけでなく、  直感的で中毒性がある あなたの分析本能に従って。

そのすべての機能を言葉で説明するのは難しいです。この製品は、あなたの自然な「市場探索」感覚を高めるために、徹底的な研究に基づいて開発されました。

すべてがWYSIWYG ビジュアル形式で表示されるため、退屈な理論は不要になり、見て、ドラッグして、実行するだけです。

Predator IQ7 は、すでに市場動向を理解し MetaTrader 4/5 を積極的に使用しているトレーダー向けに設計されています。

データの複雑さが増すため、最適なエクスペリエンスを得るには、フル HD (1920x1080)ディスプレイを備えた高性能コンピューターの使用をお勧めします。

大胆かつフレンドリーに提示された数十のマスターマインド分析により、精度が高まり、個人の取引戦略が向上します。

もう「他人の運」に頼る時代ではない。

主導権を握り、自分自身の経済的成功を追い求める真のハンターになりましょう。

私たちは、Predator IQ7 の探索と習得をお手伝いします。

ダウンロード後は、お気軽にメッセージをお送りください。  あなたの本当のトレーディング本能を発見する経験。

Predator IQ7の主な特徴

  1. 8 つのお気に入りのペア– 時間枠ごとのレポートによる自動監視。

  2. ピボット ポイント + サポート/レジスタンス– 正確な市場分析のために毎日更新されます。

  3. 複数ペアの同期– ペアの相関関係を視覚的にマッピングします。

  4. 高度なドラッグ アンド ドロップ パネル– 高速な手動取引が簡単に行えます。

  5. ビジュアルデモンストレーションバージョン– Predator IQ7 分析の真の威力を紹介します。

  6. 仮想アカウントのみ（デモ） – インタラクティブな探索と学習に安全です。

注意： CyberBotメンバーの皆様、「ThinkBot IQ7」を実際の取引にご利用いただく際は、主要通貨ペアの経験とパターン認識によって意思決定を強化してください。GPT-5、Copilot Ai、DeepSeek Ai、Meta Ai、Claude Ai、Manus Ai、Google AI Geminiのファンダメンタルズと取引心理学が、賢明な行動をサポートします。 ---干渉が発生した場合、またはプログラムが機能通りに実行されない場合は、メタトレーダーで以下の点を確認してください。

MPORTANT NOTICE:  We recommend that members who have completed a transaction contact us immediately to obtain an ID code that will enable this product to connect to the data center required for AI to operate over the Google network.   We also provide guidance to ensure a correct and smooth installation. |  For customer satisfaction, a one-week product trial is available.  

[Tutorial & Livestream & Add-On] Visit Our Profile / About Us :  https://www mql5 com/ru/users/BATIK

レビュー 6
satriatf26
14
satriatf26 2025.12.28 14:04 
 

hi, this EA is very good. Is there any quota that I can fill in?

Yong Xiang Yang
350
Yong Xiang Yang 2025.11.22 11:11 
 

Very good！

worldofhunger
1074
worldofhunger 2025.10.25 22:13 
 

What an amazing EA, I hardly believe all the details you need is right in front of you, attractive display and information, I really like the interface and also the performance is top notch, keep doing the great job, thank you.

