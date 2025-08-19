GoGo Breaker The Master Candle Signal

GoGo Breaker – The Master Candle Signal Intelligente Signale basierend auf Price Action mit erweiterten Filtern

GoGo Breaker ist ein leistungsstarker Handelsindikator, der das "Master Candle"-Muster nutzt, um hochwahrscheinliche Handelschancen in Echtzeit zu identifizieren. Er wurde für Trader entwickelt, die schnelle und präzise Einstiege suchen und ist ideal für Scalping, Intraday und Swing-Trading.

  • Erkennt automatisch Kauf-/Verkaufssignale mit klaren Pfeilen.

  • Funktioniert auf allen Märkten: Forex, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen.

  • Flexibel: Kann allein oder für höhere Präzision in Kombination mit anderen Indikatoren verwendet werden.

Empfohlene Strategien Basisstrategie: Optimierung mit VIDYA + Parabolic SAR (Filtert Signale in klaren Trends und vermeidet Fehlausbrüche)

Regeln für KÄUFE:

  • GoGo Breaker Signal (grüner Pfeil).

  • Die folgende Kerze eröffnet und schließt OBERHALB der VIDYA.

  • Der Parabolic SAR befindet sich unterhalb des Preises (bestätigt einen Aufwärtstrend).

Regeln für VERKÄUFE:

  • GoGo Breaker Signal (roter Pfeil).

  • Die folgende Kerze eröffnet und schließt UNTERHALB der VIDYA.

  • Der Parabolic SAR befindet sich oberhalb des Preises (bestätigt einen Abwärtstrend).

Risikomanagement:

  • Teilweise/vollständige Schließung, wenn der Preis die VIDYA berührt.

  • Dynamischer Stop Loss: Wenn der SAR die Richtung ändert.

Erweiterte Strategie: Konfluenz mit Trend BB MACD (Kombiniert Momentum und Volatilität für solidere Trades)

Setup:

  • Trend BB MACD (Bollinger-Bänder + personalisierter MACD).

  • GoGo Breaker als Auslöser für Einträge.

Regeln für KÄUFE:

  • GoGo Breaker Signal (grüner Pfeil).

  • Der hybride MACD (grüne Linie) befindet sich über dem mittleren Bollinger-Band.

  • Der Preis respektiert das untere Band als Unterstützung.

Regeln für VERKÄUFE:

  • GoGo Breaker Signal (roter Pfeil).

  • Der hybride MACD (rote Linie) befindet sich unter dem mittleren Bollinger-Band.

  • Der Preis weist das obere Band als Widerstand zurück.

Ausstieg:

  • Gewinnmitnahme: Am gegenüberliegenden Bollinger-Band.

  • Stop Loss: Außerhalb des gegenüberliegenden Bandes.

Wo und wie man GoGo Breaker verwendet?

  • Scalping: M1-M5 (optimal bei M3-M4).

  • Intraday/Swing: M15-H4 (gefiltert mit VIDYA + SAR oder Trend BB MACD).

  • Beste Handelszeit: 12:00-16:00 GMT (London-NY-Sitzung).

Wichtige Empfehlung:

  • Vermeiden Sie den Handel wenige Minuten vor/nach wichtigen Nachrichten.

  • Verwenden Sie Risikomanagement (nie mehr als 1-2 % pro Trade riskieren).

Wesentliche Vorteile

  • Klare und objektive Signale ohne Repainting.

  • Kompatibel mit jeder Strategie (diskretionär oder algorithmisch).

  • Optimierungsvorlagen enthalten (VIDYA + SAR / Trend BB MACD).

Laden Sie die Vorlage herunter und beginnen Sie mit dem Handeln! Die Konfigurationsdateien finden Sie im Diskussionsbereich des Indikators. Steigern Sie Ihr Trading mit GoGo Breaker und beherrschen Sie den Markt mit Präzision!

Zusätzliche Hinweise

  • Der Trend BB MACD verbessert die Erkennung starker Trends.

  • Für aggressives Scalping mit RSI oder Volumen kombinieren.

  • Testen Sie verschiedene Konfigurationen auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln.


