GoGo Breaker – The Master Candle Signal Signaux intelligents basés sur l'action des prix avec des filtres avancés

GoGo Breaker est un puissant indicateur de trading qui utilise le modèle "Master Candle" pour identifier en temps réel des opportunités à haute probabilité. Conçu pour les traders recherchant des entrées rapides et précises, il est idéal pour le scalping, l'intraday et le swing trading.

Détecte automatiquement les signaux d'achat/vente avec des flèches claires.

Fonctionne sur tous les marchés : Forex, indices, matières premières et crypto-monnaies.

Flexible : Peut être utilisé seul ou combiné avec d'autres indicateurs pour une plus grande précision.

Stratégies Recommandées Stratégie de Base : Optimisation avec VIDYA + Parabolic SAR (Filtre les signaux dans des tendances claires et évite les faux breakouts)

Règles pour les ACHATS :

Signal GoGo Breaker (flèche verte).

La bougie suivante ouvre et clôture AU-DESSUS du VIDYA .

Le Parabolic SAR est en dessous du prix (confirmant une tendance haussière).

Règles pour les VENTES :

Signal GoGo Breaker (flèche rouge).

La bougie suivante ouvre et clôture AU-DESSOUS du VIDYA .

Le Parabolic SAR est au-dessus du prix (confirmant une tendance baissière).

Gestion des Risques :

Clôture partielle/totale lorsque le prix touche le VIDYA.

Stop Loss dynamique : Si le SAR change de direction.

Stratégie Avancée : Confluence avec Trend BB MACD (Combine le momentum et la volatilité pour des opérations plus solides)

Configuration :

Trend BB MACD (Bandes de Bollinger + MACD personnalisé).

GoGo Breaker comme déclencheur d'entrées.

Règles pour les ACHATS :

Signal GoGo Breaker (flèche verte).

Le MACD hybride (ligne verte) est au-dessus de la bande centrale de Bollinger .

Le prix respecte la bande inférieure comme support.

Règles pour les VENTES :

Signal GoGo Breaker (flèche rouge).

Le MACD hybride (ligne rouge) est en dessous de la bande centrale de Bollinger .

Le prix rejette la bande supérieure comme résistance.

Sortie :

Prise de profits : Au niveau de la bande de Bollinger opposée.

Stop Loss : En dehors de la bande opposée.

Où et comment utiliser GoGo Breaker ?

Scalping : M1-M5 (optimal en M3-M4).

Intraday/Swing : M15-H4 (filtré avec VIDYA + SAR ou Trend BB MACD).

Meilleures heures : 12:00-16:00 GMT (session de Londres-NY).

Recommandation Clé :

Évitez de trader quelques minutes avant/après les nouvelles importantes.

Utilisez une gestion des risques (ne jamais risquer plus de 1 à 2 % par opération).

Avantages Clés

Signaux clairs et objectifs sans repainting.

Compatible avec n'importe quelle stratégie (discrétionnaire ou algorithmique).

Modèles d'optimisation inclus (VIDYA + SAR / Trend BB MACD).

Téléchargez le Modèle et Commencez à Trader ! Trouvez les fichiers de configuration dans la zone de discussion de l'indicateur. Boostez votre trading avec GoGo Breaker et dominez le marché avec précision !

Notes Additionnelles

Le Trend BB MACD améliore la détection des tendances fortes.

Pour le scalping agressif, combinez-le avec le RSI ou le volume .

Testez différentes configurations sur un compte de démonstration avant de passer en réel.



