Super Ichi
- Göstergeler
- Sinan Durkan
- Sürüm: 1.1
Super Ichi İndikatörü Nedir?
Super Ichi, Ichimoku Kinko Hyo ve SuperTrend indikatörlerinin gelişmiş bir kombinasyonudur. Bu güçlü teknik analiz aracı, piyasa trendlerini belirlemek ve alım-satım sinyalleri üretmek için tasarlanmıştır.
Ne Yapar?
-
Çift Seviyeli Trend Analizi: Tenkan-sen ve Kijun-sen çizgilerinin özelleştirilmiş versiyonlarını kullanır
-
Otomatik Sinyal Üretimi: Kesim noktalarında görsel işaretler (oklar) gösterir
-
Anlık Alarm Sistemi: Yeni sinyaller oluştuğunda sesli ve görsel uyarı verir
-
Dinamik Destek/Direnç: Volatiliteye uyum sağlayan akıllı seviyeler oluşturur
Özellik ve Fonksiyonları
-
Ayarlanabilir Parametreler:
-
Tenkan uzunluğu ve çarpanı
-
Kijun uzunluğı ve çarpanı
-
Alarm açma/kapama seçeneği
-
-
Görsel Öğeler:
-
Mavi Tenkan çizgisi
-
Turuncu Kijun çizgisi
-
Kesim noktalarında yuvarlak işaretler
-
-
Multi-Timeframe Desteği: Tüm zaman periyotlarında çalışır
Avantajları
-
Çok Yönlü Analiz: İki farklı indikatör metodolojisini birleştirir
-
Erken Uyarı Sistemi: Trend değişimlerini hızlı tespit eder
-
Kullanıcı Dostu: Net ve anlaşılır sinyaller sunar
-
Özelleştirilebilir: Trader'ın stratejisine göre optimize edilebilir
-
Zaman Kazançı: Manuel analiz ihtiyacını azaltır