Bu indikatör, genel trend yukarı ya da aşağı hareket ederken, anlık bir baskı sonucu barın trendinin değiştiği noktaları gösterir. İndikatörün gösterdiği ok, bir önceki barın belirli kriterleri karşılaması durumunda çizilir.

Stratejinizi oluştururken, arka arkaya gelen 3-4 oku potansiyel bir kırılma sinyali olarak yorumlayabilirsiniz. Örneğin, 4. okun geldiğini gördüğünüzde işlem açmayı düşünebilirsiniz. Bu, piyasadaki önemli hareketleri öngörmek ve ticaret kararlarınızı optimize etmek için güvenilir bir araç sağlar.

Kısaca, bu indikatör mum çubuğu formasyonlarına dayalı sinyaller üretir:

  • Mum çubuğu düşüş yönlüdür, ancak üst fitili bir önceki mumun üzerine çıkar.
  • Mum çubuğu yükseliş yönlüdür, ancak alt fitili bir önceki mumun altına iner.

Strong Signals,
Sinyalin güçlü bir şekilde geldiğini anlayabilirsiniz. İşleme girerken "Data Window" penceresinden bunu kontrol etmeniz win rate'nizi artıracaktır. 

Bu indicatörü VolumeHedger EA ile birlikte kullandığınızda oldukça iyi sonuçlar aldığınızı hatta bazı 100%e varan win rate ile bir set dosyası kullanabildiğinizi görebilirsiniz. 

  You can check out this indicator that I offer for free => Melon Mask
   You can check out this Expert Advisor that I offer for free => HedgingMartingale  
  You can check out this Expert Advisor that works with the Lydians Indicator => VolumeHedger



Benjamin Afedzie
3098
Benjamin Afedzie 2025.07.02 22:46 
 

great product

James Erasmus
1873
James Erasmus 2025.01.25 12:06 
 

Great product for short term signal to enter or exit. Versatile with options such as consecutive arrows for less frequent entries. Excellent support from developer, responds and made changes. Yes arrows on lower time frame will vary between broker this is because price action is not exactly the same, some bars not making high above previous and so signal appears on one broker not other, again the lower the time frame the more likely.

VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
HedgingMartingale
Huseyin Furkan Ozturk
4.84 (80)
Uzman Danışmanlar
HedgingMartingale EA [ Set Files ]   ,   [ My Channel ]  ,   [ My Products ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm Bu EA, Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetimini birleştiren bir işlem algoritmasıdır. Trend yönünü tahmin edemediğiniz güçlü piyasa koşullarında istikrarlı performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Uygun bir set dosyası kullanıldığında, her enstrümanda çalışabilir. Optimizasyon sonuçları, Fx, Gold, Stock ve Crypto gibi enstrü
FREE
GridTeam EA
Huseyin Furkan Ozturk
5 (12)
Uzman Danışmanlar
GridTeam EA - Kendi grid robot'unu yarat [ Set File ]  ,  [ My Channel ]   Tüm indikatörler tek bir EA'de — istediğinizi seçin, optimize edin ve aynı anda birden fazla paritede çalıştırın. Tüm kontrolü ele alın. Risk yönetiminizi kendiniz ayarlayın. Default değerler olarak RSI indicatoru kullanılıyor ve optimizasyon sonuçlarına göre ayarlandı. En iyi değer değildir. Daha iyisini bulabileceğinize inanıyorum. Bu EA'yı güzel yapan özelliklerden birisi ise Equity drawdown düştüğünde 1 ay içerisinde
FREE
Melon Mask
Huseyin Furkan Ozturk
5 (2)
Göstergeler
MelonMask İndikatörü - Trend Dönüşlerini Yakalamaya yardımcı olur MelonMask, profesyonel trader'lar için özel olarak tasarlanmış, trend dönüşlerini önceden tespit etmenize yardımcı olan güçlü bir teknik analiz aracıdır. Zigzag temelli gelişmiş algoritması sayesinde, piyasadaki önemli dönüş noktalarını tespit eder ve size görsel sinyaller sunar. İndikatörün Özellikleri: Trend dönüş noktalarında yeşil ve kırmızı ok sinyalleri Sonraki mumun potansiyel hangi yöne gidebileceğini tahmin eder Kolay
FREE
HedgingMartingale MT4
Huseyin Furkan Ozturk
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
HedgingMartingale EA Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm Bu EA, Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetimini birleştiren bir işlem algoritmasıdır. Trend yönünü tahmin edemediğiniz güçlü piyasa koşullarında istikrarlı performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Uygun bir set dosyası kullanıldığında, her enstrümanda çalışabilir. Optimizasyon sonuçları, Fx, Gold, Stock ve Crypto gibi enstrümanlarda başarılı performans sağlamıştır. Yatayda gitme e
FREE
