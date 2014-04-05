GoGo Breaker – The Master Candle Signal Умные сигналы, основанные на ценовом действии, с продвинутыми фильтрами

GoGo Breaker — это мощный торговый индикатор, который использует паттерн "Master Candle" для выявления высоковероятных возможностей в режиме реального времени. Разработанный для трейдеров, которые ищут быстрые и точные входы, он идеально подходит для скальпинга, внутридневной и свинговой торговли.

Автоматически обнаруживает сигналы покупки/продажи с помощью четких стрелок.

Работает на всех рынках: Forex, индексы, сырьевые товары и криптовалюты.

Гибкий: Может использоваться как самостоятельно, так и в комбинации с другими индикаторами для повышения точности.

Рекомендуемые Стратегии Базовая Стратегия: Оптимизация с VIDYA + Parabolic SAR (Фильтрует сигналы в явных трендах и предотвращает ложные прорывы)

Правила для ПОКУПОК:

Сигнал GoGo Breaker (зеленая стрелка).

Следующая свеча открывается и закрывается ВЫШЕ VIDYA .

Parabolic SAR находится ниже цены (подтверждая восходящий тренд).

Правила для ПРОДАЖ:

Сигнал GoGo Breaker (красная стрелка).

Следующая свеча открывается и закрывается НИЖЕ VIDYA .

Parabolic SAR находится выше цены (подтверждая нисходящий тренд).

Управление Рисками:

Частичное/полное закрытие, когда цена касается VIDYA.

Динамический стоп-лосс: Если SAR меняет направление.

Продвинутая Стратегия: Совмещение с Trend BB MACD (Объединяет моментум и волатильность для более надежных сделок)

Настройка:

Trend BB MACD (Полосы Боллинджера + индивидуальный MACD).

GoGo Breaker в качестве триггера для входа.

Правила для ПОКУПОК:

Сигнал GoGo Breaker (зеленая стрелка).

Гибридный MACD (зеленая линия) находится над средней полосой Боллинджера .

Цена уважает нижнюю полосу как поддержку.

Правила для ПРОДАЖ:

Сигнал GoGo Breaker (красная стрелка).

Гибридный MACD (красная линия) находится под средней полосой Боллинджера .

Цена отклоняется от верхней полосы как от сопротивления.

Выход:

Фиксация прибыли: На противоположной полосе Боллинджера.

Стоп-лосс: За пределами противоположной полосы.

Где и как использовать GoGo Breaker?

Скальпинг: M1-M5 (оптимально M3-M4).

Внутридневная/Свинговая торговля: M15-H4 (с фильтрацией VIDYA + SAR или Trend BB MACD).

Лучшее время: 12:00-16:00 GMT (лондонская-нью-йоркская сессия).

Ключевая Рекомендация:

Избегайте торговли за несколько минут до/после важных новостей.

Используйте управление рисками (никогда не рискуйте более чем 1-2% на сделку).

Основные Преимущества

Четкие и объективные сигналы без перерисовки.

Совместим с любой стратегией (дискреционной или алгоритмической).

Шаблоны оптимизации включены (VIDYA + SAR / Trend BB MACD).

Скачайте Шаблон и Начните Торговать! Файлы конфигурации можно найти в области обсуждения индикатора. Увеличьте свой потенциал в трейдинге с GoGo Breaker и доминируйте на рынке с точностью!

Дополнительные Примечания

Trend BB MACD улучшает обнаружение сильных трендов.

Для агрессивного скальпинга комбинируйте с RSI или объемом .

Перед реальной торговлей протестируйте различные настройки на демо-счете.



