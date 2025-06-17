SAM Waves AutoTrader
- Uzman Danışmanlar
- Sorin Alexandru Mocanu
- Sürüm: 2.0
- Güncellendi: 2 Temmuz 2025
- Etkinleştirmeler: 10
SAM Waves AutoTrader – Intraday Trader’lar için Hassas Çoklu Döviz Uzman Danışmanı
(M15 Grafik EA • H4 Trend Onayı • Sabit SL/TP ile Forex robotu • Grid / Martingale / Hedging yok • Yukarıdan Aşağı Analiz • 2025’in En İyi MT5 EA’sı • Prop-Firm Dostu & Güvenli Otomatik Forex Botu)
Lansman Teklifi – Erken Kullanıcılar için Özel Fiyatlar
31 Temmuz 2025 tarihine kadar veya Temmuz ayındaki ilk 15 satış gerçekleşene kadar geçerlidir (hangisi önce gerçekleşirse).
|Lisans Türü
|Kampanya Fiyatı
|Normal Fiyat
|Ömür Boyu
|$149
|$249
|1 Aylık Kiralama
|$35
|$59
|3 Aylık Kiralama
|$59
|$99
|6 Aylık Kiralama
|$89
|$159
|1 Yıllık Kiralama
|$119
|$199
Genel Bakış
SAM Waves AutoTrader, intraday trend takip stratejisi için tasarlanmış, disiplinli, tamamen otomatik ve güvenli bir Forex robotudur. Sekiz optimize edilmiş döviz çiftinde genellikle günde 3–4 işlem üretir ve gerçek çoklu döviz çeşitlendirmesi sunar. Sistem, yukarıdan aşağı analiz (H4 ➔ M15) uygular, sabit Stop Loss ve Take Profit kullanır ve grid, martingale veya hedging tekniklerini kesinlikle kullanmaz. Bu yaklaşım hem bireysel hesaplar hem de prop-firm değerlendirmeleri için uygundur.
-
Kurulum: EA’yı yalnızca M15 grafiklerine ekleyin. H4 trend onayı dahili olarak çalışır; H4 grafiği açmanıza gerek yoktur.
-
Lot Önerisi: Hesap bakiyesi her $500 için 0.01 lot sabit kullanarak tutarlı pozisyon büyüklüğü sağlayın.
Nasıl Çalışır – Strateji Yapısı
H4: Trend Onayı ve Piyasa Bağlamı
-
Parabolic SAR – trend yönünü onaylar
-
ADX – trend gücünü doğrular
-
ATR & Standart Sapma – volatiliteyi ve piyasa sağlığını ölçer
EA, piyasayı üç senaryodan birine (güçlü trend, menzil, karışık) sınıflandırır ve bu sınıflandırma M15 girişlerini yönlendirir.
M15: Sinyal Üretimi ve İşlem Gerçekleştirme
-
ATR Tabanlı SL/TP – mevcut volatiliteye göre dinamik ayarlanır
-
Momentum Osilatörleri: RSI, CCI, MACD grafiği, DeMarker
-
Bollinger Bantları – squeeze ve potansiyel breakout tespiti
-
Force Index – alış/satış baskısını ölçerek ek onay sağlar
-
EMA Kesişimi – trende tekrar giriş sinyalleri
-
Stokastik Osilatör – ek filtre katmanı
Her sinyal, hacim, volatilite, spread ve haber filtrelerinden geçmeden işleme alınmaz.
Çok Katmanlı Filtreleme Sistemi
|Filtre
|Amaç
|Hacim (Volume)
|Yeterli piyasa aktivitesini onaylar
|H4 Standart Sapma
|Düşük volatilite dönemlerini hariç tutar
|Spread & Haberler
|İstikrarsız veya yüksek etkili oturumları önler
Bu katmanlar, prop-firm risk kontrol gereksinimlerini karşılarken güvenliği artırır.
İşlem Yönetimi
-
Sabit SL/TP, tipik R:R oranı = 1:1
-
Grid, martingale veya hedging hiç kullanılmaz
-
Ortalama pozisyon tutma süresi: 1–4 saat (saf intraday mantığı)
Önerilen Kurulum
-
Döviz Çiftleri: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY
-
Zaman Dilimi: M15 (H4 içsel olarak işlenir)
-
Broker: Düşük spread ve hızlı gerçekleştirme sunan ECN tipi
-
Hesap Bakiyesi: ≥ $500
-
Platform: MetaTrader 5
-
Bağlantı: VPS veya stabil internet
-
.set dosyaları: Her çift için en güncel ayarları yükleyin (yorumlar bölümüne bakın)
Beklenen Davranış & Gereksinimler
-
İşlem Frekansı: Tüm çiftlerde toplam günde ~3–4 işlem
-
Tarihsel Veri: H4 ve M15 veri gereklidir
-
AutoTrading: Aktif olmalıdır
Risk Yönetimi
Trendig koşullar için isteğe bağlı bir D’Alembert modülü içerir; ancak, tutarlı ve prop-firm dostu bir pozisyon büyüklüğü için sabit lot kullanımı önerilir.
Temel Avantajlar
-
Tam otomatik, çoklu döviz M15 Grafik EA
-
Adaptif senaryolarla güçlü H4 trend onayı
-
Top-down analiz yapısıyla piyasa gürültüsünü filtreler
-
Grid, martingale ya da hedging yok – kontrollü risk
-
Prop-firm drawdown kurallarına uygun
-
Kanıtlanmış istikrar – 2025’in en iyi MT5 EA’ları arasında
Bu EA Ne Değildir
-
Scalper veya HFT botu değildir
-
İşlem girişinden sonra sinyalleri yeniden çizmez veya değiştirmez
-
Egzotik veya düşük likiditeli enstrümanlar için tasarlanmamıştır
-
Kazanç garantisi vermez – piyasa her zaman risk taşır
Feragatname
SAM Waves AutoTrader, kural tabanlı bir otomatik Forex işlem botudur. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Önce demo hesapta test edin ve yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermayeyle işlem yapın.
After using SAM Waves AutoTrader for some time, I can say it’s been dependable. It doesn’t force trades and mostly stays in sync with the bigger trend. I’ve seen some nice wins, and losses have been controlled. It feels well-thought-out. Sometimes I wonder if it could catch a few more opportunities, but maybe that’s just me being impatient. Overall, a solid EA if you prefer a steady, intraday approach.