GridTeam EA

Tüm indikatörler tek bir EA'de — istediğinizi seçin, optimize edin ve aynı anda birden fazla paritede çalıştırın. Tüm kontrolü ele alın. Risk yönetiminizi kendiniz ayarlayın.

Default değerler olarak RSI indicatoru kullanılıyor ve optimizasyon sonuçlarına göre ayarlandı. En iyi değer değildir. Daha iyisini bulabileceğinize inanıyorum.

Bu EA'yı güzel yapan özelliklerden birisi ise Equity drawdown düştüğünde 1 ay içerisinde tekrar toparlamasıdır. 

Kullanıcı dostu bir özellik daha eklendi. Para çekimi yapmak için aylarca beklemenize gerek kalmıyor. Para çekimi yapmak için equity drawdown iyileşmesini beklerken ekranı sürekli kontrol etmeyin diye size bildirim gönderiyor. Örneğin equity drawdown %30a kadar yükseldi ve para çekemezken tekrar %10un altına indiğinde para çekimi yapabilirsiniz tavsiyesi için bildirim gönderecek.

Indicator List

  • 0 - Custom Indicator (Path girmeniz gerekecek)
  • 1 - RSI
  • 2 - Bollinger
  • 3 - MACD
  • 4 - Moving Average
  • 5 - Stochastic
  • 6 - CCI
  • 7 - Williams %R

Backtest Önerisi

EA'nın performansını ve güvenilirliğini anlamak için uzun dönem testler yapmaya çalışın. Default olarak verilen ayarlarda 1600$ bakiye ile test edebilirsiniz.

Custom Indicator - (Senin Özel Robotun Olacak)

Zevkle kullandığın bir indicator'un mu var, o zaman onu bu robotta kullanabilirsin. Yeni bir şey mi denemek istiyorsun? Öyleyse markette kullanışlı yeni bir indicator aramaya başla.
Marketten bir indicator indirdikten sonra robotta girdiler kısmında "Custom Indicator" seçin. Path kısmına "Market/IndicatorName" yazın. Doğru girmediğinizde ve indicator bulunamadığında chart üzerinde size uyarı verecektir. Indicatorunuzu seçtikten sonra;

Buffer Index'i seçmeniz gerekiyor. Buffer index genelde indicatorü chart üzerine eklediğinizde "Data Window" penceresinde yeni bilgiler göstermeye başlar. Bu kısımda yeni eklenen indicatöre ait ilk data index'i 0 olarak başlar, sonraki datalar 1,2,3 şeklinde gider. Ancak bazı indicatörlerde bu buffer index 0'dan başlamayabilir. Indicator sahibiyle iletişime geçip teyit etmelisiniz. 

  • Buy ve sell sinyali için şunlardan birisini seçmelisiniz. {IF NOT_EMPTY - IF LOWER_THAN - IF HIGHER_THAN - IF EQUAL}
  • Karşılaştırma yöntemi seçmelisiniz. {Current Bid price - Fixed Threshold}

Örnek olarak:
Moving average gibi indicatörlerde  Current Bid price seçebilirsiniz. RSI gibi indicatörlerde sabit bir değer vermek için Fixed Threshold seçebilirsiniz. 
Buy sinyali için  IF LOWER_THAN =>  Current Bid price seçili ise, göstergenin değeri paritenin mevcut değerin altına inerse Buy işlemi için bu koşul sağlanmış olur. 


Multi Pair or Single Pair - (Backtest yapmayı kolaylaştırdık)

Test yaparken kolaylık olsun diye tek bir chart üzerinde test yapma seçeneği "Current Chart" eklendi. Dilerseniz canlı hesapta da tek bir paritede işleme sokabilirsiniz. Kendi Indicator'ünüzü kullanıp uygun tüm enstrümanlarda test ettikten sonra tüm enstrümanlarda aynı anda test edebilir ve canlı işleme sokabilirsiniz. "Multi Chart" seçeneği seçili iken Multi Chart sekmesinde bulunan değerler kullanılmalıdır. 
Aynı anda kullanmak üzere 6 adet Enstrüman ekleyebilir ve kişiselleştirebilirsiniz

  • Symbol 1  (true - false ile aktif ve pasif yapılabilir)
  • Symbol 2  (true - false)
  • Symbol 3  (true - false)
  • Symbol 4  (true - false)
  • Symbol 5  (true - false)
  • Symbol 6  (true - false)

Symbollerin brokerınızın desteklediği symboller ile aynı olmasına dikkat edin!


Volume Multiplier

Bakiyeniz büyüdükçe açılan işlemlerin LotSize da büyüsün istiyorsanız "volume multiplier" true yapınız. Bakiyeniz ikiye katlanınca açılan işlemlerin de ikiye katlanması için bakiyeniz ile initialBalance parametresini aynı değer ayarlayın. Based on Balance seçmeniz daha mantıklı olacağı için default olarak "Balance" seçili gelecektir. Equity seçerseniz açık işlemlerden dolayı mevcut bakiyeniz daha düşük görünecek bu yüzden işlemler arasında ki lotsize ahengi bozulabilir. 


Geliştirici Hakkında

Yazılım geliştirme kariyerinde 10 yılını devirdi. Finans ve Matematik aşığı bu yüzden 2 yılın üzerinde algoritmik temelli trading robotlar geliştirme tutkusuna sahip. Geliştirmiş olduğu bir çok algoritma ve stratejilerin kendisinin mimarı olduğuna inanarak geliştidi. Ancak finans piyasasında bu algoritmaların benzerleriyle karşılaşarak hayal kırıklığına uğrasada bu kabiliyete sahip olmasından ötürü kendisiyle gurur duyarak geliştirmeye devam etmektedir.  Geliştirdiği robotları doğrudan satmak yerine ücretsiz sunmanın, onların gelişimine daha fazla katkı sağlayacağına inanıyor.

Robotlarımı beğendiyseniz ve yeni özelliklerinden haberdar olmak istiyorsanız, kanalıma katılın: Furkan's Robots

Optimize edilmiş enstrümanlar için set dosyalarını almak isterseniz, özelden mesaj gönderin.

Diğer ürünlerimi incelemek için tıklayın



İncelemeler 17
luam Silva
18
luam Silva 2025.09.08 17:09 
 

Thank you for providing the EA

Andrea Giudice
120
Andrea Giudice 2025.09.08 09:25 
 

Great EA, the first one really consistent with a solid framework. Do you suggest any optimized configuration for XAU/USD or for FOREX multi pair?

Aref Barakat
263
Aref Barakat 2025.09.01 14:45 
 

im using it on demo account and its looks good until now but i dont know if im using it with the best settings or there is settings might be much better must be used. i hope that developer can help with it before starting installing it on live account.

luam Silva
18
luam Silva 2025.09.08 17:09 
 

Thank you for providing the EA

Huseyin Furkan Ozturk
41540
Geliştiriciden yanıt Huseyin Furkan Ozturk 2025.09.23 21:29
You re welcome❤️. I will be creating and publishing a bigger masterpiece soon. You can stay tuned to my channel.
Andrea Giudice
120
Andrea Giudice 2025.09.08 09:25 
 

Great EA, the first one really consistent with a solid framework. Do you suggest any optimized configuration for XAU/USD or for FOREX multi pair?

Huseyin Furkan Ozturk
41540
Geliştiriciden yanıt Huseyin Furkan Ozturk 2025.09.23 21:28
If you can actively use the Multi-Chart settings, you can achieve very significant monthly profits.
Aref Barakat
263
Aref Barakat 2025.09.01 14:45 
 

im using it on demo account and its looks good until now but i dont know if im using it with the best settings or there is settings might be much better must be used. i hope that developer can help with it before starting installing it on live account.

Huseyin Furkan Ozturk
41540
Geliştiriciden yanıt Huseyin Furkan Ozturk 2025.09.23 21:31
If you can send your set file as a screenshot, I can give you some feedback. In the meantime, you can use either the default settings or the set file I shared.
ryanbrooks
1994
ryanbrooks 2025.08.12 01:51 
 

Excellent EA ! I customized with my own XAUUSD M5 input set . Great weekly profit ! Thank you so much !

Huseyin Furkan Ozturk
41540
Geliştiriciden yanıt Huseyin Furkan Ozturk 2025.08.14 13:38
I’ll be launching the paid pro version very soon. I hope you can increase your profits even more ❤️
manish_glt
16
manish_glt 2025.08.01 13:49 
 

I recently backtested this Expert Advisor (EA) on MetaTrader 4, and I’m thoroughly impressed with its performance. The backtest results are incredibly convincing, showing consistent profitability over a 5-year period with a robust equity curve. The EA handled various market conditions admirably, and its ability to manage losses effectively makes it stand out. But it will be great if you can give more details about user settings and their different impacts on the performance of EA.

Huseyin Furkan Ozturk
41540
Geliştiriciden yanıt Huseyin Furkan Ozturk 2025.08.04 17:32
In the future, I will release the paid version of this EA with a more user-friendly interface. I hope you’ll love that one too. Thank you so much for your valuable feedback, and I wish you lots of profits! ❤️
Sandi Purwo Krisnandri Widigdo
193
Sandi Purwo Krisnandri Widigdo 2025.07.14 14:37 
 

I’ve been running some backtests on XAUUSD and the results look really promising so far. The only downside is I could only get tick data up to 2024. If you have older tick data and are willing to share, I’d really appreciate it. Please also send the set file you recommend. If everything goes well, I’m planning to set up a dedicated signal for this EA.

Huseyin Furkan Ozturk
41540
Geliştiriciden yanıt Huseyin Furkan Ozturk 2025.07.15 14:14
Wish you all the best. I hope you make great profits. I haven’t had time to prepare a set file for this EA yet. Actually, I tried a few, but I tested them with one of my own indicators. I will announce this in the future.
MuFan
46
MuFan 2025.07.12 09:32 
 

This is an amazing bot! I'm really impressed by its performance and potential. Could you kindly share the .set files for the best-performing pairs? I've given a 5-star rating to show my appreciation. Thank you!

Huseyin Furkan Ozturk
41540
Geliştiriciden yanıt Huseyin Furkan Ozturk 2025.07.12 10:21
Hi Dear, i am glad you liked. i have been developing my other EAs for a while and i didnt have enough time to prepare set files. I will inform in my channel
Peter Meyer
128
Peter Meyer 2025.07.10 19:34 
 

Ein recht guter Roboter, den ich je benutzt habe. Ich empfehle die Verwendung dieses EAs. Nur mit Gold und Bollinger Band gehandelt. Gerade FTMO 10K in Demo bestanden. Gibt es für den EA Set- Dateien? VG Peter

Huseyin Furkan Ozturk
41540
Geliştiriciden yanıt Huseyin Furkan Ozturk 2025.07.10 21:09
It’s impressive that you managed to pass the FTMO demo in such a short time, it hasn’t even been a month since you started using the EA 🚀
If you purchase any of my paid EA products, I’d be happy to share a custom set file I've prepared using one of my own indicators.
Encraft JL
30
Encraft JL 2025.07.10 18:49 
 

Muy buen EA. Con la configuración adecuada para cada par puede trabajar bastante bien. En una semana o un mes les dejo saber mas.

Huseyin Furkan Ozturk
41540
Geliştiriciden yanıt Huseyin Furkan Ozturk 2025.07.10 21:09
¡Muchas gracias por tu amable comentario! Me alegra saber que el EA está funcionando bien para ti con la configuración adecuada.
Estaré encantado de escuchar tus resultados después de una semana o un mes. ¡Te deseo mucho éxito en tu operativa! 🍀📈
takiin pichayawarachoti
56
takiin pichayawarachoti 2025.06.29 16:35 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Huseyin Furkan Ozturk
41540
Geliştiriciden yanıt Huseyin Furkan Ozturk 2025.06.29 16:49
Yes it is 😇 Thank you so much
talhaseker
24
talhaseker 2025.06.22 19:45 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Huseyin Furkan Ozturk
41540
Geliştiriciden yanıt Huseyin Furkan Ozturk 2025.07.10 21:33
Thank you my friend. I am glad to hear
王等
33
王等 2025.06.22 08:42 
 

你好，这个有设置吗

Huseyin Furkan Ozturk
41540
Geliştiriciden yanıt Huseyin Furkan Ozturk 2025.06.22 17:45
目前还没有准备好，准备好之后我会在我的频道里通知大家。
Игорь Чурашев
71
Игорь Чурашев 2025.06.20 20:22 
 

Это лучший робот которым я пользовался, разработчик очень отзывчивый и всегда готов прийти на помощь. Рекомендую воспользоваться этим EA

Huseyin Furkan Ozturk
41540
Geliştiriciden yanıt Huseyin Furkan Ozturk 2025.06.20 20:24
Большое спасибо за ваши добрые слова! Рад, что EA оправдал ваши ожидания. Если возникнут вопросы или предложения. всегда готов помочь. Удачи в торговле! <
Ümit Kepoğlu
50
Ümit Kepoğlu 2025.06.19 13:25 
 

Perfect EA. Thank you for your work.

Huseyin Furkan Ozturk
41540
Geliştiriciden yanıt Huseyin Furkan Ozturk 2025.06.19 16:36
I wish you make huge profits 😇
nuno1234
721
nuno1234 2025.06.17 16:29 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Huseyin Furkan Ozturk
41540
Geliştiriciden yanıt Huseyin Furkan Ozturk 2025.06.17 22:13
Anytime. Happy to help <
Ilker Bilir
141
Ilker Bilir 2025.06.17 07:25 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Huseyin Furkan Ozturk
41540
Geliştiriciden yanıt Huseyin Furkan Ozturk 2025.06.17 22:12
Yorumunuz için çok sevindim. Bütün robotlarımı zevkle kullanacağınızdan emin olduktan sonra yayınlıyorum. PDF hazırlama işini biraz sonraya bıraktım üzgünüm. Thank you so much for your review
Angel Larroca
652
Angel Larroca 2025.06.16 19:37 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Huseyin Furkan Ozturk
41540
Geliştiriciden yanıt Huseyin Furkan Ozturk 2025.06.17 22:10
I am glad to hear that. Thank you so much
İncelemeye yanıt