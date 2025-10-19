Predator IQ7
- エキスパート
- Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
- バージョン: 60.6
- アップデート済み: 28 12月 2025
Predator IQ7 – トレーディングにおけるスマートハンター
搭載 すぐに使えるナビゲーターツールを備えたPredator IQ7は、パワフルなだけでなく、 直感的で中毒性がある あなたの分析本能に従って。
そのすべての機能を言葉で説明するのは難しいです。この製品は、あなたの自然な「市場探索」感覚を高めるために、徹底的な研究に基づいて開発されました。
すべてがWYSIWYG ビジュアル形式で表示されるため、退屈な理論は不要になり、見て、ドラッグして、実行するだけです。
Predator IQ7 は、すでに市場動向を理解し、 MetaTrader 4/5 を積極的に使用しているトレーダー向けに設計されています。
データの複雑さが増すため、最適なエクスペリエンスを得るには、フル HD (1920x1080)ディスプレイを備えた高性能コンピューターの使用をお勧めします。
大胆かつフレンドリーに提示された数十のマスターマインド分析により、精度が高まり、個人の取引戦略が向上します。
もう「他人の運」に頼る時代ではない。
主導権を握り、自分自身の経済的成功を追い求める真のハンターになりましょう。
私たちは、Predator IQ7 の探索と習得をお手伝いします。
ダウンロード後は、お気軽にメッセージをお送りください。 あなたの本当のトレーディング本能を発見する経験。
Predator IQ7の主な特徴
-
8 つのお気に入りのペア– 時間枠ごとのレポートによる自動監視。
-
ピボット ポイント + サポート/レジスタンス– 正確な市場分析のために毎日更新されます。
-
複数ペアの同期– ペアの相関関係を視覚的にマッピングします。
-
高度なドラッグ アンド ドロップ パネル– 高速な手動取引が簡単に行えます。
-
ビジュアルデモンストレーションバージョン– Predator IQ7 分析の真の威力を紹介します。
-
仮想アカウントのみ（デモ） – インタラクティブな探索と学習に安全です。
注意： CyberBotメンバーの皆様、「ThinkBot IQ7」を実際の取引にご利用いただく際は、主要通貨ペアの経験とパターン認識によって意思決定を強化してください。GPT-5、Copilot Ai、DeepSeek Ai、Meta Ai、Claude Ai、Manus Ai、Google AI Geminiのファンダメンタルズと取引心理学が、賢明な行動をサポートします。 ---干渉が発生した場合、またはプログラムが機能通りに実行されない場合は、メタトレーダーで以下の点を確認してください。
hi, this EA is very good. Is there any quota that I can fill in?