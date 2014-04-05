GoGo Breaker The Master Candle Signal
- Indicadores
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- Versão: 1.7
- Atualizado: 19 agosto 2025
- Ativações: 20
GoGo Breaker – The Master Candle Signal Sinais inteligentes baseados na ação do preço com filtros avançados
GoGo Breaker é um poderoso indicador de trading que usa o padrão "Master Candle" para identificar oportunidades de alta probabilidade em tempo real. Projetado para traders que buscam entradas rápidas e precisas, é ideal para scalping, intraday e swing trading.
-
Detecta automaticamente sinais de compra/venda com setas claras.
-
Funciona em todos os mercados: Forex, índices, commodities e criptomoedas.
-
Flexível: Pode ser usado sozinho ou combinado com outros indicadores para maior precisão.
Estratégias Recomendadas Estratégia Base: Otimização com VIDYA + Parabolic SAR (Filtra sinais em tendências claras e evita falsos rompimentos)
Regras para COMPRAS:
-
Sinal do GoGo Breaker (seta verde).
-
A vela seguinte abre e fecha ACIMA do VIDYA.
-
O Parabolic SAR está abaixo do preço (confirmando tendência de alta).
Regras para VENDAS:
-
Sinal do GoGo Breaker (seta vermelha).
-
A vela seguinte abre e fecha ABAIXO do VIDYA.
-
O Parabolic SAR está acima do preço (confirmando tendência de baixa).
Gestão de Risco:
-
Fechamento parcial/total quando o preço tocar o VIDYA.
-
Stop Loss dinâmico: Se o SAR mudar de direção.
Estratégia Avançada: Confluência com Trend BB MACD (Combina momentum e volatilidade para operações mais sólidas)
Configuração:
-
Trend BB MACD (Bandas de Bollinger + MACD personalizado).
-
GoGo Breaker como gatilho de entrada.
Regras para COMPRAS:
-
Sinal do GoGo Breaker (seta verde).
-
O MACD híbrido (linha verde) está acima da banda central de Bollinger.
-
O preço respeita a banda inferior como suporte.
Regras para VENDAS:
-
Sinal do GoGo Breaker (seta vermelha).
-
O MACD híbrido (linha vermelha) está abaixo da banda central de Bollinger.
-
O preço rejeita a banda superior como resistência.
Saída:
-
Realização de lucros: Na banda de Bollinger oposta.
-
Stop Loss: Fora da banda oposta.
Onde e como usar o GoGo Breaker?
-
Scalping: M1-M5 (ótimo em M3-M4).
-
Intraday/Swing: M15-H4 (filtrado com VIDYA + SAR ou Trend BB MACD).
-
Melhor horário: 12:00-16:00 GMT (sessão de Londres-NY).
Recomendação principal:
-
Evite operar minutos antes/depois de notícias importantes.
-
Use gestão de risco (nunca arrisque mais de 1-2% por operação).
Benefícios Principais
-
Sinais claros e objetivos sem repintura.
-
Compatível com qualquer estratégia (discricionária ou algorítmica).
-
Modelos de otimização incluídos (VIDYA + SAR / Trend BB MACD).
Baixe o Modelo e Comece a Operar! Encontre os arquivos de configuração na área de discussão do indicador. Potencialize seu trading com GoGo Breaker e domine o mercado com precisão!
Notas Adicionais
-
O Trend BB MACD melhora a detecção de tendências fortes.
-
Para scalping agressivo, combine com RSI ou volume.
-
Teste diferentes configurações em uma conta de demonstração antes de operar com dinheiro real.