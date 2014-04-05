Legion of Soldiers – 사용 설명서

주요 초점

Legion of Soldiers는 이미 확립된 추세 전략 내에서 재진입을 위한 지표로 설계되었습니다.

이 지표는 그 자체로 추세를 정의하지 않으며, 사전에 식별된 추세 시스템을 보조하고 강화하는 데 사용됩니다.

추세의 방향은 다음 도구를 사용하여 사전에 확인해야 합니다.

MarketCrack – Whale Detector (권장).

또는 사용자가 사용하는 높은 시간대의 다른 추세 감지 전략.

사용 방법

사용자는 파란색 선(Fast)과 빨간색 선(Slow) 사이의 교차를 기다려야 합니다.

아래에서 위로 교차: 주요 추세가 이미 확인된 경우, 강세 재진입 신호입니다.

위에서 아래로 교차: 하락 추세 내에서 약세 재진입 신호입니다.

이 지표에는 설정 가능한 알림 시스템이 내장되어 있어, 트레이더의 선호에 따라 강세 교차만, 약세 교차만, 또는 둘 다에 대한 알림을 받을 수 있습니다.

히스토그램

Legion of Soldiers의 히스토그램은 신호의 강도와 확인을 시각적으로 측정하는 역할을 합니다.

위쪽으로 향할 때, 롱 재진입을 위한 강세 압력 을 나타냅니다.

아래쪽으로 향할 때, 숏 재진입을 위한 약세의 힘을 반영합니다.

강도(높이)는 **거래량과 변동성(ATR)**에 따라 동적으로 조정되며, 약한 신호를 필터링하고 성공 확률이 높은 신호를 우선시하는 데 도움이 됩니다.

위험 관리

**손절매(SL)**는 트레이더의 주요 전략에 따라 정의되어야 합니다. 실용적인 선택은 이전 최고점 또는 최저점에 위치시켜 시장에 **"보내진 병사"**를 보호하는 것입니다.

수익실현(TP) 또한 사용자의 전략에 달려 있습니다. Regression Zones 지표와 결합하면, 명확한 청산 목표를 설정하는 데 참고 자료로 사용될 수 있습니다.

Regression Zones와의 보완

Regression Zones가 시장 움직임이 어디까지 도달할 수 있는지 시각화하는 데 도움을 주는 반면, Legion of Soldiers는 주요 추세에 따라 재진입할 수 있는 잠재적 지점을 표시하는 데 중점을 두어, 여러 진입 지점의 관리를 최적화합니다.

주요 기능

상위 시간대 필터(HTF):

신호를 더 큰 시간대와 정렬할 수 있습니다.

활성화 → 더 선택적이고 일관된 신호.

비활성화 → 현재 시간대만 기준으로 계산.

자동 최적화:

최근 시장 상황에 따라 매개변수를 동적으로 조정합니다.

활성화 → 지표가 자동으로 최적화됩니다.

비활성화 → 사용자가 감도와 동작을 수동으로 정의합니다.

통합 알림:

관련 교차(강세 및 약세)에 대한 시각적, 청각적 및 푸시 알림으로, 사용자의 취향에 맞게 설정 가능합니다.

중요 권장 사항

Legion of Soldiers는 다음과 같은 경우에 진정한 잠재력을 발휘합니다.

주요 추세 전략 (예: Whale Detector)과 함께 사용될 때.

Regression Zones로 가격 목표를 측정하도록 보완될 때.

이러한 방식으로 트레이더는 거시적 추세와 일치하고 추가 도구에 의해 뒷받침되는 고확률 재진입을 필터링할 수 있습니다.

Legion of Soldiers는 시장에서 당신의 증원 부대입니다. 항상 최고의 재진입을 감지하고, 당신의 거래가 주요 추세의 힘과 일치하도록 유지할 준비가 되어 있습니다.



