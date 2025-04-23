EA Forex Scalping

5

EA Forex Scalping 是一款专为三大主要货币对（EURUSD、USDJPY 和 GBPUSD）设计的智能交易系统。

信号

此价格仅剩 1 份，共 10 份

下一价格：$699.99

支持 MT4 与 MT5


不使用 网格、马丁策略、人工智能、神经网络或套利。

每笔交易都有严格设定的 止损（SL），并根据不同货币对而不同。

使用 移动止盈（Trailing Stop） 来锁定利润。

该 EA 已在真实账户中运行超过 6 个月

EA 支持用户根据 Prop firm 要求调整设置，


推荐设置：

货币对：EURUSD, USDJPY, GBPUSD

周期：H1

支持所有账户类型（Raw 或 Standard）

推荐经纪商：ICM Standard 或 Raw

免费远程协助安装

建议使用 VPS 保持全天候运行

任何杠杆比例皆可，最低 1:30

建议先在模拟账户中熟悉使用方法

最低入金建议为 $100


注意事项：

此 EA 不使用 ChatGPT、AI 或其他虚构技术，请勿被虚假宣传误导。

本产品 不保证 100% 获利或线性盈利，没有任何系统可以做到这一点。

我是实际交易者，也会经历亏损，不欺骗客户。

请至少使用 3–6 个月 评估其表现后再下结论。


评分 3
Nicholas Arentz
33
Nicholas Arentz 2025.10.09 21:43 
 

EA has been working on my live account for 3 months. Consistently profitable (even though it caused an initial drawdown when first installed, the losses were recovered in a short period).

Ibrahim Siraz
800
Ibrahim Siraz 2025.08.07 09:59 
 

Los is one of the few honest sellers on MQL5. I’ve been using her 4 EAs, and all of them have been consistently profitable. None of her EAs are curve-fitted — their live performance is very similar to the backtests. After using them for a few months, I finally decided to write this. This is honestly some of the best you can get on MQL5. Your account won’t blow from a few losses, and it recovers quickly — then continues printing profits. Great work, Los. Keep moving forward!

_ Ming
60
_ Ming 2025.05.01 05:22 
 

Excellent EA, same as other EA from this buyer. Always have frequent TP. Although it may hit SL once for a while, but the SL is tight and the loss is easy to be recovered. Looking forward for long term result.

