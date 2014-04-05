GoGo Breaker The Master Candle Signal

GoGo Breaker – The Master Candle Signal 高度なフィルターを備えた、プライスアクションに基づくスマートなシグナル

GoGo Breakerは、**「マスターキャンドル」**パターンを使用して、リアルタイムで高確率の機会を特定する強力なトレーディングインジケーターです。迅速かつ正確なエントリーを求めるトレーダー向けに設計されており、スキャルピング、日中取引、およびスイングトレードに最適です。

  • 明確な矢印で売買シグナルを自動的に検出します。

  • すべての市場（FX、インデックス、コモディティ、暗号通貨）で機能します。

  • 柔軟性: 単独で使用することも、他のインジケーターと組み合わせて精度を高めることもできます。

推奨される戦略 基本戦略: VIDYA + Parabolic SARによる最適化 (明確なトレンド内のシグナルをフィルタリングし、偽のブレイクアウトを回避します)

買いのルール:

  • GoGo Breakerシグナル (緑色の矢印) が出現。

  • 次のローソク足がVIDYAの上に開いて閉じる

  • Parabolic SAR価格の下にある (上昇トレンドを確認)。

売りのルール:

  • GoGo Breakerシグナル (赤色の矢印) が出現。

  • 次のローソク足がVIDYAの下に開いて閉じる

  • Parabolic SAR価格の上にある (下降トレンドを確認)。

リスク管理:

  • 価格がVIDYAに触れたときに部分/全体決済。

  • 動的ストップロス: SARの方向が変わった場合。

上級戦略: Trend BB MACDとのコンフルエンス (モメンタムとボラティリティを組み合わせて、より堅実な取引を行います)

設定:

  • Trend BB MACD (ボリンジャーバンド + カスタマイズされたMACD)。

  • GoGo Breaker をエントリーのトリガーとして使用。

買いのルール:

  • GoGo Breakerシグナル (緑色の矢印) が出現。

  • ハイブリッドMACD (緑色の線)ボリンジャーバンドの中央バンドの上にある

  • 価格が下位バンドをサポートとして尊重している

売りのルール:

  • GoGo Breakerシグナル (赤色の矢印) が出現。

  • ハイブリッドMACD (赤色の線)ボリンジャーバンドの中央バンドの下にある

  • 価格が上位バンドをレジスタンスとして拒否している

エグジット:

  • 利益確定: 反対側のボリンジャーバンドで。

  • ストップロス: 反対側のバンドの外側。

GoGo Breakerをどこでどのように使うか？

  • スキャルピング: M1-M5 (M3-M4が最適)。

  • 日中取引/スイング: M15-H4 (VIDYA + SARまたはTrend BB MACDでフィルタリング)。

  • 最適な時間帯: 12:00-16:00 GMT (ロンドン-NYセッション)。

重要な推奨事項:

  • 重要なニュースの直前/直後の数分間の取引は避ける。

  • リスク管理を使用する (1取引あたり1〜2%以上のリスクを負わない)。

主な利点

  • 明確で客観的な、リペイントしないシグナル。

  • あらゆる戦略 (裁量取引またはアルゴリズム取引) に互換性があります。

  • 最適化テンプレートが含まれています (VIDYA + SAR / Trend BB MACD)。

テンプレートをダウンロードして取引を開始しましょう！ インジケーターのディスカッションエリアで設定ファイルを見つけてください。 GoGo Breakerであなたの取引を強化し、精度で市場を支配しましょう！

補足

  • Trend BB MACD は、強いトレンドの検出を改善します。

  • 積極的なスキャルピングには、RSIまたは出来高と組み合わせます。

  • 実際の取引の前に、デモ口座でさまざまな設定を試してください。


おすすめのプロダクト
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
インディケータ
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Urgently mt5
Tatiana Savkevych
インディケータ
The Urgently indicator is designed to quickly determine the situation in the market, reflect the state of the market and signal profitable levels for opening trades. Market conditions change quickly enough, requiring constant calibration of trading strategies. Recommended for use in conjunction with any of the oscillators. The Urgently forex market trend indicator shows the trend direction and entry points. It smooths out price fluctuations when generating a signal by averaging the data and the
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
インディケータ
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
WT Vwap 5 Bands
Ricardo Almeida Branco
インディケータ
WT Vwap 5 Bands The WT Vwap Bands indicator is an indicator that combines price and volume, helping to show whether the price is within the "fair price", overbought or oversold. The indicator code was designed for performance and has already been tested in a real trading account. In addition to the visual inputs (color, thickness and line style), the user can define a% value that depends on the price. The default values work with the most distant band at 1% of the price and then dividing
Bollinger Trend Lines MT5
Mario Jemic
インディケータ
Bollinger Trend Lines – MT4 & MT5 Bollinger Trend Lines is a professional volatility-based trend indicator designed to clearly identify trend direction and dynamic stop levels using Bollinger Bands. Fuses on one core principle: follow the trend, ignore noise, and let volatility define the stop. How it works The indicator builds trailing trend lines using Bollinger Bands: In an uptrend , the lower band trails price and can only rise In a downtrend , the upper band trails price and can only
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
インディケータ
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
Pullback Hunter
Anton Polkovnikov
インディケータ
PULLBACK HUNTER What is every trader's cherished dream? To see without delay the places where the reversal will happen. This, of course, is from the category of magic, though... nothing is impossible. But for now I've prepared for you an indicator that marks in real time the end of corrections to the current movement or in short - catches pullbacks.What is the main point? Many people practice rebounds when the price moves in the direction of the open position. And they do them on the formation o
Visual Wave Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
インディケータ
Visual Waves Indicator: Ride the Trend with Clarity Unlock a smarter way to trade with the Visual Waves Indicator, a sophisticated tool designed to provide clearer, more reliable trend signals on the MetaTrader 4 platform. Are you tired of the false signals and market noise generated by traditional moving averages? The Visual Waves Indicator is your solution. It moves beyond basic calculations to offer a truly adaptive analysis of market momentum, helping you identify trading opportunities with
Smart Engulfing MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
インディケータ
Smart Engulfing MT5の紹介： 洗練されたトレーディングの領域に足を踏み入れて、Smart Engulfing MT5を使用してトップクラスの吸収パターンを識別しましょう。精密かつ使いやすさを念頭に置いて設計されたこのツールは、MetaTrader 5のユーザー専用に製作されています。Smart Engulfing MT5がアラート、矢印、そして3つの異なる利益取得レベルでガイドする中で、簡潔さと効果を求めるトレーダーにとって究極の仲間となります。 パート2：純粋な吸収パターンの力を解放 Pure Engulf Pattern Analyzerを使って市場動向の複雑さに飛び込んでみましょう。従来のツールとは異なり、これは洗練された操作で、関連のないパターンをフィルタリングし、最も利益の見込まれる機会にだけ焦点を当てています。そのユニークなアルゴリズムは70％以上の注目すべき成功率を誇り、すべての取引が知的な意思決定に裏打ちされていることを保証します。 パート3：適応型のシグナル表示モード Smart Engulfing MT5の革新的なシグナル表示モード、リバースモード
Haven Market Session Time PRO
Maksim Tarutin
5 (2)
インディケータ
Haven Market Session Time PRO – your reliable assistant for market session and news analysis. This compact indicator keeps you informed about key trading sessions and important news events directly on the chart. Customize the display of the sessions you need – Asia, London, US, and other regions. The indicator automatically highlights activity periods, showing the start and end times of each session. You'll receive alerts about upcoming high-impact economic calendar events. A convenient panel in
Advanced Trend Scalper MT5
Evgeny Belyaev
5 (1)
インディケータ
The   Advanced Trend Scalper MT5  indicator is designed to help both novices and professional traders. The indicator analyses the market and gives you buy and sell signals. It does not use any other indicators, it works only with the market actions. The signal appears right after the candle close and it does not repaint. The efficient algorithm provides a high degree of reliability of such signals.  Advanced Trend Scalpe r  for the MetaTrader 4 terminal :  https://www.mql5.com/en/market/product/
One to Three Trendline Breakout MT5
Noiros Tech
インディケータ
This indicator scans the 1-3 Trendline pattern . The indicator is a 100 % non repaint low risk breakout system . The patterns are formed around swing high and swing lows which make them a low risk pattern with high reward. PATTERN BACKGROUND The 1-3 Trendline Breakout pattern is formed by four(4) points which are composed of three (3) primary points and the pattern neck. A trendline is always formed by the point 1 and the neck of the pattern . When price breaks out of the trendline formed , it
Waves Multi Timeframe
Krisztian Fazekas
インディケータ
This Indicator help you to identify trends and patterns. It shows the short-term, medium-term and long-term trend at the same time on the screen. It supports every timeframe except monthly. This indicator NOT implement the ZigZag indicator, but it uses its own, fast react algorithm. Supported markets: -         Forex -         Metal -         Energies Spot -         in Energies Futures only o    US Crude Oils -         in Indices Spot only o    US Tech 100 Index o    UK 100 Index o    US Wall
StudentK RVI
Chui Yu Lui
インディケータ
--- StudentK RVI --- 1. Advanced strategy based on RVI 2. EA adapted (especially for StudentK's EA) --- Context --- StudentK is not indicated as a master or K Sir for knowledgeable person who claims for winning all the time. (But lots of traders should know the fact that it is rarely truth, especially in fluctuated period of time) StudentK is a group of years-experienced traders who want to share amazing tools in Free and Paid versions. Aiming helping people getting out of "The Rat Race" by u
MarketMagnet
Kelly Adediran Raymond
インディケータ
Are you ready to take your trading journey to new heights? Look no further than MarketMagnet, this groundbreaking indicator designed to propel your trading success with excitement and accuracy. Powered by the convergence of Momentum and CCI (Commodity Channel Index), MarketMagnet equips traders with the ultimate tool to determine direction and entry prices for a wide range of recommended currency pairs and instruments. It is designed for traders seeking to scalp for a few pips on lower timeframe
Range Breakout Box MT5
Igor Widiger
インディケータ
Range Breakout Box The Range Breakout Box is a powerful indicator for implementing the popular range breakout strategy. It automatically marks price ranges, detects upside or downside breakouts, and provides clear trading signals. A special highlight: The indicator simulates trades directly on the chart and statistically evaluates them. This gives you immediate insights into the hit rate, profit/loss ratio, and strategy effectiveness – transparently and practically. Use the Range Breakout Bo
Go Way TREND
Ywsf Hsyn Hmad Alrsh
インディケータ
トレンドに乗りましょう。はい、買いでも売りでも、15分枠でエントリーシグナルを待ち、30分枠でシグナルが現れたらシグナルを確認します（シグナルが現れるまでに1時間以上かかる場合もあります。戻ることができます） 15分足に戻り、30分足に戻り、メインシグナルが現れるまでこれを繰り返し、30分足にシグナルが出たら価格でエントリーし、描画ラインが変化した時点で利益確定となります。 、利益が確定したとき、または反対のシグナルが現れたとき これは非常にシンプルで、すべての主要通貨で機能します。  メタル、インジケーター、すべてのフレームですが、最も良い結果は 30 分フレームです。 ストップロスは常にローソク足の底値よりも下に設定し、資本管理を超えてはなりません 資本金の10％
Visual Momentum Wave Sync Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
インディケータ
Visual Momentum Wave Sync: Master Market Momentum with Unmatched Clarity Unlock the market's rhythm and trade with confidence for just $30! Are you tired of noisy indicators that clutter your charts and provide conflicting signals? Do you struggle to accurately gauge market momentum and identify high-probability entry and exit points? The Visual Momentum Wave Sync indicator is the definitive tool designed to solve these problems, offering a crystal-clear view of market dynamics for traders who
Patterns Explorer for Triangle Wedge Trend Channel
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
インディケータ
対称三角形、非対称三角形、直角三角形などの三角形パターン、立ち上がりウェッジや立ち下がりウェッジなどのウェッジパターン、拡張パターン、トレンドチャネルのパターンエクスプローラー このインジケーターは、現在のパターンだけでなく過去のパターンも調査します。トレンドラインまたは三角形を手動で描画して時間を節約しようとし、チャートに最適なパターンをプロットする自動分析にこれを使用したい場合に最適なインジケーターです。 特徴 ： -最適なパターンを調整して見つけるためにZigZagextdepthを即座に変更するためのパネル -パターンをジグザグの前のバーに戻し、過去に何が起こったかを調査します。トレンドラインが尊重されているかどうかを調査し、価格アクションを理解します。 以前の履歴パターンを調査し、このインジケーターを使用してそれらを分析および学習することにより、マスター戦略を考え出します。 -[切り替え]ボタンから、トレンドチャネルまたはトレンドラインからウェッジモードまたはトライアングルモードに即座に切り替えます -パターンが変更されないようにパターンをフリーズするのを一時
Bollingerpro
Marouane Benhmidane
エキスパート
BollingerPro - Your Complete Solution for Leveraging Bollinger Bands and Volume BollingerPro is a sophisticated Expert Advisor (EA) designed for traders who want to capitalize on Bollinger Bands, volume, and ATR (Average True Range). This robot is ideal for traders looking to use an automated strategy based on reversal signals, incorporating proven technical indicators to maximize potential gains while controlling risk. Key Data Utilized: Bollinger Bands : to identify dynamic support and resista
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
インディケータ
トレンドトレーディング は、タイミングのプルバックとブレイクアウトにより、市場で起こっているトレンドから可能な限り利益を得るように設計された指標です。確立されたトレンドの中で価格が何をしているかを分析することにより、取引の機会を見つけます。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 自信を持って効率的に金融市場を取引する むち打ちにならずに確立されたトレンドから利益を得る 収益性の高いプルバック、ブレイクアウト、早期の逆転を認識する この指標は、独自の品質とパフォーマンスを分析します 複数時間枠のダッシュボードを実装します インジケーターは再描画されていません 電子メール/音声/視覚アラートを実装します 確立されたトレンドは多くの取引機会を提供しますが、ほとんどのトレンド指標はそれらを完全に無視しています。インジケーターの解釈はかなり簡単です： （1） トレンドの変化 （2） トレンドの方向への後退 （3） トレンドの方向へのブレイクアウト 赤いダッシュ は下降トレンド中の修正です 青いダッシュ は上昇トレンド中
Volume Spread Pattern Indicator MT5
Young Ho Seo
インディケータ
Introduction This indicator detects volume spread patterns for buy and sell opportunity. The patterns include demand and supply patterns. You might use each pattern for trading. However, these patterns are best used to detect the demand zone (=accumulation area) and supply zone (=distribution area). Demand pattern indicates generally potential buying opportunity. Supply pattern indicates generally potential selling opportunity. These are the underlying patterns rather than direct price action. T
Trend indicators 11 in 1
Tatiana Shvedova
インディケータ
All 11 indicators quickly turn off and turn on quickly! Set of indicators: 2 indicators "TREND"   : - fast = line 4 colors - slow = dots 4 colors The coloring of the indicators depends on the direction of the trend and the RSI indicator: 1) uptrend and RSI<50% 2) uptrend and RSI>50% 3) downtrend RSI<50% 4) downtrend RSI   >   50% Set indicator periods for each timeframe: M5 M10 M15 M30 H1 H2 H4 H6 H12 D1 W1 MN Do not enter trades if at least 1 of the indicators is horizontal. For a trade,
BitChoppyVision
Marius Ovidiu Sunzuiana
インディケータ
Barometer20 – Precision Market Sentiment & Volatility Gauge Barometer20 is a cutting‑edge market analysis tool designed to take the guesswork out of short‑term trading. By evaluating the last 20 price bars with adaptive weighting, it acts like a finely tuned “market weather report,” instantly revealing whether conditions favor a bullish push, a bearish slide, or a period of choppy indecision. Key Advantages: High‑Probability Insights – Measures weighted sentiment to identify trade setups wit
Trend and Flat and Volatility MT5
Pavel Verveyko
インディケータ
The indicator determines the state of the market: trend or flat. The state of the market is determined by taking into account volatility. The flat (trading corridor)is displayed in yellow. The green color shows the upward trend. The red color shows the downward trend. The height of the label corresponds to the volatility in the market. The indicator does not redraw . Settings History_Size   - the amount of history for calculation. Period_Candles  - the number of candles to calculate the indicat
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
エキスパート
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
Fuzzy Predictor EA
Renato Takahashi
エキスパート
Fuzzy Predictor EA is based on fuzzy logic strategy based on candlestick analysis , according to number of consecutives long or short candles, percent of long or short candles on a fixed candlestick sample, percent of shadow on this sample or upper and lower shadows on reversal candlesticks for reversal analysis. When the EA analysis all this parameters, it decides, based on its fuzzy strategy, which trade will be better: trend or reversal. Takeprofit and Stoploss is based on candlesticks sample
KasTon Magic All in One Indicators
Kauser Alam
インディケータ
KasTon Trend System: The Complete 2-in-1 Trading Strategy Identify the Trend, Confirm the Signal, and Trade with Confidence! Do you suffer from confusion while trading? Do you find it difficult to determine the market's direction? Are you tired of losing money on false signals? The KasTon Trend System is here as an integrated solution to all these problems. This is not just an indicator; it is a complete trading strategy built on the synergy of two powerful, custom-built indicators. Our main g
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
インディケータ
SMC Venom Model BPR インジケーターは、スマート マネー (SMC) コンセプトで取引するトレーダー向けのプロフェッショナル ツールです。価格チャート上の 2 つの主要なパターンを自動的に識別します。 FVG   (フェアバリューギャップ) は、3 本のローソク足の組み合わせで、最初のローソク足と 3 番目のローソク足の間にギャップがあります。ボリュームサポートのないレベル間のゾーンを形成し、価格修正につながることがよくあります。 BPR   (バランス価格範囲) は、2 つの FVG パターンの組み合わせで、「ブリッジ」を形成します。これは、価格がボリュームアクティビティの少ない動きで動くときに、ブレイクアウトしてレベルに戻るゾーンで、ローソク足の間にギャップを作成します。 これらのパターンは、大規模な市場プレーヤーと一般参加者の相互作用が発生するチャート上のボリュームと価格動向の分析に基づいて、トレーダーが主要なサポート/レジスタンス レベル、ブレイクアウト ゾーン、エントリ ポイントを識別するのに役立ちます。 インジケーターは、長方形と矢印の形でパターンを視覚
Haven Bands Reversion
Maksim Tarutin
インディケータ
Haven Bands Reversion – 平均回帰トレーディングのためのプロフェッショナルインジケーター 平均回帰戦略を使用するトレーダーのために設計された、強力で正確なツール Haven Bands Reversion をご紹介します。従来のボリンジャーバンドとは異なり、このインジケーターは 出来高加重移動平均線（VWMA） に基づいており、チャネルが実際の市場活動により敏感に反応します。最も重要なのは、このインジケーターが リペイントしないシグナル を生成し、信頼性の高いエントリーポイントを提供することです。 私の他の製品はこちら ->  こちら . 価格がその「公正な」価値からどれだけ逸脱したかを理解することは、反転や調整での取引を成功させるための鍵です。Haven Bands Reversionはこれらの瞬間を自動的に特定し、価格が動的なボラティリティチャネル内に戻ったときに明確なシグナルを発します。 なぜVWMAは標準のSMAより優れているのか？ すべてのローソク足を平等に扱う単純移動平均線（SMA）とは異なり、 VWMAは出来高の多いローソク足に大きな重み を置きます
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.91 (79)
インディケータ
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
インディケータ
Power Candles – あらゆる市場に対応した強度ベースのエントリーシグナル Power Candles は、Stein Investments が長年培ってきた強度分析を価格チャート上に直接反映します。価格だけに反応するのではなく、各ローソク足は実際の市場の強さに基づいて色分けされ、モメンタムの蓄積、強度の加速、明確なトレンド転換を瞬時に把握できます。 すべての市場に共通する単一ロジック Power Candles は すべての取引シンボル で自動的に動作します。現在のシンボルが Forex か非 Forex 市場かを自動判別し、内部で適切な強度モデルを適用します。 Forex および Gold ：FX Power のデルタ値を使用（絶対値レンジ最大 100） 指数、暗号資産、CFD ：IX Power の強度値を使用（絶対値レンジ最大 50） 必要な強度計算は Power Candles に直接組み込まれています。ローソク足のカラーリングやシグナルロジックに、追加のインジケーターは不要です。 価格ノイズではなく「強度状態」 各ローソク足は、以下の 9 つの明確に定義された強
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
インディケータ
発売プロモーション Azimuth Proは先着100名様限定で 299ドル でご提供します。最終価格は 499ドル となります。 リテールとインスティテューショナルのエントリーの違いはインジケーターではなく、ロケーションにあります。 多くのトレーダーは、モメンタムを追いかけたり、遅行シグナルに反応して、任意の価格レベルでエントリーします。機関投資家は、需給が実際にシフトする構造的なレベルに価格が到達するのを待ちます。 Azimuth Proはこれらのレベルを自動的にマッピングします：スイングアンカーVWAP、マルチタイムフレーム構造ライン、高確率ロケーションにのみ出現するABCパターン。 Azimuth Proは、構造分析とインテリジェントな自動化の両方を求めるプロフェッショナルトレーダー向けに構築されています。 Azimuthが外科的精度で市場構造をマッピングする一方、Azimuth Proはインテリジェンスレイヤーを追加します：トレーディングスタイルの自動検出、スマート設定された移動平均線、20年のデータでバックテストされた最適化パラメータ。その結果、お使いの銘柄と
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
インディケータ
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe は、Smart Money Concepts（SMC）に基づいて開発された リアルタイム市場分析ツール です。 本システムは、トレーダーがマーケットストラクチャーを体系的に分析し、市場全体の方向性をより明確に把握できるよう設計されています。 システムは複数の時間軸にわたり、 反転ポイント（Reversal Points）・主要ゾーン（Key Zones）・マーケットストラクチャー を自動的に解析します。さらに、 POI（Point of Interest）・ノーリペイントシグナル・Auto Fibonacci Levels を表示し、プルバックや反転ポイントを高精度で検出します。 リアルタイムシグナルとアラートにより、価格が主要ゾーンに到達したときや、ゾーン内で反転シグナルが発生した際に、重要な機会を逃すことはありません。 また、本システムは インジケーター と シグナルシステム の両方の機能を兼ね備えた 2-in-1ツール であり、ゾーン分析とリアルタイムエントリーシグナルを一体化しています。 さらに
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
インディケータ
トレンド スクリーナー インジケーターでトレンド取引の力を解き放ちます。ファジー ロジックと複数通貨システムを活用した究極のトレンド取引ソリューションです。 ファジー ロジックを活用した革新的なトレンド インジケーターである Trend Screener を使用して、トレンド取引を向上させます。 これは、13 を超えるプレミアム ツールと機能、および 3 つの取引戦略を組み合わせた強力なトレンド追跡インジケーターであり、Metatrader をトレンド アナライザーにする多用途の選択肢となります。 期間限定オファー : トレンド スクリーナー インジケーターは、わずか 100 ドルで生涯ご利用いただけます。 (元の価格 50$ ) (オファー延長) Trend Screener の 100% 非再描画精度の揺るぎない精度を体験して、取引の決定が過去の価格変動の影響を受けないようにしてください。 マルチタイムフレームおよびマルチ通貨機能の多用途性を解放し、比類のない自信を持って外国為替、商品、暗号通貨、インデックスの世界を取引できるようにします。 Trend Screener の包括的な
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
インディケータ
スイングトレーディング は、トレンドの方向のスイングと可能な反転スイングを検出するように設計された最初のインジケーターです。トレーディングの文献で広く説明されているベースラインスイングトレーディングアプローチを使用します。インディケータは、いくつかの価格と時間のベクトルを調査して、全体的なトレンドの方向を追跡し、市場が売られ過ぎまたは買われ過ぎて修正の準備ができている状況を検出します。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] むち打ちを起こさずに市場スイングの利益 インジケーターは常にトレンドの方向を表示します 色付きの価格帯は機会のベースラインを表します 色付きのダッシュは、可能な反転スイングを表します この指標は、独自の品質とパフォーマンスを分析します 複数時間枠のダッシュボードを実装します カスタマイズ可能なトレンドおよびスイング期間 電子メール/サウンド/プッシュアラートを実装します インジケータは再描画またはバックペインティングではありません Swing Tradingとは Swing Tradingは
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.56 (9)
インディケータ
Game Changerは、あらゆる金融商品で使用できる革新的なトレンドインジケーターです。メタトレーダーを強力なトレンドアナライザーへと変貌させます。このインジケーターは再描画や遅延がありません。あらゆる時間枠で動作し、トレンドの特定、反転の可能性のシグナル、トレーリングストップ機能、そして迅速な市場反応のためのリアルタイムアラートを提供します。経験豊富なプロ、あるいは優位性を求める初心者の方でも、このツールは自信と規律を持ち、トレンドの根底にあるダイナミクスを明確に理解した上で取引を行うための力となります。 購入後すぐにご連絡いただくと、個人ボーナスを進呈いたします！強力なサポートとトレンドスキャナーインジケーターの無料コピーもご用意しておりますので、お気軽にプライベートメッセージでご連絡くださ. 私のEAやスペシャルセットはTelegramでは販売しておりません。Mql5のみで販売しており、セットファイルはこちらのブログでのみ公開し ております 。詐欺師にはご注意ください。他の方からセットを購入しないでください。 設定 トレンド変化時のアラートを有効にする - True/Fals
Divergence In Chaos Environment
Arief
インディケータ
無料の AUX インジケーターと EA サポ   直接ダウンロード — ここをクリック [ D.I.C.E ] The DICE Indicator Divergence in Chaos Environment は、エリオット波動理論とトレーディングカオス手法を組み合わせて使用するトレーダーのために設計された MT5 専用ツールです。価格変動の中の隠れたおよび通常のダイバージェンスを検出し、ビル・ウィリアムズが説明したカオス市場環境と同期します。 主な特徴 エリオット波動に対応したダイバージェンス検出：波動構造と調和した強気・弱気ダイバージェンスを識別。 カオス手法の統合：AO（オーサムオシレーター）と市場構造に整合。 マルチタイムフレームスキャン：異なる時間枠でダイバージェンスを分析し、トレンドの転換を確認。 視覚的アラートとオブジェクト：チャート上の矢印、ライン、マーカーで即座に識別。 市場適応読解：カオス的状況に自動適応し、ノイズを除去して有効なセットアップを維持。 ブレイクプルバックエントリー手法：シンプルなフィボナッチリトレースメントとピボットポイントを使用。 利点 ダイ
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Smart Stop Indicator – チャート上で実現するインテリジェントなストップロス精度 概要 Smart Stop Indicator は、ストップロスを勘や感情ではなく、明確で体系的に設定したいトレーダーのために設計されています。本ツールは、クラシックなプライスアクション（高値更新・安値切り下げ）と最新のブレイクアウト認識ロジックを組み合わせ、次に来るべき論理的なストップレベルを正確に特定します。トレンド相場、レンジ、急速なブレイクアウト局面のいずれであっても、最適な SL ゾーンとその状態（“new”、“broken”、“valid”）をチャート上に直接表示します。さらに今回、SL 距離の %ADR 表示も新たに追加されています。 主な特徴 マーケット構造に基づく自動ストップ配置 • 市場構造とリアルタイムの値動きに基づき、意味のあるストップロスレベルを自動検出します。 スマートなブレイクアウト感知 • 急激な方向転換やブレイクアウトにも柔軟に対応し、早すぎるストップ調整を避けます。 SL %ADR の表示 • ストップロスまでの距離を ADR（Averag
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確なデイ
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
インディケータ
Gold Sniper Scalper Proは、MetaTrader 5向けのプロフェッショナルなindicatorで、トレーダーがエントリーポイントを特定し、リスクを効果的に管理するために設計されています。 このindicatorは、シグナル検出システム、Entry/SL/TPの自動管理、ボリューム分析、リアルタイムパフォーマンス統計を含む包括的な分析ツールセットを提供します。 システムを理解するためのユーザーガイド   |   他の言語のユーザーガイド 主な機能 シグナル検出システム このindicatorは、price actionと市場構造の分析に基づいて潜在的なエントリーポイントを自動検出します。トレード機会を検出すると: - BUY（青）またはSELL（赤）の矢印がchart上に表示されます - ローソク足が色付けされ、シグナルゾーンが識別されます - Entry/SL/TPレベルが自動計算されます シグナルは価格がEntryレベルに触れた時のみ発動し、市場に確認されていないシグナルをフィルタリングします。 インテリジェントなEntry/SL/TP管理 - Ent
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
インディケータ
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor – Multi-Bar Trend & Candle Forecast What This Indicator Does This indicator is a  real-time market prediction engine  designed to analyze price behavior and estimate  future market tendencies . Unlike conventional indicators, this system  does not rely on static parameters or historical curve-fitting , but adapts its internal state dynamically during live market operation. Instead of using static rules, the indic
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (4)
インディケータ
Super Signal – Skyblade Edition プロ仕様のノンリペイント / ノーラグ・トレンドシグナルシステム。卓越した勝率を実現 | MT4 / MT5 対応 主な特徴： Super Signal – Skyblade Edition は、トレンド取引に特化したスマートなシグナルシステムです。マルチレイヤーのフィルターロジックを用いて、明確な方向性と実際のモメンタムに支えられた強力なトレンドのみを検出します。 このシステムは 天井や底を予測するものではありません 。次の3つの条件がすべて満たされた場合にのみシグナルを発生させます： 明確なトレンド方向 モメンタムの増加 健全なボラティリティ構造 市場セッションに基づく流動性分析と組み合わせることで、シグナルの精度とタイミングがさらに向上します。 シグナルの特性： すべての矢印シグナルは 100% 非リペイント / 遅延なし 一度出現したシグナルは固定され、点滅・消失しません チャート上の矢印、情報パネル、ポップアップ通知、音声アラート、プッシュ通知に対応 EAとの統合が可能（バッファ出力対応）、自動売買やシグナル
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
インディケータ
Berma Bands (BBs) インジケーターは、市場のトレンドを特定して活用したいトレーダーにとって貴重なツールです。価格と BBs の関係を分析することで、トレーダーは市場がトレンド段階にあるか、レンジ段階にあるかを判断できます。 詳細については、[ Berma Home Blog ] をご覧ください。 バーマ バンドは、上部バーマ バンド、中部バーマ バンド、下部バーマ バンドの 3 つの異なる線で構成されています。これらの線は価格の周りにプロットされ、全体的な傾向に対する価格の動きを視覚的に表します。これらのバンド間の距離から、ボラティリティや潜在的な傾向の反転についての洞察を得ることができます。 バーマ バンドの線がそれぞれ離れると、市場が横ばいまたはレンジ相場の期間に入っていることを示すことがよくあります。これは、明確な方向性の偏りがないことを示しています。トレーダーは、これらの期間中にトレンドを特定するのが難しいと感じる可能性があり、より明確なトレンドが出現するまで待つ場合があります。 バーマ バンドの線が 1 本の線に収束すると、強いトレンド環境の兆候となること
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT4のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間:すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイムフ
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーター
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
インディケータ
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
インディケータ
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
インディケータ
SuperScalp Pro — 高度なマルチフィルター対応スキャルピングインジケーターシステム SuperScalp Pro は、クラシックな Supertrend と複数のインテリジェントな確認フィルターを組み合わせた高度なスキャルピング用インジケーターシステムです。M1〜H4 のすべての時間足で効率的に機能し、特に XAUUSD、BTCUSD、および主要なFX通貨ペアに適しています。単体のシステムとして、また既存の取引戦略へ柔軟に統合して使用できます。 本インジケーターは 11 以上のフィルターを統合しており、短期・長期の EMA、トレンド判定に用いる 3 本の EMA、EMA スロープ（EMA slope）、RSI、ADX、出来高、VWAP、ボリンジャーバンドのブレイクアウト、MACD ダイバージェンスフィルターなどを含みます。スマートキャンドルフィルターはローソク足の終値を確認して弱いシグナルを排除し、3 本の EMA と MACD ダイバージェンスを組み合わせたトレンド認識メカニズムにより勝率の高いシグナルの選別を支援します。 SuperScalp Pro は ATR に基
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
インディケータ
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
インディケータ
このインディケータは、価格アクション分析とドンチャンチャネルのみを使用して、ジグザグ方式で価格の反転を検出します。再描画やバックペインティングを一切行わずに、短期取引向けに特別に設計されています。それは彼らの操作のタイミングを増やすことを目指している賢明なトレーダーにとって素晴らしいツールです。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 驚くほど簡単に取引できます すべての時間枠で価値を提供します 自己分析統計を実装します 電子メール/音声/視覚アラートを実装します 可変長のブレイクアウトと混雑ゾーンに基づいて、インディケータは価格アクションのみを使用して取引を選択し、市場が非常に高速に行っていることに反応します。 過去のシグナルの潜在的な利益が表示されます この指標は、独自の品質とパフォーマンスを分析します 負けブレイクアウトは強調表示され、説明されます インジケータは、非バックペインティングおよび非再ペイントです この指標は、日中のトレーダーが単一の価格反転を見逃さないようにするのに役立ちます。ただし、すべての
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
インディケータ
「 Dynamic Scalper System MT5 」インジケーターは、トレンド波の中でスキャルピング取引を行う手法のために設計されています。 主要通貨ペアと金でテスト済みで、他の取引商品との互換性があります。 トレンドに沿った短期的なポジションオープンのシグナルを提供し、追加の価格変動サポートも提供します。 インジケーターの原理 大きな矢印はトレンドの方向を決定します。 トレンド波の中では、小さな矢印の形でスキャルピングシグナルを生成するアルゴリズムが機能します。 赤い矢印は強気方向、青い矢印は弱気方向です。 トレンドの方向には敏感な価格変動ラインが描かれ、小さな矢印のシグナルと連動します。 シグナルは次のように機能します。適切なタイミングでラインが現れるとエントリーシグナルが形成され、ラインが開いている間はポジションが保持され、完了すると取引が終了します。 推奨される動作時間枠はM1～H4です。 矢印は現在のローソク足に形成され、次のローソク足が開いている場合は、前のローソク足の矢印は再描画されません。 入力パラメータ Trend Wave Period - トレ
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
インディケータ
現在33％オフ 初心者にもエキスパートトレーダーにも最適なソリューション このインジケーターは独自の機能と新しい公式を多数内蔵しており、ユニークで高品質かつ手頃な取引ツールです。このアップデートでは、2つの時間枠ゾーンを表示できるようになります。より長いTFだけでなく、チャートTFとより長いTF（ネストゾーンを表示）の両方を表示できます。すべてのSupply Demandトレーダーの皆さんのお気に召すはずです。:) 重要情報の公開 Advanced Supply Demandの可能性を最大化するには、 https://www.mql5.com/ja/blogs/post/720245 にアクセスしてください。   エントリーまたはターゲットの正確なトリガーポイントを正確に特定できれば取引がどのように改善されるか想像してみてください。新しい基盤となるアルゴリズムに基づいて構築されているため、買い手と売り手の間の潜在的な不均衡をさらに簡単に特定できます。これは、最も強い需要と供給のゾーンと、過去のパフォーマンス（古いゾーンを表示）がグラフィカルに表現されるためです。これらの機能は、最適な
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
インディケータ
IX Power: 指数、商品、暗号資産、外国為替市場の洞察を発見 概要 IX Power は、指数、商品、暗号資産、外国為替市場の強弱を分析するための多用途ツールです。 FX Power が全ての利用可能な通貨ペアデータを活用して外為ペアで最高の精度を提供する一方、 IX Power は基礎資産の市場データにのみ焦点を当てています。この特性により、 IX Power は非外為市場に最適であり、単純な外為分析にも信頼性の高いツールです。どのチャートでもスムーズに機能し、取引判断を向上させるための明確で実行可能な洞察を提供します。 1. IX Power がトレーダーにとって価値がある理由 複数市場での強弱分析 • IX Power は指数、商品、暗号資産、外為シンボルの強弱を計算し、それぞれの市場に合わせた洞察を提供します。 • US30、WTI、ゴールド、ビットコイン、または通貨ペアなどの資産を監視して取引機会を発見できます。 幅広い市場に適応 • 外為取引では、 FX Power が関連する全ての通貨ペアを分析することで比類のない精度を提供します。 • IX Power
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
インディケータ
FX Levels: あらゆる市場における非常に高精度なサポート＆レジスタンス 概要 通貨ペア、株式指数、個別銘柄やコモディティなど、どのような市場でも信頼できるサポートとレジスタンスを特定したいですか？ FX Levels は伝統的な “Lighthouse” メソッドと先進的な動的アプローチを融合し、ほぼ汎用的な精度を実現します。ブローカーの実務経験を活かし、自動化されたデイリー更新とリアルタイム更新を組み合わせることで、 FX Levels は反転ポイントを見つけ、利益目標を設定し、自信をもってトレードを管理するための手助けをします。今すぐ試してみて、サポート/レジスタンス分析の正確性がどれほどトレードを向上させるかを実感してください！ 1. FX Levels がトレーダーにとって非常に有用な理由 非常に正確なサポート＆レジスタンスゾーン • FX Levels は異なるブローカー環境でもほぼ同一のゾーンを生成するよう設計されており、データフィードの差異や時刻設定のずれによる不一致を解消します。 • つまり、どのブローカーを利用していても一貫したレベルが得られるため、戦
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
インディケータ
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
インディケータ
MetaForecastは、価格データのハーモニクスに基づいて、どんな市場の未来を予測し視覚化します。市場が常に予測可能ではありませんが、価格にパターンがある場合、MetaForecastは可能な限り正確な未来を予測できます。他の類似製品と比較して、MetaForecastは市場のトレンドを分析することでより正確な結果を生成することができます。 入力パラメータ Past size (過去のサイズ) MetaForecastが将来の予測を生成するために使用するバーの数を指定します。モデルは選択したバー上に描かれた黄色の線で表されます。 Future size (将来のサイズ) 予測すべき将来のバーの数を指定します。予測された将来は、ピンクの線で表示され、その上に青い回帰線が描かれます。 Degree (程度) この入力は、MetaForecastが市場で行う分析のレベルを決定します。 Degree 説明  0 Degree 0の場合、価格の全てのピークや谷、そして詳細をカバーするために、「Past size」の入力に大きな値を使用することが推奨されています。  1 (推奨) Degre
作者のその他のプロダクト
Trend BB MACD
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (3)
インディケータ
トレンドBB MACD ADXフィルターインジケーター トレンドBB MACD ADXフィルター は、 ボリンジャーバンド（BB） 、 MACD 、そして 方向性移動指数（ADX） を組み合わせた高度なテクニカルツールです。今回は、 +DI と**-DI**による完全な方向性分析システムと、MACDとのクロス確認オプションを新たに組み込みました。このツールは、正確でフィルターされたトレードシグナルを提供するために設計されており、 スキャルピング 、 デイトレード 、 スイングトレード に最適化されています。トレンドの方向性だけでなく、その強さと信頼性も特定するのに役立ちます。 主要コンポーネント ボリンジャーバンド（BB） BBミドル（中央線） : 単純移動平均線（SMA）。 BBアッパー / BBロウアー : SMA ± (標準偏差 × 乗数)。 完全なカスタマイズ : 色、線の太さ、スタイルの調整が可能です。 ハイブリッドシグナル（Hybrid Signal） MACDライン（ヒストグラムではない）とBBミドルを組み合わせ、その値をスケーリングしてダイナミックなシグナルを生成します
FREE
Projective SR
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
Projective SR – リアルタイム予測のサポートとレジスタンス Projective SR は、チャート上の 重要なサポートとレジスタンスのポイント を自動的に検出し、それらを 斜めかつ動的に未来へ投影する 高度なインジケーターであり、価格が反応する可能性のあるゾーンを予測します。 固定レベルのみを表示する従来のインジケーターとは異なり、 Projective SR は価格の幾何学を分析し 、最も関連性の高い ピボット を特定し、市場の動きに適応する 傾斜したライン を描画します。 これらのラインは リアルタイムで更新され 、新しいローソク足が形成されるにつれて価格構造がどのように進化するかを示します。 技術的特徴 (Gijutsu-teki Tokuchō) ローソク足の構造に基づいた ピボット （高値と安値）の 自動検出 。 リアルタイム計算 を使用した 正確な幾何学的投影 （バー数に基づく計算ではない）。 将来の動きを予測する 投影されたサポートおよびレジスタンスライン 。 柔軟な設定： ピボットの感度、投影の長さ、色、太さ、ラベル。 安定モード： 新しい確認済みピボッ
FREE
Elliott Wave Radar
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
このインジケーターは何をしますか？ このインジケーターは、チャートを自動的に分析して エリオット波動のパターン （推進波と修正波）を特定し、リアルタイムで波1、2、3、4、5がどこにあるかを表示します。さらに、 価格予測 、 出来高の検証 、および 三角保ち合いの検出 も含まれています。 この「レーダー」バージョンはどのように改善されましたか？ 目標の予測: 第5波での価格の行方を提案します。 出来高による検証: 出来高が検出されたパターンを支持しているか確認します。 三角保ち合いの検出: 複雑な修正（収縮、拡張、対称）を特定します。 確率分析: 検出されたパターンの信頼性（％）を示します。 複数の代替カウント: 市場が曖昧な場合に、複数の有効な選択肢を提供します。 色と線の見方 波の線： 青: 推進波 （1、3、5）— 主要なトレンド。 赤: 修正波 （2、4）— トレンド内の後退。 黄色い線（推奨される後退） この線は、修正が終了する可能性が最も高い水準を示します。 もし価格が後退し、黄色の線の基部（価格に最も近い点であり、エントリーレベルとして機能します）を破ると、その線が反対側
FREE
StochWpR Momentum Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (2)
インディケータ
StochW%R モメンタムオシレーター – あなたの賢いハイブリッドモメンタム指標 精度。ノイズフィルタリング。より信頼性の高い。 ボラティリティの高い市場で誤ったシグナルを生成する従来のオシレーターにうんざりしていませんか？ StochW%R モメンタムオシレーター は、モメンタム分析の進化形であり、 ストキャスティクス と ウィリアムズ%R の最高の部分を1つの強力でカスタマイズ可能な指標に組み合わせています。 主な利点： スマートな融合アルゴリズムにより、 市場のノイズを低減 し、 よりクリーンなシグナル を提供します。また、トレンド転換の早期アラートも可能です。 なぜこの指標は優れているのか？ 2つのオシレーターのインテリジェントな融合 ストキャスティクス（平滑化）： ノイズへの感度を低く抑えつつ、買われすぎ/売られすぎの状態を特定します。 ウィリアムズ%R（反転および調整済み）： 急激な価格変動に対して高い反応性を提供します。 結果： 誤ったシグナルをフィルタリングし、信頼性を向上させる より正確なモメンタムライン が得られます。 完璧なタイミングのためのシグナルライン シ
FREE
Theme Switcher
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
ユーティリティ
テーマスイッチャー - 取引ターミナルをカスタマイズ 概要 テーマスイッチャー は、MetaTrader 5 のチャートの配色を素早く変更できるインタラクティブなパネルです。快適でパーソナライズされた視覚環境を求めるトレーダーのために設計されたこのインジケーターは、ブランド、映画、プロフェッショナルなデザインにインスパイアされた様々なテーマスタイルを提供します。 使用方法 パネルを開く : インジケーターをチャートに追加するだけで、異なるテーマのボタンが表示されたウィンドウが現れます。 テーマを選択 : 利用可能なスタイルをクリックすると、チャートが瞬時に変更されます。 閉じて完了 : 好みのテーマを選択したら、 X をクリックしてパネルを閉じ、快適で自分のスタイルに合った視覚環境でテクニカル分析を続けます。 利用可能なスタイル AMD : ゲーマーやテクノロジーの美学にインスパイアされた、鮮やかなコントラスト。 Batman (バットマン) : ダークでエレガントなデザインで、豪華さと洗練された雰囲気が漂います。 Bloomberg Dark (ブルームバーグダーク) : プロのトレ
FREE
Trading Exporter for AI Assistant
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
Trading Exporter for AI Assistant Trading Exporter for AI Assistant は、MetaTrader 5 用のプロフェッショナルなインジケーターで、完全で構造化された取引データを JSON 形式でエクスポートするように設計されています。その目的は、ChatGPT、Gemini、Copilot、Claude、DeepSeek などの無料または有料のAIアシスタントが、その情報を分析し、パーソナライズされた推奨事項、戦略、および説明を提供できるようにすることです。 特別な推奨事項: DeepSeek このエクスポーターはあらゆるAIで機能しますが、いくつかの理由から DeepSeek の使用を特に推奨 します。 拡張されたコンテキスト能力 : インジケーターがエクスポートする大量のデータを処理するのに理想的です。 ネイティブな多言語サポート : 含まれている7つの言語と完全に互換性があります。 高度なテクニカル分析 : テクニカルパターンとインジケーターを解釈する優れた能力。 効率的な JSON 処理 : 複雑なデータ構造を扱うた
FREE
LCD Laguerre Convergence Divergence
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
LCDラゲール収束・発散（Laguerre Convergence Divergence）：クラシックMACDの高度な改良版 LCDラゲール収束・発散（Laguerre Convergence Divergence） は、古典的なMACDを改良するために設計された、高度なテクニカル指標です。より速く、より感度が高く、適応性の高いモメンタム検出を提供します。主な利点は、従来の移動平均線よりも価格変化に正確に反応する ラゲールフィルター を使用している点です。 主な利点 高い感度と少ない遅延： ラゲールフィルターは、ボラティリティの高い市場で非常に重要な、より早期の売買シグナルを生成します。 ボラティリティへの適応性： **ATR（Average True Range、平均真の範囲）**に基づいて動的に調整され、低ボラティリティ時にはノイズをフィルタリングし、高ボラティリティ時には素早く反応します。 強化されたノイズフィルタリング： 偽のシグナルを減らすために、**決定ゾーン（Decision Zone）**と追加のスムージング（ヒストグラムのEMA）が含まれています。 オプションの出来高
FREE
Trading Advisor a Helping Hand
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
トレーディングアドバイザー - 頼れるパートナー このインジケーターは、リアルタイムの市場定量的分析を提供することで、トレーダーの取引を 助言し、サポートする ために設計されています。これは自動売買ツールではなく、以下の情報を提供する インテリジェントなアシスタント です。 市場診断 （上昇/下降トレンド、レンジ、ボラティリティ） 一般的な推奨事項 （いつ買うか、売るか、待つか） 推奨されるリスク管理 （ATRに基づくストップロスとテイクプロフィット） 規律を維持するための 心理的アドバイス これは、自分のアイデアを検証したり、取引の重要な側面を思い出したりするのに役立つ**「もう一つの目」**を求めているトレーダーにとって理想的です。 ユーザーマニュアル 設定可能なパラメーター 1. 一般パラメーター 分析時間軸 (Timeframe for analysis)： 分析のための時間軸（デフォルトは現在のチャートの時間軸）。 推奨： 実際に取引を行う時間軸（H1、M15など）と同じ時間軸を使用してください。 パネル表示 (Show Panel)： ビジュアルパネルを有効/無効にします。
FREE
Virtual Candle Blocks
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
バーチャル・キャンドル・ブロック – 境界のない市場を視覚化 Virtual Candle Blocks は、MetaTrader 5向けの高度なインジケーターで、プラットフォームに本来存在しないカスタム時間足のローソク足を作成し、表示することができます。 主な特徴: カスタム時間足: 基本となるローソク足を、任意の期間（例：5時間、14時間、28時間、72時間など）のブロックにまとめ、新しいバーチャルローソク足を作成します。これにより、TradingViewなどのプレミアムプラットフォームでしか利用できない独自の時間足にアクセスできます。 クリアな表示: バーチャルローソク足を、実体とヒゲ付きでチャート上に直接描画します。色や実体の幅をカスタマイズでき、純粋なプライスアクション分析のためにヒゲを表示するかどうかも選択できます。 完全にカスタマイズ可能: このインジケーターには、選択されたバーチャル時間足を表示するミニマルなパネルが含まれています。MT5のすべての描画ツールと互換性があり、バーチャルローソク足の上にサポートライン、レジスタンスライン、トレンドラインをマークできます。 高
FREE
Hourly Bias Scanner
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
大口トレーダーがあなたに見せたくない秘密を発見しましょう。 市場の**「クジラ（大口投資家）」 が常に同じ時間、同じ方向で参入しているのか、疑問に思ったことはありませんか？このインジケーターがそれを示します。エントリーシグナルは提供しませんが、通常見過ごされがちな 時間別または日別の歴史的な値動きのパターン**を明らかにします。 たとえば、 木曜日の15:00 に EURUSD が 80%の確率で上昇 する可能性があることを発見できるかもしれません。時間帯の バイアスを確認したい トレーダーや、自身の戦略のために 高確率な時間帯を特定したい トレーダーに理想的です。 これを使えば、一目で以下の情報が視覚化されます。上昇/下降ローソク足の割合、優勢な方向性、平均的な値動き。これにより、 機関投資家が歴史的にどのように行動してきたか を理解し、分析を素早く簡単に補完できます。 注：M30（30分足） データは1時間単位で統合されます。各時間は、それを構成する2本の30分足のローソク足の挙動を示します。 注：貴金属、株式、指数について 一部の資産では、市場やブローカーが必ずしも 00:00
FREE
Advanced ADX Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
Advanced ADX Pro: ADX分析を次のレベルへ  Advanced ADX Pro は、従来の 平均方向性指数（ADX） インジケーターの使用体験を変革するために設計された、高度なトレーディングツールです。より優れた 利便性、コントロール、視覚的・聴覚的な明確さ を提供するために作成されたこのインジケーターは、MetaTrader 5（MT5）ネイティブADXの機能をはるかに超えています。 ADXとは何か、そしてなぜそれが重要なのか？ ADXは、市場の トレンドの強さ を測定する重要なテクニカルインジケーターです。主に3本の線で構成されています。 ADX（青線）： トレンドの強さを示します。値が増加すると強いトレンドを示唆し 、減少するとトレンドの弱さやレンジ相場を示します 。 +DI（緑線）： 上昇の動きの強さを測定します 。 -DI（赤線）： 下降の動きの強さを測定します 。 これらの線の組み合わせにより、トレーダーは市場がトレンドにあるかどうか、そしてどの方向に最も強い動きがあるかを特定できます。 MT5ネイティブADX vs. Advanced ADX Pro：機
Pi Cycle Projections
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
Pi Cycle Projectionsとは？ Pi Cycle Projectionsは、MetaTrader 5向けの包括的なトレーディングシステムであり、2つの利点を提供します。それは、現在の市場における 高確率なエントリーシグナル （移動平均線のクロス）を識別するだけでなく、 市場の将来のシナリオの視覚的な地図 を描き出します。 これは、2-in-1のシステムとして考えてください。 いつ 行動すべきかを教える インテリジェントなシグナルジェネレーター （Pi移動平均線のクロス）。 価格が どこへ 向かう可能性があるかを示す 戦略的なサイクルプロジェクター 。 両方の機能は、強力な「Pi」サイクルの概念に基づいていますが、ノイズを減らすための複数の オプションフィルター によって強化されています。（フィルターを有効にすると、いずれかの条件を満たさない場合、予測線は消えます。） コンポーネント1：Pi移動平均線クロスによるシグナル生成（「今」） 通常、Piシグナルは移動平均線のクロスで生成されます。しかし、このインジケーターは、 厳格な4層の検証プロセス に従うため、 買いや売りの
FREE
MarketCrack Whale Detector
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
MarketCrack – Whale Detector: スマートマネーとの連携 MarketCrack – Whale Detector は、市場の主要参加者、いわゆる「クジラ」の活動を視覚的かつ事前に検出するために設計されたプロフェッショナルなインジケーターです。その目的は、重要な機関投資家のプレッシャーの瞬間を特定し、トレーダーがスマートマネーの方向性と一致し、より自信を持って戦略的な意思決定を行えるようにすることです。 機能と目的 MarketCrack – Whale Detector は、複数の主要な時間軸（H1からH12まで）での価格行動と出来高を分析し、機関投資家のプレッシャーパターンを特定します。このシステムは、この情報を収集し、コンパクトでプロフェッショナルなビジュアルパネルで表示します。そこでは、各時間軸における「クジラ」の活動の強さと方向が明確に示されます。複数の時間軸が一致すると、インジケーターは自動的にそれを強調表示し、ユーザーが大規模なオペレーターによって支配されているトレンドを検出し、より早く情報に基づいた意思決定を行うことを可能にします。 確認とアラ
Real Time Synthetic FX Rate
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
リアルタイム合成FXレート (Real-Time Synthetic FX Rate) リアルタイム合成FXレート は、お客様のブローカーで利用可能なあらゆる通貨ペア（メジャー、マイナー、エキゾチックペアを含む）の 頑健な合成為替レート推定値 を算出するために設計されたインジケーターです。 その目的は、 刻々と形成される価格 を反映する 動的な参照値 を提供することにあります。これにより、公式レートの公表や機関による検証が行われる前に、方向性の指針を提供します。 仕組み：頑健なハイブリッドモデル このインジケーターは、 市場のボラティリティ に応じて自動的に調整される 動的な重み を持つ3つの主要な構成要素を組み合わせることで、合成値を生成します。 出来高加重平均価格 (VWAP)： 最も多くの出来高が取引された価格水準に高い重要度を与え、買い手と売り手の真の市場コンセンサスを反映します。 トリム平均 (Trimmed Mean)： 極端な価格や誤ったティック（ outliers 、異常値）を自動的に除外し、クリーンで安定した参照値を保証します。 直近平均： 合成レートを最新の価格変動
FREE
Laguerre RSI Classic
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
ラゲールRSI（Laguerre RSI）：高度なオシレーター ラゲールRSI（Laguerre RSI） は、ジョン・エーラスによって開発された、デジタルフィルターに基づく高度なオシレーターです。このインジケーターは、 ラゲールフィルター と呼ばれる手法を使用して価格変動を平滑化し、 買われすぎ および 売られすぎ の領域をより正確に検出し、市場ノイズを低減します。 ラゲールRSIは 0から1の間 で変動し、その標準レベルは次のとおりです。 買われすぎ: 0.75 以上 売られすぎ: 0.25 以下 このインジケーターは、 市場の転換点 、 正確なエントリー 、 シグナルの確認 を検出するのに理想的です。 オプション機能 ラゲールRSIには、以下のようなオプション機能が含まれています。 音、メール、またはプッシュ通知によるアラート 重要なゾーン間の視覚的な塗りつぶし 平滑化の柔軟なパラメータ設定（ ガンマ ） ユーザーマニュアル 設定可能なパラメータ： 1. 主要設定 ガンマ (0.1 から 0.9): 平滑化の度合いを制御します。 低い値 → 感度が高く、シグナルが多くなります。
FREE
Scalping Timer
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
スキャルピングタイマー – 要求の厳しいスキャルパーのためのリアルタイム精度 スキャルピングタイマー は、 完璧なタイミング と 最小限の取引コスト を重視するスキャルパーやデイトレーダーのために特別に設計された、コンパクトな視覚インジケーターです。このリアルタイムパネルは、スキャルピングに不可欠な2つの指標を表示します。 チャートで設定されたローソク足のクローズまでの残り時間の 正確なカウントダウン 現在の銘柄の スプレッドの即時表示 この重要な情報が手元にあれば、急な動きを予測し、コストのかかるエントリーを避け、より高い精度でエントリーおよびエグジット取引を実行できます。 主な機能： ティックごと、秒ごとの継続的な更新 により、完全な精度を保証します。 現在のローソク足のクローズまでのカウントダウン は、最後の数秒での潜在的なブレイクアウトや急騰を検出するのに役立ちます。 現在のスプレッドの表示 は、エントリーコストが許容できるかどうかを評価するために不可欠です。 コンパクトでクリーン、完全にカスタマイズ可能なパネル ：位置、色、サイズなどを選択できます。 すべての時間枠と銘柄に対
FREE
Adaptive Fibonacci Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
Adaptive Fibonacci Zones は、MetaTrader 5のクラシックなフィボナッチ・リトレースメントを改良し、動的にしたバージョンです。ネイティブなフィボナッチとの主な違いは、 手動でレベルを引いたり、どの点からどの点までリトレースメントを測定するかを目測で決める必要がない ことです。 このインジケーターがあなたに代わってこの作業を行います。フラクタルとATRに基づくボラティリティフィルターを使用して、市場の スイング（重要な高値と安値）を自動的に検出 します。これにより、フィボナッチはリアルタイムで市場に適応し、潜在的な サポートとレジスタンスのゾーン を特定するためにより現実的で有用なレベルを表示します。 MT5のネイティブなフィボナッチに対する利点 自動かつ適応的: ネイティブなフィボナッチは、手動でレベルを描画する必要があります。このインジケーターは、最も関連性の高いスイングを自動的に見つけます。 より現実的: ATR（ボラティリティ）を使用して偽のスイングをフィルタリングし、重要性のない非常に小さな動きでレベルが表示されるのを防ぎます。 ダイナミックな色
FREE
SOS Trader
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
このインジケーターは、 高度な損失ポジションモニター であり、時間内に対応して資本を保護するのに役立つように設計されています。現在のシンボルで開いているすべての取引をリアルタイムで分析し、複数の時間軸でATRを使用してボラティリティを計算し、価格がストップロスにどれだけ近いかを判断します。 視覚的な線（ ダイナミックストップロス と ブレークイーブン ）と、各取引に関する主要情報が表示される ブルームバーグスタイルのパネル が表示されます。 残高に対する損失の割合 ストップロスまでの距離（pipsおよびATR倍数） 取引が開いてからの時間 直感的な色で表示される警告ステータス（警告、重大、または緊急） さらに、取引がリスクゾーンに入ると、音声アラートとプッシュ通知を送信します。 入力パラメータの説明 (Inputs) テクニカル設定 (Technical Settings) TimeframesToAnalyze: ATRの計算に使用される時間軸（例："H1,H4,D1"）。 ATRPeriod: ボラティリティを測定するためのATR期間。 MinATRValue: 狭すぎるゾーンを避
FREE
Correlation Nexus
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
Correlation Nexus Correlation Nexus: 通貨ペアの順相関または逆相関の関係をマスターする Correlation Nexus は、2つの金融商品の 統計的相関 に基づいて取引機会を検出する、MetaTrader 5向けの高度なテクニカルインジケーターです。このシステムにより、トレーダーは**正の相関（順相関） と 負の相関（逆相関）**の両方を利用して利益を得ることができ、さまざまな通貨ペア、指数、商品に動的に適応します。 従来のツールとは異なり、このインジケーターは 単独で機能するわけではありません 。そのロジックは、 実際の統計的相関 、 確認のためのテクニカル分析 、そして視覚的に分かりやすいシグナルシステムを組み合わせており、コントロールパネルを通じて、より高い精度と自信を持って行動することができます。 使い方 主要ペア （ symbol_to_analyze ）を選択し、インジケーターの設定に入力します。 補助ペア （インジケーターを適用するチャート）を開きます。 取引したい相関のタイプを選択します。 負の相関（逆相関） ：ペア間で反対のシグ
FREE
Smart Volume Flow
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
Smart Volume Flow (スマート・ボリューム・フロー) Smart Volume Flow は、注文フローの解釈を次のレベルへと引き上げるプロフェッショナルな出来高分析ツールです。単にバーの数を数えるだけでなく、 ハイブリッド出来高 、 トレンドの背景 、 マルチタイムフレーム・フィルター 、そして 方向性のある強さ（ADXと+DI/-DI）による検証 を組み合わせています。 その目的は、市場の活動を 分解し、重み付けし、文脈化 することで、生のデータをより高い精度で意思決定を行うための戦術的な情報に変えることです。 他のツールとの違い MetaTrader 5の標準の出来高インジケーターは、各バーの総出来高のみを表示しますが、Smart Volume Flowは 出来高がどのように、どこで発生したか を分析します。これにより、買占め、売却、クライマックス、吸収といった機関投資家のパターンを特定し、トレンドの方向と強さでそれらを裏付けます。 主な特徴 加重ハイブリッド出来高 実際の出来高とティック出来高を組み合わせ、以下の要素に基づいた補正係数を適用します。 バーのレンジ
Alert Signal Chess King Trading Opening
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
「チェス戦略をFX取引に応用する」 市場をチェス盤だと想像してみてください。 各テクニカル指標は、独自の強力な機能を持つユニークな駒です。このインテリジェントなシステムは、高い確率でエントリーシグナルを検出するために調和して機能する6つの重要な「駒」を組み合わせます。 ポーン（EMA 50）： 俊敏な斥候として、短期トレンドの急激な変化を検出します。 ルーク（EMA 200）： 揺るぎない要塞として、主要な市場トレンドを確認します。 ナイト（ボリンジャーバンド）： 機敏で予測不能な動きで、市場のボラティリティと潜在的な反転ゾーンを特定します。 ビショップ（RSI）： その動きは正確で、買われすぎ・売られすぎのレベルを測定し、価格のモメンタムを評価します。 クイーン（MACD）： 最も強力で多才な駒として、モメンタムとトレンドの方向を分析します。 キング（秘密のフィルター）： 戦略の頭脳。この重要なフィルターは、 レンジ相場や方向性が定まらない期間 に焦点を当て、シグナルが通過することを許可するように設計されています。これにより、インジケーターは 潜在的なブレイクアウトや反転 に集中し
DominoSync DoubleSix
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
DominoSync DoubleSix：信頼性の高い取引のための高度なインジケーター DominoSync DoubleSix は、複数の時間軸を分析し、低ボラティリティや異常な値幅のローソク足をフィルタリングすることで、トレーダーが より信頼性の高いエントリーシグナル を特定するのに役立つ高度なインジケーターです。エントリーシグナルは インジケーターのヒストグラム に表示されるため、価格チャート上での分析がより明確で邪魔になりません。 DominoSync DoubleSix がユニークな理由 多時間軸分析 最大 20の期間 （M1からW1まで）を評価します。 異なる時間軸の整合性に基づいて、強気または弱気の確率を計算します。 シグナル生成 選択された時間軸の 少なくとも50%が有効な場合 にのみ、インジケーターはシグナルを生成します。この割合は ユーザーが変更可能 です。 増やす と、シグナルの信頼性は向上しますが、機会の数は減少します。 減らす と、より多くのシグナルを受け取れますが、確認の度合いは低くなります。 パターン検出 各時間軸の各ローソク足の方向を分析します。 継続、
Pro MA 5
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
Pro MA 5 – プロフェッショナル移動平均線スイート  MetaTrader 5で最も包括的な移動平均線システム Pro MA 5 は、強力でカスタマイズ可能、かつ効率的なインターフェースを提供することで、テクニカル分析に革命をもたらし、外科手術のような精度でトレンドを検出します。  Pro MA 5 とは？ これは、インテリジェントなアラート、インタラクティブなパネル、そしてあらゆる金融商品や時間枠での取引に最適化されたデザインを備えた、最大 5本の移動平均線 を統合する高度なインジケーターです。トレーダーのためのオールインワンソリューションです。  主な機能  プロフェッショナルな複数MA設定 最大 5本の移動平均線 を同時に表示でき、それぞれを完全に制御できます。 利用可能なメソッド： SMA（単純移動平均線）、EMA（指数移動平均線）、SMMA（平滑移動平均線）、LWMA（線形加重移動平均線） 。 7種類の適用価格： 終値、始値、高値、安値、中央値、代表値、加重値 。 完全なカスタマイズ：個別の色、太さ、線種。  インテリジェントなアラートシステム すべてのMAの組み合わ
AUI Eagle Duel
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
エキスパート
AUIボット - 人工ウルトラ本能 注意： 毎日、毎週、または毎月の利益を追求する方には、このボットは おすすめできません 。 このボットは 年間の収益性のみ を目的として設計されています。そのため、1年間介入せずに静かに稼働させる意思がない場合、このボットはあなたには不向きです。 このボットの仕組み このボットは、市場の複数の要因を異なる時間軸で分析し、非常に厳格な判断を下します。有利な条件の 完璧な合致 を検出した場合にのみ、取引に入ります。このため、 一度も取引を開かないまま数週間、あるいは数ヶ月が経過する ことがあります。 しかし、一旦入ると決めたら… 全力を尽くします 。 口座の 利用可能な証拠金100%を使用して、同じ方向に複数の取引を開きます。 これは、徐々にではなく、一括でエントリーし、その瞬間を最大限に活用することを意味します。 いつ買い、いつ売るのか？ 購入する場合、ボットは市場が安値で、強い売り圧力がなく、ポジティブな勢いの兆候があり、飽和度が低いことを待ちます。さらに、行動する前に基調トレンドに力があることを確認します。 売却する場合、その逆を待ちます。市場が高
TDI Laguerre
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
TDI ラゲール (TDI Laguerre) TDI ラゲール は、人気のインジケーターである Traders Dynamic Index (TDI) を進化させたものです。従来の RSI を ラゲールフィルター に置き換えることで、価格変動をより滑らかに、敏感に、そして正確に読み取ることができます。この高度なバージョンは、ボラティリティ、移動平均、視覚的なシグナル検出の要素を組み合わせ、設定可能なアラート機能も備えています。 このインジケーターの機能は？ このインジケーターは以下を表します。 終値に基づいた 平滑化されたラゲールライン 。 ラゲールライン上にある短期 EMA シグナルライン 。 ミドルバンド （ラゲール移動平均）。 ボラティリティバンド （ラゲール標準偏差に基づく）。 設定可能な 上限と下限レベル （例：買われすぎ/売られすぎ）。 主要なクロスと極端なゾーンからの反転に基づく 視覚的な売買シグナル 。 ローソク足の終値で条件が満たされた場合にのみ、誤ったシグナルを回避する音と視覚によるアラート。  主な違い： 特徴 従来の TDI (RSI) TDI ラゲール (
BB KC Hybrid Squeeze Band
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
BB KC ハイブリッドスクイーズバンド – 高度なボラティリティと圧縮インジケーター BB KC ハイブリッドスクイーズバンド は、 ボリンジャーバンド (BB) と ケルトナーチャネル (KC) をインテリジェントに組み合わせた新世代のテクニカルインジケーターで、単一のハイブリッド構造になっています。市場のボラティリティ、 圧縮 、拡大の環境をより正確に読み取るように設計されており、このインジケーターは、より早く、よりノイズを少なくして、主要な機会領域を検出できます。 機能 動的ハイブリッドバンドの計算 調整可能な 重み付け係数 を使用してBBとKCの上下バンドを融合し、両方の長所を受け継ぐチャネルを作成します。 BB: 標準偏差による変化への感度。 KC: 実際のボラティリティ (ATR) に基づく堅牢性。 圧縮ゾーン（「スクイーズ」）の自動検出 インジケーターは 動的なハイブリッド幅 を測定し、最近の履歴（パーセンタイル）と比較します。バンドが定義されたしきい値を下回って狭くなると、チャート上に視覚的なシンボル（円または矢印）で 圧縮イベント をマークします。 これは、爆発的な
MultiFrame Momentum
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
MultiFrame Momentum インジケーター (マルチタイムフレーム・モメンタム指標) MultiFrame Momentum は、 複数の市場時間軸 を同時に分析し、 方向性の収束 の瞬間を特定する高度なインジケーターです。その独自の設計は、異なる時間軸間でのモメンタムの一致を探し、 緑（強気） 、 赤（弱気） 、 灰色（中立） の間で変化するラインを通じて、明確な視覚的シグナルを生成します。 必須の 設定とテスト このインジケーターの有効性は、 時間軸のカスタム設定 に完全に依存します。すべてのトレーダーは、自分の戦略に最も適した時間軸の組み合わせをテストし、評価する必要があります。 スキャルピング (Scalping): M1 から M15 をアクティブにする デイトレード (Day Trading): M30 と H1-H4 を組み合わせる スイングトレード (Swing Trading): H4 から W1 に焦点を当てる さまざまな組み合わせをアクティブにしたり非アクティブにしたりして試行し、ご自身のトレーディングスタイルに最適な 設定 を見つけてください。 実践
Legion of Soldiers
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
Legion of Soldiers – 使用マニュアル 主な目的 Legion of Soldiers は、既に確立されたトレンド戦略における 再エントリー の指標として設計されています。 この指標は、それ自体でトレンドを定義するものではなく、事前に特定された トレンドシステムを補強し、強化する ために使用されます。 トレンドの方向は、以下のツールを使用して事前に確認する必要があります。 MarketCrack – Whale Detector （推奨）。 または、ユーザーが使用する高時間軸でのトレンド検知戦略。 使用方法 ユーザーは、 青い線（Fast）と赤い線（Slow）の交差 を待つ必要があります。 下から上への交差: 主要なトレンドが既に確認されている場合に限る、 強気の再エントリー のシグナル。 上から下への交差: 下降トレンド内での 弱気の再エントリー のシグナル。 この指標には 設定可能なアラートシステム が組み込まれており、トレーダーの好みに応じて、強気の交差のみ、弱気の交差のみ、または両方の通知を受け取ることができます。 ヒストグラム Legion of Soldi
Oracle Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
Oracle オシレーター (Oracle Oscillator) は、テクニカル分析における真の革命です。 トレーダーに RSI 、 ストキャスティクス (Stochastic)、 Williams %R 、 DeMarker 、 ラゲール・フィルター (Laguerre Filter) など、複数のオシレーターを同時に監視することを強制する代わりに、このインジケーターはそれぞれの最良の部分を、 1本のハイブリッドライン （DodgerBlue 色）に統合しました。このラインは、 実際の値動きに素早く反応する ように完璧に調整されつつ、 市場のノイズをフィルタリング し、多くのトレーダーを混乱させる誤ったシグナルを回避します。 なぜ個々のオシレーターよりも優れているのか？ Williams %R (30%): 最も速く、最も反応性が高い が、単独ではシグナルが過剰になりがち。 ラゲール・フィルター (30%): ノイズを除去し、値動きの質を検証する インテリジェントな平滑化。 ストキャスティクス (20%): 重複することなく補完する 制御された感度 。 RSI (10%): 相対的
Dragon Bands Z
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
インディケータ
Dragon Bands Z：ビジュアルトレンド分析インジケーター Dragon Bands Z は、複数のテクニカルソースを視覚的に統合することでチャートの読み取りを簡素化するために設計されたインジケーターです。その目的は、多数の個別のインジケーターでチャートを cluttered にすることなく、市場の方向性と強さを明確に表示することです。 このインジケーターは、 ハイブリッドカラーフィル を使用して、価格アクションを4つの主要な視覚状態に変換します。 緑色： 優勢な上昇方向の勢いを示します。 赤色： 優勢な下降方向の勢いを確認します。 黄色： 低ボラティリティまたはレンジ相場の局面を示唆します。 灰色： 市場の優柔不断さを示し、方向性の確認を待つ必要があることを示唆します。 この手法により、現在のトレンドを素早く評価できます。複数のインジケーターを個別に分析するのとは異なり、Dragon Bands Z は分析を統合し、統一された視点を提供します。 主な特徴 視覚的な明瞭さ： 複雑なテクニカル情報をシンプルなカラーコードに変換します。 マルチタイムフレーム分析： 他のタイムフレー
