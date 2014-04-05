GoGo Breaker – The Master Candle Signal 高度なフィルターを備えた、プライスアクションに基づくスマートなシグナル

GoGo Breakerは、**「マスターキャンドル」**パターンを使用して、リアルタイムで高確率の機会を特定する強力なトレーディングインジケーターです。迅速かつ正確なエントリーを求めるトレーダー向けに設計されており、スキャルピング、日中取引、およびスイングトレードに最適です。

明確な矢印で売買シグナルを自動的に検出します。

すべての市場（FX、インデックス、コモディティ、暗号通貨）で機能します。

柔軟性: 単独で使用することも、他のインジケーターと組み合わせて精度を高めることもできます。

推奨される戦略 基本戦略: VIDYA + Parabolic SARによる最適化 (明確なトレンド内のシグナルをフィルタリングし、偽のブレイクアウトを回避します)

買いのルール:

GoGo Breakerシグナル (緑色の矢印) が出現。

次のローソク足が VIDYAの上に開いて閉じる 。

Parabolic SARが価格の下にある (上昇トレンドを確認)。

売りのルール:

GoGo Breakerシグナル (赤色の矢印) が出現。

次のローソク足が VIDYAの下に開いて閉じる 。

Parabolic SARが価格の上にある (下降トレンドを確認)。

リスク管理:

価格がVIDYAに触れたときに部分/全体決済。

動的ストップロス: SARの方向が変わった場合。

上級戦略: Trend BB MACDとのコンフルエンス (モメンタムとボラティリティを組み合わせて、より堅実な取引を行います)

設定:

Trend BB MACD (ボリンジャーバンド + カスタマイズされたMACD)。

GoGo Breaker をエントリーのトリガーとして使用。

買いのルール:

GoGo Breakerシグナル (緑色の矢印) が出現。

ハイブリッドMACD (緑色の線) が ボリンジャーバンドの中央バンドの上にある 。

価格が下位バンドをサポートとして尊重している。

売りのルール:

GoGo Breakerシグナル (赤色の矢印) が出現。

ハイブリッドMACD (赤色の線) が ボリンジャーバンドの中央バンドの下にある 。

価格が上位バンドをレジスタンスとして拒否している。

エグジット:

利益確定: 反対側のボリンジャーバンドで。

ストップロス: 反対側のバンドの外側。

GoGo Breakerをどこでどのように使うか？

スキャルピング: M1-M5 (M3-M4が最適)。

日中取引/スイング: M15-H4 (VIDYA + SARまたはTrend BB MACDでフィルタリング)。

最適な時間帯: 12:00-16:00 GMT (ロンドン-NYセッション)。

重要な推奨事項:

重要なニュースの直前/直後の数分間の取引は避ける。

リスク管理を使用する (1取引あたり1〜2%以上のリスクを負わない)。

主な利点

明確で客観的な 、リペイントしないシグナル。

あらゆる戦略 (裁量取引またはアルゴリズム取引) に互換性があります。

最適化テンプレートが含まれています (VIDYA + SAR / Trend BB MACD)。

テンプレートをダウンロードして取引を開始しましょう！ インジケーターのディスカッションエリアで設定ファイルを見つけてください。 GoGo Breakerであなたの取引を強化し、精度で市場を支配しましょう！

補足

Trend BB MACD は、強いトレンドの検出を改善します。

積極的なスキャルピングには、 RSIまたは出来高 と組み合わせます。

実際の取引の前に、デモ口座でさまざまな設定を試してください。



