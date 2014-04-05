GoGo Breaker The Master Candle Signal
- インディケータ
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- バージョン: 1.7
- アップデート済み: 19 8月 2025
- アクティベーション: 20
GoGo Breaker – The Master Candle Signal 高度なフィルターを備えた、プライスアクションに基づくスマートなシグナル
GoGo Breakerは、**「マスターキャンドル」**パターンを使用して、リアルタイムで高確率の機会を特定する強力なトレーディングインジケーターです。迅速かつ正確なエントリーを求めるトレーダー向けに設計されており、スキャルピング、日中取引、およびスイングトレードに最適です。
-
明確な矢印で売買シグナルを自動的に検出します。
-
すべての市場（FX、インデックス、コモディティ、暗号通貨）で機能します。
-
柔軟性: 単独で使用することも、他のインジケーターと組み合わせて精度を高めることもできます。
推奨される戦略 基本戦略: VIDYA + Parabolic SARによる最適化 (明確なトレンド内のシグナルをフィルタリングし、偽のブレイクアウトを回避します)
買いのルール:
-
GoGo Breakerシグナル (緑色の矢印) が出現。
-
次のローソク足がVIDYAの上に開いて閉じる。
-
Parabolic SARが価格の下にある (上昇トレンドを確認)。
売りのルール:
-
GoGo Breakerシグナル (赤色の矢印) が出現。
-
次のローソク足がVIDYAの下に開いて閉じる。
-
Parabolic SARが価格の上にある (下降トレンドを確認)。
リスク管理:
-
価格がVIDYAに触れたときに部分/全体決済。
-
動的ストップロス: SARの方向が変わった場合。
上級戦略: Trend BB MACDとのコンフルエンス (モメンタムとボラティリティを組み合わせて、より堅実な取引を行います)
設定:
-
Trend BB MACD (ボリンジャーバンド + カスタマイズされたMACD)。
-
GoGo Breaker をエントリーのトリガーとして使用。
買いのルール:
-
GoGo Breakerシグナル (緑色の矢印) が出現。
-
ハイブリッドMACD (緑色の線)がボリンジャーバンドの中央バンドの上にある。
-
価格が下位バンドをサポートとして尊重している。
売りのルール:
-
GoGo Breakerシグナル (赤色の矢印) が出現。
-
ハイブリッドMACD (赤色の線)がボリンジャーバンドの中央バンドの下にある。
-
価格が上位バンドをレジスタンスとして拒否している。
エグジット:
-
利益確定: 反対側のボリンジャーバンドで。
-
ストップロス: 反対側のバンドの外側。
GoGo Breakerをどこでどのように使うか？
-
スキャルピング: M1-M5 (M3-M4が最適)。
-
日中取引/スイング: M15-H4 (VIDYA + SARまたはTrend BB MACDでフィルタリング)。
-
最適な時間帯: 12:00-16:00 GMT (ロンドン-NYセッション)。
重要な推奨事項:
-
重要なニュースの直前/直後の数分間の取引は避ける。
-
リスク管理を使用する (1取引あたり1〜2%以上のリスクを負わない)。
主な利点
-
明確で客観的な、リペイントしないシグナル。
-
あらゆる戦略 (裁量取引またはアルゴリズム取引) に互換性があります。
-
最適化テンプレートが含まれています (VIDYA + SAR / Trend BB MACD)。
テンプレートをダウンロードして取引を開始しましょう！ インジケーターのディスカッションエリアで設定ファイルを見つけてください。 GoGo Breakerであなたの取引を強化し、精度で市場を支配しましょう！
補足
-
Trend BB MACD は、強いトレンドの検出を改善します。
-
積極的なスキャルピングには、RSIまたは出来高と組み合わせます。
-
実際の取引の前に、デモ口座でさまざまな設定を試してください。