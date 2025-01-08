Lydians Indicator
- Göstergeler
- Huseyin Furkan Ozturk
- Sürüm: 2.0
- Güncellendi: 31 Ağustos 2025
Bu indikatör, genel trend yukarı ya da aşağı hareket ederken, anlık bir baskı sonucu barın trendinin değiştiği noktaları gösterir. İndikatörün gösterdiği ok, bir önceki barın belirli kriterleri karşılaması durumunda çizilir.
Stratejinizi oluştururken, arka arkaya gelen 3-4 oku potansiyel bir kırılma sinyali olarak yorumlayabilirsiniz. Örneğin, 4. okun geldiğini gördüğünüzde işlem açmayı düşünebilirsiniz. Bu, piyasadaki önemli hareketleri öngörmek ve ticaret kararlarınızı optimize etmek için güvenilir bir araç sağlar.
Kısaca, bu indikatör mum çubuğu formasyonlarına dayalı sinyaller üretir:
- Mum çubuğu düşüş yönlüdür, ancak üst fitili bir önceki mumun üzerine çıkar.
- Mum çubuğu yükseliş yönlüdür, ancak alt fitili bir önceki mumun altına iner.
Strong Signals,
Sinyalin güçlü bir şekilde geldiğini anlayabilirsiniz. İşleme girerken "Data Window" penceresinden bunu kontrol etmeniz win rate'nizi artıracaktır.
Bu indicatörü VolumeHedger EA ile birlikte kullandığınızda oldukça iyi sonuçlar aldığınızı hatta bazı 100%e varan win rate ile bir set dosyası kullanabildiğinizi görebilirsiniz.
