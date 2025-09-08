Legion of Soldiers – Manual de Uso



Enfoque Principal

El Legion of Soldiers está diseñado como un indicador de re-entradas dentro de estrategias tendenciales ya establecidas.

Este indicador no define la tendencia por sí mismo, sino que se utiliza para acompañar y reforzar un sistema tendencial previamente identificado.

La dirección de la tendencia debe ser previamente confirmada usando herramientas como:

MarketCrack – Whale Detector (recomendado).

O cualquier otra estrategia de detección de tendencia en temporalidades altas que el usuario utilice.





Cómo Usarlo

El usuario debe esperar los cruces entre la línea azul (Fast) y la línea roja (Slow):

Cruce de abajo hacia arriba: señal de reentrada alcista , siempre que la tendencia principal ya haya sido confirmada.

Cruce de arriba hacia abajo: señal de reentrada bajista dentro de una tendencia descendente.

El indicador incorpora un sistema de alertas configurable, que permite recibir notificaciones únicamente en cruces alcistas, solo en cruces bajistas o en ambos, según la preferencia del trader.





Histograma

El histograma del Legion of Soldiers funciona como una medida visual de la fuerza y confirmación de la señal.

Cuando se proyecta hacia arriba, indica presión alcista para reentradas largas.

Cuando se proyecta hacia abajo, refleja fuerza bajista para reentradas cortas.

Su intensidad (altura) está ajustada dinámicamente con el volumen y la volatilidad (ATR), lo que ayuda a filtrar señales débiles y priorizar aquellas con mayor probabilidad de éxito.





Gestión de Riesgo

El Stop Loss (SL) debe definirse según la estrategia principal del trader. Una opción práctica es ubicarlo en el máximo o mínimo anterior , protegiendo así al soldado enviado al mercado.

El Take Profit (TP) depende también de la estrategia del usuario. Si se combina con el indicador Regression Zones, este puede servir como referencia para establecer metas claras de salida.





Complemento con Regression Zones

Mientras que Regression Zones ayuda a visualizar hasta dónde puede llegar el movimiento del mercado, el Legion of Soldiers se centra en señalar posibles puntos de re-entrada a favor de la tendencia principal, optimizando la gestión de entradas múltiples.





Funciones Clave

Filtro de Temporalidad Superior (HTF):

Permite alinear las señales con un timeframe mayor.

Activado → señales más selectivas y consistentes.

Desactivado → cálculo basado solo en la temporalidad actual.



Optimización Automática:

Ajusta de manera dinámica los parámetros según las condiciones recientes del mercado.

Activado → el indicador se optimiza automáticamente.

Desactivado → el usuario define manualmente la sensibilidad y comportamiento.







Alertas Integradas:

Notificaciones visuales, sonoras y push sobre cruces relevantes (alcistas y bajistas), configurables al gusto del usuario.







Recomendación Importante

El Legion of Soldiers muestra su verdadero potencial cuando:

Se utiliza junto a una estrategia tendencial principal (ejemplo: Whale Detector).

Se complementa con Regression Zones para medir objetivos de precio.

De este modo, el trader podrá filtrar re-entradas de alta probabilidad, alineadas con la tendencia macro y respaldadas por herramientas adicionales.





El Legion of Soldiers es tu escuadrón de refuerzo en el mercado: siempre listo para detectar las mejores re-entradas y mantener tus operaciones alineadas con la fuerza de la tendencia principal.



