GoGo Breaker The Master Candle Signal

GoGo Breaker – The Master Candle Signal Sinais inteligentes baseados na ação do preço com filtros avançados

GoGo Breaker é um poderoso indicador de trading que usa o padrão "Master Candle" para identificar oportunidades de alta probabilidade em tempo real. Projetado para traders que buscam entradas rápidas e precisas, é ideal para scalping, intraday e swing trading.

  • Detecta automaticamente sinais de compra/venda com setas claras.

  • Funciona em todos os mercados: Forex, índices, commodities e criptomoedas.

  • Flexível: Pode ser usado sozinho ou combinado com outros indicadores para maior precisão.

Estratégias Recomendadas Estratégia Base: Otimização com VIDYA + Parabolic SAR (Filtra sinais em tendências claras e evita falsos rompimentos)

Regras para COMPRAS:

  • Sinal do GoGo Breaker (seta verde).

  • A vela seguinte abre e fecha ACIMA do VIDYA.

  • O Parabolic SAR está abaixo do preço (confirmando tendência de alta).

Regras para VENDAS:

  • Sinal do GoGo Breaker (seta vermelha).

  • A vela seguinte abre e fecha ABAIXO do VIDYA.

  • O Parabolic SAR está acima do preço (confirmando tendência de baixa).

Gestão de Risco:

  • Fechamento parcial/total quando o preço tocar o VIDYA.

  • Stop Loss dinâmico: Se o SAR mudar de direção.

Estratégia Avançada: Confluência com Trend BB MACD (Combina momentum e volatilidade para operações mais sólidas)

Configuração:

  • Trend BB MACD (Bandas de Bollinger + MACD personalizado).

  • GoGo Breaker como gatilho de entrada.

Regras para COMPRAS:

  • Sinal do GoGo Breaker (seta verde).

  • O MACD híbrido (linha verde) está acima da banda central de Bollinger.

  • O preço respeita a banda inferior como suporte.

Regras para VENDAS:

  • Sinal do GoGo Breaker (seta vermelha).

  • O MACD híbrido (linha vermelha) está abaixo da banda central de Bollinger.

  • O preço rejeita a banda superior como resistência.

Saída:

  • Realização de lucros: Na banda de Bollinger oposta.

  • Stop Loss: Fora da banda oposta.

Onde e como usar o GoGo Breaker?

  • Scalping: M1-M5 (ótimo em M3-M4).

  • Intraday/Swing: M15-H4 (filtrado com VIDYA + SAR ou Trend BB MACD).

  • Melhor horário: 12:00-16:00 GMT (sessão de Londres-NY).

Recomendação principal:

  • Evite operar minutos antes/depois de notícias importantes.

  • Use gestão de risco (nunca arrisque mais de 1-2% por operação).

Benefícios Principais

  • Sinais claros e objetivos sem repintura.

  • Compatível com qualquer estratégia (discricionária ou algorítmica).

  • Modelos de otimização incluídos (VIDYA + SAR / Trend BB MACD).

Baixe o Modelo e Comece a Operar! Encontre os arquivos de configuração na área de discussão do indicador. Potencialize seu trading com GoGo Breaker e domine o mercado com precisão!

Notas Adicionais

  • O Trend BB MACD melhora a detecção de tendências fortes.

  • Para scalping agressivo, combine com RSI ou volume.

  • Teste diferentes configurações em uma conta de demonstração antes de operar com dinheiro real.


