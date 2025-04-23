EA Forex Scalping
- Эксперты
- Lo Thi Mai Loan
- Версия: 1.1
- Обновлено: 3 ноября 2025
- Активации: 10
EA Forex Scalping — это советник, специально разработанный для трёх основных валютных пар: EURUSD, USDJPY и GBPUSD.
Осталась только 1 копия из 10 по этой цене.
Следующая цена: $699.99
Доступен для MT4 и MT5
Не использует: сетку, мартингейл, ИИ, нейросети или арбитраж.
Каждая сделка имеет установленный жесткий стоп-лосс (SL), различный для каждой валютной пары.
Прибыль фиксируется с помощью трейлинг-стопа.
Советник работает на реальных счетах уже более 6 месяцев
Подходит для торговли на проп-фирмах.
Рекомендации:
Пары: EURUSD, USDJPY, GBPUSD
Таймфрейм: H1
Совместим с любыми типами счетов (Raw или Standard).
Рекомендуется брокер ICM Standard или Raw.
Бесплатная помощь с установкой.
Используйте VPS для 24/7 работы.
Поддерживается любое кредитное плечо (минимум 1:30).
Рекомендуется начать с демо-счета.
Минимальный депозит — $100 (необязательно, но желательно).
Важно:
Этот EA не использует ChatGPT или вымышленные технологии, как делают многие продавцы.
Он не гарантирует 100% прибыль — такого не существует.
Как разработчик, я сам использую советник на реальных счетах и не скрываю убытки.
Оцените его в течение 3–6 месяцев, прежде чем делать выводы.
EA has been working on my live account for 3 months. Consistently profitable (even though it caused an initial drawdown when first installed, the losses were recovered in a short period).