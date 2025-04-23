Доступен для MT4 и MT5

Осталась только 1 копия из 10 по этой цене.

EA Forex Scalping — это советник, специально разработанный для трёх основных валютных пар: EURUSD, USDJPY и GBPUSD.





Не использует: сетку, мартингейл, ИИ, нейросети или арбитраж.

Каждая сделка имеет установленный жесткий стоп-лосс (SL), различный для каждой валютной пары.

Прибыль фиксируется с помощью трейлинг-стопа.

Советник работает на реальных счетах уже более 6 месяцев

Подходит для торговли на проп-фирмах.





Рекомендации:

Пары: EURUSD, USDJPY, GBPUSD

Таймфрейм: H1

Совместим с любыми типами счетов (Raw или Standard).

Рекомендуется брокер ICM Standard или Raw.

Бесплатная помощь с установкой.

Используйте VPS для 24/7 работы.

Поддерживается любое кредитное плечо (минимум 1:30).

Рекомендуется начать с демо-счета.

Минимальный депозит — $100 (необязательно, но желательно).





Важно:

Этот EA не использует ChatGPT или вымышленные технологии, как делают многие продавцы.

Он не гарантирует 100% прибыль — такого не существует.

Как разработчик, я сам использую советник на реальных счетах и не скрываю убытки.

Оцените его в течение 3–6 месяцев, прежде чем делать выводы.