EA Forex Scalping

欢迎使用 Gold Trend Scalping 促销活动： 下一个价格：$899.99 最终价格：$1999.99 Gold Trend Scalping 是我专为黄金设计的第一个EA。 该EA采用基于较大时间框架的趋势跟随交易策略。 它使用超级趋势指标来检测较大时间框架的主要趋势，然后在较小时间框架上开仓。 每笔交易EA都使用固定的止损，设定为100点。 此外，它还包含一个追踪止损来确保盈利。 该EA不使用风险较大的策略，如马丁格尔或网格交易。 它旨在延续前作US30 Scalper、Quantum Algo 和 Diamond Titan的成功，始终以安全和长期目标为优先。 注意事项 该EA不使用ChatGPT，也不依赖AI或其他许多作者在描述中故意加入的虚构元素。请小心，不要陷入这种陷阱。 该EA也不会直线产生利润或100%赢利。世界上没有任何系统能够做到这一点；所有类似的声明都是被操纵的。 我一直是一个使用真实账户和真实系统进行交易的开发者，因此在某些时期出现亏损是正常的。我不试图欺骗我的客户。如果你想评估该EA的质量，请至少等待3-6个月以观察其表现。 设置： -