GoGo Breaker The Master Candle Signal
- 指标
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- 版本: 1.7
- 更新: 19 八月 2025
- 激活: 20
GoGo Breaker – The Master Candle Signal 基于价格行为的智能信号，带有高级过滤器
GoGo Breaker 是一款功能强大的交易指标，它使用**“主蜡烛”（Master Candle）模式来实时识别高概率交易机会。该指标专为寻求快速、精准进场的交易者设计，是剥头皮、日内交易和波段交易**的理想选择。
-
通过清晰的箭头自动检测买入/卖出信号。
-
适用于所有市场：外汇、指数、大宗商品和加密货币。
-
灵活：可单独使用，也可与其他指标结合使用以提高准确性。
推荐策略 基础策略：使用 VIDYA + 抛物线转向指标（Parabolic SAR）进行优化 （过滤掉明显趋势中的信号并避免假突破）
买入规则:
-
出现 GoGo Breaker 信号（绿色箭头）。
-
随后的蜡烛在 VIDYA 之上开盘和收盘。
-
抛物线转向指标（Parabolic SAR）位于价格下方（确认上涨趋势）。
卖出规则:
-
出现 GoGo Breaker 信号（红色箭头）。
-
随后的蜡烛在 VIDYA 之下开盘和收盘。
-
抛物线转向指标（Parabolic SAR）位于价格上方（确认下跌趋势）。
风险管理:
-
当价格触及 VIDYA 时，部分/全部平仓。
-
动态止损：如果抛物线转向指标（SAR）改变方向。
高级策略：与 Trend BB MACD 结合 （结合动量和波动性以进行更稳健的交易）
设置:
-
Trend BB MACD（布林带 + 自定义 MACD）。
-
GoGo Breaker 作为进场触发器。
买入规则:
-
出现 GoGo Breaker 信号（绿色箭头）。
-
混合型 MACD（绿线）位于布林带中轨之上。
-
价格将下轨作为支撑。
卖出规则:
-
出现 GoGo Breaker 信号（红色箭头）。
-
混合型 MACD（红线）位于布林带中轨之下。
-
价格将上轨作为阻力。
出场:
-
止盈：在布林带的另一侧轨道。
-
止损：在另一侧轨道之外。
在哪里以及如何使用 GoGo Breaker？
-
剥头皮： M1-M5（M3-M4 最佳）。
-
日内交易/波段交易： M15-H4（使用 VIDYA + SAR 或 Trend BB MACD 进行过滤）。
-
最佳时间： 12:00-16:00 GMT（伦敦-纽约交易时段）。
重要建议:
-
避免在重要新闻发布前/后几分钟内进行交易。
-
使用风险管理（每笔交易的风险切勿超过 1-2%）。
主要优势
-
清晰、客观的信号，不重绘。
-
兼容任何策略（主观交易或算法交易）。
-
包含优化模板（VIDYA + SAR / Trend BB MACD）。
下载模板，立即开始交易！ 在指标的讨论区中查找配置文件。 使用 GoGo Breaker 增强您的交易能力，精准掌控市场！
额外说明
-
Trend BB MACD 可增强对强劲趋势的检测。
-
对于激进的剥头皮交易，可与 RSI 或成交量结合使用。
-
在实盘交易前，务必在模拟账户中测试不同的设置。