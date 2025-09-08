Legion of Soldiers

Legion of Soldiers – Manual de Uso

Enfoque Principal

El Legion of Soldiers está diseñado como un indicador de re-entradas dentro de estrategias tendenciales ya establecidas.
Este indicador no define la tendencia por sí mismo, sino que se utiliza para acompañar y reforzar un sistema tendencial previamente identificado.

La dirección de la tendencia debe ser previamente confirmada usando herramientas como:

  • MarketCrack – Whale Detector (recomendado).

  • O cualquier otra estrategia de detección de tendencia en temporalidades altas que el usuario utilice.


Cómo Usarlo

El usuario debe esperar los cruces entre la línea azul (Fast) y la línea roja (Slow):

  • Cruce de abajo hacia arriba: señal de reentrada alcista, siempre que la tendencia principal ya haya sido confirmada.

  • Cruce de arriba hacia abajo: señal de reentrada bajista dentro de una tendencia descendente.

El indicador incorpora un sistema de alertas configurable, que permite recibir notificaciones únicamente en cruces alcistas, solo en cruces bajistas o en ambos, según la preferencia del trader.


Histograma

El histograma del Legion of Soldiers funciona como una medida visual de la fuerza y confirmación de la señal.

  • Cuando se proyecta hacia arriba, indica presión alcista para reentradas largas.

  • Cuando se proyecta hacia abajo, refleja fuerza bajista para reentradas cortas.

  • Su intensidad (altura) está ajustada dinámicamente con el volumen y la volatilidad (ATR), lo que ayuda a filtrar señales débiles y priorizar aquellas con mayor probabilidad de éxito.


Gestión de Riesgo

  • El Stop Loss (SL) debe definirse según la estrategia principal del trader. Una opción práctica es ubicarlo en el máximo o mínimo anterior, protegiendo así al soldado enviado al mercado.

  • El Take Profit (TP) depende también de la estrategia del usuario. Si se combina con el indicador Regression Zones, este puede servir como referencia para establecer metas claras de salida.


Complemento con Regression Zones

Mientras que Regression Zones ayuda a visualizar hasta dónde puede llegar el movimiento del mercado, el Legion of Soldiers se centra en señalar posibles puntos de re-entrada a favor de la tendencia principal, optimizando la gestión de entradas múltiples.


Funciones Clave

Filtro de Temporalidad Superior (HTF):
Permite alinear las señales con un timeframe mayor.
Activado → señales más selectivas y consistentes.
Desactivado → cálculo basado solo en la temporalidad actual.


Optimización Automática:
Ajusta de manera dinámica los parámetros según las condiciones recientes del mercado.
Activado → el indicador se optimiza automáticamente.
Desactivado → el usuario define manualmente la sensibilidad y comportamiento.


Alertas Integradas:
Notificaciones visuales, sonoras y push sobre cruces relevantes (alcistas y bajistas), configurables al gusto del usuario.


    Recomendación Importante

    El Legion of Soldiers muestra su verdadero potencial cuando:

    • Se utiliza junto a una estrategia tendencial principal (ejemplo: Whale Detector).

    • Se complementa con Regression Zones para medir objetivos de precio.

    De este modo, el trader podrá filtrar re-entradas de alta probabilidad, alineadas con la tendencia macro y respaldadas por herramientas adicionales.


    El Legion of Soldiers es tu escuadrón de refuerzo en el mercado: siempre listo para detectar las mejores re-entradas y mantener tus operaciones alineadas con la fuerza de la tendencia principal.


    Los compradores de este producto también adquieren
    Trend BB MACD
    Andres Felipe Carvajal Rodriguez
    5 (3)
    Indicadores
    Indicador Trend BB MACD con Filtro ADX El Trend BB MACD con Filtro ADX es una herramienta técnica avanzada que combina Bandas de Bollinger (BB) , MACD y el Índice de Movimiento Direccional (ADX) , incorporando ahora un sistema completo de análisis direccional con +DI y -DI , así como opciones de confirmación cruzada con MACD. Está diseñado para ofrecer señales de trading precisas y filtradas, optimizadas para scalping, intradía y swing trading , ayudando a identificar no solo la dirección, sino
    FREE
    Projective SR
    Andres Felipe Carvajal Rodriguez
    Indicadores
    Projective SR – Soportes y Resistencias Proyectados en Tiempo Real Projective SR es un indicador avanzado que detecta automáticamente los puntos clave de soporte y resistencia en el gráfico y los proyecta de forma diagonal y dinámica hacia el futuro , anticipando posibles zonas donde el precio podría reaccionar. A diferencia de los indicadores tradicionales que solo muestran niveles fijos, Projective SR analiza la geometría del precio , identifica los pivotes más relevantes y dibuja líneas incli
    FREE
    Elliott Wave Radar
    Andres Felipe Carvajal Rodriguez
    Indicadores
    ¿Qué hace este indicador? Analiza automáticamente el gráfico para identificar   patrones de Ondas de Elliott   (impulsos y correcciones) y te muestra dónde están las ondas 1, 2, 3, 4 y 5 en tiempo real. Además, incluye   proyecciones de precio, validación de volumen y detección de triángulos .   ¿En qué mejora esta versión "Radar"? Proyección de objetivos : Sugiere hacia dónde podría ir el precio en la onda 5. Validación con volumen : Confirma si el volumen apoya el patrón detectado. Detección d
    FREE
    StochWpR Momentum Oscillator
    Andres Felipe Carvajal Rodriguez
    5 (2)
    Indicadores
    StochW%R Momentum Oscillator – Tu Indicador Híbrido de Momentum Inteligente Precisión. Filtrado de Ruido. Mas Confiable. ¿Cansado de osciladores tradicionales que generan señales falsas en mercados volátiles? El   StochW%R Momentum Oscillator   es la evolución para analizar momentum, combinando lo mejor del   Estocástico   y el   Williams %R   en un solo indicador potente y personalizable. Beneficio clave:   Reduce el ruido del mercado   y ofrece   señales más limpias   gracias a su algoritmo de
    FREE
    Theme Switcher
    Andres Felipe Carvajal Rodriguez
    Utilidades
    Theme Switcher - Personaliza tu Terminal de Trading Descripción El   Theme Switcher   es un panel interactivo que permite cambiar rápidamente el esquema de colores de tu gráfico en MetaTrader 5. Diseñado para traders que buscan un entorno visual cómodo y personalizado, esta herramienta ofrece una variedad de estilos temáticos inspirados en marcas, películas y diseños profesionales. ¿Cómo usarlo? Abrir el panel : Simplemente añade el indicador a tu gráfico y aparecerá una ventana con botones de d
    FREE
    LCD Laguerre Convergence Divergence
    Andres Felipe Carvajal Rodriguez
    Indicadores
    El LCD Laguerre Convergence Divergence es un indicador técnico avanzado diseñado para mejorar al MACD clásico, ofreciendo una detección de momentum más rápida, sensible y adaptativa. Su ventaja principal es el uso de filtros Laguerre , que reaccionan con mayor precisión a los cambios de precio que las medias móviles tradicionales. Ventajas Clave Mayor Sensibilidad y Menor Retraso: Los filtros Laguerre generan señales de entrada y salida más tempranas, cruciales en mercados volátiles. Adaptabilid
    FREE
    Virtual Candle Blocks
    Andres Felipe Carvajal Rodriguez
    Indicadores
    Virtual Candle Blocks – Visualiza el mercado sin límites Virtual Candle Blocks es un indicador avanzado para MetaTrader 5 que te permite crear y visualizar velas de cualquier temporalidad personalizada, incluso aquellas que no existen de forma nativa en la plataforma. Características Principales: Temporalidades Personalizadas: Agrupa las velas base en bloques de la duración que desees (ej. 5h, 14h, 28h, 72h, etc.) para crear una nueva vela virtual. Esto te permite acceder a temporalidades exclus
    FREE
    Pi Cycle Projections
    Andres Felipe Carvajal Rodriguez
    Indicadores
    ¿Qué es Pi Cycle Projections? Pi Cycle Projections es un completo sistema de trading para MetaTrader 5 que te ofrece una doble ventaja: no solo identifica señales de entrada de alta probabilidad (cruce de Medias Moviles) en el momento presente, sino que también traza un mapa visual con posibles escenarios futuros del mercado. Piensa en él como un sistema dos en uno: Un Generador de Señales Inteligente que te dice cuándo actuar, cruces de medias móviles Pi. Un Proyector de Ciclos Estratégico que
    FREE
    Advanced ADX Pro
    Andres Felipe Carvajal Rodriguez
    Indicadores
    Advanced ADX Pro: Lleva tu Análisis del ADX al Siguiente Nivel  El Advanced ADX Pro es una herramienta de trading avanzada diseñada para transformar tu experiencia con el tradicional indicador Average Directional Index (ADX) . Creado para ofrecer mayor comodidad, control y claridad visual y auditiva, este indicador va mucho más allá de las capacidades del ADX nativo de MetaTrader 5 (MT5).  ¿Qué es el ADX y por qué es Crucial?  El ADX es un indicador técnico vital que mide la fuerza de la tendenc
    MarketCrack Whale Detector
    Andres Felipe Carvajal Rodriguez
    Indicadores
    MarketCrack – Whale Detector,  es un indicador profesional diseñado para detectar de forma visual y anticipada la actividad de los grandes participantes del mercado, conocidos como “ballenas”. Su propósito es identificar momentos clave de presión institucional significativa, permitiendo al trader alinearse con la dirección del dinero inteligente y tomar decisiones estratégicas con mayor confianza. Funcionalidad y objetivo: MarketCrack – Whale Detector analiza la acción del precio y el volumen
    Trading Exporter for AI Assistant
    Andres Felipe Carvajal Rodriguez
    Indicadores
    Trading Exporter for AI Assistant es un indicador profesional para MetaTrader 5 diseñado para exportar datos de trading completos y estructurados en formatos JSON. Su objetivo es permitir que cualquier asistente de Inteligencia Artificial (IA) —ya sea gratuito o de pago como ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude o DeepSeek— pueda analizar la información y ofrecer recomendaciones, estrategias y explicaciones personalizadas. Recomendación Especial: DeepSeek Si bien este exportador funciona con cualquie
    FREE
    SOS Trader
    Andres Felipe Carvajal Rodriguez
    Indicadores
    Este indicador es un monitor avanzado de posiciones en pérdida , diseñado para ayudarte a reaccionar a tiempo y proteger tu capital. Analiza en tiempo real todas las operaciones abiertas en el símbolo actual, calcula la volatilidad usando ATR en múltiples temporalidades y determina qué tan cerca está el precio de tu Stop Loss. Muestra líneas visuales (Stop Loss dinámico y Break-Even) y un panel estilo Bloomberg con información clave de cada operación: Porcentaje de pérdida respecto a tu balanc
    FREE
    Real Time Synthetic FX Rate
    Andres Felipe Carvajal Rodriguez
    Indicadores
    Real-Time Synthetic FX Rate es un indicador diseñado para calcular una estimación sintética y robusta del tipo de cambio para cualquier par de divisas disponible en su bróker (incluyendo pares mayores, menores y exóticos). Su objetivo es ofrecer una referencia dinámica que refleje la formación del precio minuto a minuto , brindando una guía orientativa antes de la publicación de tasas oficiales o validaciones institucionales. Cómo Funciona: Modelo Híbrido Robusto El indicador genera su valor si
    FREE
    Scalping Timer
    Andres Felipe Carvajal Rodriguez
    Indicadores
    Scalping Timer – Precisión en Tiempo Real para Scalpers Exigentes Scalping Timer es un indicador visual compacto diseñado específicamente para scalpers y day traders que dependen del timing perfecto y del costo mínimo de transacción . Este panel en tiempo real muestra dos métricas esenciales para el scalping: Cuenta regresiva exacta del tiempo restante para el cierre de vela establecida en el grafico Visualización inmediata del spread actual del símbolo Con esta información crítica al alcance d
    FREE
    Hourly Bias Scanner
    Andres Felipe Carvajal Rodriguez
    Indicadores
    Descubre los secretos que los grandes jugadores no quieren que veas. ¿Alguna vez te has preguntado si las “ballenas” del mercado siempre entran a la misma hora y en la misma dirección? Este indicador te lo muestra. No da señales de entrada, pero revela patrones históricos de movimiento por hora o día que normalmente pasarían desapercibidos. Por ejemplo, podrías descubrir que los jueves a las 15:00 el EURUSD tiene un 80% de probabilidad de moverse al alza . Ideal para traders que quieren confirma
    FREE
    GoGo Breaker The Master Candle Signal
    Andres Felipe Carvajal Rodriguez
    Indicadores
    GoGo Breaker – The Master Candle Signal Señales inteligentes basadas en acción del precio con filtros avanzados GoGo Breaker es un potente indicador de trading que utiliza el patrón   "Master Candle"   para identificar oportunidades de alta probabilidad en tiempo real. Diseñado para traders que buscan   entradas rápidas y precisas , es ideal para   scalping, intradía y swing trading .   Detecta automáticamente   señales de compra/venta con flechas claras.   Funciona en todos los mercados : Forex
    Trading Advisor a Helping Hand
    Andres Felipe Carvajal Rodriguez
    Indicadores
    Trading Advisor - A Helping Hand Este indicador está diseñado para   asesorar y acompañar   al trader en su operativa, ofreciendo un análisis cuantitativo del mercado en tiempo real. No es una herramienta para tomar decisiones automáticas, sino un   asistente inteligente   que proporciona: Diagnóstico del mercado   (tendencia alcista/bajista, rango, volatilidad) Recomendaciones generales   (cuándo comprar, vender o esperar) Gestión de riesgo sugerida   (Stop Loss y Take Profit basados en ATR) Co
    FREE
    Laguerre RSI Classic
    Andres Felipe Carvajal Rodriguez
    Indicadores
    El Laguerre RSI es un oscilador avanzado basado en filtros digitales desarrollado por John Ehlers . Este indicador suaviza las fluctuaciones de precio utilizando una técnica llamada filtro de Laguerre , permitiendo detectar con mayor precisión las zonas de sobrecompra y sobreventa , reduciendo el ruido del mercado. El Laguerre RSI oscila entre 0 y 1 , y sus niveles estándar son: Sobrecompra: por encima de 0.75 Sobreventa: por debajo de 0.25 Este indicador es ideal para detectar giros de mercado
    FREE
    Correlation Nexus
    Andres Felipe Carvajal Rodriguez
    Indicadores
    Correlation Nexus Domina la Relación entre Pares de Forma Directa o Inversa Correlation Nexus es un indicador técnico avanzado para MetaTrader 5 que detecta oportunidades de trading basadas en la correlación estadística entre dos instrumentos financieros. Este sistema permite al trader beneficiarse tanto de correlaciones positivas (directas) como de correlaciones negativas (inversas) , adaptándose dinámicamente a distintos pares de divisas, índices o commodities. A diferencia de herramientas con
    FREE
    Adaptive Fibonacci Zones
    Andres Felipe Carvajal Rodriguez
    Indicadores
    El Adaptive Fibonacci Zones es una versión mejorada y dinámica del clásico retroceso de Fibonacci de MetaTrader 5. Su principal diferencia con el Fibonacci nativo es que no necesitas trazar manualmente los niveles , ni decidir a ojo desde qué punto hasta qué punto medir el retroceso. El indicador hace este trabajo por ti: detecta automáticamente los swings (máximos y mínimos relevantes) del mercado utilizando fractales y un filtro de volatilidad basado en ATR. De esta forma, el Fibonacci se adap
    FREE
    Smart Volume Flow
    Andres Felipe Carvajal Rodriguez
    Indicadores
    Smart Volume Flow  El Smart Volume Flow es una herramienta profesional de análisis de volumen que lleva la interpretación del flujo de órdenes a un nivel superior. Está diseñada para ir más allá del simple conteo de barras, combinando volumen híbrido , contexto de tendencia , filtros multi–temporalidad y validación con fuerza direccional (ADX y +DI/-DI) . Su objetivo es desglosar, ponderar y contextualizar la actividad del mercado, transformando datos crudos en información táctica para la toma d
    Alert Signal Chess King Trading Opening
    Andres Felipe Carvajal Rodriguez
    Indicadores
    "La Estrategia de Ajedrez Aplicada al Trading en Forex" Imagina el mercado como un tablero de ajedrez. Cada indicador técnico es una pieza única y poderosa, con una función distintiva. Este sistema inteligente combina seis "piezas" clave que trabajan en armonía para detectar señales de entrada con alta probabilidad: Peón (EMA 50): Tu scout ágil, detecta cambios rápidos en la tendencia a corto plazo. Torre (EMA 200): Una fortaleza inquebrantable, confirma la tendencia principal del mercado. Caba
    DominoSync DoubleSix
    Andres Felipe Carvajal Rodriguez
    Indicadores
    DominoSync DoubleSix es un indicador avanzado que ayuda a traders a identificar señales de entrada más confiables analizando varias temporalidades y filtrando velas de bajo volumen o rangos atípicos. las señales de las entradas se muestran en el histograma del indicador , lo que permite un análisis más claro y menos intrusivo en el gráfico de precios. Qué hace único a DominoSync DoubleSix Análisis Multitemporal Evalúa hasta 20 temporalidades (desde M1 hasta W1). Calcula la probabilidad alcista
    Pro MA 5
    Andres Felipe Carvajal Rodriguez
    Indicadores
    Pro MA 5 – La Suite Profesional de Medias Móviles  El sistema de medias móviles más completo para MetaTrader 5 Pro MA 5   revoluciona el análisis técnico al ofrecer una interfaz   potente, personalizable y eficiente   para detectar tendencias con   precisión quirúrgica .  ¿Qué es Pro MA 5? Es un indicador avanzado que integra hasta   5 medias móviles configurables   con   alertas inteligentes , un   panel interactivo   y un diseño optimizado para operar en cualquier instrumento o marco temporal.
    AUI Eagle Duel
    Andres Felipe Carvajal Rodriguez
    Asesores Expertos
    Bot AUI - Ultra Instinto Artificial ATENCIÓN: Este bot NO es para ti si buscas ganancias diarias, semanales o mensuales. Este bot está diseñado únicamente para rentabilidad ANUAL. Así que si no estás dispuesto a dejarlo trabajar tranquilamente durante todo un año sin intervenir, no es para ti.  ¿Cómo funciona este bot? El bot analiza múltiples factores del mercado en diferentes temporalidades para tomar decisiones muy estrictas. Solo entra en operación cuando detecta una confluencia perfecta d
    TDI Laguerre
    Andres Felipe Carvajal Rodriguez
    Indicadores
    TDI Laguerre: El TDI Laguerre es una evolución del popular indicador Traders Dynamic Index (TDI) , que reemplaza el RSI clásico por un filtro Laguerre para ofrecer una lectura más fluida, sensible y precisa de la acción del precio. Esta versión avanzada combina elementos de volatilidad, medias móviles y detección de señales visuales con alertas configurables.  ¿Qué hace este indicador? Este indicador representa: Una línea Laguerre suavizada basada en el precio de cierre. Una línea de señal EMA d
    BB KC Hybrid Squeeze Band
    Andres Felipe Carvajal Rodriguez
    Indicadores
    BB KC Hybrid Squeeze Band – Indicador Avanzado de Volatilidad y Compresión BB KC Hybrid Squeeze Band es un indicador técnico de nueva generación que combina de forma inteligente las Bandas de Bollinger (BB) y el Canal de Keltner (KC) en una única estructura híbrida. Diseñado para ofrecer una lectura más precisa del entorno de volatilidad, compresión y expansión del mercado, este indicador permite detectar zonas clave de oportunidad con mayor anticipación y menor ruido. ¿Qué hace? 1. Cálculo de B
    MultiFrame Momentum
    Andres Felipe Carvajal Rodriguez
    Indicadores
    El MultiFrame Momentum es un indicador avanzado que analiza simultáneamente múltiples temporalidades del mercado para identificar momentos de convergencia direccional. Su diseño único busca coincidencias de momentum entre distintos timeframes, generando señales visuales claras mediante una línea que cambia entre verde (alcista), roja (bajista) y gris (neutral). Configuración Esencial y Pruebas La efectividad del indicador depende completamente de la configuración personalizada de temporalidades
    Oracle Oscillator
    Andres Felipe Carvajal Rodriguez
    Indicadores
    El Oracle Oscillator es una verdadera revolución en el análisis técnico. En lugar de obligar al trader a vigilar varios osciladores al mismo tiempo —como RSI, Estocástico, Williams %R, DeMarker y Filtro Laguerre— este indicador unifica lo mejor de cada uno en una sola línea híbrida (color DodgerBlue), perfectamente calibrada para ser   reactiva ante los movimientos reales   mientras   filtra el ruido del mercado , evitando los falsos impulsos que confunden a tantos traders. ¿Por qué es superior
    Dragon Bands Z
    Andres Felipe Carvajal Rodriguez
    Indicadores
    Dragon Bands Z: Indicador de Análisis de Tendencia Visual Dragon Bands Z es un indicador diseñado para simplificar la lectura del gráfico mediante la consolidación visual de múltiples fuentes técnicas. Su objetivo es proporcionar una indicación clara de la dirección del mercado y su fuerza, sin la necesidad de gráficos saturados de múltiples indicadores. El indicador utiliza un relleno de color híbrido para traducir la acción del precio en cuatro estados visuales primarios: Verde: Indica una fue
