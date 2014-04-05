GoGo Breaker – The Master Candle Signal

Señales inteligentes basadas en acción del precio con filtros avanzados

GoGo Breaker es un potente indicador de trading que utiliza el patrón "Master Candle" para identificar oportunidades de alta probabilidad en tiempo real. Diseñado para traders que buscan entradas rápidas y precisas, es ideal para scalping, intradía y swing trading.

Detecta automáticamente señales de compra/venta con flechas claras.

Funciona en todos los mercados: Forex, índices, materias primas y criptomonedas.

Flexible: Puede usarse solo o combinado con otros indicadores para mayor precisión.

Estrategias Recomendadas

Estrategia Base: Optimización con VIDYA + Parabolic SAR

(Filtra señales en tendencias claras y evita falsos breakouts)

Reglas para COMPRAS:

Señal de GoGo Breaker (flecha verde).

La vela siguiente abre y cierra POR ENCIMA de la VIDYA.

El Parabolic SAR está debajo del precio (confirmando tendencia alcista).

Reglas para VENTAS:

Señal de GoGo Breaker (flecha roja).

La vela siguiente abre y cierra POR DEBAJO de la VIDYA.

El Parabolic SAR está encima del precio (confirmando tendencia bajista).

Gestión de Riesgo:

Cierre parcial/total cuando el precio toque la VIDYA.

Stop Loss dinámico: Si el SAR cambia de dirección.

Estrategia Avanzada: Confluencia con Trend BB MACD

(Combina momentum y volatilidad para operaciones más sólidas)

Configuración:

Trend BB MACD (Bandas de Bollinger + MACD personalizado).

GoGo Breaker como disparador de entradas.

Reglas para COMPRAS:

Señal de GoGo Breaker (flecha verde).

El MACD híbrido (línea verde) está sobre la banda media de Bollinger.

El precio respeta la banda inferior como soporte.

Reglas para VENTAS:

Señal de GoGo Breaker (flecha roja).

El MACD híbrido (línea roja) está bajo la banda media de Bollinger.

El precio rechaza la banda superior como resistencia.

Salida:

Toma de ganancias: En la banda contraria de Bollinger.

Stop Loss: Fuera de la banda opuesta.

¿Dónde y cómo usar GoGo Breaker?

Scalping: M1-M5 (óptimo en M3-M4).

Intradía/Swing: M15-H4 (filtrado con VIDYA + SAR o Trend BB MACD).

Mejor horario: 12:00-16:00 GMT (sesión de Londres-NY).

Recomendación clave:

Evitar operar minutos antes/después de noticias importantes.

Usar gestión de riesgo (nunca arriesgar más del 1-2% por operación).

Beneficios Clave

Señales claras y objetivas sin repintados.

Compatible con cualquier estrategia (discrecional o algorítmica).

Plantillas de optimización incluidas (VIDYA + SAR / Trend BB MACD).

¡Descarga la Plantilla y Comienza a Operar!

Encuentra los archivos de configuración en la zona de discusión del indicador.

¡Potencia tu trading con GoGo Breaker y domina el mercado con precisión!

Notas Adicionales

El Trend BB MACD mejora la detección de tendencias fuertes.

Para scalping agresivo, combinar con RSI o volumen .

Prueba diferentes configuraciones en cuenta demo antes de operar en real.



