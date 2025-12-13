RSI Bollinger Bands Arrow Strategy

SI Bollinger Bantları Ok Stratejisi (RSI Bollinger Bands Arrow Strategy)

RSI Bollinger Bantları Ok Stratejisi, RSI ve Bollinger Bantlarının kombinasyonunu kullanarak yüksek olasılıklı dönüş noktalarını belirlemek için tasarlanmış temiz ve etkili bir teknik göstergedir.

Bu strateji, RSI göstergesini Bollinger Bantları ile birlikte kullanarak:

  • Fiyat, üst Bollinger Bandının üzerindeyken satar.

  • Fiyat, alt Bollinger Bandının altındayken alır.

Sinyaller, yalnızca her iki göstergenin de aynı piyasa koşulunu onaylaması durumunda üretilir, bu da daha yüksek doğruluk sağlar ve yanlış girişleri azaltır.

🔹 Nasıl Çalışır

  • ✔ Alım Sinyali:

    • Fiyat, alt Bollinger Bandının altından yukarı doğru keser.

    • RSI, tanımlanan aşırı satım seviyesinin üzerine doğru keser.

    • Grafikte yeşil bir alım oku görünür.

  • ✔ Satım Sinyali:

    • Fiyat, üst Bollinger Bandının üzerinden aşağı doğru keser.

    • RSI, tanımlanan aşırı alım seviyesinin altına doğru keser.

    • Grafikte kırmızı bir satım oku görünür.

Bu basit strateji, yalnızca hem RSI hem de Bollinger Bantlarının eş zamanlı olarak aşırı alım veya aşırı satım koşulunda olması durumunda tetiklenir, bu da onu scalping ve kısa vadeli dönüş ticareti için ideal hale getirir.

🔹 Temel Özellikler

  • RSI + Bollinger Bantları kombine onayı.

  • Net Alım ve Satım okları.

  • Ayarlanabilir RSI periyodu ve Bollinger ayarları.

  • Doğrudan grafik penceresinde çalışır.

  • Forex, Altın (XAUUSD), Endeksler, Kripto için uygundur.

  • Hafif, hızlı ve yeni başlayanlar için dosttur.

  • Yeniden çizim (no repainting) mantığı yoktur.

🔹 Önerilen Kullanım

  • M1 – M15 zaman dilimleri için en iyisidir.

  • Scalping ve gün içi ticaret için idealdir.

  • Yatay ve volatil piyasalarda iyi çalışır.

  • Trend filtreleri veya destek/direnç ile birleştirilebilir.

🔹 Girdiler

  • RSI Periyodu Uzunluğu.

  • Bollinger Bantları Periyodu.

  • Bollinger Standart Sapması.

  • Alım ve Satım Oklarını Etkinleştir / Devre Dışı Bırak.

  • İsteğe bağlı görsel kontroller.

Yasal Uyarı

Bu gösterge bir ticaret yardım aracıdır ve kâr garantisi vermez. Her zaman uygun risk yönetimi önerilir.


