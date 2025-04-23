EA Forex Scalping

5

EA Forex Scalping — это советник, специально разработанный для трёх основных валютных пар: EURUSD, USDJPY и GBPUSD.

Сигналы

Доступен для MT4 и MT5


Не использует: сетку, мартингейл, ИИ, нейросети или арбитраж.

Каждая сделка имеет установленный жесткий стоп-лосс (SL), различный для каждой валютной пары.

Прибыль фиксируется с помощью трейлинг-стопа.

Советник работает на реальных счетах уже более 6 месяцев

Подходит для торговли на проп-фирмах.


Рекомендации:

Пары: EURUSD, USDJPY, GBPUSD

Таймфрейм: H1

Совместим с любыми типами счетов (Raw или Standard).

Рекомендуется брокер ICM Standard или Raw.

Бесплатная помощь с установкой.

Используйте VPS для 24/7 работы.

Поддерживается любое кредитное плечо (минимум 1:30).

Рекомендуется начать с демо-счета.

Минимальный депозит — $100 (необязательно, но желательно).


Важно:

Этот EA не использует ChatGPT или вымышленные технологии, как делают многие продавцы.

Он не гарантирует 100% прибыль — такого не существует.

Как разработчик, я сам использую советник на реальных счетах и не скрываю убытки.

Оцените его в течение 3–6 месяцев, прежде чем делать выводы.

Отзывы 3
Nicholas Arentz
33
Nicholas Arentz 2025.10.09 21:43 
 

EA has been working on my live account for 3 months. Consistently profitable (even though it caused an initial drawdown when first installed, the losses were recovered in a short period).

Ibrahim Siraz
806
Ibrahim Siraz 2025.08.07 09:59 
 

Los is one of the few honest sellers on MQL5. I’ve been using her 4 EAs, and all of them have been consistently profitable. None of her EAs are curve-fitted — their live performance is very similar to the backtests. After using them for a few months, I finally decided to write this. This is honestly some of the best you can get on MQL5. Your account won’t blow from a few losses, and it recovers quickly — then continues printing profits. Great work, Los. Keep moving forward!

_ Ming
60
_ Ming 2025.05.01 05:22 
 

Excellent EA, same as other EA from this buyer. Always have frequent TP. Although it may hit SL once for a while, but the SL is tight and the loss is easy to be recovered. Looking forward for long term result.

