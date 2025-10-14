Super Ichi

Super Ichi İndikatörü Nedir?

Super Ichi, Ichimoku Kinko Hyo ve SuperTrend indikatörlerinin gelişmiş bir kombinasyonudur. Bu güçlü teknik analiz aracı, piyasa trendlerini belirlemek ve alım-satım sinyalleri üretmek için tasarlanmıştır.

Ne Yapar?

  • Çift Seviyeli Trend Analizi: Tenkan-sen ve Kijun-sen çizgilerinin özelleştirilmiş versiyonlarını kullanır

  • Otomatik Sinyal Üretimi: Kesim noktalarında görsel işaretler (oklar) gösterir

  • Anlık Alarm Sistemi: Yeni sinyaller oluştuğunda sesli ve görsel uyarı verir

  • Dinamik Destek/Direnç: Volatiliteye uyum sağlayan akıllı seviyeler oluşturur

Özellik ve Fonksiyonları

  • Ayarlanabilir Parametreler:

    • Tenkan uzunluğu ve çarpanı

    • Kijun uzunluğı ve çarpanı

    • Alarm açma/kapama seçeneği

  • Görsel Öğeler:

    • Mavi Tenkan çizgisi

    • Turuncu Kijun çizgisi

    • Kesim noktalarında yuvarlak işaretler

  • Multi-Timeframe Desteği: Tüm zaman periyotlarında çalışır

Avantajları

  • Çok Yönlü Analiz: İki farklı indikatör metodolojisini birleştirir

  • Erken Uyarı Sistemi: Trend değişimlerini hızlı tespit eder

  • Kullanıcı Dostu: Net ve anlaşılır sinyaller sunar

  • Özelleştirilebilir: Trader'ın stratejisine göre optimize edilebilir

  • Zaman Kazançı: Manuel analiz ihtiyacını azaltır


