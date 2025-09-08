Legion of Soldiers

Legion of Soldiers – Руководство пользователя

Основная цель

Индикатор Legion of Soldiers создан для поиска повторных входов в уже установленные трендовые стратегии.

Этот индикатор сам по себе не определяет тренд, а используется для сопровождения и усиления уже идентифицированной трендовой системы.

Направление тренда должно быть подтверждено заранее с помощью таких инструментов, как:

  • MarketCrack – Whale Detector (рекомендуется).

  • Или любая другая стратегия определения тренда на высоких таймфреймах, которую использует трейдер.

Как использовать

Пользователь должен дождаться пересечения синей линии (Fast) и красной линии (Slow):

  • Пересечение снизу вверх: сигнал на бычий повторный вход, но только если основной тренд уже подтвержден.

  • Пересечение сверху вниз: сигнал на медвежий повторный вход в рамках нисходящего тренда.

Индикатор имеет настраиваемую систему оповещений, которая позволяет получать уведомления только при бычьих пересечениях, только при медвежьих или при обоих, в зависимости от предпочтений трейдера.

Гистограмма

Гистограмма Legion of Soldiers служит наглядным показателем силы и подтверждения сигнала.

  • Когда она направлена вверх, это указывает на бычье давление для длинных повторных входов.

  • Когда она направлена вниз, это отражает медвежью силу для коротких повторных входов.

Ее интенсивность (высота) динамически регулируется с учетом объема и волатильности (ATR), что помогает отфильтровать слабые сигналы и отдавать предпочтение тем, которые имеют более высокую вероятность успеха.

Управление рисками

Стоп-лосс (SL) должен определяться в соответствии с основной стратегией трейдера. Практичный вариант — разместить его на предыдущем максимуме или минимуме, тем самым защищая «отправленного на рынок солдата».

Тейк-профит (TP) также зависит от стратегии пользователя. Если он используется в сочетании с индикатором Regression Zones, последний может служить ориентиром для установки четких целей выхода.

Взаимодействие с Regression Zones

В то время как Regression Zones помогает визуализировать, насколько далеко может пойти движение рынка, Legion of Soldiers фокусируется на указании возможных точек повторного входа по основному тренду, оптимизируя управление множественными входами.

Ключевые функции

Фильтр старшего таймфрейма (HTF):

  • Позволяет согласовывать сигналы со старшим таймфреймом.

  • Включен → более селективные и последовательные сигналы.

  • Выключен → расчеты основаны только на текущем таймфрейме.

Автоматическая оптимизация:

  • Динамически подстраивает параметры под недавние рыночные условия.

  • Включена → индикатор оптимизируется автоматически.

  • Выключена → трейдер вручную определяет чувствительность и поведение.

Встроенные оповещения:

  • Визуальные, звуковые и push-уведомления о соответствующих пересечениях (бычьих и медвежьих), настраиваемые по желанию пользователя.

Важная рекомендация

Legion of Soldiers показывает свой истинный потенциал, когда:

  • Он используется вместе с основной трендовой стратегией (например, Whale Detector).

  • Он дополняется Regression Zones для определения ценовых целей.

Таким образом, трейдер сможет отфильтровывать высоковероятные повторные входы, соответствующие макротренду и подтвержденные дополнительными инструментами.

Legion of Soldiers — это ваш отряд подкрепления на рынке: всегда готов найти лучшие точки повторного входа и удерживать ваши сделки в соответствии с силой основного тренда.


