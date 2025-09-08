Legion of Soldiers

Legion of Soldiers – 使用手册

主要用途 Legion of Soldiers 指标旨在用于在已建立的趋势策略中寻找再次入场点。该指标本身不定义趋势，而是用于辅助和强化先前已确定的趋势系统。趋势方向必须事先通过以下工具进行确认：

使用方法 用户应等待蓝色线（快速线）与红色线（慢速线）的交叉

  • 自下而上的交叉：是看涨再次入场的信号，前提是主要趋势已得到确认。

  • 自上而下的交叉：是在下降趋势中看跌再次入场的信号。 该指标内置了一个可配置的警报系统，根据交易者的偏好，可以只接收看涨交叉、只接收看跌交叉或同时接收两者的通知。

直方图 Legion of Soldiers 的直方图作为衡量信号强度和确认度的视觉指标。

  • 当直方图向上投影时，表示看涨压力，适合多头再次入场。

  • 当直方图向下投影时，反映看跌力量，适合空头再次入场。 其强度（高度）会根据**成交量和波动率（ATR）**进行动态调整，这有助于过滤掉弱信号，并优先选择成功概率较高的信号。

风险管理 止损（SL）应根据交易者的主要策略来设置。一个实用的选择是将其放置在前一个高点或低点，从而保护进入市场“的士兵”止盈（TP）也取决于用户的策略。如果与 Regression Zones 指标结合使用，它可以作为设置明确出场目标的参考。

与 Regression Zones 配合使用 Regression Zones 帮助可视化市场走势可能达到的位置，而 Legion of Soldiers 则专注于指出有利于主要趋势的潜在再次入场点，从而优化多次入场的管理。

关键功能 高时间周期（HTF）过滤器

  • 允许信号与更高的时间周期对齐。

  • 启用 → 信号更具选择性和一致性。

  • 禁用 → 仅基于当前时间周期进行计算。 自动优化

  • 根据最近的市场状况动态调整参数。

  • 启用 → 指标自动优化。

  • 禁用 → 用户手动定义灵敏度和行为。 集成警报

  • 关于相关交叉（看涨和看跌）的视觉、声音和推送通知，可根据用户喜好配置。

重要建议 Legion of Soldiers 在以下情况下才能展现其真正的潜力：

  • 主要趋势策略（例如：Whale Detector）结合使用。

  • 辅以 Regression Zones 来衡量价格目标。

通过这种方式，交易者能够筛选出高概率的再次入场点，使其与宏观趋势保持一致，并得到其他工具的支撑。

Legion of Soldiers 是您在市场中的增援小队：随时准备好侦测最佳的再次入场点，并使您的交易与主要趋势的力量保持一致。


推荐产品
News Tracker Trend Bands
Sahib Ul Ahsan
指标
Turn your chart into a professional trading dashboard that shows where price is flowing and when the next shock is coming —without loading a single extra window. This indicator combines a price-following MA ribbon with a live news radar directly on the chart, giving you both trend and event risk in one glance. Trend Ribbon – Read the market bias instantly A smooth, step-style moving average ribbon follows price action bar by bar. Color change shows the active trend: aqua for bullish flow , gold
IQ FX Gann Levels MT5
INTRAQUOTES
指标
IQ FX Gann Levels a precision trading indicator based on W.D. Gann’s square root methods. It plots real-time, non-repainting support and resistance levels to help traders confidently spot intraday and scalping opportunities with high accuracy. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst, whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient mathematics which proved to be extremely accurate. Download the   Metatrader 4 Version
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
指标
Limitless MT5 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT5 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT5? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
MarketMagnet
Kelly Adediran Raymond
指标
Are you ready to take your trading journey to new heights? Look no further than MarketMagnet, this groundbreaking indicator designed to propel your trading success with excitement and accuracy. Powered by the convergence of Momentum and CCI (Commodity Channel Index), MarketMagnet equips traders with the ultimate tool to determine direction and entry prices for a wide range of recommended currency pairs and instruments. It is designed for traders seeking to scalp for a few pips on lower timeframe
My Pivot
Ashok Kumar Singha
指标
My Pivot is an Indicator based on Pivot Lines and Support-Resistance zones. This Indicator will Plot 11 SR zones including Pivot Line which will definitely help you to understand the exact SR zones of the Market. Steps to Setup the Indicator: Install the Custom Indicator; Set all the Lines Color, Width and Styles; Set visualization to All Timeframe; and DONE It can be used for: All Pairs: Forex, Cryptocurrencies, Metals, Stocks, Indices.  All Timeframe All Brokers All type of Trading S
RC Range Filtered AlgoAlpha MT5
Francisco Rayol
指标
Range Filtered AlgoAlpha 是一款技术分析工具，通过分析市场波动性帮助识别潜在交易机会。该指标是AlgoAlpha原创TradingView指标的MetaTrader改编版，融合多种分析方法提供直观的市场评估。 技术特点 采用卡尔曼滤波（Kalman Filtering）平滑价格数据 结合基于ATR的波动带（ATR-based Bands）衡量市场波动性 融入超级趋势（Supertrend）元素进行趋势分析 通过彩色K线（Candles）和标记（Markers）提供可视化信号 支持可配置的警报选项（Configurable Alerts） 功能 该指标处理市场数据实现以下功能： 使用ATR（平均真实波幅）计算波动范围 应用滤波技术（Filtering Techniques）减少市场噪音 通过可视化元素（Visual Elements）显示潜在趋势方向 适用场景 适用于基于波动性的交易策略（Volatility-based Trading） 可作为多种交易品种技术分析（Technical Analysis）的辅助工具 提供市场条件的直观参考（Visual Refer
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
指标
采用专业和量化方法进行均值回归交易的独特指标。它利用了价格以可预测和可衡量的方式转移并返回均值这一事实，这允许明确的进入和退出规则大大优于非量化交易策略。 [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 清晰的交易信号 非常容易交易 可定制的颜色和尺寸 实现性能统计 优于大多数交易策略 显示合适的止损和止盈水平 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 这个怎么运作 该指标从更高的时间范围测量完全可定制的移动平均线的标准偏差，并使用趋势跟踪方法精确地找到交易。交易是通过深入当前图表的价格行为发现的，并在价格返回到平均价格区间时关闭，根据您选择的更高时间范围计算。由于其编码方式，该指标将远离高波动性和强劲趋势市场，并且仅在可预测的情况下进行交易，在可接受的波动性与方向性比率范围内，回归均值是可行的。 指标剖析 绿线是更高时间范围内的移动平均线（也就是平均值） 虚线区域是移动平均线周围的典型价格区间 蓝线是看涨交易的突破价格 红线是看跌交易的突破价格 交易是针对均值进行的，并在典型的价格
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
指标
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
My PVSR
Ashok Kumar Singha
指标
My PVSR   is based on All Type of Pivot Points. Use this Indicator to get proper Support / Resistance Zone and Trade accordingly.. Recommendation: Use this Indicator along with my another Indicator --->>> Dr. Trend   <<<--- Click Here ; To get the best output result feel free to contact me ; Best of Luck It can be used for: All Pairs: Forex, Cryptocurrencies, Metals, Stocks, Indices etc. All Timeframe All Brokers All type of Trading Style like Scalping, Swing, Intraday, Short-Term, Long-
Seasonal decomposion Kinvest
Jiri Kafka
指标
MQL5季节性分解指标 是一个强大的工具，旨在帮助交易者识别和分析金融时间序列数据中的潜在趋势和季节性模式。通过将价格走势分解为其核心组成部分，该指标提供了更清晰的市场动态视图，从而做出更明智的交易决策。 主要特点： 趋势线： 清晰地可视化市场的长期方向，平滑短期波动。 季节线： 突出显示以固定间隔（例如每日、每周或每月周期）出现的重复模式。 可自定义周期： 用户可以定义 趋势周期 和 季节周期 ，以根据特定的工具和交易策略调整分解。这种灵活性允许在各种时间框架和市场行为中进行分析。 增强市场洞察力： 通过将可预测的季节性影响与潜在的趋势运动分开，更深入地了解价格行为。 该指标对于希望改进技术分析并将周期性模式纳入其交易策略的交易者来说是一笔宝贵的资产。
BinaryGrail MT5
Justine Kelechi Ekweh
指标
Great For Binary options. Works on all timeframes. Recommended for M5 timeframe. one candle expiry. Experienced traders can explore. Strategy is based on price action and multi timeframe analysis. Recommended During high volatility sessions, like the London and new York sessions. For the M1(One minute) timeframe, Traders can use four or five candle expiry, this means it can be applied for 4, 5 or more  minutes expiry.  For forex traders, I tested the indicator with the JesVersal universal EA:   
Smart Engulfing MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
指标
智能吞噬 MT5 简介： 踏入精致交易领域，使用 Smart Engulfing MT5，这是您辨别顶级吞噬模式的专业指标。这款工具专为 MetaTrader 5 用户而设计，注重精准性和易用性。轻松揭示有利可图的交易机会，Smart Engulfing MT5 通过警报、箭头和三个独特的获利水平引导您，使其成为追求简单和高效的交易者的终极伴侣。 第二部分：释放纯吞噬模式的力量 深入了解市场运动的复杂性，使用 Pure Engulf 模式分析器。与传统工具不同，它以精湛的方式运作，过滤掉无关的模式，仅关注最有利可图的机会。其独特算法拥有超过 70% 的显著成功率，确保每笔交易都得到智能决策的支持。 第三部分：自适应信号查看模式 使用 Smart Engulfing MT5 创新的信号查看模式——反向和方向。这两种模式适用于不同的市场情景，使交易者能够利用区间和趋势条件。 反向模式 ：适用于导航市场回撤，反向模式智能地识别相反方向的信号。在区间市场中表现出色，它帮助交易者在逆转时实现盈利动作。 方向模式 ：专为趋势市场设计，方向模式专注于与市场趋势一致的信号。它使交易者能够顺势而为，在
RAD Real Acummulation and Distribution
Jose Alejandro Jacome Jimenez
指标
RAD CRITICAL LEVES RAD indicator tracks “Relevant Volume” in real time, identifying accumulation and distribution processes, projecting them in the chart as SUPPORT or RESISTANCE zones. Natural   support   and resistance levels are generated by Volume Accumulation and Distribution processes. As these processes evolve, levels at which the relevant volume in the market place is positioned, become difficult areas to cross upwards or downwards. By using this information, traders can identify very s
Market Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
指标
Overview The Market Perspective Structure Indicator is a comprehensive MetaTrader indicator designed to provide traders with a detailed analysis of market structure across multiple timeframes. It identifies and visualizes key price action elements, including swing highs and lows, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), internal structures, equal highs/lows, premium/discount levels, previous levels from higher timeframes, and trading session zones. With extensive customization opt
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
指标
SMC Venom 模型 BPR 指標是針對在智慧貨幣 (SMC) 概念內工作的交易者的專業工具。它會自動辨識價格圖表上的兩種關鍵模式： FVG （公平價值缺口）是三根蠟燭的組合，其中第一根和第三根蠟燭之間存在缺口。它在水平之間形成一個沒有成交量支撐的區域，這通常會導致價格調整。 BPR （平衡價格區間）是兩種 FVG 模式的組合，形成一個「橋樑」 - 當價格以低成交量活動移動時，突破並返回到水平的區域，從而在蠟燭之間產生間隙。 這些模式可協助交易者透過分析圖表上的交易量和價格動態（大型市場參與者和普通參與者之間的互動）來識別關鍵的支撐/阻力位、突破區域和切入點。 此指標以矩形和箭頭的形式可視化模式，也支援靈活的警報設定。 主要特點： 模式顯示模式：選擇顯示 BPR 模式（看漲和看跌）或 FVG 模式（看漲和看跌）。 可以隱藏所有圖表分析模式。 以條數過濾：BPR 結構中 FVG 之間的最小/最大距離。 訊號的附加視覺化： 箭頭有 9 種類型可供選擇（標準、細、分形等）或手動輸入 Wingdings 代碼，其表格可以選擇性地顯示在圖表上。 設定顏色、尺寸及其縮放時相對於價格的動態
KT Pin Bar MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
指标
KT Pin Bar identifies the pin bar formation which is a type of price action pattern which depicts a sign of reversal or rejection of the trend. When combined with support and resistance, BRN and other significant levels, Pin Bar pattern proved to be a very strong sign of reversal. Basically, a pin bar is characterized by a small body relative to the bar length which is closed either in upper or lower 50% part of its length. They have very large wicks and small candle body. A pin bar candlestic
PRO Fibonacci Tool MT5
Samil Bozuyuk
指标
The indicator is the advanced form of the MetaTrader 4 standard Fibonacci tool. It is unique and very reasonable for serious Fibonacci traders. Key Features Drawing of Fibonacci retracement and expansion levels in a few seconds by using hotkeys. Auto adjusting of retracement levels once the market makes new highs/lows. Ability to edit/remove any retracement & expansion levels on chart. Auto snap to exact high and low of bars while plotting on chart. Getting very clear charts even though many ret
Yawabeh SD Volume Suit V1
SHEHZADA BEHRAM
指标
Yawabeh SD Pro –  Professional Supply and Demand Indicator Trade Smarter with Volume-Confirmed Supply/Demand Zones Our institutional-grade algorithm identifies high-probability reversal zones before price reacts, giving you the edge in Forex, Crypto, and Stocks. Key Features Multi-Timeframe Confirmation – View trend strength across multiple timeframes simultaneously – Align your trades with higher timeframe momentum Smart Alert System – Real-time notifications for: – Strong demand/supply zone
KT Horizontal Lines MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
指标
在MetaTrader中，绘制多个   水平线   并跟踪各自的价格水平可能非常麻烦。该指标可自动在等间距位置绘制多个水平线，用于设置价格提醒、标记支撑和阻力位以及其他手动操作。 这个指标非常适合刚接触外汇交易的新手，帮助他们寻找买卖机会并实现快速获利。无论市场处于趋势中还是震荡状态，水平线都能帮助交易者识别潜在的进出场区域。 功能特点 可根据输入参数中的预设，瞬间绘制多个水平线。 使用鲜明的色彩主题，区分不同的水平线。 是追踪多个交易时段价格区间的必备工具。 当价格触及某条水平线时会自动发出提醒。 可设置提醒之间的间隔，避免重复提醒造成干扰。 支持完全自定义设置。 说明 该指标根据输入参数中的配置自动绘制水平线。观察价格在这些水平线附近的反应，可以帮助识别关键支撑/阻力位附近的潜在交易机会。 例如，在水平支撑位形成一根看涨Pin Bar，通常意味着价格可能会继续上涨，朝最近的阻力位移动。 若价格以一根看跌K线收盘于支撑位下方，则可能表明刚刚发生了一个下行突破。而在水平线上发生的假突破，则说明价格未能突破关键水平，可能即将反转方向。 一些价格反转形态（如Pin Bar或假突破）对于
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
指标
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
指标
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
KT Liquidity Sweep Filter MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
指标
KT Liquidity Sweep Filter 能够识别并突出显示关键的流动性扫荡区域。它将这些区域与明确的价格行为反应以及自适应趋势过滤器相结合，从而生成符合市场趋势的精准买入和卖出信号。 该指标区分主要与次要的流动性扫荡区域。主要区域用大箭头标记，次要区域用小箭头标记，便于快速识别和理解。 大箭头： 表示来自主要流动性扫荡区域的强烈反转信号。 小箭头： 表示来自次要流动性扫荡区域的较弱反转信号。 功能特色 趋势友好信号： 提供多个入场机会，帮助交易者顺应趋势进行操作，尤其适用于像黄金这样的强趋势品种。 更多交易机会： 通过清晰标记强弱反转点，帮助交易者抓住更多基于流动性的交易机会。 可调趋势过滤器： 根据具体的品种和周期，灵活调整信号参数。 可调阈值设置： 可定制主要流动性扫荡信号的灵敏度，匹配个人交易风格。 防止假突破： 明确识别真实的流动性扫荡区域，避免因假突破而产生错误交易。 多周期适用： 适用于不同周期，短周期适合高频交易，长周期适合波段交易。 灵活提醒设置： 大箭头与小箭头的提醒可单独启用或禁用，完全自定义。 输入参数设置 趋势过滤器设置： 调整长度和倍数，以精准
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
指标
ACB Breakout Arrows 指标通过检测特殊的突破形态，提供市场中的关键入场信号。该指标持续扫描图表中的价格动量，在价格出现重大变动前，提前提供精确的入场信号。 点击此处获取多品种多周期扫描器 - ACB Breakout Arrows MT5 扫描器 主要特点 指标自动提供止损和止盈价格。 内置多周期扫描仪仪表盘，可追踪所有时间周期的突破信号。 适用于日内交易者、波段交易者和剥头皮交易者。 优化算法提升信号精度。 特别设置的快速盈利线用于无亏损移动或短线目标。 支持胜率、盈亏比、平均利润等绩效分析指标。 无重绘，信号可靠。 交易确认 - 可使用 ACB Trade Filter 指标 来过滤低概率的交易信号。 强烈买入： 向上箭头 + 绿色柱状图 + 多头趋势。 强烈卖出： 向下箭头 + 红色柱状图 + 空头趋势。 当柱状图为灰色且趋势为震荡时，应避免交易。 （可选） -  使用  KT 支撑阻力水平指标  避免在重要支撑/阻力位附近入场。这类交易可能迅速变成亏损。 “一个成功交易者的目标是做出最好的交易。金钱只是附属。” —— 亚历山大·埃尔德 输入参数 历史
Super Trend With AI
Dayanand Pandey
指标
Super Trend Indicator – Trend Following Tool Description: The Super Trend Indicator is a trend-following tool designed to assist traders in identifying market trends. Utilizing the Average True Range (ATR), it dynamically adjusts to market volatility and generates visual signals. The indicator plots lines directly on the chart, changing color based on trend direction. Crosses between the price and indicator line may suggest potential trend shifts. Key Features: Dynamic trend detection using ATR.
Aurus Pivot XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
AURUS PIVOT XAU PRO is a professional trading advisor for XAUUSD, based on working with key market zones and confirmed price behavior. The robot analyzes the market structure, evaluates the strength of levels, and opens trades only when several factors coincide. The advisor does not strive to be constantly in the market and avoids trading in unfavorable conditions, focusing on precise entries and risk control. Key Features Trading key support and resistance zones Filtering signals based on Price
Neuro Future
Sergey Rozhnov
指标
神经网络指标   具有内置学习功能。 这是一个真正的自主人工智能系统， 由多级可定制感知器和高级训练设置驱动，用于预测未来价格变化。您可以自行在任何金融品种上训练该指标，无需任何机器学习方面的专业知识。您所需的一切都包含在该工具中，并通过自动模式和预设功能轻松实现。 主要更新v2.0-2.5已经发布。 高级输入功能：增加了对指标的支持。 现在，您可以将原始价格数据与三个技术指标结合起来进行更深入的市场分析，或者只使用没有价格的指标。 非阻塞实时训练：智能训练算法在后台异步运行。 您的MetaTrader5终端保持完全响应，允许您在神经网络学习的同时继续交易和分析。 特征： 轻松启动 。简单设置，即可快速启动自动模式。（例如：     设置最大训练周期数 =5000、 最大训练样本数 =1500 以及如下所示的验证设置，然后单击学习按钮）。 直接在 MT5 中训练。 您拥有独一无二的机会，可以在终端内针对任何交易品种和时间范围训练网络，无需使用其他编程语言。最新的 MT5 编译器可高效处理学习过程。 高级预测。 通过可定制的通知系统，获取选定数量的未来价格预测。 智能文件管理。 便捷
UT Bot Plus with Bonus ExpertAdvisor
Bartlomiej Tadeusz Tomaja
指标
Make Sure to Read the Description! UT Bot Plus contains free EA! The EA can be downloaded from telegram channel:  https://t.me/ +NSOJTvH39fNhZmU0 Unlock the Power of Automated Trading with UT BOT Indicator, Integrated with a FREE EA! ( Limited time offer ) This version has been expanded to include multiple additional filtering options. These options are fully configurable and can be switched on and off. This versatile UT BOT indicator is crafted and optimized to work seamlessly with the FRE
Arrow Trends
Saad Janah
指标
Arrow Trends – Clear Trade Entry Signals for MetaTrader 5 Arrow Trends is a professional arrow indicator for MetaTrader 5 designed to provide trade entry signals in the direction of the prevailing trend. Whether you are scalping, day trading, or swing trading, Arrow Trends helps you identify strong opportunities. Key Features: Non-Repainting Signals: Once an arrow appears, it never disappears. Trend-Focused Entries: Signals align with the dominant market direction. Multi-Timeframe Ready: From 1-
Force and Weakness Trading
Eduardo Da Costa Custodio Santos
指标
The Force and Weakness Indicator for MT5 Forex is part of the (Wyckoff Academy Price and Volume) Toolkit The Force and Weakness Indicator for MT5 Forex was developed to identify the Strength and Weakness of volume in an accumulated way. Enabling the vision of a panorama between price and volume. The Indicator can be used as an oscillator and as a histogram. As usual it has all the premises of R. Wyckoff's three laws when put together with the price: Cause and Effect, Effort x Result and Supply a
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
指标
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
该产品的买家也购买
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
指标
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
上市促销 Azimuth Pro 前 100 位买家特惠价 299 美元。 最终价格为 499 美元。 散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置 。 大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。 Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。 Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。 Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。 这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。 PRO版本的独特之处 智能配置 Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。 自适应移动平均线 标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
指标
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
指标
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
指标
向您介绍一款优秀的技术指标——Grabber，它是一套即开即用的“全包式”交易策略。 在一个代码中集成了强大的市场技术分析工具、交易信号（箭头）、提醒功能和推送通知。 每位购买该指标的用户还可免费获得以下内容： Grabber辅助工具：用于自动管理已开仓位 视频操作指南：逐步教学如何安装、设置和使用该指标进行交易 原创Set文件：可快速自动配置，帮助实现最佳交易效果 忘掉其他策略吧！只有Grabber能够真正激励你在交易中攀登新高峰！ Grabber策略的主要特点： 交易周期：从M5到H4 适用资产：任意，但我推荐我亲自测试过的品种（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD） 交易时间：全天候 24/7 交易效果：我分享自己的真实交易结果，并在此教学如何操作： https://www.mql5.com/ru/market/product/134563?source=Site+Market+MT5+Indic
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
指标
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
指标
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
指标
下一代自动化供需区。适用于任何图表的创新算法。所有区域都是根据市场的价格行为动态创建的。 两种类型的警报 --> 1) 当价格触及区域时 2) 当新区域形成时 你不会再得到一个无用的指标。您将获得一个完整的交易策略和经过验证的结果。     新的功能：     价格触及供需区时发出警报     创建新的供应/需求区时发出警报     推送通知警报     以点为单位的区域宽度标签     关于 MTF 的又一个时间表。因此，现在您将能够看到高于当前 3 个时间帧，而不是高于当前 2 个时间帧     启用/禁用警报/区域/MTF 功能的按钮 您获得的优势：     消除交易中的情绪。     客观化您的交易条目。     通过高概率设置提高您的利润。     节省绘图区域的时间。     像专业人士一样交易金融市场。     任何市场的即时多时间框架分析。 你在图表上看到了什么？     蓝色和红色矩形是当前时间范围的供需区。     虚线样式线是当前上方第一个时间范围内的供需区域。     实线样式线是当前上方第二个时间范围内的
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
指标
TREND FLOW PRO 可帮助识别市场真正发生方向变化的位置。该指标可标示趋势反转，以及大型市场参与者再次进场的区域。 图表上的 BOS 标记代表真实的趋势转换和高时间周期的关键水平。指标数据不重绘，并在每根K线收盘后保留在图表上。 指标主要元素： BOS FLOW —— 趋势波动与真实的趋势变化，代表大型市场参与者的进场，并确认其存在（以数字标注）。 BOS FILL —— 按趋势方向对K线进行着色。 标示“大型玩家”的进场位置以及趋势发生变化的区域。 信号级别： BOS —— 强度未明确的参与者进场（通常是主趋势中的一次回调）。 Move SL —— 直观展示大型参与者如何移动其持仓，可作为交易者调整止损的参考。 Super BOS —— 优先级高于普通 BOS 的大型参与者进场。在某些情况下，当出现确认信号时，BOS 可升级为 Super BOS，指标会通过颜色变化进行提示。 Mega BOS —— 最大级别市场参与者的关键水平，具备扭转趋势方向的能力。 Mega BOS moved —— Mega BOS 持仓的移动，以及其在市场中主导地位的确认。 STRUCTURE —
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
指标
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
指标
您购买了多少次交易指标，它们拥有 出色的回测， 真实账户表现证明 拥有惊人的数字和 各种统计数据， 但使用后您却 账户爆仓？ 您不应该只相信一个信号本身，您需要知道它最初出现的原因，这正是 RelicusRoad Pro 的最佳之处！ 用户手册 + 策略 + 培训视频 + 带 VIP 访问权限的私人群组 + 提供移动版本 观察市场的新方式 RelicusRoad 是 全球最强大、最好的交易指标 ，适用于外汇、期货、加密货币、股票和指数，为交易者提供发展账户所需的所有信息和工具。我们提供 技术分析 和 交易计划 ，帮助 每位交易者取得成功 ，无论是 初学者 还是 高级交易者 。 它是一个 关键交易指标 ，提供足够的信息来 预测 未来市场。我们相信一个 完整的解决方案 ，而不是图表上几个没有意义的不同指标。这是一个 一体化指标 ，显示 信号 、 箭头 + 价格行为 信息，这是 无与伦比 且 非常准确的 。   RelicusRoad 利用机器学习 (AI) 技术，为交易者提供必要的信息和工具，帮助他们成为成功的、知情的交易者。   通过领先指标预测未来价格 几乎 所有技术指标都滞后 ，
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
指标
这款指标用于 MT5，可提供准确的入场交易信号，且无重绘。 它可应用在任何金融资产：外汇、加密货币、贵金属、股票、指数。 它将提供极其精准的评估，并告诉您何时开仓和平仓的最佳时机。 观看 视频 (6:22)，其中包含一个仅处理单一信号的示例，该信号即可值回指标购价！ 大多数交易者在 Entry Points Pro 指标的帮助下，在第一个交易周内即改善了他们的交易结果。 订阅我们的 Telegram 群 ！ Entry Points Pro 指标的益处。 入场信号无重绘 如果信号出现，并得到确认，则它不会再消失；不像是重绘指标，它会导致重大的财产损失，因为它们可以在显示信号后再将其删除。 无差错开仓 指标算法可令您找到入场交易（买入或卖出资产）的理想时机，从而提高每位交易者的成功率。 Entry Points Pro 可操作任何资产 它允许您在 MT5 平台上交易任何经纪商的加密货币、股票、贵金属、指数、大宗商品和货币。 提供任何方向的信号 Entry Points Pro 指标提供针对任意价格走势的入场交易信号 - 上涨、下跌或横盘（横向）。 最大盈利潜力 离场信号
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (10)
指标
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
指标
介绍   量子趋势狙击指标 ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您识别和交易趋势反转的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子趋势狙击指标   旨在通过其创新的方式以极高的准确度识别趋势反转，将您的交易之旅推向新的高度。 ***购买量子趋势狙击指标，即可免费获得量子突破指标！*** 当量子突破指标识别出趋势反转时，它会向您发出警报和信号箭头，并建议您三个止盈水平。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT4版本：       点击这里 建议： 时间范围： 所有时间范围。为了获得最佳结果，我们建议在 M15、M30 和 H1 时间范围内使用它。 货币对：欧元兑美元、英镑兑美元、澳元兑美元、欧元兑英镑、, EURAUD,  XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪时间：任意 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 建议止损：50 点 建议止盈水平：20 点、50 点和 100 点 规格： 不重漆！ 最
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
指标
Berma 波段 (BBs) 指标对于寻求识别和利用市场趋势的交易者来说是一种有价值的工具。通过分析价格与 BBs 之间的关系，交易者可以辨别市场是处于趋势阶段还是区间波动阶段。 访问[ Berma Home Blog ] 了解更多信息。 Berma 带由三条不同的线组成：上 Berma 带、中 Berma 带和下 Berma 带。这些线围绕价格绘制，直观地表示价格相对于整体趋势的变动。这些带之间的距离可以洞察波动性和潜在的趋势逆转。 当 Berma Bands 线相互分离时，通常表明市场正在进入横盘或区间波动时期。这表明缺乏明确的方向性。交易者可能会发现在这些时期内很难识别趋势，因此可能需要等待更清晰的趋势出现。 当 Berma Bands 线汇聚成一条线时，通常表示趋势环境强劲。这种汇聚表明存在明显的方向性偏差，因为价格波动性足以随趋势而变化。交易者可能会发现在这些时期更容易识别潜在的入场点和出场点，因为趋势的势头可以提供有利的交易机会。然而，重要的是要注意整体趋势中的潜在回调或修正。 Berma 带根据价格蜡烛图与上带和下带的相互作用提供明确的买入和卖出信号。当价格蜡烛图首
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
指标
FootprintOrderflow权威指南 （本指标还适配不提供DOM数据和BID/ASK数据的经济商，重点还支持各类外汇交易） 1. 指标核心理念 Footprint orderflow 是一款基于 订单流（Order Flow） 理论的高级图表工具。与传统的 K 线图只展示 OHLC（开高低收）不同，足迹图通过实时解析 Tick 数据，剖析每根 K 线内部的微观结构。 它能告诉你： 谁在主导？ （买方还是卖方） 哪里成交量最大？ （机构主要筹码交换区） 价格是否被认可？ （停留时间与价值区域） 趋势是否竭尽？ （通过背离信号） 关键背离是否需要提醒？ （通过背离的信号发送MT5弹窗警告，并推送通知到手机） 2. 图表界面深度解析 2.1 基础足迹图 (Standard View) 在普通模式下，K 线被拆解为一个个价格格子（Bin）： 左侧数字 (Bid/Sell) ：代表主动卖出成交量（市价卖单撞击买一价）。 右侧数字 (Ask/Buy) ：代表主动买入成交量（市价买单撞击卖一价）。 背景热力图 ：颜色越深（或亮度越高），代表该价位的总成交量越大，直观展示流动性聚集区。 失
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子突破 PRO     旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您有任何疑问或需要帮助，请通过私人消息与我联系。
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
指标
简单来说，当白色数字（称为“点”）开始出现在当前蜡烛图旁边时，您就可以开始交易了。白色“点”表示当前的买入或卖出交易正在进行，并且方向正确，其白色即为标志。当白色点的移动停止并变为静态绿色时，这表示当前动能已结束。绿色数字表示以“点”为单位的总利润，无论是来自买入还是卖出交易。 此外，还可以通过指标中的其他高级专业分析工具来开仓。通过观察指标中显示的信号和颜色，您可以高精度地捕捉大量剥头皮交易机会。只需确保在测试或实时图表中理解该指标的运作方式。 适用于大多数外汇市场：非常适合交易黄金和热门指数市场——道琼斯、标普500、纳斯达克、DAX等，以及外汇货币对如欧元/美元、英镑/美元、美元/日元等众多强势货币对。也支持主要加密货币如比特币、以太坊和稳定币——非常适合在数字资产与传统市场之间进行多元化策略。 限时特价优惠。 Shock Pullback 指标在识别回调和积累区域方面是一项真正的突破。它基于完全创新的算法构建，使交易者能够轻松而清晰地识别交易机会、跟踪价格走势，并检测回调、积累区域、缺口和突破。 Shock Pullback V 3.3 新版本更新 Shock Pullbac
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
指标
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
指标
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Meco Ultimate Channel
Thapelo Kapwe
5 (1)
指标
This indicator belongs to the family of channel indicators. These channel indicator was created based on the principle that the market will always trade in a swinging like pattern. The swinging like pattern is caused by the existence of both the bulls and bears in a market. This causes a market to trade in a dynamic channel. it is designed to help the buyer to identify the levels at which the bulls are buying and the bear are selling. The bulls are buying when the Market is cheap and the bears a
Mega Spikes Max
Niccyril Chirindo
1 (2)
指标
Mega Spikes Max is a specialized indicator for Boom and Crash synthetic indices that generates trading signals with automatic alert notifications. Features The indicator analyzes market conditions using proprietary algorithms and displays buy/sell arrows directly on the chart. It works specifically with Boom and Crash indices on M5 timeframe. Signal generation combines multiple technical analysis methods to identify potential trading opportunities. The system provides two TP levels and SL calcu
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
指标
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
指标
MetaForecast能够根据价格数据中的谐波来预测和可视化任何市场的未来走势。虽然市场不总是可预测的，但如果价格中存在模式，MetaForecast可以尽可能准确地预测未来。与其他类似产品相比，MetaForecast通过分析市场趋势可以生成更精确的结果。 输入参数 Past size (过去的尺寸) 指定MetaForecast用于创建生成未来预测模型的柱数量。该模型以一条黄色线绘制在所选柱上。 Future size (未来的尺寸) 指定应预测的未来柱数量。预测的未来以粉色线表示，并在其上绘制了蓝色回归线。 Degree (程度) 此输入确定了MetaForecast将在市场上进行的分析级别。 Degree 描述  0 对于程度0，建议使用较大的值来设置“过去的尺寸”输入，以覆盖价格中的所有高峰、低谷和细节。  1 (建议的) 对于程度1，MetaForecast可以理解趋势，并通过较小的“过去的尺寸”生成更好的结果。  2 对于程度2，除了趋势，MetaForecast还可以识别反转点。对于大于1的程度，必须使用较高的“细节”和“噪音减少”输入值。  大于2 不建议使用大于
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
指标
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using Gold Indicator a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends elimina
Divergence In Chaos Environment
Arief
指标
获取 免费 AUX 指标和 EA 支持   直接下载 — 点击这里 [ D.I.C.E ] The DICE Indicator   Divergence in Chaos Environment 是一款专为使用艾略特波浪理论并结合混沌交易技术的交易者设计的 MT5 专用工具。它识别价格行为中的隐藏和常规背离，并与比尔·威廉姆斯所描述的混沌市场环境同步。 主要特征 艾略特波浪背离检测：检测符合波浪结构的看涨和看跌背离，以提高波浪计数精度。 混沌技术集成：与混沌交易策略相结合，确保信号与 AO 指标和市场结构一致。 多时间框架扫描：跨不同时间框架分析背离以确认动能变化和趋势耗尽。 可视化警报和对象：图表中清晰的箭头、线条和标记，便于快速识别。 自适应市场读取：自动适应混沌市场条件，过滤噪音并保留有效信号。 突破回调入场技术：使用简单的斐波那契回撤和枢轴点的常见交易方法。 优势 结合背离信号与波浪进程，提高入场精度。 利用 AO 混沌背离逻辑确认可能的第 3–5 波完成。 提前识别反转或延续区域，降低风险。 实时自动发现修正区，低风险高回报。 通过清晰的视觉确认增强交易信心。
Professional CDV with Aggressive Score
TitanScalper
5 (1)
指标
Advanced Market Analysis Tool. Full Documentation: Download Free Professional Education Course: After purchasing, contact me to receive access to the complete CDV Professional Training Video Course. — It will help you master CDV , Aggressive Buyer & Seller dynamics , and Volume Microstructure concepts through a clear, step-by-step learning process. Overview The Professional CDV with Aggressive Score is a comprehensive volume analysis tool that combines visual Cumulative Delta Volume (CDV)
作者的更多信息
Trend BB MACD
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (3)
指标
趋势型BB MACD指标与ADX过滤器 趋势型BB MACD指标与ADX过滤器 是一款结合了 布林带 (BB) 、 MACD 和 平均趋向指数 (ADX) 的高级技术工具。该指标现在整合了完整的方向分析系统，包括 +DI 和 -DI ，以及 MACD 交叉确认选项。它旨在提供经过优化的精确过滤交易信号，适用于 超短线交易 (scalping) 、 日内交易 (intraday) 和 波段交易 (swing trading) ，帮助交易者不仅识别趋势方向，还能判断其强度和可靠性。 核心组成部分 布林带 (BB) BB Middle (中轨): 简单移动平均线 (SMA)。 BB Upper / BB Lower (上轨/下轨): SMA ± (标准差 × 乘数)。 完全自定义: 可调整颜色、粗细和线条样式。 混合信号 (Hybrid Signal) 将 MACD 线 (非柱状图) 与 BB 中轨结合，通过调整其数值来生成动态信号。 智能颜色系统: 绿色: ADX 和 +DI 确认看涨动量。 红色: ADX 和 -DI 确认看跌动量。 黄色: 趋势疲弱或指标之间存在冲突。 高级 ADX 过
FREE
Projective SR
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
Projective SR – 实时预测的支撑与阻力 Projective SR 是一款先进的指标，它能自动检测图表上的 关键支撑与阻力点 ，并以 动态的对角线形式将其预测至未来 ，从而预示价格可能发生反应的潜在区域。 与只显示固定水平的传统指标不同， Projective SR 分析价格的几何结构 ，识别出最相关的 关键点 (Pivots) ，并绘制出 倾斜的线条 来适应市场走势。 这些线条 实时更新 ，并在新K线形成时展示价格结构是如何演变的。 技术特点 (Jìshù Tèdiǎn) 基于 K 线结构的自动关键点检测 （高点和低点）。 精确的几何预测 ，使用 实时计算 （而非基于K线数量）。 预测性的支撑与阻力线 ，能够预见未来的价格走势。 灵活的配置： 关键点敏感度、预测长度、颜色、粗细和标签。 稳定模式： 除非检测到新的确认关键点，否则线条保持固定不变。 优势 (Yōushì) 帮助您 清晰地可视化市场可能的方向 。 允许您 提前发现 结构区域内的 突破或反弹 。 是 剥头皮 (Scalping) 、 波段交易 (Swing) 或 高级技术分析 的理想选择。 兼容任何交易品种或
FREE
Elliott Wave Radar
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
这个指标有什么作用？ 该指标会自动分析图表，识别 艾略特波浪模式 （推动浪和调整浪），并实时显示波浪1、2、3、4和5的位置。此外，它还包括 价格预测 、 成交量验证 和 三角形形态识别 。 “雷达”版本有哪些改进？ 目标预测： 提示价格在第五浪中可能走向何方。 成交量验证： 确认成交量是否支持已识别的模式。 三角形识别： 识别复杂的调整浪（收缩、扩张、对称）。 概率分析： 告诉你已识别模式的可靠性（%）。 多重备选计数： 如果市场走势模糊，提供不止一个有效选项。 如何理解颜色和线条 波浪线： 蓝色： 推动浪 （1、3、5）— 主要趋势。 红色： 调整浪 （2、4）— 趋势内的回调。 黄线（建议回调位） 这条线标出了修正最有可能结束的水平。 如果价格回调并突破黄线的底部（即最接近价格、作为入场点的那个位置），则价格继续向黄线另一端的预测位移动的可能性会增加。只有当完整的趋势变化已经确认，并且黄线的起点和终点都得到验证时，这个信号才是可靠的。 灰色线（趋势通道） 这条线界定了推动浪的运行轨迹，并帮助预测第五浪可能结束的位置。如果价格在通道内运行，则确认了趋势的强度；如果提前突破通道，则可
FREE
StochWpR Momentum Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (2)
指标
StochW%R 动量震荡指标 – 您的智能混合动量指标 精准。降噪。更可靠。 厌倦了在波动市场中产生虚假信号的传统震荡指标？ StochW%R 动量震荡指标 是分析动量领域的演进，它将**随机指标 (Stochastic) 和 威廉指标 (%R)**的优点集于一身，成为一个强大且可自定义的指标。 核心优势： 凭借其智能融合算法，它能 减少市场噪音 并提供 更清晰的信号 ，同时提前预警趋势变化。 为什么这个指标更优越？ 两种震荡指标的智能融合 随机指标（平滑化）： 在识别超买/超卖条件时，对噪音的敏感度较低。 威廉指标（反向和调整）： 对价格的剧烈波动反应更灵敏。 结果： 一条 更精确的动量线 ，能够过滤虚假信号并提高可靠性。 用于完美时机的信号线 与 信号线 （StochW%R 的移动平均线）的交叉有助于： 在价格到达极端区域之前 预测反转 。 确认动量变化 ，且滞后性小于传统震荡指标。 完全自定义 通过**“Stoch Weight” 参数，您可以调整 灵敏度和平滑度之间的平衡**： > 0.5： 受随机指标影响更大（适用于横盘市场）。 < 0.5： 受威廉指标影响更大（非常适合强
FREE
Theme Switcher
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
实用工具
主题切换器 - 个性化您的交易终端 描述 主题切换器 是一个交互式面板，允许您在 MetaTrader 5 中快速更改图表的颜色方案。该指标专为寻求舒适和个性化视觉环境的交易者而设计，提供受品牌、电影和专业设计启发的各种主题风格。 如何使用？ 打开面板 ：只需将指标添加到您的图表，一个带有不同主题按钮的窗口就会出现。 选择主题 ：点击任何可用样式，图表将立即更改。 关闭并完成 ：选择您喜欢的主题后，点击“X”关闭面板，然后在一个舒适且适合您风格的视觉环境中继续您的技术分析。 可用风格 AMD ：受游戏玩家和科技美学启发，具有鲜明的对比。 Batman (蝙蝠侠) ：黑暗而优雅的设计，带有奢华和精致的触感。 Bloomberg Dark (彭博暗色) ：非常适合专业交易者，采用深色和高对比度方案。 Captain America (美国队长) ：结合了力量和清晰度，在醒目的颜色和可读性之间取得平衡。 Cartoon Network (卡通频道) ：有趣且色彩丰富，非常适合更轻松的氛围。 Classic (经典) ：MetaTrader 的传统风格，简洁实用。 ****Harry Pott
FREE
LCD Laguerre Convergence Divergence
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
LCD 拉盖尔聚合离散指标：MACD 的高级改良版 LCD 拉盖尔聚合离散指标 (LCD Laguerre Convergence Divergence) 是一种先进的技术指标，旨在改进经典的 MACD 指标，提供更快、更灵敏和更具适应性的动量检测。其主要优势在于使用了 拉盖尔滤波器 (Laguerre filters) ，它比传统的移动平均线能更精确地响应价格变化。 主要优势 更高灵敏度和更小滞后性： 拉盖尔滤波器能生成更早的进场和出场信号，这在波动剧烈的市场中至关重要。 对波动性的适应能力： 它根据 ATR（平均真实波幅） 动态调整，在低波动性时过滤掉噪音，在高波动性时快速做出反应。 改进的噪音过滤： 包含一个 决策区 (Decision Zone) 和额外的平滑处理（直方图的 EMA），以减少虚假信号。 可选的成交量确认： 允许通过成交量来验证信号，这对于 H1-D1 等时间周期非常有用；在 M1-M30 的剥头皮交易中可以将其禁用。 视觉灵活性： 可以自定义线条和直方图的颜色、粗细和样式。 组成部分与工作原理 L-Fast 线： 代表短期动量，对价格反应迅速。 L-Signal
FREE
Virtual Candle Blocks
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
虚拟K线块（Virtual Candle Blocks）—— 视觉化无界市场 虚拟K线块 是一款为 MetaTrader 5 设计的高级指标，它能让你创建并观察任何自定义周期的 K 线，即使是那些平台本身不提供的周期。 主要特点： 自定义周期 ：将基础 K 线组合成任意时长的 K 线块（例如：5 小时、14 小时、28 小时、72 小时等），从而创建全新的虚拟 K 线。这使你能够使用像 TradingView 等高级平台独有的周期。 清晰的视觉效果 ：直接在图表上绘制带有实体和影线的虚拟 K 线。你可以自定义颜色、实体宽度，并选择是否显示影线，以便进行纯粹的价格行为分析。 高度可定制 ：该指标包含一个简约面板，用于显示你选择的虚拟周期。它与 MT5 的所有绘图工具兼容，允许你在虚拟 K 线上标记支撑位、阻力位和趋势线。 高级分析 ：将图表周期用作“缩放”功能，以检查每根虚拟 K 线的内部结构，从而提高你发现模式和趋势变化的能力。 理想用户： 价格行为交易者 ：喜欢干净、无干扰图表的人。 技术分析师 ：使用非标准周期来获得视觉和概念优势的人。 使用建议： 为了获得无重叠的视觉效果，我们建
FREE
Pi Cycle Projections
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
什么是Pi周期预测 (Pi Cycle Projections)？ Pi周期预测是一个专为MetaTrader 5设计的综合交易系统，它为您提供双重优势：它不仅能在当前市场中识别 高概率的入场信号 （基于移动平均线交叉），还能绘制 市场未来潜在情景的可视化地图 。 可以将其视为一个二合一的系统： 一个智能信号生成器 ：它通过Pi移动平均线交叉告诉您 何时 行动。 一个战略周期预测器 ：它向您展示价格可能 走向何处 。 这两个功能都基于强大的“Pi周期”概念，并辅以多个可选的过滤条件来减少噪音。（请注意：启用这些过滤器后，如果信号不满足任何一个过滤条件，预测线就会消失。） 组成部分一：Pi移动平均线交叉信号生成器（“当下”） 通常，Pi信号产生于移动平均线的交叉。而这个指标通过一个 严格的4层验证过程 ， 极少 生成买入或卖出箭头： Pi移动平均线交叉 ：当快速移动平均线（例如111）与乘以Pi的慢速移动平均线（例如350 * 3.14）交叉时，信号产生。 强度过滤器 (ADX) ：只有当ADX确认存在足够强的趋势时，信号才有效，从而避免了弱势或横盘的移动。 参与度过滤器 (成交量) ：
FREE
Advanced ADX Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
Advanced ADX Pro: 将您的ADX分析提升到新水平  Advanced ADX Pro 是一款先进的交易工具，旨在彻底改变您使用传统 平均趋向指数 (ADX) 指标的体验。该指标旨在提供更大的 便利性、控制力 以及 视觉和听觉清晰度 ，它远远超越了MetaTrader 5 (MT5) 原生ADX的功能。 什么是ADX？为何它至关重要？ ADX是一个重要的技术指标，用于衡量市场 趋势的强度 。它由三条主要线组成： ADX（蓝色线）： 表示趋势的强度。值增加表示趋势强劲 ，而值减少则表示趋势疲软或盘整 。 +DI（绿色线）： 衡量上涨动能的强度 。 -DI（红色线）： 衡量下跌动能的强度 。 这些线的组合使交易者能够识别市场何时处于趋势中以及趋势向哪个方向移动得更强劲。 MT5原生ADX vs. Advanced ADX Pro：功能上的飞跃  虽然MT5的原生ADX提供了基本线条，但 Advanced ADX Pro 的开发旨在克服这些限制，为您提供卓越的交易体验： 清晰独特的视觉信号 ： 告别手动解读交叉点。Advanced ADX Pro 直接在主图表上提供 视觉箭头
MarketCrack Whale Detector
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
MarketCrack – Whale Detector: 与智能资金保持一致 MarketCrack – Whale Detector 是一款专业的指标，旨在可视化、提前地检测大型市场参与者（即“巨鲸”）的活动。其目的是识别机构压力的关键时刻，使交易者能够与智能资金的方向保持一致，并更加自信地做出战略决策。 功能与目标 MarketCrack – Whale Detector 分析多个关键时间周期（从H1到H12）的价格行为和交易量，以识别机构压力的模式。其系统收集这些信息并以紧凑、专业的视觉面板呈现，清晰显示每个时间周期中“巨鲸”活动的强度和方向。当多个时间周期对齐时，该指标会自动突出显示，让用户能够更早地发现由大型交易者主导的趋势，并做出明智的决策。 确认与警报 为了提高稳健性，当所有时间周期都显示同一方向的压力时，信号被视为确认。然而，警报系统经过优化，旨在预测机会：当7个时间周期中至少有6个显示一致信号时，警报就会触发。这使得用户能够领先于巨鲸的行动，同时不失检测的稳健性。 配置与个性化 默认设置（ATR为30，成交量为10）旨在提供专业且多币种的平衡，适应大多数资产和交易风
Trading Exporter for AI Assistant
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
Trading Exporter for AI Assistant Trading Exporter for AI Assistant 是一款专为 MetaTrader 5 设计的专业指标，旨在以 JSON 格式 导出完整且结构化的交易数据 。其目的是让任何人工智能助手（无论是免费的还是付费的，如 ChatGPT、Gemini、Copilot、Claude 或 DeepSeek）都能分析这些信息，并提供个性化的建议、策略和解释。 特别推荐：DeepSeek 尽管此导出器兼容任何人工智能，但 特别推荐使用 DeepSeek ，原因如下： 扩展上下文能力 ：非常适合处理指标导出的海量数据。 原生多语言支持 ：与内含的 7 种语言完美兼容。 高级技术分析 ：在解释技术模式和指标方面具有卓越能力。 高效的 JSON 处理 ：专为处理复杂数据结构而优化。 导出哪些信息？ 该指标会自动收集和整理以下数据： 历史价格和交易量数据 ，涵盖多个时间周期（M5、M15、M30、H1、H4、D1）。 原生技术指标 ：MACD、RSI、ATR、Stochastic、ADX、布林带、DeMarker、MFI、A
FREE
SOS Trader
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
这个指标是一个 高级亏损头寸监控器 ，旨在帮助您及时做出反应并保护您的资金。它会实时分析当前交易品种的所有未平仓交易，使用多个时间周期上的 ATR 计算波动率，并确定价格离您的止损点 (Stop Loss) 有多近。 它会显示可视化的线（ 动态止损 和 盈亏平衡点 ），以及一个 彭博社风格的面板 ，上面有每笔交易的关键信息： 相对于您账户余额的亏损百分比 距离止损点的点数和 ATR 倍数 交易已开仓的时间 警报状态（警告、危急或紧急），并带有直观的颜色 此外，当您的交易进入风险区域时，它会发送声音警报和推送通知。 参数说明 技术设置 (Technical Settings) TimeframesToAnalyze : 用于计算 ATR 的时间周期（例如：“H1, H4, D1”）。 ATRPeriod : 用于衡量波动率的 ATR 周期。 MinATRValue : 最小 ATR 值，以避免区域过于狭窄。 TrendMA_Period : 用于趋势分析的移动平均线周期。 显示设置 (Display Settings) ShowDynamicSL : 显示动态止损线。 StopLossA
FREE
Real Time Synthetic FX Rate
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
实时合成外汇汇率 (Real-Time Synthetic FX Rate) 实时合成外汇汇率 是一款高级指标，旨在为您的交易商（Broker）提供的任何货币对（包括主要、次要和外汇套利对）计算 稳健的合成汇率估值 。 其目标是提供一个 动态参考值 ，反映 每分钟的价格形成 过程，在官方汇率公布或机构验证之前，提供一个指导性的参考。 工作原理：稳健的混合模型 该指标通过结合三个关键组成部分来生成其合成值，并使用 动态权重 根据 市场波动性 进行自动调整： 成交量加权平均价格 (VWAP)： 对成交量最大的价格水平赋予更高的权重，反映了买卖双方的真实市场共识。 截断均值 (Trimmed Mean)： 自动排除极端价格或错误报价 ( outliers ，即异常值)，确保参考值干净且稳定。 近期平均价格： 使合成汇率与最新的价格行为保持一致，避免过度滞后。 与官方汇率的区别 官方汇率： 通常每天计算一次，基于货币当局清算和验证的银行间交易。它代表一个 历史性 的参考值。 合成外汇汇率： 利用您交易商市场上的 实时数据 ，生成一个 分析性、估算而非官方 的值。 这个合成汇率充当一个 预先参考
FREE
Scalping Timer
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
剥头皮计时器 – 为苛刻的剥头皮交易者提供实时精度 剥头皮计时器 (Scalping Timer) 是一款紧凑的视觉指标，专为依赖 完美时机 和 最低交易成本 的剥头皮交易者和日内交易者设计。这个实时面板显示剥头皮交易的两个基本指标： 精确倒计时 图表上设定的蜡烛图收盘剩余时间。 即时显示 当前交易品种的点差。 有了这些触手可及的关键信息，您将能够预测剧烈波动，避免代价高昂的入场，并以更高的精度执行进出场操作。 主要特点： 持续按报价和秒更新 ，确保完全精度。 倒计时至当前蜡烛图收盘 ，有助于在最后几秒检测潜在的突破或快速波动。 当前点差可视化 ，对于评估入场成本是否可接受至关重要。 紧凑、简洁且完全可定制的面板 ：选择位置、颜色、大小等。 兼容所有时间框架和交易品种 ，非常适合M1、M5、M15的剥头皮交易。 对剥头皮交易者的优势： 优化入场时机 ，正好在蜡烛图收盘前，关键走势往往发生在此刻。 避免在点差扩大的情况下交易 ，最大程度地减少滑点和隐藏成本。 提高操作纪律性 ，精确控制决定剩余的时间。 增加精度 ，特别是在价格行为、突破或成交量策略中。 剥头皮计时器适合谁？ 在几秒或几分
FREE
Hourly Bias Scanner
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
揭示那些大玩家不愿让你看到的秘密。 你是否曾好奇，市场中的**“巨鲸” 是否总在同一时间、朝着同一方向入场？这个指标会向你展示。它不提供具体的入场信号，但它揭示了通常会被忽视的 按小时或按天划分的历史价格波动模式**。 例如，你可能会发现每周四下午 3:00 ， 欧元/美元（EURUSD） 有 80% 的概率上涨。它非常适合希望 确认时间偏差 或为其策略 识别高概率时间点 的交易者。 通过它，你可以一目了然地看到：看涨/看跌蜡烛图的百分比、主要方向以及平均波动幅度。因此，你能理解 机构历史上是如何运作的 ，从而快速而简单地完善你的分析。 注意：M30（30分钟图） 数据按小时整合：每小时的数据显示了构成该小时的两根 30 分钟蜡烛图的行为。 注意：针对金属、股票和指数 对于某些资产， 00:00 （午夜）可能不会显示数据，因为市场和经纪商并非总是在这个确切时间开盘。这是正常的，反映了该资产的实际开盘时间。 该指标已在 外汇（Forex） 、股指（SP500, NDX）和贵金属上 开发并测试 。从理论上讲，它的逻辑 也适用于包括加密货币在内的其他资产 ，但 尚未在该市场进行直接验证 。
FREE
GoGo Breaker The Master Candle Signal
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
GoGo Breaker – The Master Candle Signal 基于价格行为的智能信号，带有高级过滤器 GoGo Breaker 是一款功能强大的交易指标，它使用**“主蜡烛”（Master Candle） 模式来实时识别高概率交易机会。该指标专为寻求 快速、精准进场 的交易者设计，是 剥头皮、日内交易和波段交易**的理想选择。 通过清晰的箭头自动检测买入/卖出信号。 适用于所有市场：外汇、指数、大宗商品和加密货币。 灵活：可单独使用，也可与其他指标结合使用以提高准确性。 推荐策略 基础策略：使用 VIDYA + 抛物线转向指标（Parabolic SAR）进行优化 （过滤掉明显趋势中的信号并避免假突破） 买入规则: 出现 GoGo Breaker 信号 （绿色箭头）。 随后的蜡烛 在 VIDYA 之上开盘和收盘 。 抛物线转向指标（Parabolic SAR） 位于 价格下方 （确认上涨趋势）。 卖出规则: 出现 GoGo Breaker 信号 （红色箭头）。 随后的蜡烛 在 VIDYA 之下开盘和收盘 。 抛物线转向指标（Parabolic SAR） 位于 价格上方
Trading Advisor a Helping Hand
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
交易助手 - 您的得力助手 这款指标旨在 为交易者提供建议和支持 ，实时提供市场量化分析。它不是一个自动决策工具，而是一个 智能助手 ，提供： 市场诊断 （上涨/下跌趋势、盘整、波动性） 一般建议 （何时买入、卖出或观望） 建议的风险管理 （基于ATR的止损和止盈） 心理学建议 以保持交易纪律 它非常适合那些寻求**“第二双眼睛”**来帮助验证他们的想法或提醒重要交易方面的交易者。 用户手册 可配置参数 1. 通用参数 分析时间周期 (Timeframe for analysis)： 用于分析的时间周期（默认为当前图表的时间周期）。 推荐： 使用您进行交易的相同时间周期（H1、M15等）。 显示面板 (Show Panel)： 启用/禁用可视化面板。 ATR周期 (ATR Period)： 用于计算波动性和管理风险的ATR周期。 推荐： 14（标准）或20（适用于较大时间周期）。 2. 详细级别 详细级别 (NivelDetalle)： 基本级别 (NIVEL_BASICO)： 仅显示市场状态和主要建议。 中级级别 (NIVEL_INTERMEDIO)： 添加关键指标（斜率、波动性、S
FREE
Laguerre RSI Classic
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
拉盖尔RSI（Laguerre RSI）：高级振荡指标 拉盖尔RSI（Laguerre RSI） 是一种基于数字滤波器的高级振荡指标，由 约翰·埃勒斯（John Ehlers） 开发。该指标利用一种称为 拉盖尔滤波器（Laguerre filter） 的技术来平滑价格波动，从而更精确地检测 超买 和 超卖 区域，同时减少市场噪音。 拉盖尔RSI的波动范围在 0到1之间 ，其标准水平如下： 超买: 高于 0.75 超卖: 低于 0.25 该指标是检测 市场转向 、 精确入场点 和 信号确认 的理想选择。 可选功能 拉盖尔RSI包含以下可选功能： 声音、电子邮件或推送警报 关键区域之间的视觉填充 灵活的平滑参数设置（ gamma ） 用户手册 可配置参数： 1. 主要配置 gamma (0.1 到 0.9): 控制平滑程度。 较低的值 → 更高的灵敏度，更多的信号。 较高的值 → 更大的平滑度，更少的噪音。 overbought / oversold : 用于标记极端区域的水平。 默认值： overbought = 0.75 oversold = 0.25 2. 视觉外观 mainLine
FREE
Correlation Nexus
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
Correlation Nexus Correlation Nexus: 精通正向或反向的货币对关系 Correlation Nexus 是一款专为 MetaTrader 5 设计的高级技术指标，它通过检测两种金融工具之间的 统计相关性 来发现交易机会。这个系统让交易者能够从**正相关（同向） 和 负相关（反向）**中获益，动态适应不同的货币对、指数或大宗商品。 与传统工具不同，此指标 并非独立运作 。其逻辑结合了 真实的统计相关性 、 确认性技术分析 以及一个清晰的视觉信号系统，并配有控制面板，使您能够以更高的精确度和信心进行操作。 工作原理 选择一个 主货币对 （ symbol_to_analyze ）并将其输入到指标设置中。 打开一个包含 次货币对 （您将应用指标的图表）的图表。 选择您想要交易的相关性类型： 负相关（反向） ：两个货币对之间发出相反的信号。 正相关（同向） ：两个货币对之间发出同步的信号。 该指标会持续评估两种资产之间的关系。只有当主货币对的技术分析足够强劲 并且 满足所选的相关性阈值时，才会生成信号。 相关性类型及示例 相关性类型 推荐货币对 信号逻辑 示例
FREE
Adaptive Fibonacci Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
Adaptive Fibonacci Zones 是 MetaTrader 5 经典斐波那契回撤工具的增强动态版本。它与原生斐波那契工具的主要区别在于， 你无需手动绘制水平线 ，也无需主观决定从哪个点到哪个点测量回撤。 该指标为你完成了这项工作：它使用分形和基于 ATR 的波动率过滤器， 自动检测市场中相关的摆动点（高点和低点） 。这样，斐波那契工具就能实时适应市场，显示出更真实、更有用的水平线，以识别潜在的 支撑和阻力区域 。 相较于 MT5 原生斐波那契工具的优势 自动与自适应： 原生斐波那契工具需要你手动绘制水平线。而该指标能自动找到最相关的摆动点。 更加真实： 它使用 ATR（波动率）来过滤虚假摆动点，避免在不相关的微小波动中出现水平线。 动态颜色： 颜色方案会根据趋势方向（看涨或看跌）而变化。 看涨（Bullish） → 冷色调：蓝色、绿色、紫色。 看跌（Bearish） → 暖色调：红色、橙色、金色。 价格标签： 每个水平线不仅显示斐波那契百分比，还显示实时的精确价格。 重要提示：滞后与重绘（Repaint） 与任何基于分形和历史数据的指标一样，该指标会 重绘（repain
FREE
Smart Volume Flow
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
Smart Volume Flow (智能成交量流) Smart Volume Flow 是一款专业的成交量分析工具，它将订单流的解读提升到了更高的水平。它不仅限于简单的柱状图计数，而是结合了 混合成交量 、 趋势背景 、 多时间周期过滤器 以及 定向强度验证（ADX 和 +DI/-DI） 。 其目标是 分解、加权并情境化 市场活动，将原始数据转化为更精确的战术信息，以帮助您做出决策。 为什么它与众不同？ 与 MetaTrader 5 自带的成交量指标不同，后者只显示每个柱的总成交量，而 Smart Volume Flow 则分析 成交量如何以及在哪里发生 。它能识别机构模式，如吸筹、派发、高潮和吸收，并通过趋势的方向和强度进行确认。 关键特征 加权混合成交量 结合真实成交量和报价成交量，并应用校正因子，这些因子基于： K线范围 （价格变动与其平均范围之间的关系）。 K线内 Delta （收盘价与开盘价之间的差值）。 这使得它能够区分： 小K线中的巨量 → 可能是吸收或吸筹。 宽K线中的巨量 → 可能是动能高潮。 直观的柱状图分类 看涨成交量（Bullish） – 主导性买入压力。 看
Alert Signal Chess King Trading Opening
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
"国际象棋策略在外汇交易中的应用" 想象市场就像一个棋盘。 每个技术指标都是一个独特而强大的棋子，各具特色。这个智能系统结合了六个关键的“棋子”，它们协同工作，以高概率检测入场信号： 兵 (EMA 50)： 你灵活的侦察兵，能快速探测短期趋势的变化。 车 (EMA 200)： 坚不可摧的堡垒，确认市场的主要趋势。 马 (布林带)： 灵活且不可预测，识别市场波动性和潜在的反转区域。 象 (RSI)： 走位精准，衡量超买和超卖水平以评估价格动量。 后 (MACD)： 最强大、最万能的棋子，分析动量和趋势方向。 王 (秘密过滤器)： 战略核心。这个关键的过滤器旨在让信号通过，专注于 盘整或犹豫不决的时期 。这确保了指标能集中于 潜在的突破或反转 ，严格剔除高达90%在趋势过强或波动无序市场中的低潜力交易。 "棋盘就是市场。棋子是你的工具。像一位国际象棋大师一样下棋。" 该指标的作用： "国际象棋之王交易开局"指标通过识别其“棋子”之间的强烈汇聚，并由“王”的秘密过滤器精心验证，提供 精确的入场信号 。 信号逻辑： 看涨信号（买入）： 兵与车： EMA 50位于EMA 200之上，确认上涨趋
DominoSync DoubleSix
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
DominoSync DoubleSix：专为可靠交易而设计的先进指标 DominoSync DoubleSix 是一款先进的指标，通过分析多个时间周期并过滤掉低成交量或异常范围的K线，帮助交易者识别 更可靠的入场信号 。入场信号显示在 指标的直方图 上，使分析更清晰，对价格图表的干扰更小。 DominoSync DoubleSix 的独特之处 多时间周期分析 评估多达 20 个时间周期 （从 M1 到 W1）。 根据不同时间周期的对齐情况，计算看涨或看跌的概率。 信号生成 仅当 至少 50% 的选定时间周期有效 时，指标才会生成信号。这个百分比是 用户可修改的 ： 增加 该值可提高信号的可靠性，但会减少机会数量。 减少 该值可接收更多信号，但确认程度较低。 形态检测 分析每个时间周期中每根 K 线的方向。 检测 持续、反转和吞噬形态 。 计算 形态强度 ，该强度决定了信号的可靠性。 成交量和范围过滤器 通过过滤掉 成交量过低 或 范围异常 的 K 线来避免虚假信号。 允许您根据自己的交易风格配置成交量和范围的平均周期及乘数。 清晰的视觉信号 指标 直方图 上的买/卖箭头。 形态强度
Pro MA 5
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
Pro MA 5 – 专业移动平均线套件  MetaTrader 5 中最完整的移动平均线系统 Pro MA 5 通过提供强大、可定制且高效的界面，以精准的操作检测趋势，彻底改变了技术分析。  什么是 Pro MA 5？ 这是一款高级指标，集成了多达 5 条可配置的移动平均线 ，具有智能警报、交互式面板和优化设计，适用于任何交易品种或时间框架。它是交易者的“一站式”解决方案。  主要特点  专业多移动平均线配置 最多可同时显示 5 条移动平均线 ，每条都拥有完全控制权。 可用方法： SMA（简单移动平均线）、EMA（指数移动平均线）、SMMA（平滑移动平均线）、LWMA（线性加权移动平均线） 。 7 种适用价格： 收盘价、开盘价、最高价、最低价、中位价、典型价、加权价 。 全面定制：独立的颜色、粗细和线型。  智能警报系统 自动检测所有移动平均线组合之间的 交叉 。 屏幕上的视觉警报和 可自定义的声音 。 通过 电子邮件 和 push 通知 发送警报。 可从控制面板手动激活。  交互式控制面板 实时查看每条移动平均线的状态。 记录 最后检测到的交叉 。 亮/暗模式 界面，响应式设计并支
AUI Eagle Duel
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
专家
AUI 机器人 - 人工究极本能 请注意： 如果您寻求每日、每周或每月的收益，那么此机器人不适合您。 此机器人 专为年度盈利能力 而设计。因此，如果您不愿意让它平静地运行一整年而不进行干预，那么它不适合您。 该机器人如何运作？ 该机器人分析市场中的多个因素和不同时间周期，以做出非常严格的决策。它只在检测到有利条件的 完美结合 时才进入交易。因此， 可能需要数周甚至数月它才会进行一次交易。 但是当它决定入场时…… 它会全力以赴。 它会 在同一方向上开启多笔交易，使用账户中100%的可用保证金。 这意味着它不会“一点一点”地进入，而是作为一个整体进入，最大限度地利用时机。 何时买入或卖出？ 买入时，机器人会等待市场价格低廉，没有强大的卖压，有积极的动量信号且饱和度低。此外，它在行动前还会确认趋势背景的强度。 卖出时，它会等待相反的情况：市场价格昂贵，有买入耗尽的信号，轻微的下跌压力，以及支持下跌的总体趋势。 退出交易时，它会分析价格是否开始显示当前方向的耗尽迹象，以及动量变化和超买或超卖情况。它不会因小幅回调而平仓；只有当它看到对当前走势的真正威胁时才会这样做。 风险管理 该机器人使用 1
TDI Laguerre
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
TDI Laguerre 指标 TDI Laguerre 是流行指标 Traders Dynamic Index (TDI) 的一个演进版本，它用 Laguerre 滤波器 取代了经典的 RSI，从而提供对价格行为更平滑、更灵敏和更精确的解读。这个高级版本结合了波动性、移动平均线以及可视信号检测元素，并提供可配置的警报。 该指标的功能是什么？ 该指标显示： 基于收盘价平滑处理的 Laguerre 线 。 覆盖在 Laguerre 线上的短期 EMA 信号线 。 中线 （Laguerre 移动平均线）。 波动带 （基于 Laguerre 标准差）。 可配置的 上下限 （例如：超买/超卖）。 基于关键交叉和极端区域反转的 可视买入/卖出信号 。 只有在K线收盘时条件满足，才会触发声音和视觉警报，从而避免虚假信号。  主要区别： 特性 经典 TDI (RSI) TDI Laguerre 计算核心 RSI（相对强弱指数） Laguerre 滤波器 (L0-L3 + CU/CD) 灵敏度 中等，取决于 RSI 周期 高，由伽马参数控制 平滑度 需要额外平滑处理 本身就平滑 对突发变化的反应 可
BB KC Hybrid Squeeze Band
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
BB KC 混合挤压带 – 先进的波动性和压缩指标 BB KC 混合挤压带 是一款新一代技术指标，它智能地结合了 布林带 (BB) 和 肯特纳通道 (KC) ，形成一个独特的混合结构。该指标旨在更精确地解读市场波动性、 压缩 和扩张环境，从而更早、更清晰地发现关键的市场机会区域。 功能介绍 动态混合带计算 它通过 可调节的加权系数 融合了布林带和肯特纳通道的上下带，创建了一个集两者优势于一身的通道： BB： 对标准差变化敏感。 KC： 基于真实波动率 (ATR) 的稳健性。 自动检测压缩区域（“挤压”） 该指标测量 动态混合宽度 并将其与近期历史数据（百分位数）进行比较。当通道收窄至预设阈值以下时，它会在图表上通过视觉符号（圆形或箭头）标记 压缩事件 ： 这表明市场在爆发性行情之前正在积聚压力。 智能警报系统 当价格突破以下位置时，接收个性化警报（声音、电子邮件、推送通知）： 上带 （可能的看涨突破信号）。 下带 （可能的看跌突破信号）。 通过时间控制系统（冷却期）避免重复警报。 相较于单独使用布林带或肯特纳通道的优势 特性 BB KC 混合挤压带 布林带 肯特纳通道 带背景的压缩检测
MultiFrame Momentum
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
MultiFrame Momentum 指标 (多周期动量指标) MultiFrame Momentum 是一种高级指标，可 同时分析多个市场周期 ，以识别 方向趋同 的时刻。其独特的设计旨在寻找不同时间周期之间的动量一致性，通过一条在 绿色（看涨） 、 红色（看跌） 和 灰色（中性） 之间切换的线条，生成清晰的视觉信号。  关键设置与测试 该指标的有效性完全取决于 个性化的时间周期配置 。每位交易者都应该测试并评估哪种时间周期组合最符合他们的策略： 剥头皮 (Scalping)： 启用 M1 到 M15 日内交易 (Day Trading)： 结合 M30 与 H1-H4 波段交易 (Swing Trading)： 侧重 H4 到 W1 通过激活/停用不同的组合进行实验，直到找到最适合您交易风格的 最佳设置 。  实际信号管理 入场 (ENTRIES)： 操作前务必等待蜡烛图完全收盘。 指标可能在蜡烛形成过程中显示颜色变化，但只有在收盘时才能确认有效信号。 出场 (EXITS)： 当线条返回到 灰色（中性） 状态或切换到 相反颜色 时，平仓，这表示多周期趋同已结束。 与现有策略的整合
Oracle Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
Oracle 震荡指标 (Oracle Oscillator) 是 技术分析 领域的一场真正的革命。它不再要求交易者同时监控多个震荡指标——比如 RSI、Stochastic（随机指标）、Williams %R 和 DeMarker ——而是将每个指标的优点统一到一条 混合线 （ DodgerBlue 色）中，该线条经过完美校准，既能 对市场走势快速反应 ，同时又 保持保守和稳定 ，避免了让许多交易者感到困惑的杂波和虚假信号。 为什么它优于单独的每个震荡指标？ RSI ：使用广泛，但在横盘市场中往往表现不足。 Stochastic（随机指标） ：过于敏感，产生过多信号。 反向 Williams %R ：提供有趣的读数，但单独使用时变得不稳定。 DeMarker ：有助于检测耗尽，但往往滞后。 在同一图表上同时使用所有这些指标会产生大量的 噪音 ，使它们无法统一。 Oracle 震荡指标 通过 加权数学计算 ，将它们均衡地融合在一起，解决了这个问题。结果是得到 一条单一、可靠的线条 ，它抓住了每个震荡指标的精髓，消除了冗余，放大了真正有用的部分。 信号线（ 黄色 ）– 高级精度 它不是普
Dragon Bands Z
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
指标
Dragon Bands Z：可视化趋势分析指标 Dragon Bands Z 是一款旨在通过视觉整合多种技术来源来简化图表解读的指标。其目标是清晰地指示市场方向和强度，而无需使用多个指标使图表过于拥挤。 该指标使用 混合颜色填充 将价格行为转换为四种主要的视觉状态： 绿色： 表示主导的上升方向力量。 红色： 确认主导的下降方向力量。 黄色： 提示低波动性或盘整阶段。 灰色： 表明市场犹豫不决，建议等待方向确认。 这种方法可以快速评估当前趋势。与单独分析多个指标不同，Dragon Bands Z 融合了分析，提供统一的视角。 主要特点 视觉清晰度： 将复杂的技术信息转化为简单的颜色代码。 多时间框架分析： 包含一个面板，用于在其他时间框架上确认信号或趋势，有助于使交易与主要趋势保持一致。 多功能性： 适用于短时间框架（剥头皮交易）和长时间框架（波段交易）的分析，因为其核心功能侧重于确认方向。 Dragon Bands Z 旨在成为一种辅助工具，通过消除视觉噪音，只保留趋势的基本信息，从而增强您的当前策略。 DRAGON BANDS Z (技术信息) Dragon Bands Z 旨在通
筛选:
无评论
回复评论