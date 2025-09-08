Legion of Soldiers
- インディケータ
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 16
Legion of Soldiers – 使用マニュアル
主な目的
Legion of Soldiersは、既に確立されたトレンド戦略における再エントリーの指標として設計されています。
この指標は、それ自体でトレンドを定義するものではなく、事前に特定されたトレンドシステムを補強し、強化するために使用されます。
トレンドの方向は、以下のツールを使用して事前に確認する必要があります。
-
-
または、ユーザーが使用する高時間軸でのトレンド検知戦略。
使用方法
ユーザーは、青い線（Fast）と赤い線（Slow）の交差を待つ必要があります。
-
下から上への交差: 主要なトレンドが既に確認されている場合に限る、強気の再エントリーのシグナル。
-
上から下への交差: 下降トレンド内での弱気の再エントリーのシグナル。
この指標には設定可能なアラートシステムが組み込まれており、トレーダーの好みに応じて、強気の交差のみ、弱気の交差のみ、または両方の通知を受け取ることができます。
ヒストグラム
Legion of Soldiersのヒストグラムは、シグナルの強さと確認の視覚的な尺度として機能します。
-
上向きに表示される場合、ロングの再エントリーに対する強気の圧力を示します。
-
下向きに表示される場合、ショートの再エントリーに対する弱気の力を反映します。
その強度（高さ）は、**出来高とボラティリティ（ATR）**によって動的に調整され、弱いシグナルをフィルタリングし、成功の可能性が高いシグナルを優先するのに役立ちます。
リスク管理
**ストップロス（SL）は、トレーダーの主要な戦略に従って定義する必要があります。実践的な選択肢としては、以前の高値または安値に配置し、市場に「派遣された兵士」**を保護することです。
テイクプロフィット（TP）も、ユーザーの戦略に依存します。指標Regression Zonesと組み合わせる場合、これは明確な利確目標を設定するための参照として役立ちます。
Regression Zonesとの補完
Regression Zonesが市場の動きがどこまで到達するかを視覚化するのに役立つのに対し、Legion of Soldiersは主要なトレンドに沿った再エントリーの可能なポイントを指し示すことに焦点を当て、複数のエントリーの管理を最適化します。
主な機能
上位時間軸フィルター（HTF）:
-
シグナルをより大きな時間軸と連携させることができます。
-
有効 → より選択的で一貫性のあるシグナル。
-
無効 → 現在の時間軸のみに基づいて計算。
自動最適化:
-
最近の市場状況に応じてパラメーターを動的に調整します。
-
有効 → 指標が自動的に最適化されます。
-
無効 → ユーザーが手動で感度と動作を定義します。
統合されたアラート:
-
関連する交差（強気および弱気）に関する視覚的、音響的、およびプッシュ通知。ユーザーの好みに合わせて設定可能です。
重要な推奨事項
Legion of Soldiersは、以下の条件下でその真の可能性を発揮します。
-
主要なトレンド戦略（例：Whale Detector）と併用される。
-
Regression Zonesで価格目標を測定するために補完される。
これにより、トレーダーは、マクロトレンドと一致し、追加ツールに裏付けられた高確率の再エントリーをフィルタリングできるようになります。
Legion of Soldiersは、市場におけるあなたの増援部隊です。常に最高の再エントリーを検出し、あなたの取引を主要トレンドの力と一致させる準備ができています。