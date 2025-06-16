GridTeam EA - Kendi grid robot'unu yarat

Tüm indikatörler tek bir EA'de — istediğinizi seçin, optimize edin ve aynı anda birden fazla paritede çalıştırın. Tüm kontrolü ele alın. Risk yönetiminizi kendiniz ayarlayın.

Default değerler olarak RSI indicatoru kullanılıyor ve optimizasyon sonuçlarına göre ayarlandı. En iyi değer değildir. Daha iyisini bulabileceğinize inanıyorum.

Bu EA'yı güzel yapan özelliklerden birisi ise Equity drawdown düştüğünde 1 ay içerisinde tekrar toparlamasıdır.

Kullanıcı dostu bir özellik daha eklendi. Para çekimi yapmak için aylarca beklemenize gerek kalmıyor. Para çekimi yapmak için equity drawdown iyileşmesini beklerken ekranı sürekli kontrol etmeyin diye size bildirim gönderiyor. Örneğin equity drawdown %30a kadar yükseldi ve para çekemezken tekrar %10un altına indiğinde para çekimi yapabilirsiniz tavsiyesi için bildirim gönderecek.

Indicator List

0 - Custom Indicator (Path girmeniz gerekecek)

1 - RSI

2 - Bollinger

3 - MACD

4 - Moving Average

5 - Stochastic

6 - CCI

7 - Williams %R



Backtest Önerisi

EA'nın performansını ve güvenilirliğini anlamak için uzun dönem testler yapmaya çalışın. Default olarak verilen ayarlarda 1600$ bakiye ile test edebilirsiniz.

Custom Indicator - (Senin Özel Robotun Olacak)

Zevkle kullandığın bir indicator'un mu var, o zaman onu bu robotta kullanabilirsin. Yeni bir şey mi denemek istiyorsun? Öyleyse markette kullanışlı yeni bir indicator aramaya başla.

Marketten bir indicator indirdikten sonra robotta girdiler kısmında "Custom Indicator" seçin. Path kısmına "Market/IndicatorName" yazın. Doğru girmediğinizde ve indicator bulunamadığında chart üzerinde size uyarı verecektir. Indicatorunuzu seçtikten sonra;

Buffer Index'i seçmeniz gerekiyor. Buffer index genelde indicatorü chart üzerine eklediğinizde "Data Window" penceresinde yeni bilgiler göstermeye başlar. Bu kısımda yeni eklenen indicatöre ait ilk data index'i 0 olarak başlar, sonraki datalar 1,2,3 şeklinde gider. Ancak bazı indicatörlerde bu buffer index 0'dan başlamayabilir. Indicator sahibiyle iletişime geçip teyit etmelisiniz.

Buy ve sell sinyali için şunlardan birisini seçmelisiniz. {IF NOT_EMPTY - IF LOWER_THAN - IF HIGHER_THAN - IF EQUAL}

Karşılaştırma yöntemi seçmelisiniz. {Current Bid price - Fixed Threshold}

Örnek olarak:

Moving average gibi indicatörlerde Current Bid price seçebilirsiniz. RSI gibi indicatörlerde sabit bir değer vermek için Fixed Threshold seçebilirsiniz.

Buy sinyali için IF LOWER_THAN => Current Bid price seçili ise, göstergenin değeri paritenin mevcut değerin altına inerse Buy işlemi için bu koşul sağlanmış olur.





Multi Pair or Single Pair - (Backtest yapmayı kolaylaştırdık)



Test yaparken kolaylık olsun diye tek bir chart üzerinde test yapma seçeneği "Current Chart" eklendi. Dilerseniz canlı hesapta da tek bir paritede işleme sokabilirsiniz. Kendi Indicator'ünüzü kullanıp uygun tüm enstrümanlarda test ettikten sonra tüm enstrümanlarda aynı anda test edebilir ve canlı işleme sokabilirsiniz. "Multi Chart" seçeneği seçili iken Multi Chart sekmesinde bulunan değerler kullanılmalıdır.

Aynı anda kullanmak üzere 6 adet Enstrüman ekleyebilir ve kişiselleştirebilirsiniz

Symbol 1 (true - false ile aktif ve pasif yapılabilir)

Symbol 2 (true - false)

Symbol 3 (true - false)

Symbol 4 (true - false)

Symbol 5 (true - false)

Symbol 6 (true - false)

Sy mbollerin brokerınızın desteklediği symboller ile aynı olmasına dikkat edin!





Volume Multiplier

Bakiyeniz büyüdükçe açılan işlemlerin LotSize da büyüsün istiyorsanız "volume multiplier" true yapınız. Bakiyeniz ikiye katlanınca açılan işlemlerin de ikiye katlanması için bakiyeniz ile initialBalance parametresini aynı değer ayarlayın. Based on Balance seçmeniz daha mantıklı olacağı için default olarak "Balance" seçili gelecektir. Equity seçerseniz açık işlemlerden dolayı mevcut bakiyeniz daha düşük görünecek bu yüzden işlemler arasında ki lotsize ahengi bozulabilir.





Geliştirici Hakkında

Yazılım geliştirme kariyerinde 10 yılını devirdi. Finans ve Matematik aşığı bu yüzden 2 yılın üzerinde algoritmik temelli trading robotlar geliştirme tutkusuna sahip. Geliştirmiş olduğu bir çok algoritma ve stratejilerin kendisinin mimarı olduğuna inanarak geliştidi. Ancak finans piyasasında bu algoritmaların benzerleriyle karşılaşarak hayal kırıklığına uğrasada bu kabiliyete sahip olmasından ötürü kendisiyle gurur duyarak geliştirmeye devam etmektedir. Geliştirdiği robotları doğrudan satmak yerine ücretsiz sunmanın, onların gelişimine daha fazla katkı sağlayacağına inanıyor.





Robotlarımı beğendiyseniz ve yeni özelliklerinden haberdar olmak istiyorsanız, kanalıma katılın: Furkan's Robots Optimize edilmiş enstrümanlar için set dosyalarını almak isterseniz, özelden mesaj gönderin.

