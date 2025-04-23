EA Forex Scalping
- 专家
- Lo Thi Mai Loan
- 版本: 1.1
- 更新: 3 十一月 2025
- 激活: 10
EA Forex Scalping 是一款专为三大主要货币对（EURUSD、USDJPY 和 GBPUSD）设计的智能交易系统。
此价格仅剩 1 份，共 10 份
下一价格：$699.99
支持 MT4 与 MT5
不使用 网格、马丁策略、人工智能、神经网络或套利。
每笔交易都有严格设定的 止损（SL），并根据不同货币对而不同。
使用 移动止盈（Trailing Stop） 来锁定利润。
该 EA 已在真实账户中运行超过 6 个月
EA 支持用户根据 Prop firm 要求调整设置，
推荐设置：
货币对：EURUSD, USDJPY, GBPUSD
周期：H1
支持所有账户类型（Raw 或 Standard）
推荐经纪商：ICM Standard 或 Raw
免费远程协助安装
建议使用 VPS 保持全天候运行
任何杠杆比例皆可，最低 1:30
建议先在模拟账户中熟悉使用方法
最低入金建议为 $100
注意事项：
此 EA 不使用 ChatGPT、AI 或其他虚构技术，请勿被虚假宣传误导。
本产品 不保证 100% 获利或线性盈利，没有任何系统可以做到这一点。
我是实际交易者，也会经历亏损，不欺骗客户。
请至少使用 3–6 个月 评估其表现后再下结论。
EA has been working on my live account for 3 months. Consistently profitable (even though it caused an initial drawdown when first installed, the losses were recovered in a short period).