GoGo Breaker – The Master Candle Signal 고급 필터가 있는 가격 움직임 기반의 스마트 신호

GoGo Breaker는 "마스터 캔들(Master Candle)" 패턴을 사용하여 실시간으로 높은 확률의 기회를 식별하는 강력한 트레이딩 지표입니다. 신속하고 정확한 진입을 추구하는 트레이더를 위해 설계되었으며, 스캘핑, 데이 트레이딩, 스윙 트레이딩에 이상적입니다.

명확한 화살표로 매수/매도 신호를 자동으로 감지합니다.

외환, 지수, 원자재, 암호화폐 등 모든 시장에서 작동합니다.

유연성: 단독으로 사용하거나 다른 지표와 결합하여 정확도를 높일 수 있습니다.

추천 전략 기본 전략: VIDYA + Parabolic SAR로 최적화 (뚜렷한 추세 속 신호를 필터링하고 잘못된 돌파를 방지합니다)

매수 규칙:

GoGo Breaker 신호 (녹색 화살표)가 나타납니다.

다음 캔들이 VIDYA 위에서 시작하고 끝납니다 .

Parabolic SAR이 가격 아래에 있습니다(상승 추세 확인).

매도 규칙:

GoGo Breaker 신호 (빨간색 화살표)가 나타납니다.

다음 캔들이 VIDYA 아래에서 시작하고 끝납니다 .

Parabolic SAR이 가격 위에 있습니다(하락 추세 확인).

리스크 관리:

가격이 VIDYA에 닿으면 부분/전체 청산.

동적 손절매: SAR의 방향이 변경되면.

고급 전략: Trend BB MACD와의 조합 (더욱 견고한 거래를 위해 모멘텀과 변동성을 결합합니다)

설정:

Trend BB MACD (볼린저 밴드 + 맞춤형 MACD).

GoGo Breaker를 진입 트리거로 사용합니다.

매수 규칙:

GoGo Breaker 신호 (녹색 화살표)가 나타납니다.

**하이브리드 MACD(녹색 선)**이 볼린저 밴드 중앙 밴드 위에 있습니다.

가격이 하단 밴드를 지지선으로 존중합니다.

매도 규칙:

GoGo Breaker 신호 (빨간색 화살표)가 나타납니다.

**하이브리드 MACD(빨간색 선)**이 볼린저 밴드 중앙 밴드 아래에 있습니다.

가격이 상단 밴드를 저항선으로 거부합니다.

청산:

이익 실현: 반대편 볼린저 밴드에서.

손절매: 반대편 밴드 밖에서.

GoGo Breaker는 어디서, 어떻게 사용해야 하나요?

스캘핑: M1-M5(M3-M4가 최적).

단기/스윙: M15-H4(VIDYA + SAR 또는 Trend BB MACD로 필터링).

최적의 시간: 12:00-16:00 GMT(런던-뉴욕 세션).

핵심 권장 사항:

중요한 뉴스 발표 전/후 몇 분 동안은 거래를 피하세요.

리스크 관리를 사용하세요(거래당 1-2% 이상을 감수하지 마세요).

주요 이점

명확하고 객관적인 신호이며, 재정산(repainting)이 없습니다.

모든 전략 과 호환됩니다(재량 또는 알고리즘).

최적화 템플릿이 포함되어 있습니다(VIDYA + SAR / Trend BB MACD).

템플릿을 다운로드하고 거래를 시작하세요! 지표의 토론 영역에서 구성 파일을 찾을 수 있습니다. GoGo Breaker로 거래를 강화하고 정밀하게 시장을 지배하세요!

추가 참고 사항

Trend BB MACD 는 강력한 추세 감지를 향상시킵니다.

공격적인 스캘핑의 경우 RSI 또는 거래량 과 결합하세요.

실제 거래 전에 데모 계정에서 다양한 설정을 테스트해 보세요.



