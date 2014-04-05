GoGo Breaker – The Master Candle Signal Sinais inteligentes baseados na ação do preço com filtros avançados

GoGo Breaker é um poderoso indicador de trading que usa o padrão "Master Candle" para identificar oportunidades de alta probabilidade em tempo real. Projetado para traders que buscam entradas rápidas e precisas, é ideal para scalping, intraday e swing trading.

Detecta automaticamente sinais de compra/venda com setas claras.

Funciona em todos os mercados: Forex, índices, commodities e criptomoedas.

Flexível: Pode ser usado sozinho ou combinado com outros indicadores para maior precisão.

Estratégias Recomendadas Estratégia Base: Otimização com VIDYA + Parabolic SAR (Filtra sinais em tendências claras e evita falsos rompimentos)

Regras para COMPRAS:

Sinal do GoGo Breaker (seta verde).

A vela seguinte abre e fecha ACIMA do VIDYA .

O Parabolic SAR está abaixo do preço (confirmando tendência de alta).

Regras para VENDAS:

Sinal do GoGo Breaker (seta vermelha).

A vela seguinte abre e fecha ABAIXO do VIDYA .

O Parabolic SAR está acima do preço (confirmando tendência de baixa).

Gestão de Risco:

Fechamento parcial/total quando o preço tocar o VIDYA.

Stop Loss dinâmico: Se o SAR mudar de direção.

Estratégia Avançada: Confluência com Trend BB MACD (Combina momentum e volatilidade para operações mais sólidas)

Configuração:

Trend BB MACD (Bandas de Bollinger + MACD personalizado).

GoGo Breaker como gatilho de entrada.

Regras para COMPRAS:

Sinal do GoGo Breaker (seta verde).

O MACD híbrido (linha verde) está acima da banda central de Bollinger .

O preço respeita a banda inferior como suporte.

Regras para VENDAS:

Sinal do GoGo Breaker (seta vermelha).

O MACD híbrido (linha vermelha) está abaixo da banda central de Bollinger .

O preço rejeita a banda superior como resistência.

Saída:

Realização de lucros: Na banda de Bollinger oposta.

Stop Loss: Fora da banda oposta.

Onde e como usar o GoGo Breaker?

Scalping: M1-M5 (ótimo em M3-M4).

Intraday/Swing: M15-H4 (filtrado com VIDYA + SAR ou Trend BB MACD).

Melhor horário: 12:00-16:00 GMT (sessão de Londres-NY).

Recomendação principal:

Evite operar minutos antes/depois de notícias importantes.

Use gestão de risco (nunca arrisque mais de 1-2% por operação).

Benefícios Principais

Sinais claros e objetivos sem repintura.

Compatível com qualquer estratégia (discricionária ou algorítmica).

Modelos de otimização incluídos (VIDYA + SAR / Trend BB MACD).

Baixe o Modelo e Comece a Operar! Encontre os arquivos de configuração na área de discussão do indicador. Potencialize seu trading com GoGo Breaker e domine o mercado com precisão!

Notas Adicionais

O Trend BB MACD melhora a detecção de tendências fortes.

Para scalping agressivo, combine com RSI ou volume .

Teste diferentes configurações em uma conta de demonstração antes de operar com dinheiro real.



