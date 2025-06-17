SAM Waves AutoTrader – Intraday Trader’lar için Hassas Çoklu Döviz Uzman Danışmanı

(M15 Grafik EA • H4 Trend Onayı • Sabit SL/TP ile Forex robotu • Grid / Martingale / Hedging yok • Yukarıdan Aşağı Analiz • 2025’in En İyi MT5 EA’sı • Prop-Firm Dostu & Güvenli Otomatik Forex Botu)

Lansman Teklifi – Erken Kullanıcılar için Özel Fiyatlar

31 Temmuz 2025 tarihine kadar veya Temmuz ayındaki ilk 15 satış gerçekleşene kadar geçerlidir (hangisi önce gerçekleşirse).

Lisans Türü Kampanya Fiyatı Normal Fiyat Ömür Boyu $149 $249 1 Aylık Kiralama $35 $59 3 Aylık Kiralama $59 $99 6 Aylık Kiralama $89 $159 1 Yıllık Kiralama $119 $199

Genel Bakış

SAM Waves AutoTrader, intraday trend takip stratejisi için tasarlanmış, disiplinli, tamamen otomatik ve güvenli bir Forex robotudur. Sekiz optimize edilmiş döviz çiftinde genellikle günde 3–4 işlem üretir ve gerçek çoklu döviz çeşitlendirmesi sunar. Sistem, yukarıdan aşağı analiz (H4 ➔ M15) uygular, sabit Stop Loss ve Take Profit kullanır ve grid, martingale veya hedging tekniklerini kesinlikle kullanmaz. Bu yaklaşım hem bireysel hesaplar hem de prop-firm değerlendirmeleri için uygundur.

Kurulum : EA’yı yalnızca M15 grafiklerine ekleyin. H4 trend onayı dahili olarak çalışır; H4 grafiği açmanıza gerek yoktur.

Lot Önerisi: Hesap bakiyesi her $500 için 0.01 lot sabit kullanarak tutarlı pozisyon büyüklüğü sağlayın.

Nasıl Çalışır – Strateji Yapısı

H4: Trend Onayı ve Piyasa Bağlamı

Parabolic SAR – trend yönünü onaylar

ADX – trend gücünü doğrular

ATR & Standart Sapma – volatiliteyi ve piyasa sağlığını ölçer

EA, piyasayı üç senaryodan birine (güçlü trend, menzil, karışık) sınıflandırır ve bu sınıflandırma M15 girişlerini yönlendirir.

M15: Sinyal Üretimi ve İşlem Gerçekleştirme

ATR Tabanlı SL/TP – mevcut volatiliteye göre dinamik ayarlanır

Momentum Osilatörleri : RSI, CCI, MACD grafiği, DeMarker

Bollinger Bantları – squeeze ve potansiyel breakout tespiti

Force Index – alış/satış baskısını ölçerek ek onay sağlar

EMA Kesişimi – trende tekrar giriş sinyalleri

Stokastik Osilatör – ek filtre katmanı

Her sinyal, hacim, volatilite, spread ve haber filtrelerinden geçmeden işleme alınmaz.

Çok Katmanlı Filtreleme Sistemi

Filtre Amaç Hacim (Volume) Yeterli piyasa aktivitesini onaylar H4 Standart Sapma Düşük volatilite dönemlerini hariç tutar Spread & Haberler İstikrarsız veya yüksek etkili oturumları önler

Bu katmanlar, prop-firm risk kontrol gereksinimlerini karşılarken güvenliği artırır.

İşlem Yönetimi

Sabit SL/TP, tipik R:R oranı = 1:1

Grid, martingale veya hedging hiç kullanılmaz

Ortalama pozisyon tutma süresi: 1–4 saat (saf intraday mantığı)

Önerilen Kurulum

Döviz Çiftleri : EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY

Zaman Dilimi : M15 (H4 içsel olarak işlenir)

Broker : Düşük spread ve hızlı gerçekleştirme sunan ECN tipi

Hesap Bakiyesi : ≥ $500

Platform : MetaTrader 5

Bağlantı : VPS veya stabil internet

.set dosyaları: Her çift için en güncel ayarları yükleyin (yorumlar bölümüne bakın)

Beklenen Davranış & Gereksinimler

İşlem Frekansı : Tüm çiftlerde toplam günde ~3–4 işlem

Tarihsel Veri : H4 ve M15 veri gereklidir

AutoTrading: Aktif olmalıdır

Risk Yönetimi

Trendig koşullar için isteğe bağlı bir D’Alembert modülü içerir; ancak, tutarlı ve prop-firm dostu bir pozisyon büyüklüğü için sabit lot kullanımı önerilir.

Temel Avantajlar

Tam otomatik, çoklu döviz M15 Grafik EA

Adaptif senaryolarla güçlü H4 trend onayı

Top-down analiz yapısıyla piyasa gürültüsünü filtreler

Grid, martingale ya da hedging yok – kontrollü risk

Prop-firm drawdown kurallarına uygun

Kanıtlanmış istikrar – 2025’in en iyi MT5 EA’ları arasında

Bu EA Ne Değildir

Scalper veya HFT botu değildir

İşlem girişinden sonra sinyalleri yeniden çizmez veya değiştirmez

Egzotik veya düşük likiditeli enstrümanlar için tasarlanmamıştır

Kazanç garantisi vermez – piyasa her zaman risk taşır

Feragatname

SAM Waves AutoTrader, kural tabanlı bir otomatik Forex işlem botudur. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Önce demo hesapta test edin ve yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermayeyle işlem yapın.



