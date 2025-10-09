DF Fibonacci Trader Pro MT4

DF Fib Trader Pro

DF Fib Trader Pro, MetaTrader 4 için tasarlanmış otomatik bir işlem sistemidir.

Giriş ve çıkış noktalarını tanımlamak için Fibonacci tabanlı fiyat seviyelerini trend ve yapı analiziyle birleştirir. EA hem uzun hem de kısa pozisyonları destekler ve yerleşik risk yönetimi parametreleri içerir.





Temel Özellikler:

• Giriş, SL ve TP noktalarını çizmek için Fibonacci geri çekilme ve uzatma mantığını kullanır.

• Yapılandırılabilir lot büyüklüğü ve zarar durdurma/kâr alma seviyeleri

• 1 veya 2 giriş noktası seçeneği

• Piyasa koşullarına bağlı olarak sabit veya dinamik zarar durdurma ve kâr alma emirlerini destekler

• Birden fazla zaman dilimi ve döviz çiftinde çalışır

• Maksimum spread, kayma ve işlem sıklığı kontrolü seçenekleri içerir

• Otomatik işlem yönetimi: başabaş, takip eden zarar durdurma ve kısmi kapanış opsiyonları

• Tercih edilirse piyasa emri desteklenir.

Girişlere Genel Bakış:

• Risk Yönetimi: Lot büyüklüğü, işlem başına risk, maksimum işlem sayısı

• Giriş Koşulları: Fibonacci seviye seçimi, trend filtre seçenekleri

• Çıkış Yönetimi: SL/TP türü, takip eden stop ayarları, başabaş parametreleri

• İşlem Filtreleri: Spread limiti, kayma toleransı

Temel kurallar

• "Fibonacci Çiz"e tıklayın ve ihtiyacınıza göre fibonacci kutunuzu çizin.

• Seçtiğiniz Fibonacci seviyeleri görüntülenir (tamamen yapılandırılabilir)

• Bekleyen emirleri SL ve TP ile birlikte anında açmak için "Fibonacci'yi Çalıştır"a tıklayın.

• Ayarlayın ve unutun, bırakın PA işini yapsın.