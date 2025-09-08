Legion of Soldiers

Legion of Soldiers – Manuel d'utilisation

Approche principale

L'indicateur Legion of Soldiers est conçu pour être un indicateur de re-entrées au sein de stratégies de tendance déjà établies.

Cet indicateur ne définit pas la tendance par lui-même, mais il est utilisé pour accompagner et renforcer un système de tendance préalablement identifié.

La direction de la tendance doit être confirmée au préalable en utilisant des outils tels que :

  • MarketCrack – Whale Detector (recommandé).

  • Ou toute autre stratégie de détection de tendance sur des temporalités élevées que l'utilisateur emploie.

Comment l'utiliser

L'utilisateur doit attendre les croisements entre la ligne bleue (Fast) et la ligne rouge (Slow) :

  • Croisement de bas en haut : signal de re-entrée haussière, à condition que la tendance principale ait déjà été confirmée.

  • Croisement de haut en bas : signal de re-entrée baissière à l'intérieur d'une tendance descendante.

L'indicateur intègre un système d'alertes configurable, qui permet de recevoir des notifications uniquement sur les croisements haussiers, uniquement sur les croisements baissiers, ou sur les deux, selon la préférence du trader.

Histogramme

L'histogramme du Legion of Soldiers fonctionne comme une mesure visuelle de la force et de la confirmation du signal.

  • Lorsqu'il est projeté vers le haut, il indique une pression haussière pour les re-entrées longues.

  • Lorsqu'il est projeté vers le bas, il reflète une force baissière pour les re-entrées courtes.

Son intensité (hauteur) est ajustée dynamiquement avec le volume et la volatilité (ATR), ce qui aide à filtrer les signaux faibles et à donner la priorité à ceux qui ont une plus grande probabilité de succès.

Gestion des risques

Le Stop Loss (SL) doit être défini en fonction de la stratégie principale du trader. Une option pratique consiste à le placer sur le maximum ou le minimum précédent, protégeant ainsi le "soldat envoyé" sur le marché.

Le Take Profit (TP) dépend également de la stratégie de l'utilisateur. S'il est combiné avec l'indicateur Regression Zones, celui-ci peut servir de référence pour établir des objectifs de sortie clairs.

Complément avec Regression Zones

Alors que Regression Zones aide à visualiser jusqu'où le mouvement du marché peut aller, le Legion of Soldiers se concentre sur l'identification des points possibles de re-entrée en faveur de la tendance principale, optimisant la gestion des entrées multiples.

Fonctions clés

Filtre de Temporalité Supérieure (HTF) :

  • Permet d'aligner les signaux avec un horizon temporel plus grand.

  • Activé → signaux plus sélectifs et cohérents.

  • Désactivé → calcul basé uniquement sur la temporalité actuelle.

Optimisation Automatique :

  • Ajuste les paramètres de manière dynamique en fonction des conditions récentes du marché.

  • Activée → l'indicateur s'optimise automatiquement.

  • Désactivée → l'utilisateur définit manuellement la sensibilité et le comportement.

Alertes intégrées :

  • Notifications visuelles, sonores et push sur les croisements pertinents (haussiers et baissiers), configurables au gré de l'utilisateur.

Recommandation importante

Le Legion of Soldiers montre son véritable potentiel lorsque :

  • Il est utilisé avec une stratégie de tendance principale (exemple : Whale Detector).

  • Il est complété par Regression Zones pour mesurer les objectifs de prix.

De cette manière, le trader pourra filtrer les re-entrées à haute probabilité, alignées sur la tendance macro et soutenues par des outils supplémentaires.

Le Legion of Soldiers est votre escadron de renfort sur le marché : toujours prêt à détecter les meilleures re-entrées et à maintenir vos opérations alignées avec la force de la tendance principale.


