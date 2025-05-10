HedgingMartingale

4.84

HedgingMartingale EA

Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm

Bu EA, Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetimini birleştiren bir işlem algoritmasıdır. Trend yönünü tahmin edemediğiniz güçlü piyasa koşullarında istikrarlı performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Uygun bir set dosyası kullanıldığında, her enstrümanda çalışabilir. Optimizasyon sonuçları, Fx, Gold, Stock ve Crypto gibi enstrümanlarda başarılı performans sağlamıştır. Yatayda gitme eğiliminde bulunan enstrümanlar korkulu rüyasıdır. Ticarete bir döngü ile başlar. Döngüye başlayacağı ilk işlemi doğru konumda açması riskleri bertaraf edebilir. Bu yüzden çeşitli döngüye başlama giriş stratejileri geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam edilmektedir.

  • Alış (Buy) ve satış (Sell) yönlerinde sistematik pozisyon açar.
  • Kayıp sonrası, önceden tanımlanmış bir diziyi izleyerek lot büyüklüğünü artırır.
  • Karşı yöndeki pozisyonları otomatik kapatarak kayıpları en aza indirir.

Örnek işlem döngüsü:
0.02 SELL
0.04 BUY
0.08 SELL
0.16 BUY
0.32 SELL
...

Açılan ilk işlem bir döngüyü başlatır. Set dosyasındaki kurallar yalnızca bu ilk işlem için geçerlidir ve ilk işlem yalnızca Freeze özelliği veya posizyon limiti kullanılarak durdurulabilir. Döngü son pozisyonun karla kapanmasıyla sona erer. Ancak bakiye yetersizse veya posizyon limiti dolmuşsa kritik kayıplar gelebilir.

Varsayılan girdiler XAUUSD için hazırlandı!  (min deposit 6000$, leverage 500x)

BTCUSD, XAUUSD ve FX enstrümanları için optimize edilmiş set dosyalarını almak isterseniz, lütfen geliştiriciye mesaj gönderin.

Daha profesyonel olan ücretli ürünümü incelemek için: VolumeHedger


EA Özellikleri

Geliştirilmiş Ticaret Seçenekleri:

  • İlk Pozisyona Özel Take Profit:
    İlk işlemlerde daha düşük bir Take Profit belirleyerek kazanma ihtimalini artırabilirsiniz.
  • Spread Kontrolü:
    Maksimum spread sınırı belirleyerek kötü emir gerçekleşmelerini önleyebilirsiniz.
  • Critical Spread:
    Mevcut döngü sırasında spread çok açılırsa, EA döngüyü dondurur ve spread normale döner dönmez işlemlere devam eder.

Çoklu Parite & Çoklu EA Kullanım Özelliği:

Açık bir pozisyon varken yeni bir işleme girilmesini engellemek isterseniz, engellenecek EA’ların Magic Number listesini girin (örneğin: 12345,65431,34123 ).
Bu özellik, yalnızca döngünün ilk işlemini engellemek için kullanılır. Ayrıca diğer EA’lar ile işlemleri sırayla açmasını sağlar. Böylece drawdown değerini olumsuz etkilemez. 
Yeni versiyonlarda bu özellik şu şekilde geliştirilecektir; artık Buy pozisyonuna girdiğinde başka bir enstrümanda Sell pozisyonunu engellemeyecek şekilde işleme girecektir.
Aynı zamanda Buy->Buy veya Sell->Sell pozisyonlarını engellemesin istiyorsanız mümkün hale gelecektir.

  • Blocked Magic Numbers

Dinamik Hacim Çarpanı:

Hedefimiz, sermayeniz arttıkça açılan işlemlerin lot büyüklüğünü değil, işlem adedini otomatik olarak artırmaktır. Böylece brokerın lot sınırına takılmadan işlemleri yönetmeniz kolaylaşır. Çoklu EA ortamlarında Equity-Based modunu kullanmanız önerilir.

  • Balance-based
  • Equity-based 

Not: Hacim hesaplamalarının doğru olması için Initial Balance parametresini başlangıç bakiyenizle eşitleyin.

Pozisyon Giriş Stratejileri:

Bir döngüde ilk pozisyonu açarken maksimum esneklik için birden fazla strateji seçeneği sunulmuştur. Döngünün trendin güçlü olduğu anlarda başlaması riskleri bertaraf edeceği için bu konuda stratejiler geliştirilmiş ve size seçmece bir liste halinde sunulmaya çalışılmıştır.

  • Candle Direction + ATR
  • ADX Indicator

Zaman İzinleri Kontrolü:

Trend gücü günün her saatinde farklıdır; dilerseniz belirli gün ve saat aralıklarında işlem yapmayı kısıtlayabilirsiniz. İşlem yapmamak istediğiniz günleri sayı ile girin (örneğin, 1,2,3,4) 6 ve 7 (Cumartesi, Pazar) otomatik kapalıdır. Saat bazlı işlem: İzin verilen işlem saatlerini HH:MM–HH:MM formatında belirleyin (örneğin, 03:30–21:30 veya 21:30–03:00 )

Not: EA, her işlem gününün ilk 75 dakikasında döngünün ilk pozisyonunu açmayı engeller.

Gap Koruma Ayarı:

Eğer true ise, haftasonu işlem taşırken, açık olan yönün zıttında yeni bir işlem açarak hedge işlemi uygular. Böylece pazartesi gününe uyandığınızda oluşabilecek büyük gap ile zarar etmenizi önleyecektir. Belirlediğiniz saatte pazartesi günü hedge işlemini kaldırır ve döngüde kaldığınız yerden devam etmenizi sağlar. Eğer hedge işlemi kar ve zarar ederek kapanıyor ise orijinal işlemin tp ve sl değerlerini buna göre update edecektir. 
Bu ayar sayesinde weekday permissions kısmında cumayı da güvenle dahil edebilirsiniz. 

Market Dinlenme Zaman Ayarı:

Volatil hareketler sonrası hemen yeniden işlem açmayı önleyen bekleme zamanlayıcıları:

  • After Last Trade Pending Timer:
    Son pozisyon kapandıktan sonra belirli sayıda mum (örneğin, H1 grafiğinde 6 mum) bekler.
  • After First Trade Pending Timer:
    Döngünün ilk işlemi tamamlanır tamamlanmaz, yeni döngü için beklemeye geçerek döngü başlangıcını geciktirir.

Ticareti Dondur Sistemi:

Adından da anlaşılabileceği üzere döngüyü dondurup yeniden başlatmak üzere tasarlanmıştır. Bir döngüye başladığınızda eğer kazanç alamadan bu döngü yeni işlemler açarsa açılan işlemlerin hacim büyüklüğü artacağı için riski bir sonraki giriş stratejisine aktarmak isterseniz kullanışlı bir seçenektir. Örneğin 4 işlem açıldı ve şansınızı daha fazla zorlamak istemiyorsanız sonraki giriş stratejisine aktarmak istiyorsanız seveceğiniz bir özelliktir.
Freeze Trades sistemi true yaptığınızda EA şunları gerçekleştirebilir:

  • İşlemleri geçici olarak durdurur ve döngüyü dondurur.
  • Koşullar uygun olduğunda aynı lot ilerlemesiyle işlemleri yeniden başlatır.
  • Döngüyü başlatırken trend yönü seçenekleri: {Trendi takip et, Aynı yönde devam et, Ters yönde devam et}

Örnek: XAUUSD işleminde 4 adet işlem yapıldı ve lot büyüdü, ardından piyasa tatili geldi ve hareket beklenmiyor. Freeze Trading aktifse, 4 işlem açılma limiti girilmişse daha fazla pozisyon açmayı engeller ve tatil sonrası döngüyü en son bıraktığı lot size ile yeniden başlatır.

Banka Tatili Koruması:

Tatil dönemlerinde alıcı-satıcı dengesi bozulur ve öngörülemeyen yatay hareketler oluşabilir. Bir döngüde ilk pozisyonu açmayı, tatil öncesi/sonrası belirli günlerde yasaklamak isterseniz kaç gün işlem yapılmayacağını ayarlayabilirsiniz.

Örnek: tatil öncesi 2 gün veya tatil sonrası 2 gün işlem döngüsüne girmesin

  • Tatil veritabanında 2022–2025 arası USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD, NZD, CNY tatil verileri mevcuttur.

Dinamik Pips Uyumu:

TP ve Distance değerleri, piyasa fiyatı değiştikçe otomatik olarak ayarlanır. Özellikle XAUUSD için idealdir. Uzun dönem backtest üzerinde çalışırken kullanmak faydalı olabilir.
5 yıl önceki grafiğin %1 değer artışı veya azalışı bugünün points değerleriyle örtüşmeyeceği için girdi değerlerinin dinamik olarak verilmesi sonucu nasıl etkiler sorusunun cevabını bu özellikte bulabilirsiniz.

  • Baseline Price: Referans fiyat noktası.
  • Price Interval: Fiyat değişim eşiği (örneğin, 200).
  • Percentage: Fiyat bu eşiği değiştirdiğinde uygulanacak oran (örneğin, %10).

Örnek: Altın $3.000’dan $3.300’e yükselirse ve Distance 1.300 points, Percentage %10 ise, Distance otomatik olarak 1.430 points’e ayarlanır.

İlginç bir bilgi: Testler sonucunda şunu farkettim. Altın işletmelerinin açıkladığı altın ons maliyeti 1600$ civarındadır. Şu anda satış fiyatı 3200$ civarında. Aradak fark 1600$. Fiyat değişim ayarını 200$ yapıp yüzdesel değişimi 13% yaptığımda optimum değeri bulduğumu farkettim. 


Kullanım Önerileri

Her enstrüman için giriş parametrelerini optimize edin:

  1. Distance ve Take Profit değerlerini aynı veya yakın ayarlayın (örn: 1.200 points ve 900 points).
  2. Freeze Trading özelliğini optimize ederek kullanın.
  3. After Trade Timer özelliğini “True” yaparak piyasaya 6–12 saat dinlenme verin.
  4. Bileşik bakiye büyümesi için Dynamic Volume Multiplier’ı ayarlayın.
  5. Uzun dönem testlerde pips uyumu için Dynamic Pips özelliğini test edin (özellikle XAUUSD için).
  6. Kötü piyasa koşullarında işlem yapmamak için Bank Holiday filtresini kullanın.
  7. Bu EA'yı birden fazla pariteye kurup Blocked Magic listesini kullanarak daha sık işleme girebilirsiniz
  8. Haftasonu boşluklardan kaçınmak için (Gap Protection) özelliğini aktif etmeyi deneyin

FX enstrümanlarında ATR optimizasyonu yapmanıza gerek yoktur; ATR özelliği geçici olarak devre dışı bırakılmıştır.

Gereken bakiye miktarını dikkatli hesaplayın. Gelecek sürümlerde grafik üzerinde ihtiyacınız olan bakiye hesaplanıp gösterilecektir.


Geliştirici Hakkında

Yazılım geliştirme kariyerinde 10 yılını devirdi. Finans ve Matematik aşığı bu yüzden 2 yılın üzerinde algoritmik temelli trading robotlar geliştirme tutkusuna sahip. Geliştirmiş olduğu bir çok algoritma ve stratejilerin kendisinin mimarı olduğuna inanarak geliştirmiş ancak piyasada bu algoritmaların benzerleriyle karşılaşarak hayal kırıklığına uğramıştır. Yine de bu kabiliyete sahip olmasından ötürü kendisiyle gurur duyarak geliştirmeye devam etmektedir.  Geliştirdiği robotları doğrudan satmak yerine ücretsiz sunmanın, onların gelişimine daha fazla katkı sağlayacağına inanıyor. Geri bildirimlerinize ve önerilerinize büyük önem veriyor.

Robotlarımı beğendiyseniz ve yeni özelliklerinden haberdar olmak istiyorsanız, kanalıma katılın: Furkan's Robots



Aref Barakat
263
Aref Barakat 2025.09.01 14:43 
 

Its one of the best EAs here and even much better a lot of paid onse, developer is very helpful . but any advise or setfile can be downloaded to use on Gold and BTC? Thx.

284954
940
284954 2025.08.24 16:16 
 

Achei interessante, mas não consegui desenvolver totalmente. Gentileza informar qual seu canal e onde posso encontrar os arquivos para eu testar mais, obrigado!

Aji
16
Aji 2025.08.24 05:23 
 

Thank Bro Huseyin Furkan Ozturk Your Job is Awsome

Huseyin Furkan Ozturk
41540
Geliştiriciden yanıt Huseyin Furkan Ozturk 2025.09.18 15:02
This is not an error as you mentioned; it’s most likely slippage issues with your broker. The demo and live data may even differ. Please use the “Based on real tick” setting.
Aref Barakat
263
Aref Barakat 2025.09.01 14:43 
 

Its one of the best EAs here and even much better a lot of paid onse, developer is very helpful . but any advise or setfile can be downloaded to use on Gold and BTC? Thx.

284954 2025.08.24 16:16 
 

Aji
16
Aji 2025.08.24 05:23 
 

Thank Bro Huseyin Furkan Ozturk Your Job is Awsome

Pawel Parys 2025.08.01 08:23 
 

