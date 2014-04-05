GoGo Breaker The Master Candle Signal
- Индикаторы
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- Версия: 1.7
- Обновлено: 19 августа 2025
- Активации: 20
GoGo Breaker – The Master Candle Signal Умные сигналы, основанные на ценовом действии, с продвинутыми фильтрами
GoGo Breaker — это мощный торговый индикатор, который использует паттерн "Master Candle" для выявления высоковероятных возможностей в режиме реального времени. Разработанный для трейдеров, которые ищут быстрые и точные входы, он идеально подходит для скальпинга, внутридневной и свинговой торговли.
-
Автоматически обнаруживает сигналы покупки/продажи с помощью четких стрелок.
-
Работает на всех рынках: Forex, индексы, сырьевые товары и криптовалюты.
-
Гибкий: Может использоваться как самостоятельно, так и в комбинации с другими индикаторами для повышения точности.
Рекомендуемые Стратегии Базовая Стратегия: Оптимизация с VIDYA + Parabolic SAR (Фильтрует сигналы в явных трендах и предотвращает ложные прорывы)
Правила для ПОКУПОК:
-
Сигнал GoGo Breaker (зеленая стрелка).
-
Следующая свеча открывается и закрывается ВЫШЕ VIDYA.
-
Parabolic SAR находится ниже цены (подтверждая восходящий тренд).
Правила для ПРОДАЖ:
-
Сигнал GoGo Breaker (красная стрелка).
-
Следующая свеча открывается и закрывается НИЖЕ VIDYA.
-
Parabolic SAR находится выше цены (подтверждая нисходящий тренд).
Управление Рисками:
-
Частичное/полное закрытие, когда цена касается VIDYA.
-
Динамический стоп-лосс: Если SAR меняет направление.
Продвинутая Стратегия: Совмещение с Trend BB MACD (Объединяет моментум и волатильность для более надежных сделок)
Настройка:
-
Trend BB MACD (Полосы Боллинджера + индивидуальный MACD).
-
GoGo Breaker в качестве триггера для входа.
Правила для ПОКУПОК:
-
Сигнал GoGo Breaker (зеленая стрелка).
-
Гибридный MACD (зеленая линия) находится над средней полосой Боллинджера.
-
Цена уважает нижнюю полосу как поддержку.
Правила для ПРОДАЖ:
-
Сигнал GoGo Breaker (красная стрелка).
-
Гибридный MACD (красная линия) находится под средней полосой Боллинджера.
-
Цена отклоняется от верхней полосы как от сопротивления.
Выход:
-
Фиксация прибыли: На противоположной полосе Боллинджера.
-
Стоп-лосс: За пределами противоположной полосы.
Где и как использовать GoGo Breaker?
-
Скальпинг: M1-M5 (оптимально M3-M4).
-
Внутридневная/Свинговая торговля: M15-H4 (с фильтрацией VIDYA + SAR или Trend BB MACD).
-
Лучшее время: 12:00-16:00 GMT (лондонская-нью-йоркская сессия).
Ключевая Рекомендация:
-
Избегайте торговли за несколько минут до/после важных новостей.
-
Используйте управление рисками (никогда не рискуйте более чем 1-2% на сделку).
Основные Преимущества
-
Четкие и объективные сигналы без перерисовки.
-
Совместим с любой стратегией (дискреционной или алгоритмической).
-
Шаблоны оптимизации включены (VIDYA + SAR / Trend BB MACD).
Скачайте Шаблон и Начните Торговать! Файлы конфигурации можно найти в области обсуждения индикатора. Увеличьте свой потенциал в трейдинге с GoGo Breaker и доминируйте на рынке с точностью!
Дополнительные Примечания
-
Trend BB MACD улучшает обнаружение сильных трендов.
-
Для агрессивного скальпинга комбинируйте с RSI или объемом.
-
Перед реальной торговлей протестируйте различные настройки на демо-счете.