Legion of Soldiers – Benutzerhandbuch

Hauptfokus

Der Legion of Soldiers wurde als Indikator für Wiedereinstiege in bereits etablierte Trendstrategien konzipiert.

Dieser Indikator definiert den Trend nicht selbst, sondern wird verwendet, um ein zuvor identifiziertes Trendsystem zu begleiten und zu verstärken.

Die Trendrichtung sollte zuvor mit folgenden Tools bestätigt werden:

MarketCrack – Whale Detector (empfohlen).

Oder jede andere vom Benutzer verwendete Strategie zur Trenderkennung auf hohen Zeitrahmen.

Verwendung

Der Benutzer sollte auf die Kreuzungen zwischen der blauen Linie (Fast) und der roten Linie (Slow) warten:

Kreuzung von unten nach oben: Signal für einen bullischen Wiedereinstieg , vorausgesetzt, der Haupttrend wurde bereits bestätigt.

Kreuzung von oben nach unten: Signal für einen bärischen Wiedereinstieg innerhalb eines Abwärtstrends.

Der Indikator verfügt über ein konfigurierbares Alarmsystem, das es ermöglicht, Benachrichtigungen nur bei bullischen Kreuzungen, nur bei bärischen Kreuzungen oder bei beiden zu erhalten, je nach Präferenz des Traders.

Histogramm

Das Histogramm des Legion of Soldiers fungiert als visuelle Messung der Stärke und Bestätigung des Signals.

Wenn es nach oben projiziert wird, zeigt es bullischen Druck für Long-Wiedereinstiege an.

Wenn es nach unten projiziert wird, spiegelt es bärische Kraft für Short-Wiedereinstiege wider.

Seine Intensität (Höhe) wird dynamisch an Volumen und Volatilität (ATR) angepasst, was hilft, schwache Signale herauszufiltern und diejenigen mit höherer Erfolgswahrscheinlichkeit zu priorisieren.

Risikomanagement

Der Stop Loss (SL) sollte gemäß der Hauptstrategie des Traders festgelegt werden. Eine praktische Option ist die Platzierung am vorherigen Hoch oder Tief, um den in den Markt „gesendeten Soldaten“ zu schützen.

Der Take Profit (TP) hängt ebenfalls von der Strategie des Benutzers ab. In Kombination mit dem Indikator Regression Zones kann dieser als Referenz dienen, um klare Ausstiegsziele festzulegen.

Ergänzung zu Regression Zones

Während Regression Zones hilft, zu visualisieren, wie weit die Marktbewegung gehen kann, konzentriert sich der Legion of Soldiers darauf, mögliche Punkte für einen Wiedereinstieg zugunsten des Haupttrends anzuzeigen, wodurch die Verwaltung mehrerer Einstiege optimiert wird.

Schlüsselfunktionen

Filter für höhere Zeitrahmen (HTF):

Ermöglicht die Ausrichtung der Signale an einem höheren Zeitrahmen.

Aktiviert → selektivere und konsistentere Signale.

Deaktiviert → Berechnung basiert nur auf dem aktuellen Zeitrahmen.

Automatische Optimierung:

Passt die Parameter dynamisch an die aktuellen Marktbedingungen an.

Aktiviert → der Indikator optimiert sich automatisch.

Deaktiviert → der Benutzer definiert Sensibilität und Verhalten manuell.

Integrierte Alarme:

Visuelle, akustische und Push-Benachrichtigungen bei relevanten Kreuzungen (bullisch und bärisch), konfigurierbar nach den Wünschen des Benutzers.

Wichtige Empfehlung

Der Legion of Soldiers entfaltet sein wahres Potenzial, wenn er:

Zusammen mit einer Haupt-Trendstrategie (z.B. Whale Detector) verwendet wird.

Durch Regression Zones zur Messung von Preiszielen ergänzt wird.

Auf diese Weise kann der Trader hochwahrscheinliche Wiedereinstiege filtern, die mit dem Makrotrend übereinstimmen und durch zusätzliche Tools unterstützt werden.

Der Legion of Soldiers ist Ihr Verstärkungstrupp im Markt: Immer bereit, die besten Wiedereinstiege zu erkennen und Ihre Trades mit der Stärke des Haupttrends in Einklang zu bringen.



