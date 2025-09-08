Legion of Soldiers – Manual do Usuário

Foco Principal

O Legion of Soldiers foi projetado como um indicador de reentradas dentro de estratégias de tendência já estabelecidas.

Este indicador não define a tendência por si só, mas é usado para acompanhar e reforçar um sistema de tendência previamente identificado.

A direção da tendência deve ser confirmada previamente usando ferramentas como:

MarketCrack – Whale Detector (recomendado).

Ou qualquer outra estratégia de detecção de tendência em temporalidades altas que o usuário utilize.

Como Usar

O usuário deve esperar pelos cruzamentos entre a linha azul (Fast) e a linha vermelha (Slow):

Cruzamento de baixo para cima: sinal de reentrada de alta , desde que a tendência principal já tenha sido confirmada.

Cruzamento de cima para baixo: sinal de reentrada de baixa dentro de uma tendência de queda.

O indicador incorpora um sistema de alertas configurável, que permite receber notificações apenas em cruzamentos de alta, apenas em cruzamentos de baixa, ou em ambos, de acordo com a preferência do trader.

Histograma

O histograma do Legion of Soldiers funciona como uma medida visual da força e confirmação do sinal.

Quando projetado para cima, indica pressão de alta para reentradas longas.

Quando projetado para baixo, reflete força de baixa para reentradas curtas.

Sua intensidade (altura) é ajustada dinamicamente com o volume e a volatilidade (ATR), o que ajuda a filtrar sinais fracos e priorizar aqueles com maior probabilidade de sucesso.

Gestão de Risco

O Stop Loss (SL) deve ser definido de acordo com a estratégia principal do trader. Uma opção prática é localizá-lo no máximo ou mínimo anterior, protegendo assim o "soldado enviado" ao mercado.

O Take Profit (TP) também depende da estratégia do usuário. Se combinado com o indicador Regression Zones, este pode servir como referência para estabelecer metas claras de saída.

Complemento com Regression Zones

Enquanto o Regression Zones ajuda a visualizar até onde o movimento do mercado pode chegar, o Legion of Soldiers se concentra em sinalizar possíveis pontos de reentrada a favor da tendência principal, otimizando a gestão de entradas múltiplas.

Funções Chave

Filtro de Temporalidade Superior (HTF):

Permite alinhar os sinais com um timeframe maior.

Ativado → sinais mais seletivos e consistentes.

Desativado → cálculo baseado apenas na temporalidade atual.

Otimização Automática:

Ajusta dinamicamente os parâmetros de acordo com as condições recentes do mercado.

Ativada → o indicador é otimizado automaticamente.

Desativada → o usuário define manualmente a sensibilidade e o comportamento.

Alertas Integrados:

Notificações visuais, sonoras e push sobre cruzamentos relevantes (de alta e de baixa), configuráveis ao gosto do usuário.

Recomendação Importante

O Legion of Soldiers mostra seu verdadeiro potencial quando:

É usado em conjunto com uma estratégia de tendência principal (exemplo: Whale Detector).

É complementado com Regression Zones para medir objetivos de preço.

Dessa forma, o trader poderá filtrar reentradas de alta probabilidade, alinhadas com a tendência macro e apoiadas por ferramentas adicionais.

O Legion of Soldiers é o seu esquadrão de reforço no mercado: sempre pronto para detectar as melhores reentradas e manter suas operações alinhadas com a força da tendência principal.



