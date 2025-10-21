Haven Bands Reversion

Haven Bands Reversion – Ortalamaya Dönüş Ticareti için Profesyonel Bir Gösterge

Ortalamaya dönüş stratejileri kullanan yatırımcılar için tasarlanmış güçlü ve hassas bir araç olan Haven Bands Reversion'ı sunuyoruz. Klasik Bollinger Bantları'nın aksine, bu gösterge Hacim Ağırlıklı Hareketli Ortalama'ya (VWMA) dayanır, bu da kanallarını gerçek piyasa aktivitesine karşı daha duyarlı hale getirir. En önemlisi, gösterge yeniden çizim yapmayan sinyaller üreterek size güvenilir giriş noktaları sağlar.

Fiyatın "adil" değerinden ne zaman çok fazla saptığını anlamak, geri dönüşlerde ve düzeltmelerde başarılı ticaret yapmanın anahtarıdır. Haven Bands Reversion bu anları otomatik olarak belirler ve fiyat dinamik volatilite kanalının içine döndüğünde net sinyaller verir.

VWMA neden standart SMA'dan daha iyidir?

Tüm mumlara eşit ağırlık veren Basit Hareketli Ortalama'nın (SMA) aksine, VWMA yüksek hacimli mumlara daha fazla ağırlık verir. Bu, göstergenin "akıllı para" tarafından desteklenen hareketlere daha hızlı tepki verdiği ve düşük hacimlerdeki fiyat gürültüsünü görmezden geldiği anlamına gelir. Sonuç olarak, orta çizgi ve ondan oluşturulan kanallar, piyasadaki gerçek güç dengesini daha doğru bir şekilde yansıtır.

Haven Bands Reversion'ın Temel Avantajları:

  • VWMA Tabanlı Dinamik Kanallar: Daha doğru ve uyarlanabilir volatilite tespiti sayesinde avantaj elde edin.

  • Güvenilir Geri Dönüş Sinyalleri (Yeniden Çizim Yapmaz): Sinyal okları, fiyatın kanal sınırını aşıp geri dönmesinden sonra mumun kapanışında belirir. Sinyal sabitlenir ve asla geçmişten kaybolmaz.

  • Üç Seviyeli Volatilite Kanalı: Gösterge, farklı sapmalara sahip (örneğin 2.0, 3.0 ve 4.0) üç çift bant çizer. Bu, aşırı alım veya aşırı satım derecesini görsel olarak değerlendirmenize ve daha muhafazakar veya agresif giriş noktaları seçmenize olanak tanır.

  • Gelişmiş Bildirim Sistemi: Dahili bildirimler sayesinde hiçbir sinyali kaçırmayın: Alarmlar (terminalde), Push bildirimleri (cep telefonunuza) ve E-posta bildirimleri.

  • Tam Görsel Özelleştirme: VWMA orta çizgisinin yanı sıra üç çift bandın her birinin görüntülenmesini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Grafiği size en uygun şekilde ayarlayın.

  • Optimize Edilmiş Performans: Gösterge, uzun bir geçmişi analiz ederken bile terminalinize minimum yük bindirilmesini sağlayan verimli hesaplama yöntemleri kullanır.

Sinyaller nasıl çalışır?

Sinyal mantığı basit ve etkilidir ve geri dönüş noktalarını bulmayı hedefler:

  • ALIŞ (Buy) Sinyali: Önceki çubuktaki fiyatın ana alt bandın altında kapanması ve mevcut kapalı çubukta kanalın içine geri dönmesiyle belirir.

  • SATIŞ (Sell) Sinyali: Önceki çubuktaki fiyatın ana üst bandın üzerinde kapanması ve mevcut kapalı çubukta kanalın içine geri dönmesiyle belirir.

Ana Ayarlar:

  • Period: VWMA ve standart sapma için hesaplama periyodu.

  • Show Main VWMA Line: Merkezi VWMA çizgisinin görüntülenmesini etkinleştir/devre dışı bırak.

  • Show Main/Additional Bands 1/2: Üç çift bandın her birinin görüntülenmesini etkinleştir/devre dışı bırak.

  • Main/Deviation 1/2 Deviation: Her bant çifti için standart sapma çarpanını ayarlayarak genişliklerini kontrol etmenizi sağlar.

  • Show Buy/Sell Signals: Sinyal oklarının görüntülenmesini etkinleştir/devre dışı bırak.

  • Notifications (Alert/Push/Email): Her sinyal türü için esnek bildirim ayarları.

Bu gösterge kimler için?

  • Ortalamaya dönüş yatırımcıları için: Giriş noktaları arayışını otomatikleştiren stratejinizin temel aracıdır.

  • Scalper'lar ve günlük yatırımcılar için: Daha düşük zaman dilimlerinde kısa vadeli geri dönüş noktaları bulun.

  • Swing yatırımcıları için: Düzeltmelerin sonunu belirlemek ve ana trend yönünde pozisyona girmek için daha yüksek zaman dilimlerinde göstergeyi kullanın.

  • Yeni başlayanlar için: Yeniden çizim yaparak yanıltmayan basit ve anlaşılır bir sinyal sistemi edinin.


