Legion of Soldiers – 使用手册

主要用途 Legion of Soldiers 指标旨在用于在已建立的趋势策略中寻找再次入场点。该指标本身不定义趋势，而是用于辅助和强化先前已确定的趋势系统。趋势方向必须事先通过以下工具进行确认：

使用方法 用户应等待蓝色线（快速线）与红色线（慢速线）的交叉：

自下而上的交叉 ：是 看涨再次入场 的信号，前提是主要趋势已得到确认。

自上而下的交叉：是在下降趋势中看跌再次入场的信号。 该指标内置了一个可配置的警报系统，根据交易者的偏好，可以只接收看涨交叉、只接收看跌交叉或同时接收两者的通知。

直方图 Legion of Soldiers 的直方图作为衡量信号强度和确认度的视觉指标。

当直方图向上投影时，表示 看涨压力 ，适合多头再次入场。

当直方图向下投影时，反映看跌力量，适合空头再次入场。 其强度（高度）会根据**成交量和波动率（ATR）**进行动态调整，这有助于过滤掉弱信号，并优先选择成功概率较高的信号。

风险管理 止损（SL）应根据交易者的主要策略来设置。一个实用的选择是将其放置在前一个高点或低点，从而保护进入市场“的士兵”。止盈（TP）也取决于用户的策略。如果与 Regression Zones 指标结合使用，它可以作为设置明确出场目标的参考。

与 Regression Zones 配合使用 Regression Zones 帮助可视化市场走势可能达到的位置，而 Legion of Soldiers 则专注于指出有利于主要趋势的潜在再次入场点，从而优化多次入场的管理。

关键功能 高时间周期（HTF）过滤器：

允许信号与更高的时间周期对齐。

启用 → 信号更具选择性和一致性。

禁用 → 仅基于当前时间周期进行计算。 自动优化 ：

根据最近的市场状况动态调整参数。

启用 → 指标自动优化。

禁用 → 用户手动定义灵敏度和行为。 集成警报 ：

关于相关交叉（看涨和看跌）的视觉、声音和推送通知，可根据用户喜好配置。

重要建议 Legion of Soldiers 在以下情况下才能展现其真正的潜力：

与 主要趋势策略 （例如：Whale Detector）结合使用。

辅以 Regression Zones 来衡量价格目标。

通过这种方式，交易者能够筛选出高概率的再次入场点，使其与宏观趋势保持一致，并得到其他工具的支撑。

Legion of Soldiers 是您在市场中的增援小队：随时准备好侦测最佳的再次入场点，并使您的交易与主要趋势的力量保持一致。



